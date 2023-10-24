Побывать в буддийском дацане, увидеть «Хранителя Байкала» и поймать дзен в бухте Ая
Всего за 4 дня успеем посетить посёлок Усть-Ордынский, чтобы познакомиться с буддизмом, и Бугульдейку ради Мраморного карьера. Увидим мысы Бурхан, Хобой, Харанцы и Саган-Хушун. На Хоргое осмотрим руины Курыканской стены. Вас ждут 13 столбов сэргэ, Сарайский пляж, а ещё заглянем в гости к «Хранителю Байкала». В конце путешествия наполнимся энергией в живописной бухте Ая.
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Описание
Организационные детали
Обязательно наличие тёплых вещей, перчатки или рукавички, шапка, тёплые штаны, пуховик. По желанию можно взять красивый наряд для фотосессии.
Программа тура по дням
Достопримечательности посёлков Усть-Ордынский и Бугульдейка
Встретим вас в Иркутске и поедем в Хужир, но по пути успеем полюбоваться прибайкальскими пейзажами. Заглянем в посёлок Усть-Ордынский, где посетим буддийский дацан. Затем переместимся в в Бугульдейку. Этот посёлок расположился в устье одноимённой реки, а вокруг высятся вершины Восточных Саян.
По прибытии вас ждёт экскурсия, во время которой мы увидим знаменитый Мраморный карьер. Его залежам около двух миллиардов лет, что превышает возраст Байкала. Общая протяжённость карьера составляет более 10 километров. Это невероятное творение природы!
После знакомства с Бугульдейкой переправимся на пароме через Байкал и доберёмся до Хужира.
Мысы Байкала, 13 столбов сэргэ, Сарайский пляж и «Хранитель Байкала»
Первая цель маршрута сегодняшнего дня — мыс Бурхан и скала Шаманка, которая, согласно поверьям, обладает особенной энергетикой.
После этого посетим священное место — 13 столбов сэргэ. Считается, что они соединяют три мира. Также шаманы используют их как средство связи с духами. Затем мы доберёмся до Сарайского пляжа, а далее нас ждут мысы Харанцы, Саган-Хушун и Хобой. Каждый из них откроет перед нами потрясающие виды. Ещё посмотрим на сказочную скульптуру Даши Намдакова «Хранитель Байкала».
Южный Ольхон: мыс Хоргой и Трезубец
Сегодня исследуем южную часть Ольхона. Выезжаем к мысу Хоргой. Там осмотрим руины Курыканской стены, а после поедем к скале Трезубец, которая своей формой напоминает руины крепости.
Тажеранская степь и бухта Ая
Последний день путешествия посвятим невероятно живописным местам. Будем ехать по тажеранским степям и посетим бухту Ая, окружённую холмами, которые препятствуют ветрам. Берег покрыт мелким песком, который в солнечную погоду переливается золотистым цветом. Поднимемся на одну из вершин бухты, чтобы насладиться панорамным видом на Большой Байкал.
После этого вернёмся в Иркутск. До новых встреч!
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Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Иркутск, время зависит от времени вашего прибытияЗавершение: Иркутск, время зависит от времени вашего обратного рейса
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.