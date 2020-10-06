Калейдоскоп Байкала. Познавательный тур

Озеро Байкал - одно из семи чудес России, уникальное озеро, овеянное легендами и традициями

4.7
3 отзыва

Озеро Байкал – одно из семи чудес России, уникальное озеро, овеянное легендами и традициями.

Приглашаем Вас в путешествие по южной части Байкала: мы прогуляемся по заповедной тропе Байкальского заповедника, посетим буддийский дацан и пади Ольхона, искупаемся в термальных источниках.

Мы будем любоваться дикой и первозданной природой Байкала, его закатами и бесконечной водной гладью!

Калейдоскоп Байкала. Познавательный тур
Калейдоскоп Байкала. Познавательный тур
Калейдоскоп Байкала. Познавательный тур
Калейдоскоп Байкала. Познавательный тур
Калейдоскоп Байкала. Познавательный тур
Калейдоскоп Байкала. Познавательный тур
Калейдоскоп Байкала. Познавательный тур
Калейдоскоп Байкала. Познавательный тур
Калейдоскоп Байкала. Познавательный тур
Калейдоскоп Байкала. Познавательный тур
Калейдоскоп Байкала. Познавательный тур
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Программа тура по дням

1 день
Встреча группы

Встреча в аэропорту, на ж/д вокзале, или в гостинице города Иркутска.

Переезд в город Байкальск.

Размещение в гостинице.

Питание включено: ужин

2 день
Экскурсия к Теплым озерам

Поездка из Байкальска к Теплым озерам.

Прогулка по тропе к озерам, отдых на природе.

Возвращение в Байкальск.

Питание включено: завтрак, обед, ужин

3 день
Свободный день в Байкальске

Свободный день в Байкальске.

Всегда приятно прогуляться по берегу Байкала.

Вашими спутниками будут легкий бриз и яркое солнце.

Байкальск – самый южный город в Иркутской области.

Он находится на той же географической широте, что и столица Великобритании Лондон.

Однако это место далеко не такое хмурое и туманное.

Удивительно, но побережье Байкала славится большим количеством ясных дней, их в году бывает более трехсот.

Благодаря особому микроклимату, зимой здесь не бывает крепких морозов, а летом – удушающей жары.

Питание включено: завтрак, ужин.

4 день
Посещение поселка Аршан, экскурсия к водопадам

Поездка из Байкальска в Тункинскую долину, поселок Аршан.

Посещение водопадов и минеральных источников, буддистского дацана.

Вечером возвращение в Байкальск.

Питание включено: завтрак, ужин.

5 день
Отправление в Листвянку

Переезд из Байкальска в город Иркутск.

Пересадка.

Поездка в поселок Листвянку.

Заселение в гостиницу.

Питание включено: завтрак 

6 день
Экскурсия в музей Тальцы

Поездка в музей деревянного зодчества Тальцы.

Прогулка по музею.

Возвращение в Листвянку.

Питание включено: завтрак.

7 день
Свободная прогулка по Листвянке

Свободный день в Листвянке.

Листвянка – одно из самых популярных мест на Байкале.

Ее часто называют визитной карточкой озера.

Именно отсюда для большинства туристов и начинается знакомство с красотами Прибайкалья.

Название поселку дано не случайно. Если вы прогуляетесь по окрестностям, то обязательно обратите внимание на большое количество растущих в этих местах лиственниц.

Прекрасный лес, начинающийся сразу за поселком, позволит вам соприкоснуться с нетронутой цивилизацией дикой природой, богатой и разнообразной.

Питание включено: завтрак.

8 день
Отправление на остров Ольхон

Переезд из Листвянки в город Иркутск.

Пересадка.

Поездка до острова Ольхон.

Размещение на турбазе.

Питание включено: ужин

9 день
Экскурсия к мысу Хобой

Поездка в северную часть острова Ольхон до мыса Хобой с остановками и пешими прогулками.

Возвращение на турбазу.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

10 день
Свободная прогулка по Ольхону

Свободный день на Ольхоне.

Ольхон признан одним из самых живописных мест Байкала.

Скалы и бухты острова туристы чаще всего видят на рекламных плакатах отдыха на Байкале.

Поэтому свободный день всегда можно потратить на поиск самого красивого фона для селфи.

Вариантов найдется множество, основная сложность - в выборе лучшего!

Питание включено: завтрак, ужин.

11 день
Прогулка по восточному побережью Ольхона

Поездка к восточному побережью острова Ольхон до пади Ташкиней или пади Идиба (в зависимости от погодных условий) с остановками и пешими прогулками.

Вечером возвращение на базу.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

12 день
Прибытие в Иркутск

Выезд с острова Ольхон, прибытие в город Иркутск.

Питание включено: завтрак.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение (согласно выбранной цене)Питание:День 1
  • 8: ужинДень 2
  • 11: завтрак
  • Обед
  • УжинДень 3-4
  • 10: завтрак
  • УжинДень 5-7
  • 12: завтракТранспортные услуги:День 1: Иркутск – БайкальскДень 2: Байкальск – Теплые озера – БайкальскДень 4: Байкальск – Аршан – БайкальскДень 5: Байкальск – Иркутск – ЛиствянкаДень 6: Листвянка – Тальцы – ЛиствянкаДень 8: Листвянка – Иркутск – ОльхонДень 9: По ОльхонуДень 11: По ОльхонуДень 12: Ольхон – ИркутскЭкскурсионные услуги:День 2: Прогулка по Теплым озерамДень 4: Обзорная экскурсия по Аршану: водопады
  • Буддистский дацанДень 6: Этнографический музей ТальцыДень 9: Поездка в северную часть острова ОльхонДень 11: Поездка в южную часть острова Ольхон. Все трансферы и экскурсии являются сборными (проводятся в составе группы). Большинство экскурсий является поездкой по экскурсионному маршруту без сопровождения гидом. Иные условия проведения трансферов и экскурсий должны быть прописаны в договоре отдельно
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Питание в День 6-7 не включено в стоимость тура и оплачивается дополнительно
  • Рекреационные сборы
  • Другие услуги не включены в стоимость тура и оплачиваются дополнительно
Место начала и завершения?
г. Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Удобная обувь и теплые носки;
  • Сменная обувь;
  • Теплая куртка и брюки;
  • Свитер или толстовка;
  • Шапка или другой головной убор, защищающий от солнца;
  • Купальные принадлежности, полотенце, тапочки (для бани);
  • Солнцезащитные очки;
  • Крем солнцезащитный (максимальный фактор защиты);
  • Если Вы принимаете лекарства, возьмите их с собой

Не забудьте фотоаппарат и отличное настроение!

Какие скидки есть в туре?

Дети в возрасте до 2 лет без предоставления услуг (размещение, питание, отдельное место в транспорте) - бесплатно!

Дети от 2 лет (или если ребенку до 2 лет требуется отдельно место) - по полной цене.

Нас трое. Какие номера нам можно забронировать?

Трехместный номер - это практически всегда двухместный номер с дополнительным местом для третьего человека. Трехместный номер всегда очень тесный. Рекомендуем для троих человек приобретать два номера: двухместный и одноместный. Стоимость уточняйте при бронировании.

Уточнение по туру

первый день тура отправление ориентировочно в 10 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов). Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт на день раньше начала тура. Если прилет/приезд планируется в день начала тура, то время прибытия должно быть до 8 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов).

В последний день тура ориентировочное время прибытия в Иркутск 16 часов по местному времени (Москва + 5 часов). В случае задержки автотранспорта по дороге и, в соответствии с этим, опоздания пассажира на самолет/поезд и др. транспорт туроператор ответственности не несет. Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт только на следующий день после окончания тура.

Туроператор не несёт ответственность в случае опоздания туристов на поезд, корабль и любой другой транспорт, следующий по расписанию.

Все трансферы и экскурсии являются сборными (проводятся в составе группы). Большинство экскурсий является поездкой по экскурсионному маршруту без сопровождения гидом.

Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в очередность дней экскурсионной программы (в том числе в зависимости от погодных условий), изменять порядок показа экскурсионных объектов, порядок остановок в гостиницах, менять гостиницы и базы отдыха (на аналогичные, либо более высоким классом) по согласованию с туристом.

Рекреационные сборы (оплата за въезд в национальный парк, заповедник и т. д.) не включены в стоимость тура и оплачиваются дополнительно, самостоятельно туристом на месте.

Туроператор имеет право в любой момент изменить стоимость тура на сайте. Если подписан договор с заказчиком, стоимость тура для этого заказчика не меняется.

Включена ли медицинская страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Е
6 окт 2020
Отличная организация встреч, переездов и размещения. Отличные экскурсии в Аршан и на Теплые озера. Но в целом экскурсионная программа недостаточная. Фактически обеспечение экскурсиями отдано на усмотрение и финансовые возможности самого туриста.
А
5 окт 2020
Замечательный тур - считаем его одним из самых удачных байкальских вариантов, что мы видели, когда подбирали тур. Три города, насыщенная и в то же время неторопливая программа позволяет познакомиться с Байкалом. Очень хорошая турбаза на Ольхоне - теплая, уютная, с прекрасными завтраками и ужинами.
Из пожеланий - возможность увеличения количества часов на экскурсиях "север Ольхона" (мыс Хобой) и "Тальцы".
О
6 сен 2017
Спасибо за хороший тур “Калейдоскоп Байкала”. Всем остались довольны. Молодцы, что в тур включили заселение в гостиницу, так как не нужно тратить нервы на поиск места для проживания, пока длятся экскурсии. Хочется похвалить классный сервис, так держать!

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