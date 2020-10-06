Встреча в аэропорту, на ж/д вокзале, или в гостинице города Иркутска.
Переезд в город Байкальск.
Размещение в гостинице.
Питание включено: ужин
Поездка из Байкальска к Теплым озерам.
Прогулка по тропе к озерам, отдых на природе.
Возвращение в Байкальск.
Питание включено: завтрак, обед, ужин
Свободный день в Байкальске.
Всегда приятно прогуляться по берегу Байкала.
Вашими спутниками будут легкий бриз и яркое солнце.
Байкальск – самый южный город в Иркутской области.
Он находится на той же географической широте, что и столица Великобритании Лондон.
Однако это место далеко не такое хмурое и туманное.
Удивительно, но побережье Байкала славится большим количеством ясных дней, их в году бывает более трехсот.
Благодаря особому микроклимату, зимой здесь не бывает крепких морозов, а летом – удушающей жары.
Питание включено: завтрак, ужин.
Поездка из Байкальска в Тункинскую долину, поселок Аршан.
Посещение водопадов и минеральных источников, буддистского дацана.
Вечером возвращение в Байкальск.
Питание включено: завтрак, ужин.
Переезд из Байкальска в город Иркутск.
Пересадка.
Поездка в поселок Листвянку.
Заселение в гостиницу.
Питание включено: завтрак
Поездка в музей деревянного зодчества Тальцы.
Прогулка по музею.
Возвращение в Листвянку.
Питание включено: завтрак.
Свободный день в Листвянке.
Листвянка – одно из самых популярных мест на Байкале.
Ее часто называют визитной карточкой озера.
Именно отсюда для большинства туристов и начинается знакомство с красотами Прибайкалья.
Название поселку дано не случайно. Если вы прогуляетесь по окрестностям, то обязательно обратите внимание на большое количество растущих в этих местах лиственниц.
Прекрасный лес, начинающийся сразу за поселком, позволит вам соприкоснуться с нетронутой цивилизацией дикой природой, богатой и разнообразной.
Питание включено: завтрак.
Переезд из Листвянки в город Иркутск.
Пересадка.
Поездка до острова Ольхон.
Размещение на турбазе.
Питание включено: ужин
Поездка в северную часть острова Ольхон до мыса Хобой с остановками и пешими прогулками.
Возвращение на турбазу.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Свободный день на Ольхоне.
Ольхон признан одним из самых живописных мест Байкала.
Скалы и бухты острова туристы чаще всего видят на рекламных плакатах отдыха на Байкале.
Поэтому свободный день всегда можно потратить на поиск самого красивого фона для селфи.
Вариантов найдется множество, основная сложность - в выборе лучшего!
Питание включено: завтрак, ужин.
Поездка к восточному побережью острова Ольхон до пади Ташкиней или пади Идиба (в зависимости от погодных условий) с остановками и пешими прогулками.
Вечером возвращение на базу.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Выезд с острова Ольхон, прибытие в город Иркутск.
Питание включено: завтрак.
Не забудьте фотоаппарат и отличное настроение!
Дети в возрасте до 2 лет без предоставления услуг (размещение, питание, отдельное место в транспорте) - бесплатно!
Дети от 2 лет (или если ребенку до 2 лет требуется отдельно место) - по полной цене.
Трехместный номер - это практически всегда двухместный номер с дополнительным местом для третьего человека. Трехместный номер всегда очень тесный. Рекомендуем для троих человек приобретать два номера: двухместный и одноместный. Стоимость уточняйте при бронировании.
первый день тура отправление ориентировочно в 10 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов). Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт на день раньше начала тура. Если прилет/приезд планируется в день начала тура, то время прибытия должно быть до 8 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов).
В последний день тура ориентировочное время прибытия в Иркутск 16 часов по местному времени (Москва + 5 часов). В случае задержки автотранспорта по дороге и, в соответствии с этим, опоздания пассажира на самолет/поезд и др. транспорт туроператор ответственности не несет. Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт только на следующий день после окончания тура.
Туроператор не несёт ответственность в случае опоздания туристов на поезд, корабль и любой другой транспорт, следующий по расписанию.
Все трансферы и экскурсии являются сборными (проводятся в составе группы). Большинство экскурсий является поездкой по экскурсионному маршруту без сопровождения гидом.
Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в очередность дней экскурсионной программы (в том числе в зависимости от погодных условий), изменять порядок показа экскурсионных объектов, порядок остановок в гостиницах, менять гостиницы и базы отдыха (на аналогичные, либо более высоким классом) по согласованию с туристом.
Рекреационные сборы (оплата за въезд в национальный парк, заповедник и т. д.) не включены в стоимость тура и оплачиваются дополнительно, самостоятельно туристом на месте.
Туроператор имеет право в любой момент изменить стоимость тура на сайте. Если подписан договор с заказчиком, стоимость тура для этого заказчика не меняется.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».