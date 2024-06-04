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Авторский тур
7 дней
Байкальский странник. Экскурсии по КБЖД и отдых на Ольхоне
Начало: г. Иркутск
12 июня в 10:00
26 июня в 10:00
от 66 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Очарование Ольхона и Иркутска
Начало: г. Иркутск
22 июня в 10:00
29 июня в 10:00
от 47 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Весенне-летнее знакомство с озером Байкал
Начало: Россия, Иркутск
1 сен в 10:00
8 сен в 10:00
75 000₽ за человека
скидка
5%
Авторский тур
7 дней
Кочевники Байкала
Начало: Россия, Иркутск
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 8800083 600₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Приключения на Ольхоне. Обзорный тур
Начало: г. Иркутск
22 июня в 10:00
10 авг в 10:00
61 500₽ за человека
Авторский тур
7 дней
По дороге с облаками. Пеший обзорный тур
Начало: г. Иркутск
13 июля в 10:00
27 июля в 10:00
71 500₽ за человека
Авторский тур
7 дней
К берегам Байкала. Экскурсионный тур для всей семьи
Начало: г. Иркутск
15 июня в 10:00
13 июля в 10:00
65 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Весна на Байкале
Начало: Россия, Иркутск
29 мар в 10:00
12 апр в 10:00
67 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Байкальская история. Активный тур на байдарках
Начало: Россия, Иркутск
26 июня в 10:00
11 июля в 10:00
55 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Пять драгоценностей Байкала. Летний познавательный тур
Начало: г. Иркутск
15 июня в 10:00
29 июня в 10:00
от 68 350₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Семь дней на Байкале
Начало: Иркутск
17 июня в 10:00
8 июля в 10:00
от 83 750₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Байкал духовный: Ольхон и Бурятия
Начало: Иркутск
14 июля в 10:00
21 июля в 10:00
148 700₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Весь Байкал за 7 дней
Начало: Республика Бурятия, Улан-Удэ
1 июля в 10:00
11 июля в 10:00
от 93 300₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Романтика Байкала
Начало: Иркутск
16 июня в 10:00
18 июля в 10:00
93 790₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Симфония Байкала
Начало: Иркутск
12 июня в 10:00
26 июня в 10:00
от 46 890₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Ритм Байкала
Начало: Иркутск
10 июня в 10:00
24 июня в 10:00
58 890₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Баллада об Ольхоне и Листвянке
Начало: Иркутск
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
51 200₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Солнце. Лето. Байкал
Начало: Иркутск
10 авг в 10:00
93 490₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Пять драгоценностей осеннего Байкала. Познавательный тур
Начало: г. Иркутск
7 сен в 10:00
14 сен в 10:00
от 68 350₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Зимнее знакомство с озером Байкал
Начало: Россия, Иркутск
21 дек в 10:00
28 дек в 10:00
от 70 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Великолепие Байкала
Начало: Россия, Иркутск
1 фев в 10:00
8 фев в 10:00
90 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Ледниковый период на зимнем Байкале
Начало: Россия, Иркутск
31 янв в 10:00
2 фев в 10:00
от 85 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Осенне-зимнее знакомство с озером Байкал
Начало: Россия, Иркутск
15 сен в 10:00
22 сен в 10:00
75 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Ледовый Байкал и солнечный Ольхон. Экскурсионный тур
Начало: г. Иркутск
19 окт в 10:00
2 ноя в 10:00
64 000₽ за человека
скидка
14%
Авторский тур
7 дней
Байкальский лед и сердце Байкала. Путешествие от Ольхона к Листвянке
Начало: Г. Иркутск
15 фев в 10:00
22 фев в 10:00
от 208000178 500₽ за человека
скидка
15%
Авторский тур
7 дней
Зимний лед Байкала
Начало: Россия, Иркутск
9 фев в 10:00
16 фев в 10:00
7980067 830₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Детский Зимний Байкал. Листвянка
Начало: Россия, Иркутск
9 фев в 10:00
23 фев в 10:00
65 500₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Рождественское байкальское путешествие и горячие источники
Начало: Россия, Иркутск
1 янв в 10:00
62 890₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Зимнее Байкальское путешествие
Начало: Россия, Иркутск
11 фев в 10:00
25 фев в 10:00
57 380₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Чудеса зимнего Байкала. Авторский тур на 8 марта
Начало: Иркутск
4 мар в 10:00
73 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Лёд Байкала. Глубь Тайги
Начало: Иркутск, аэропорт
8 мар в 10:00
268 590₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Рождество на Байкале. Листвянка и Ольхон
Начало: Иркутск
2 янв в 10:00
64 915₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Верхом по Байкалу. Зимний конный тур
Начало: Россия, Иркутск
8 янв в 10:00
22 янв в 10:00
от 95 200₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Осенний конный тур по Байкалу: незабываемое приключение для всех
Погрузитесь в красоту Байкала верхом на лошади! Наш тур подарит вам незабываемые впечатления и новые эмоции, независимо от вашего опыта верховой езды
Начало: Россия, Иркутск
13 окт в 10:00
30 окт в 10:00
от 95 200₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Байкальский бриз. Летнее или осеннее путешествие
Начало: Г. Иркутск
10 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 82 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Край настоящих зим. Экскурсионный тур на Байкале
Начало: г. Иркутск
10 ноя в 10:00
15 дек в 10:00
70 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Максимум байкальских впечатлений: Листвянка, Ольхон, Иркутск и железная дорога
Сфотографироваться в лучших видовых точках Байкала и увидеть нерп
Начало: Аэропорт Иркутска, 9:00
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
129 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Нетипичный маршрут по Байкалу: Аршан, Листвянка и Ольхон за 7 дней
Насладиться бурятской кухней, прогуляться по кратеру вулкана и расслабиться в горячих источниках
Начало: Аэропорт Иркутска, 10:00
23 июня в 10:00
30 июня в 08:00
111 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Палитра летнего Байкала: к Малому Морю из Иркутска
Прокатиться на пароме через Ольхонские ворота и познакомиться с байкальской фауной
Начало: Аэропорт Иркутска, 08:00-08:30.Ж. - д. вокзал Ирку...
26 июня в 08:00
7 июля в 08:00
46 890₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Путешествие по Байкалу на яхте с обрядами, мастер-классами и рыбалкой
Разучить традиционный танец, слепить буузы своими руками и почувствовать себя капитаном яхты
Начало: Аэропорт Иркутска, 11:00
20 июля в 11:00
21 июля в 11:00
109 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЮЮлия4 июня 2024Четкая организация поездки. Все распланировано, по времени рассчитано. Доброжелательный персонал. Гид Дмитрий - профессионал.
- РРегина31 мая 2024Хочу выразить огромную благодарность Большой Стране за организацию тура на Байкал «Цветение багульника». Все прошло на высшем уровне! Менеджеры были
- ММария28 мая 2024Организация тура понравилась: программа концентрированная и грамотно выстроенная, отдельный плюс, что до Ольхона ехали на Хивусе -виды с воды не
- ЛЛариса21 мая 2024Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7.
- ЛЛариса21 мая 2024Очень понравился тур весенне-летнего Байкала. Были с 12.05.24 по 18.05.2024. Красиво! Прозрачный воздух, величавый Байкал, разный со многих мест, просторы
- ААнна17 мая 2024Были в туре с 5 мая по 11мая 2024 года. Тур восхитительный! Каждый день получали много ярких впечатлений. Увидели Байкал
- ИИлья12 мая 2024Ездили в тур с супругой с 28.04 по 04.05, остались очень довольны. Программа была так насыщена, что вечером валились с
- ГГалина2 апреля 2024Очень понравилось внимательное отношение организатора, программа тура, экскурсионный день- тоже выше всяких похвал. Я в восторге. Спасибо!!!
- ВВера31 марта 2024Принимающая сторона просто на высоте: ни одной накладки. всё чётко и продумано. сытное питание, разнообразные локации, прекрасный гид Сергей, интересные
- ВВера31 марта 2024Тур прошел просто замечательно! программа продумана. удалось посмотреть и зимний лед и незамерзающую Ангару.
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «7-дневные туры»
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