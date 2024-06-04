Экскурсионные туры на неделю в Иркутск

Найдено 40 туров в категории «7-дневные туры» в Иркутске, цены от 46 890 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Байкальский странник. Экскурсии по КБЖД и отдых на Ольхоне
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Байкальский странник. Экскурсии по КБЖД и отдых на Ольхоне
Начало: г. Иркутск
12 июня в 10:00
26 июня в 10:00
от 66 900 за человека
Очарование Ольхона и Иркутска
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Очарование Ольхона и Иркутска
Начало: г. Иркутск
22 июня в 10:00
29 июня в 10:00
от 47 900 за человека
Весенне-летнее знакомство с озером Байкал
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Весенне-летнее знакомство с озером Байкал
Начало: Россия, Иркутск
1 сен в 10:00
8 сен в 10:00
75 000 за человека
Кочевники Байкала
🚌 На автобусе
скидка
5%
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Кочевники Байкала
Начало: Россия, Иркутск
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 8800083 600 за человека
Приключения на Ольхоне. Обзорный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Приключения на Ольхоне. Обзорный тур
Начало: г. Иркутск
22 июня в 10:00
10 авг в 10:00
61 500 за человека
По дороге с облаками. Пеший обзорный тур
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
По дороге с облаками. Пеший обзорный тур
Начало: г. Иркутск
13 июля в 10:00
27 июля в 10:00
71 500 за человека
К берегам Байкала. Экскурсионный тур для всей семьи
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
К берегам Байкала. Экскурсионный тур для всей семьи
Начало: г. Иркутск
15 июня в 10:00
13 июля в 10:00
65 000 за человека
Весна на Байкале
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Весна на Байкале
Начало: Россия, Иркутск
29 мар в 10:00
12 апр в 10:00
67 000 за человека
Байкальская история. Активный тур на байдарках
🚶 Пешая
🚣‍♂️ На байдарках
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Байкальская история. Активный тур на байдарках
Начало: Россия, Иркутск
26 июня в 10:00
11 июля в 10:00
55 000 за человека
Пять драгоценностей Байкала. Летний познавательный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Пять драгоценностей Байкала. Летний познавательный тур
Начало: г. Иркутск
15 июня в 10:00
29 июня в 10:00
от 68 350 за человека
Семь дней на Байкале
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Семь дней на Байкале
Начало: Иркутск
17 июня в 10:00
8 июля в 10:00
от 83 750 за человека
Байкал духовный: Ольхон и Бурятия
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Байкал духовный: Ольхон и Бурятия
Начало: Иркутск
14 июля в 10:00
21 июля в 10:00
148 700 за человека
Весь Байкал за 7 дней
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Весь Байкал за 7 дней
Начало: Республика Бурятия, Улан-Удэ
1 июля в 10:00
11 июля в 10:00
от 93 300 за человека
Романтика Байкала
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Романтика Байкала
Начало: Иркутск
16 июня в 10:00
18 июля в 10:00
93 790 за человека
Симфония Байкала
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Симфония Байкала
Начало: Иркутск
12 июня в 10:00
26 июня в 10:00
от 46 890 за человека
Ритм Байкала
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Ритм Байкала
Начало: Иркутск
10 июня в 10:00
24 июня в 10:00
58 890 за человека
Баллада об Ольхоне и Листвянке
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Баллада об Ольхоне и Листвянке
Начало: Иркутск
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
51 200 за человека
Солнце. Лето. Байкал
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Солнце. Лето. Байкал
Начало: Иркутск
10 авг в 10:00
93 490 за человека
Пять драгоценностей осеннего Байкала. Познавательный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Пять драгоценностей осеннего Байкала. Познавательный тур
Начало: г. Иркутск
7 сен в 10:00
14 сен в 10:00
от 68 350 за человека
Зимнее знакомство с озером Байкал
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Зимнее знакомство с озером Байкал
Начало: Россия, Иркутск
21 дек в 10:00
28 дек в 10:00
от 70 000 за человека
Великолепие Байкала
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Великолепие Байкала
Начало: Россия, Иркутск
1 фев в 10:00
8 фев в 10:00
90 000 за человека
Ледниковый период на зимнем Байкале
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Ледниковый период на зимнем Байкале
Начало: Россия, Иркутск
31 янв в 10:00
2 фев в 10:00
от 85 000 за человека
Осенне-зимнее знакомство с озером Байкал
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Осенне-зимнее знакомство с озером Байкал
Начало: Россия, Иркутск
15 сен в 10:00
22 сен в 10:00
75 000 за человека
Ледовый Байкал и солнечный Ольхон. Экскурсионный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Ледовый Байкал и солнечный Ольхон. Экскурсионный тур
Начало: г. Иркутск
19 окт в 10:00
2 ноя в 10:00
64 000 за человека
Байкальский лед и сердце Байкала. Путешествие от Ольхона к Листвянке
🚌 На автобусе
❄️ На снегоходах
скидка
14%
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Байкальский лед и сердце Байкала. Путешествие от Ольхона к Листвянке
Начало: Г. Иркутск
15 фев в 10:00
22 фев в 10:00
от 208000178 500 за человека
Зимний лед Байкала
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
скидка
15%
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Зимний лед Байкала
Начало: Россия, Иркутск
9 фев в 10:00
16 фев в 10:00
7980067 830 за человека
Детский Зимний Байкал. Листвянка
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Детский Зимний Байкал. Листвянка
Начало: Россия, Иркутск
9 фев в 10:00
23 фев в 10:00
65 500 за человека
Рождественское байкальское путешествие и горячие источники
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Рождественское байкальское путешествие и горячие источники
Начало: Россия, Иркутск
1 янв в 10:00
62 890 за человека
Зимнее Байкальское путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Зимнее Байкальское путешествие
Начало: Россия, Иркутск
11 фев в 10:00
25 фев в 10:00
57 380 за человека
Чудеса зимнего Байкала. Авторский тур на 8 марта
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Чудеса зимнего Байкала. Авторский тур на 8 марта
Начало: Иркутск
4 мар в 10:00
73 900 за человека
Лёд Байкала. Глубь Тайги
❄️ На снегоходах
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Лёд Байкала. Глубь Тайги
Начало: Иркутск, аэропорт
8 мар в 10:00
268 590 за человека
Рождество на Байкале. Листвянка и Ольхон
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Рождество на Байкале. Листвянка и Ольхон
Начало: Иркутск
2 янв в 10:00
64 915 за человека
Верхом по Байкалу. Зимний конный тур
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Верхом по Байкалу. Зимний конный тур
Начало: Россия, Иркутск
8 янв в 10:00
22 янв в 10:00
от 95 200 за человека
Верхом по Байкалу. Осенний конный тур
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Осенний конный тур по Байкалу: незабываемое приключение для всех
Погрузитесь в красоту Байкала верхом на лошади! Наш тур подарит вам незабываемые впечатления и новые эмоции, независимо от вашего опыта верховой езды
Начало: Россия, Иркутск
13 окт в 10:00
30 окт в 10:00
от 95 200 за человека
Байкальский бриз. Летнее или осеннее путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Байкальский бриз. Летнее или осеннее путешествие
Начало: Г. Иркутск
10 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 82 000 за человека
Край настоящих зим. Экскурсионный тур на Байкале
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Край настоящих зим. Экскурсионный тур на Байкале
Начало: г. Иркутск
10 ноя в 10:00
15 дек в 10:00
70 000 за человека
Максимум байкальских впечатлений: Листвянка, Ольхон, Иркутск и железная дорога
🚗 На машине
🚉 На поезде
Авторский тур
7 дней
Максимум байкальских впечатлений: Листвянка, Ольхон, Иркутск и железная дорога
Сфотографироваться в лучших видовых точках Байкала и увидеть нерп
Начало: Аэропорт Иркутска, 9:00
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
129 900 за человека
Нетипичный маршрут по Байкалу: Аршан, Листвянка и Ольхон за 7 дней
🚗 На машине
⛴ На теплоходе
Авторский тур
7 дней
Нетипичный маршрут по Байкалу: Аршан, Листвянка и Ольхон за 7 дней
Насладиться бурятской кухней, прогуляться по кратеру вулкана и расслабиться в горячих источниках
Начало: Аэропорт Иркутска, 10:00
23 июня в 10:00
30 июня в 08:00
111 000 за человека
Палитра летнего Байкала: к Малому Морю из Иркутска
🚢 На пароме
Авторский тур
7 дней
Палитра летнего Байкала: к Малому Морю из Иркутска
Прокатиться на пароме через Ольхонские ворота и познакомиться с байкальской фауной
Начало: Аэропорт Иркутска, 08:00-08:30.Ж. - д. вокзал Ирку...
26 июня в 08:00
7 июля в 08:00
46 890 за человека
Путешествие по Байкалу на яхте с обрядами, мастер-классами и рыбалкой
🛥 На яхте
Авторский тур
7 дней
Путешествие по Байкалу на яхте с обрядами, мастер-классами и рыбалкой
Разучить традиционный танец, слепить буузы своими руками и почувствовать себя капитаном яхты
Начало: Аэропорт Иркутска, 11:00
20 июля в 11:00
21 июля в 11:00
109 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • Ю
    Юлия
    4 июня 2024
    Зимнее Байкальское путешествие
    Четкая организация поездки. Все распланировано, по времени рассчитано. Доброжелательный персонал. Гид Дмитрий - профессионал.
  • Р
    Регина
    31 мая 2024
    Зимнее Байкальское путешествие
    Хочу выразить огромную благодарность Большой Стране за организацию тура на Байкал «Цветение багульника». Все прошло на высшем уровне! Менеджеры были
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    всегда на связи и своевременно предоставляли всю необходимую информацию. Быстрое и удобное оформление документов, вся информация о туре и памятка были представлены за несколько дней до начала тура. Очень удобно и информативно. Спасибо!

    Хочу выразить огромную благодарность Большой Стране за организацию тура на Байкал «Цветение багульника». Все прошло наХочу выразить огромную благодарность Большой Стране за организацию тура на Байкал «Цветение багульника». Все прошло наХочу выразить огромную благодарность Большой Стране за организацию тура на Байкал «Цветение багульника». Все прошло наХочу выразить огромную благодарность Большой Стране за организацию тура на Байкал «Цветение багульника». Все прошло наХочу выразить огромную благодарность Большой Стране за организацию тура на Байкал «Цветение багульника». Все прошло наХочу выразить огромную благодарность Большой Стране за организацию тура на Байкал «Цветение багульника». Все прошло наХочу выразить огромную благодарность Большой Стране за организацию тура на Байкал «Цветение багульника». Все прошло наХочу выразить огромную благодарность Большой Стране за организацию тура на Байкал «Цветение багульника». Все прошло наХочу выразить огромную благодарность Большой Стране за организацию тура на Байкал «Цветение багульника». Все прошло наХочу выразить огромную благодарность Большой Стране за организацию тура на Байкал «Цветение багульника». Все прошло на
  • М
    Мария
    28 мая 2024
    Великолепие Байкала
    Организация тура понравилась: программа концентрированная и грамотно выстроенная, отдельный плюс, что до Ольхона ехали на Хивусе -виды с воды не
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    сравняться с видами по дороге, размещение комфортное, удобства в номерах, питание полноценное, можно обойтись без перекусов. Тур для тех, кто хочет увидеть красивую и необычную природу с достаточным комфортом. Тем, кто привык к турецкому оллн клюзиву нужно делать поправку на формат и не ждать 5 звездочных отелей со шведским столом. Пишу отзыв спустя 2 месяца и проживаю поездку заново😌

    Организация тура понравилась: программа концентрированная и грамотно выстроенная, отдельный плюс, что до Ольхона ехали на ХивусеОрганизация тура понравилась: программа концентрированная и грамотно выстроенная, отдельный плюс, что до Ольхона ехали на ХивусеОрганизация тура понравилась: программа концентрированная и грамотно выстроенная, отдельный плюс, что до Ольхона ехали на ХивусеОрганизация тура понравилась: программа концентрированная и грамотно выстроенная, отдельный плюс, что до Ольхона ехали на ХивусеОрганизация тура понравилась: программа концентрированная и грамотно выстроенная, отдельный плюс, что до Ольхона ехали на Хивусе
  • Л
    Лариса
    21 мая 2024
    Великолепие Байкала
    Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7.
    Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7
  • Л
    Лариса
    21 мая 2024
    Весенне-летнее знакомство с озером Байкал
    Очень понравился тур весенне-летнего Байкала. Были с 12.05.24 по 18.05.2024. Красиво! Прозрачный воздух, величавый Байкал, разный со многих мест, просторы
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    Ольхона, запах кедра в Ашане, Саяны, всё оставило впечатление в душе. Будем помнить поездку всегда. Особенное спасибо гиду Ирине, без неё мы бы многое не узнали и не увидели, душевно! А также спасибо нашему водителю Александру и водителям на Ольхоне.

    Очень понравился тур весенне-летнего Байкала. Были с 12.05.24 по 18.05.2024. Красиво! Прозрачный воздух, величавый Байкал, разныйОчень понравился тур весенне-летнего Байкала. Были с 12.05.24 по 18.05.2024. Красиво! Прозрачный воздух, величавый Байкал, разныйОчень понравился тур весенне-летнего Байкала. Были с 12.05.24 по 18.05.2024. Красиво! Прозрачный воздух, величавый Байкал, разныйОчень понравился тур весенне-летнего Байкала. Были с 12.05.24 по 18.05.2024. Красиво! Прозрачный воздух, величавый Байкал, разныйОчень понравился тур весенне-летнего Байкала. Были с 12.05.24 по 18.05.2024. Красиво! Прозрачный воздух, величавый Байкал, разныйОчень понравился тур весенне-летнего Байкала. Были с 12.05.24 по 18.05.2024. Красиво! Прозрачный воздух, величавый Байкал, разный
  • А
    Анна
    17 мая 2024
    Весенне-летнее знакомство с озером Байкал
    Были в туре с 5 мая по 11мая 2024 года. Тур восхитительный! Каждый день получали много ярких впечатлений. Увидели Байкал
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    с острова и с материка, пересекли Ольхонский пролив на хивусах, проехали по Кругобайкальской железной дороге и несколько километров по Транссибу на удобном и комфортабельном поезде, пересекли исток Ангары на пароме, полюбовались водопадом в Аршане. Восторг и умиление вызвали нерпы в нерпинарии и в музее Байкала в Листвянке. Поднялись на смотровую площадку на канатной дороге и с высоты увидели, как красавица Ангара убегает от отца Байкала. Поразили масштабы музея деревянного зодчества в Тальцах. Настолько обстоятельно показан быт русской деревни 19 века. И там же в Тальцах открылся потрясающий вид на Ангару.

  • И
    Илья
    12 мая 2024
    Весенне-летнее знакомство с озером Байкал
    Ездили в тур с супругой с 28.04 по 04.05, остались очень довольны. Программа была так насыщена, что вечером валились с
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    ног от активностей и впечатлений) Кардинальное отличие, конечно, от отдыха дикарем - и не надо самому себе придумывать, куда идти и чем заняться, где покушать и прочее. Для первого знакомства с Байкалом - наверное, лучший выбор - и Ольхон, и Саяны, и КБЖД, и Иркутск. При выборе тура у нас были сомнения, хорошая ли идея ехать в межсезонье, но как оказалось по итогу - хорошая - мало туристов, Байкальского льда много, не так уж и холодно. Так что если вас мучают схожие сомнения - не сомневайтесь и езжайте) Обязательно возьмите бинокль - его в списке вещей не указывают, но вы точно оцените его необходимость на таких просторах. Нерп мы видели только в нерпинарии и музее Байкала, но с биноклем вы кратно увеличиваете шанс их наблюдения в естественной среде)

    Ездили в тур с супругой с 28.04 по 04.05, остались очень довольны. Программа была так насыщенаЕздили в тур с супругой с 28.04 по 04.05, остались очень довольны. Программа была так насыщенаЕздили в тур с супругой с 28.04 по 04.05, остались очень довольны. Программа была так насыщенаЕздили в тур с супругой с 28.04 по 04.05, остались очень довольны. Программа была так насыщена
  • Г
    Галина
    2 апреля 2024
    Байкальский бриз. Летнее или осеннее путешествие
    Очень понравилось внимательное отношение организатора, программа тура, экскурсионный день- тоже выше всяких похвал. Я в восторге. Спасибо!!!
  • В
    Вера
    31 марта 2024
    Байкальская история. Активный тур на байдарках
    Принимающая сторона просто на высоте: ни одной накладки. всё чётко и продумано. сытное питание, разнообразные локации, прекрасный гид Сергей, интересные
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    рассказы про места, легенды, музыка. вкуснейшая горячая уха на льду около м. Хобой, дегустация байкальской воды. Тематические отдельные экскурсии проходили "на одном дыхании", очень увлекательно. Хочу также отметить, что организаторы отказались от использования одноразовой посуды, максимально экологично. Считаю, это большим плюсом. Максимальная польза за отведенное время. Считаю, что мне повезло с покупкой данного тура. Положительно рекомендую.

    Принимающая сторона просто на высоте: ни одной накладки. всё чётко и продумано. сытное питание, разнообразные локацииПринимающая сторона просто на высоте: ни одной накладки. всё чётко и продумано. сытное питание, разнообразные локации
  • В
    Вера
    31 марта 2024
    Зимнее знакомство с озером Байкал
    Тур прошел просто замечательно! программа продумана. удалось посмотреть и зимний лед и незамерзающую Ангару.
    Тур прошел просто замечательно! программа продумана. удалось посмотреть и зимний лед и незамерзающую АнгаруТур прошел просто замечательно! программа продумана. удалось посмотреть и зимний лед и незамерзающую Ангару

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «7-дневные туры»

Самые популярные туры этой рубрики в Иркутске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 40
  1. Байкальский странник. Экскурсии по КБЖД и отдых на Ольхоне
  2. Очарование Ольхона и Иркутска
  3. Весенне-летнее знакомство с озером Байкал
  4. Кочевники Байкала
  5. Приключения на Ольхоне. Обзорный тур
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Мыс Хобой
  2. Скала Шаманка
  3. Малое море Байкала
  4. Тальцы
  5. Тункинская долина
  6. Набережная
  7. Озеро Байкал
  8. Тажеранские степи
  9. Сад камней
  10. Краеведческий музей
Сколько стоит тур в Иркутске в июне 2024
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