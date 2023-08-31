Подальше от цивилизации к озеру Хубсугул: индивидуальный тур по Северной Монголии из Иркутска

Отдохнуть у чистейшего водоёма среди гор и провести время наедине с собой и природой

Описание
Программа по дням
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Отправимся на перезагрузку к самому глубокому озеру в Монголии. Будем жить на берегу Хубсугула, каждый день любоваться зеркальной гладью воды и вершинами вокруг.

Начнём наше путешествие в Иркутске, увидим из окна авто Байкал и насладимся видами монгольской степи.

На второй день вы сможете выбрать наиболее подходящий для вас вариант отдыха: этническая экскурсия с поездкой на священную гору или безмятежный релакс у озера.
Подальше от цивилизации к озеру Хубсугул: индивидуальный тур по Северной Монголии из Иркутска
Подальше от цивилизации к озеру Хубсугул: индивидуальный тур по Северной Монголии из Иркутска
Подальше от цивилизации к озеру Хубсугул: индивидуальный тур по Северной Монголии из Иркутска
Подальше от цивилизации к озеру Хубсугул: индивидуальный тур по Северной Монголии из Иркутска
Подальше от цивилизации к озеру Хубсугул: индивидуальный тур по Северной Монголии из Иркутска
Подальше от цивилизации к озеру Хубсугул: индивидуальный тур по Северной Монголии из Иркутска
Подальше от цивилизации к озеру Хубсугул: индивидуальный тур по Северной Монголии из Иркутска
Подальше от цивилизации к озеру Хубсугул: индивидуальный тур по Северной Монголии из Иркутска
Подальше от цивилизации к озеру Хубсугул: индивидуальный тур по Северной Монголии из Иркутска
Подальше от цивилизации к озеру Хубсугул: индивидуальный тур по Северной Монголии из Иркутска
Подальше от цивилизации к озеру Хубсугул: индивидуальный тур по Северной Монголии из Иркутска
Подальше от цивилизации к озеру Хубсугул: индивидуальный тур по Северной Монголии из Иркутска
Подальше от цивилизации к озеру Хубсугул: индивидуальный тур по Северной Монголии из Иркутска
Подальше от цивилизации к озеру Хубсугул: индивидуальный тур по Северной Монголии из Иркутска
Подальше от цивилизации к озеру Хубсугул: индивидуальный тур по Северной Монголии из Иркутска
Ближайшие даты:
31
авг
7
сен
14
сен
28
сен
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

С собой необходимо взять крем от загара, солнцезащитные очки, головные уборы (платок, кепка или шляпа/панамка с полями, шапка на случай ветра), закрытую лёгкую одежду, тёплую одежду (флисовые костюмы), ветровку, тёплую куртку, удобную обувь для пеших маршрутов и сланцы.

Важно иметь действующий загранпаспорт, срок которого не менее чем на полгода превышает дату окончания.

Дорога в одну сторону занимает около четырёх часов (не учитывая остановки). Если вы плохо переносите автопереезды, рекомендуем взять подходящие средства от укачивания.

Вывоз рыбы, мясопродуктов из Монголии в Россию категорически запрещен. За этим на границе строго следят ветеринарные инспекторы и работники таможни.

После внесения 15% предоплаты на сайте необходимо перевести организатору напрямую ещё 15% на бронирование трансфера, жилья и оплату прочих расходов. Остальная часть — на месте в рублях.

Программа тура по дням

1 день

Из Иркутска в Монголию

Выезжаем из Иркутска в 07:00 в сторону Култукского тракта. В дороге проведём около 4-6 часов с остановками. На пути до пограничного перехода увидим Байкал: полюбуемся самым глубоким озером мира из окна авто и отправимся дальше в направлении Тункинской долины. Проедем перевал, откуда открываются потрясающие панорамы. Совсем скоро окажемся у озера Хубсугул, похожего на Байкал. Здесь заселимся в юрту или домик в посёлке Ханх.

Места тут всё ещё остаются преимущественно дикими, радуют своими просторами, чистейшей водой и воздухом. После отдыха и ужина сами в этом убедимся на вечерней прогулке по окрестностям.

Из Иркутска в МонголиюИз Иркутска в МонголиюИз Иркутска в МонголиюИз Иркутска в МонголиюИз Иркутска в МонголиюИз Иркутска в МонголиюИз Иркутска в МонголиюИз Иркутска в Монголию
2 день

Экскурсия на выбор или свободный день у озера

После завтрака желающие смогут отправиться на дополнительные экскурсии:

1) «По местам кочевников». Этническая поездка, в которой вы узнаете о быте, традициях и укладе жизни кочевого народа. Познакомитесь с монголами, увидите традиционное одеяние и убранство подлинной юрты внутри.
2) «Священная Баянэ». Поездка на гору, откуда открывается панорама Саянских трёхтысячников, котловина озера и хребет Бояны-Нуруу.

Либо вы можете самостоятельно организовать свой досуг в первую половину дня. Например, выспаться, прогуляться по побережью озера, помедитировать, насладиться тишиной и природой вокруг, порыбачить.

После обеда мы вместе отправимся к шаманскому святилищу на скалистый мыс, где ранее проводились обряды. Вы узнаете о тринадцати обо, древних преданиях и обычаях.

Экскурсия на выбор или свободный день у озераЭкскурсия на выбор или свободный день у озераЭкскурсия на выбор или свободный день у озераЭкскурсия на выбор или свободный день у озераЭкскурсия на выбор или свободный день у озераЭкскурсия на выбор или свободный день у озераЭкскурсия на выбор или свободный день у озераЭкскурсия на выбор или свободный день у озера
3 день

Пляж с золотыми песками и возвращение в Иркутск

После завтрака прогуляемся по золотистому песчаному пляжу. Здесь практически никогда не бывает людей, а значит — отличная возможность побыть наедине с собой и природой, искупаться в озере и помедитировать на берегу. Налюбовавшись водной гладью в окружении вершин и пообедав, отправимся обратно в Иркутск. По дороге будем останавливаться в живописных местах, чтобы сделать фотографии и отдохнуть от дороги. Желающие смогут купить товары монгольского производства: изделия из кожи и шерсти, сувениры ручной работы, местный солёный чай.

Ориентировочное прибытие в город — после 19:00.

Пляж с золотыми песками и возвращение в ИркутскПляж с золотыми песками и возвращение в ИркутскПляж с золотыми песками и возвращение в ИркутскПляж с золотыми песками и возвращение в ИркутскПляж с золотыми песками и возвращение в ИркутскПляж с золотыми песками и возвращение в Иркутск

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: г. Иркутск, 07:00
Завершение: г. Иркутск, после 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Иркутска

Групповые
На машине
Можно с детьми
Летние
Активный отдых
Выездные
Байкал
Многодневные туры
3-дневные туры
Тункинская долина
Популярные места
Природа и пейзажи
Горы

Похожие туры из Иркутска

Две стороны одного острова: мини-тур по Ольхону
Авторский тур
3 дня
Две стороны одного острова: мини-тур по Ольхону
Полюбоваться ледяными пейзажами Малого Моря, побывать на Хобое и «поцеловать» самое глубокое озеро
Аэропорт Иркутска, 09:00
26 янв
29 янв
2 фев
16 фев
38 000 за человека
В окружении Саян: тур по Аршану и Монголии
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
В окружении Саян: тур по Аршану и Монголии
Посмотреть кратер потухшего вулкана, искупаться в термальных источниках и увидеть высочайшую вершину
Иркутск, старт программы - 10:00
7 сен
14 сен
21 сен
39 500 за человека
Зимнее трио: Иркутск, Ольхон, Огой
Авторский тур
6 дней
Зимнее трио: Иркутск, Ольхон, Огой
Познакомиться с Иркутском, побывать в сердце Байкала и загадать желание у ступы Просветления
Аэропорт Иркутска, 08:00-08:30.Ж. - д. вокзал Ирку...
13 фев
20 фев
27 фев
5 мар
53 150 за человека
У нас ещё много экскурсий в Иркутске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Иркутске
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ