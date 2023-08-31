Отдохнуть у чистейшего водоёма среди гор и провести время наедине с собой и природой
Начнём наше путешествие в Иркутске, увидим из окна авто Байкал и насладимся видами монгольской степи.
На второй день вы сможете выбрать наиболее подходящий для вас вариант отдыха: этническая экскурсия с поездкой на священную гору или безмятежный релакс у озера.
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Описание
Организационные детали
С собой необходимо взять крем от загара, солнцезащитные очки, головные уборы (платок, кепка или шляпа/панамка с полями, шапка на случай ветра), закрытую лёгкую одежду, тёплую одежду (флисовые костюмы), ветровку, тёплую куртку, удобную обувь для пеших маршрутов и сланцы.
Важно иметь действующий загранпаспорт, срок которого не менее чем на полгода превышает дату окончания.
Дорога в одну сторону занимает около четырёх часов (не учитывая остановки). Если вы плохо переносите автопереезды, рекомендуем взять подходящие средства от укачивания.
Вывоз рыбы, мясопродуктов из Монголии в Россию категорически запрещен. За этим на границе строго следят ветеринарные инспекторы и работники таможни.
После внесения 15% предоплаты на сайте необходимо перевести организатору напрямую ещё 15% на бронирование трансфера, жилья и оплату прочих расходов. Остальная часть — на месте в рублях.
Программа тура по дням
Из Иркутска в Монголию
Выезжаем из Иркутска в 07:00 в сторону Култукского тракта. В дороге проведём около 4-6 часов с остановками. На пути до пограничного перехода увидим Байкал: полюбуемся самым глубоким озером мира из окна авто и отправимся дальше в направлении Тункинской долины. Проедем перевал, откуда открываются потрясающие панорамы. Совсем скоро окажемся у озера Хубсугул, похожего на Байкал. Здесь заселимся в юрту или домик в посёлке Ханх.
Места тут всё ещё остаются преимущественно дикими, радуют своими просторами, чистейшей водой и воздухом. После отдыха и ужина сами в этом убедимся на вечерней прогулке по окрестностям.
Экскурсия на выбор или свободный день у озера
После завтрака желающие смогут отправиться на дополнительные экскурсии:
1) «По местам кочевников». Этническая поездка, в которой вы узнаете о быте, традициях и укладе жизни кочевого народа. Познакомитесь с монголами, увидите традиционное одеяние и убранство подлинной юрты внутри.
2) «Священная Баянэ». Поездка на гору, откуда открывается панорама Саянских трёхтысячников, котловина озера и хребет Бояны-Нуруу.
Либо вы можете самостоятельно организовать свой досуг в первую половину дня. Например, выспаться, прогуляться по побережью озера, помедитировать, насладиться тишиной и природой вокруг, порыбачить.
После обеда мы вместе отправимся к шаманскому святилищу на скалистый мыс, где ранее проводились обряды. Вы узнаете о тринадцати обо, древних преданиях и обычаях.
Пляж с золотыми песками и возвращение в Иркутск
После завтрака прогуляемся по золотистому песчаному пляжу. Здесь практически никогда не бывает людей, а значит — отличная возможность побыть наедине с собой и природой, искупаться в озере и помедитировать на берегу. Налюбовавшись водной гладью в окружении вершин и пообедав, отправимся обратно в Иркутск. По дороге будем останавливаться в живописных местах, чтобы сделать фотографии и отдохнуть от дороги. Желающие смогут купить товары монгольского производства: изделия из кожи и шерсти, сувениры ручной работы, местный солёный чай.
Ориентировочное прибытие в город — после 19:00.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: г. Иркутск, 07:00Завершение: г. Иркутск, после 19:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.