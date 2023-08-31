Отправимся на перезагрузку к самому глубокому озеру в Монголии. Будем жить на берегу Хубсугула, каждый день любоваться зеркальной гладью воды и вершинами вокруг. Начнём наше путешествие в Иркутске, увидим из окна авто Байкал и насладимся видами монгольской степи. На второй день вы сможете выбрать наиболее подходящий для вас вариант отдыха: этническая экскурсия с поездкой на священную гору или безмятежный релакс у озера.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

С собой необходимо взять крем от загара, солнцезащитные очки, головные уборы (платок, кепка или шляпа/панамка с полями, шапка на случай ветра), закрытую лёгкую одежду, тёплую одежду (флисовые костюмы), ветровку, тёплую куртку, удобную обувь для пеших маршрутов и сланцы.

Важно иметь действующий загранпаспорт, срок которого не менее чем на полгода превышает дату окончания.

Дорога в одну сторону занимает около четырёх часов (не учитывая остановки). Если вы плохо переносите автопереезды, рекомендуем взять подходящие средства от укачивания.

Вывоз рыбы, мясопродуктов из Монголии в Россию категорически запрещен. За этим на границе строго следят ветеринарные инспекторы и работники таможни.

После внесения 15% предоплаты на сайте необходимо перевести организатору напрямую ещё 15% на бронирование трансфера, жилья и оплату прочих расходов. Остальная часть — на месте в рублях.