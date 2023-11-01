Из Иркутска в Монголию: ночёвки у озера Хубсугул, знакомство с кочевой жизнью и фотосафари

Полюбоваться пустынными просторами, сфотографировать табуны лошадей и побывать у святилища шаманов
Отправляемся на 3 дня в Монголию, чтобы отдохнуть у самого глубокого и красивого озера страны, насладиться единением с первозданной природой и ощутить экзотику этих мест.

Вы попробуете блюда бурятской и монгольской кухонь, увидите, как живут кочевые народы, а желающие искупаются в термальных источниках.
5
1 отзыв
Из Иркутска в Монголию: ночёвки у озера Хубсугул, знакомство с кочевой жизнью и фотосафари
Из Иркутска в Монголию: ночёвки у озера Хубсугул, знакомство с кочевой жизнью и фотосафари
Из Иркутска в Монголию: ночёвки у озера Хубсугул, знакомство с кочевой жизнью и фотосафари
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00

Описание тура

Организационные детали

Для путешествия необходим загранпаспорт.
Возможно участие с детьми от 3 лет при наличии у них загранпаспорта.

Проживание. В юрточном лагере, в благоустроенных юртах (удобства внутри). Размещение — по 2-3 человека. Возможно одноместное размещение за доплату.

Питание. В стоимость включены 2 завтрака, 2 ужина, 1 обед. Остальное питание — за доплату.

Дети. Возможно участие с детьми от 3 лет при наличии у них загранпаспорта.

Программа тура по дням

1 день

Путь в Монголию, размещение в лагере, шаманское святилище

Встречаемся пораньше, чтобы всё успеть, и выезжаем в сторону Монголии. По пути полюбуемся утренним Южным Байкалом и сделаем остановку, чтобы подкрепиться и отведать блюда бурятской кухни. Затем пересечём границу с Монголией, пройдём паспортный контроль и доедем до Ханха — посёлка на берегу Хубсугула.

Разместимся в юрточном лагере с видом на озеро и прогуляемся до шаманского святилища «13 обо» — священного места, где до сих пор практикуются обряды. Вечером — ужин и отдых.

Путь в Монголию, размещение в лагере, шаманское святилищеПуть в Монголию, размещение в лагере, шаманское святилищеПуть в Монголию, размещение в лагере, шаманское святилищеПуть в Монголию, размещение в лагере, шаманское святилищеПуть в Монголию, размещение в лагере, шаманское святилищеПуть в Монголию, размещение в лагере, шаманское святилищеПуть в Монголию, размещение в лагере, шаманское святилищеПуть в Монголию, размещение в лагере, шаманское святилище
2 день

В гости к кочевникам, фотосафари

Сегодня после завтрака вас ждёт экскурсия к кочевникам. Поедем к ним на УАЗике, по дороге полюбуемся золотыми песками и пустынными бескрайними просторами. Устроим фотоохоту за табунами вольно пасущихся животных: здесь можно увидеть лошадей Пржевальского, маралов, газелей, сурков, птиц и верблюдов.

Вы познакомитесь с жизнью, бытом и обычаями кочевых народов, а вечером поужинаем на природе, наслаждаясь пейзажем.

В гости к кочевникам, фотосафариВ гости к кочевникам, фотосафариВ гости к кочевникам, фотосафариВ гости к кочевникам, фотосафариВ гости к кочевникам, фотосафариВ гости к кочевникам, фотосафариВ гости к кочевникам, фотосафариВ гости к кочевникам, фотосафариВ гости к кочевникам, фотосафари
3 день

Термальные источники, возвращение в Иркутск

Пора в обратный путь. Позавтракав, выезжаем в сторону границы. Но после её прохождения ещё заедем на термальные источники, где желающие смогут искупаться. К вечеру прибудем в Иркутск.

Термальные источники, возвращение в ИркутскТермальные источники, возвращение в ИркутскТермальные источники, возвращение в Иркутск

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет61 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида на протяжении всей программы
  • Все трансферы и экскурсии
  • Входные билеты и сборы на посещение заповедных территорий
  • Питание по программе
  • Проживание в благоустроенных юртах
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Иркутска и обратно
  • Питание вне программы
  • Входной билет на горячие источники - 250-300 руб. с человека
  • При одноместном размещении доплата - 3000 руб. в сутки
  • Возможна организация тура в любые даты по запросу
  • Стоимость указана при группе из 2 человек. Если вас 3 человека, то стоимость составит 50 500 руб. за одного, если 4 и более, то 45 000 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, 06:00-06:30
Завершение: Иркутск, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Ю
1 ноя 2023
После недели на Байкале мы решили посмотреть Бурятию и Монголию.
Иван учёл наши пожелания по дате и местам, которые мы хотели увидеть, спасибо ему за это.
Могу сказать - поездка удалась!
Великолепные Саянский
читать дальше

горы, водопад и бурные реки в Бурятии, живописная гора Мунку-Сардык и озеро Хубсугул в Монголии мы точно запомним надолго! Озеро - отдельная жемчужина. Место умиротворения и покоя.
Ночевка в юрте- ещё один интересный опыт в копилку.
Нашим гидом-водителем был Артём, человек, на которого можно положиться. Все вопросы решал четко и оперативно, всегда учитывая наши пожелания и комфорт, уверенно чувствует себя на дороге. Веселый и в то же время ответственный проводник, нам было комфортно. Спасибо!!!

После недели на Байкале мы решили посмотреть Бурятию и Монголию.После недели на Байкале мы решили посмотреть Бурятию и Монголию.После недели на Байкале мы решили посмотреть Бурятию и Монголию.

Тур входит в следующие категории Иркутска

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВыездныеВсе туры3-дневные турыПерезагрузкаКонные прогулкиЖивотныеПрирода и пейзажиОбзорные

Похожие туры из Иркутска

На внедорожнике по Бурятии и Монголии: 3 дня с видом на вершины Восточного Саяна
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
3 дня
2 отзыва
На внедорожнике по Бурятии и Монголии: 3 дня с видом на вершины Восточного Саяна
Пожить в настоящей юрте, полюбоваться бескрайними степями и познакомиться с жизнью кочевников
Начало: Иркутск, 8:00
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
40 000 за человека
В гостях у Байкала и Восточных Саян: из Иркутска в Аршан
🚤 На катере
Авторский тур
4 дня
4 отзыва
В гостях у Байкала и Восточных Саян: из Иркутска в Аршан
Подняться на пик Любви, расслабиться в горячем источнике и прокатиться на катере по озеру
Начало: Аэропорт Иркутска, 07:00
6 июля в 07:00
13 июля в 07:00
37 000 за человека
Весенне-летнее знакомство с озером Байкал
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Весенне-летнее знакомство с озером Байкал
Начало: Россия, Иркутск
1 сен в 10:00
8 сен в 10:00
75 000 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Иркутске
Все туры из Иркутска
ХорошоТам