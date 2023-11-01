Из Иркутска в Монголию: ночёвки у озера Хубсугул, знакомство с кочевой жизнью и фотосафари
Полюбоваться пустынными просторами, сфотографировать табуны лошадей и побывать у святилища шаманов
Отправляемся на 3 дня в Монголию, чтобы отдохнуть у самого глубокого и красивого озера страны, насладиться единением с первозданной природой и ощутить экзотику этих мест.
Вы попробуете блюда бурятской и монгольской кухонь, увидите, как живут кочевые народы, а желающие искупаются в термальных источниках.
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1 отзыв
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00
Описание тура
Организационные детали
Для путешествия необходим загранпаспорт. Возможно участие с детьми от 3 лет при наличии у них загранпаспорта.
Проживание. В юрточном лагере, в благоустроенных юртах (удобства внутри). Размещение — по 2-3 человека. Возможно одноместное размещение за доплату.
Питание. В стоимость включены 2 завтрака, 2 ужина, 1 обед. Остальное питание — за доплату.
Дети. Возможно участие с детьми от 3 лет при наличии у них загранпаспорта.
Программа тура по дням
1 день
Путь в Монголию, размещение в лагере, шаманское святилище
Встречаемся пораньше, чтобы всё успеть, и выезжаем в сторону Монголии. По пути полюбуемся утренним Южным Байкалом и сделаем остановку, чтобы подкрепиться и отведать блюда бурятской кухни. Затем пересечём границу с Монголией, пройдём паспортный контроль и доедем до Ханха — посёлка на берегу Хубсугула.
Разместимся в юрточном лагере с видом на озеро и прогуляемся до шаманского святилища «13 обо» — священного места, где до сих пор практикуются обряды. Вечером — ужин и отдых.
2 день
В гости к кочевникам, фотосафари
Сегодня после завтрака вас ждёт экскурсия к кочевникам. Поедем к ним на УАЗике, по дороге полюбуемся золотыми песками и пустынными бескрайними просторами. Устроим фотоохоту за табунами вольно пасущихся животных: здесь можно увидеть лошадей Пржевальского, маралов, газелей, сурков, птиц и верблюдов.
Вы познакомитесь с жизнью, бытом и обычаями кочевых народов, а вечером поужинаем на природе, наслаждаясь пейзажем.
3 день
Термальные источники, возвращение в Иркутск
Пора в обратный путь. Позавтракав, выезжаем в сторону границы. Но после её прохождения ещё заедем на термальные источники, где желающие смогут искупаться. К вечеру прибудем в Иркутск.
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Услуги гида на протяжении всей программы
Все трансферы и экскурсии
Входные билеты и сборы на посещение заповедных территорий
Питание по программе
Проживание в благоустроенных юртах
Что не входит в цену
Авиабилеты до Иркутска и обратно
Питание вне программы
Входной билет на горячие источники - 250-300 руб. с человека
При одноместном размещении доплата - 3000 руб. в сутки
Возможна организация тура в любые даты по запросу
Стоимость указана при группе из 2 человек. Если вас 3 человека, то стоимость составит 50 500 руб. за одного, если 4 и более, то 45 000 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, 06:00-06:30
Завершение: Иркутск, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваша команда гидов в Иркутске
Провели экскурсии для 55 туристов
Мы дружная семья и команда путешественников. Коренные сибиряки, родились и выросли в Иркутске.
Любовь к путешествиям, общению и Байкалу привели нас к созданию собственных туров. Мы любим делиться знаниями и впечатлениями читать дальше
со всеми гостями нашего края.
За 5 лет влюбили в Байкал более трёх тысяч гостей со всех уголков нашей планеты. Мы расскажем Вам все его тайны и покажем все его необыкновенные и загадочные места.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Юля
1 ноя 2023
После недели на Байкале мы решили посмотреть Бурятию и Монголию. Иван учёл наши пожелания по дате и местам, которые мы хотели увидеть, спасибо ему за это. Могу сказать - поездка удалась! Великолепные Саянский читать дальше
горы, водопад и бурные реки в Бурятии, живописная гора Мунку-Сардык и озеро Хубсугул в Монголии мы точно запомним надолго! Озеро - отдельная жемчужина. Место умиротворения и покоя. Ночевка в юрте- ещё один интересный опыт в копилку. Нашим гидом-водителем был Артём, человек, на которого можно положиться. Все вопросы решал четко и оперативно, всегда учитывая наши пожелания и комфорт, уверенно чувствует себя на дороге. Веселый и в то же время ответственный проводник, нам было комфортно. Спасибо!!!