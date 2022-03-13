Иркутск п. - Сухой ручей

Поход на таинственный Шумак - долина 100 источников

Целебный. Таинственный. Заряжающий

5
1 отзыв
Целебный. Таинственный. Заряжающий.

Эпитеты не помогут, потому что Шумак надо прочувствовать! Бескрайние горные панорамы, уникальные минеральные источники, первозданная природа Сибири и та самая жизнь с картинки трэвел-блогеров уже ждут, когда Вы наденете на плечи рюкзак! Зачем люди идут на Шумак? Жизни не хватит, чтобы рассказать! С одними только целебными источниками связаны невероятные истории о чудесных исцелениях, которые уже давно распространились за пределы гор Восточного Саяна.

Их уникальность в разнообразии по составу и температуре; при этом, в долине больше 100 источников! Такого количества нет ни в одном другом месте на Земле! Путешествие на Шумак - это кладезь всего прекрасного от сибирской природы в одном месте.

Наш гид станет проводником к сердцу Сибири и покажет самые загадочные, первозданные и труднодоступные уголки природы.
Поход на таинственный Шумак - долина 100 источников
Поход на таинственный Шумак - долина 100 источников
Поход на таинственный Шумак - долина 100 источников
Поход на таинственный Шумак - долина 100 источников
Поход на таинственный Шумак - долина 100 источников
Поход на таинственный Шумак - долина 100 источников
Поход на таинственный Шумак - долина 100 источников
Поход на таинственный Шумак - долина 100 источников
Поход на таинственный Шумак - долина 100 источников
Поход на таинственный Шумак - долина 100 источников
Поход на таинственный Шумак - долина 100 источников
Поход на таинственный Шумак - долина 100 источников
Поход на таинственный Шумак - долина 100 источников
Поход на таинственный Шумак - долина 100 источников
Поход на таинственный Шумак - долина 100 источников
Поход на таинственный Шумак - долина 100 источников
Поход на таинственный Шумак - долина 100 источников
Поход на таинственный Шумак - долина 100 источников
Поход на таинственный Шумак - долина 100 источников
Поход на таинственный Шумак - долина 100 источников
Поход на таинственный Шумак - долина 100 источников
Поход на таинственный Шумак - долина 100 источников
Поход на таинственный Шумак - долина 100 источников
Поход на таинственный Шумак - долина 100 источников
Поход на таинственный Шумак - долина 100 источников
Поход на таинственный Шумак - долина 100 источников
Ближайшие даты:
23
июл
6
авг
13
авг

Программа тура по дням

1 день

Иркутск п. - Сухой ручей

Надеемся, вы собрали рюкзак с вечера? Ведь сбор группы уже в 9:00 на Сквере Кирова.

Наше путешествие начинается с трансфера от Иркутска до пункта назначения: Сухой ручей.

По дороге обязательно заедем в кафе, попробуете блюда местной кухни. (обед оплачивается по меню самостоятельно)

С вами всегда будут заботливые гиды, которые помогут правильно подогнать рюкзаки, распределить продукты и общее снаряжение.

Представьте, вы выходите из автобуса и понимаете, что привычный мир где-то далеко.

Впереди ждёт что-то неизведанное, немного волнующее, но, абсолютно точно, незабываемое.

К началу маршрута нас забросит ЗИЛ по лесу – 6,6 км. Сегодня идти будем недолго, примерно 4-5 часов к месту ночевки.

Не переживайте о рутинных делах, в городе без вас справятся!

Тем более, на ужин сегодня паста карбонара на костре – как вам такое?!

Нас ждёт первая ночевка в палатках на шикарной поляне, недалеко от перевала.

Вы закрываете глаза и благодарите себя за решение быть тут. Быть на Шумаке.

Иркутск п. - Сухой ручейИркутск п. - Сухой ручейИркутск п. - Сухой ручейИркутск п. - Сухой ручей
2 день

Шумак

Сегодня просыпаемся рано, это ваш первый полноценный день в объятиях дикой природы!

Вы погрузитесь в её изобильный мир: в мир новых энергий, в мир своего личного приключения!

Вкусно завтракаем, жарим оладушки на костре и отправляемся в 12-ти часовой переход.

Мимо горных озер, бескрайних долин и шикарных водопадов!

Ваш мозг на контрасте с городской урбанистикой будет взрываться, ликовать, благодарить жизнь и фонтанировать идеями.

Наша задача – пробраться как можно ближе к Шумаку. Поверьте в себя! Вы это сделаете!

Сегодня вы на себе прочувствуете, что значит цитата: “Ты можешь больше, чем думаешь! ”

После этой победы ничего не страшно!

ШумакШумакШумакШумак
3 день

Шумак

Просыпайтесь, сегодня вас ждёт заслуженная награда за усилия!

Во-первых, питательный завтрак: кукурузная каша с изюмом, сгущеночкой или джемом.

Далее, небольшой переход по долине и мы это сделали! Цель достигнута! Перед нами долина реки Шумак!

Следующие четыре дня вы посвятите отдыху на Шумакских источниках.

Поставим лагерь и будем погружаться в сибирскую сказку. Вся предыдущая жизнь перестаёт существовать.

Есть только вы и это таинственное, отрезанное от цивилизации место.

Гид расскажет самые невероятные легенды о происходящих тут событиях и покажет окрестности.

Кстати, знали, что радоновая ванна – это концентрат молодости и здоровья?

Особенный оздоровительный эффект получают желудок и печень, а также проходят головные боли.

Так вот, мы будем купаться в такой ванне! А ещё – в минеральном душе и мраморных водопадах.

Нас ждут источники для оздоровления всех систем органов, к которым стремятся люди со всех концов России!

Такой вот спа по-сибирски! Тут создаются истории, которые рассказывают через много лет за чашкой травяного чая.

ШумакШумакШумакШумак
4 день

Шумак

Дневка в долине реки Шумак. Наш лагерь остаётся в тут.

Если вы продолжите релаксировать и просто наслаждаться природой, мы вас поймём, но всё равно предложим выбрать радиальную экскурсию.

Гид будет проводить их все четыре дня. В зависимости от погодных условий и Вашего настроения, мы с удовольствием покажем:

  • мраморный водопад – прочувствуете силу, заряд и энергию гор;
  • минеральные источники. Кстати, они излечивают не только традиционные болезни, но и те, что с трудом поддаются современной медицине.
  • горные озёра – настолько чистые, что можно увидеть дно озера, находясь на склоне. Тут происходит полная перезагрузка сознания, очищаются мысли. В этом могуществе природы хочется раствориться.
  • обзорная экскурсия с восхождением на пик Трех Капитанов (2600м).
  • священное место Шумакастолбы Хуухейн-Хада, образованные еще в юрском периоде. Считается, что дух Шумака обитает именно здесь. Самое сильное по энергетике место. Мужчины приходят сюда медитировать, говорят, что видят свое будущее; а женщины со всей России приезжают просить детей. Многие просившие обретают после похода свое счастье. Мы точно знаем!

Куда бы вы ни отправились в эти 3 дня, вас будут сопровождать величественные горы, самобытный хвойный лес, хрустальный звон водопадов, алмазные горные озера и, конечно уютные посиделки у костра, которые не забываются.

Ах да. Посмотрите на звёзды. Их тут тысячи. Все сокровища этого мира перед вами.

ШумакШумакШумакШумак
5 день

Шумак

Продолжаем релаксировать и просто наслаждаться природой, либо продолжаем выбранную в дне 4 экскурсию.

ШумакШумакШумакШумак
6 день

Шумак

Продолжаем релаксировать и просто наслаждаться природой, либо продолжаем выбранную в дне 4 экскурсию.

ШумакШумакШумакШумак
7 день

Шумак

“Так быстро?! ”, – обычно спрашивают гости.

Да, впереди нас ждёт трехдневное возвращение уже знакомой дорогой.

Обычно немного грустно прощаться с местом, которое подарило столько силы, энергии и познакомило с собой настоящей(им).

Но вдруг вы ещё вернётесь?

ШумакШумак
8 день

Шумак

Продолжаем наше возвращение.

9 день

Шумак - Иркутск

Трансфер в Иркутск. В город возвращаемся поздно, около 22.00.

В этот день будете спать особенно крепко.

А утром проснётесь в своей постеле, приготовите горячий кофе и почувствуете неистовую благодарность, наполненность и желание создавать новые воспоминания жизни.

Конечно, после того, как ответите на все расспросы друзей и покажите им фотографии!

Проживание

Тур предполагает проживание в теплом базовом лагере.

Варианты проживания

Палатка

8 ночей

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Сопровождение гида
  • Питание по программе
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до Иркутска и обратно
  • Дополнительные услуги, не указанные в программе или указанные в программе за дополнительную стоимость
  • Дополнительное питание не указанное в программе или указанное за дополнительную стоимость
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какое меню включено в программу тура?

Примерное меню в походе:

1 день:

  • Бутерброды и вкусняшки в дорогу – это святое;
  • На обед заедем в кафе, тут выберите блюда самостоятельно, поэтому берите с собой наличку;
  • Наш первый ужин на костре – паста карбонара;

2 день:

  • Завтрак – булгур с овощами, бутерброды. А ещё пожарим на костре оладушки;
  • Обед – сырный крем суп + пюре с беконом и маленькими сливками;
  • Ужин – макароны с сосисками, овощи.

3 день:

  • Завтрак – кукурузная каша с изюмом, сгущёнкой или джемом;
  • Обед – суп пюре грибной, с шампиньонами;
  • Ужин – рис с обжаркой из мяса и овощей.

4 день:

  • Завтрак – булгур с мясом и сыром;
  • Обед – суп сайровый, свежие блинчики;
  • Ужин – макароны с сыром.

5 день:

  • Завтрак – кускус со сгущенкой или джемом;
  • Обед – бутерброды и солянка на костре;
  • Ужин – гречка с тушенкой.

6 день:

  • Завтрак – хлопья овсяные с клюквой + оладушки;
  • Обед – борщ с тушенкой;
  • Ужин – картофельное пюре с тушёнкой.

7 день

  • Завтрак – каша 5 злаков с цукатами и оладушки;
  • Обед – суп и бутерброды;
  • Ужин – гречка с тушенкой.

8 день:

  • Завтрак – овсянка 3 злака, паштет с хлебцами;
  • Обед – быстрые супчики;
  • Ужин – рис с тунцом.

9 день:

  • Одноразовые кашки и то, что осталось;
  • Обед в кафе.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Р
13 мар 2022
Все хорошо

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