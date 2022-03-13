Иркутск п. - Сухой ручей

Надеемся, вы собрали рюкзак с вечера? Ведь сбор группы уже в 9:00 на Сквере Кирова.
Наше путешествие начинается с трансфера от Иркутска до пункта назначения: Сухой ручей.
По дороге обязательно заедем в кафе, попробуете блюда местной кухни. (обед оплачивается по меню самостоятельно)
С вами всегда будут заботливые гиды, которые помогут правильно подогнать рюкзаки, распределить продукты и общее снаряжение.
Представьте, вы выходите из автобуса и понимаете, что привычный мир где-то далеко.
Впереди ждёт что-то неизведанное, немного волнующее, но, абсолютно точно, незабываемое.
К началу маршрута нас забросит ЗИЛ по лесу – 6,6 км. Сегодня идти будем недолго, примерно 4-5 часов к месту ночевки.
Не переживайте о рутинных делах, в городе без вас справятся!
Тем более, на ужин сегодня паста карбонара на костре – как вам такое?!
Нас ждёт первая ночевка в палатках на шикарной поляне, недалеко от перевала.
Вы закрываете глаза и благодарите себя за решение быть тут. Быть на Шумаке.
Сегодня просыпаемся рано, это ваш первый полноценный день в объятиях дикой природы!
Вы погрузитесь в её изобильный мир: в мир новых энергий, в мир своего личного приключения!
Вкусно завтракаем, жарим оладушки на костре и отправляемся в 12-ти часовой переход.
Мимо горных озер, бескрайних долин и шикарных водопадов!
Ваш мозг на контрасте с городской урбанистикой будет взрываться, ликовать, благодарить жизнь и фонтанировать идеями.
Наша задача – пробраться как можно ближе к Шумаку. Поверьте в себя! Вы это сделаете!
Сегодня вы на себе прочувствуете, что значит цитата: “Ты можешь больше, чем думаешь! ”
После этой победы ничего не страшно!
Просыпайтесь, сегодня вас ждёт заслуженная награда за усилия!
Во-первых, питательный завтрак: кукурузная каша с изюмом, сгущеночкой или джемом.
Далее, небольшой переход по долине и мы это сделали! Цель достигнута! Перед нами долина реки Шумак!
Следующие четыре дня вы посвятите отдыху на Шумакских источниках.
Поставим лагерь и будем погружаться в сибирскую сказку. Вся предыдущая жизнь перестаёт существовать.
Есть только вы и это таинственное, отрезанное от цивилизации место.
Гид расскажет самые невероятные легенды о происходящих тут событиях и покажет окрестности.
Кстати, знали, что радоновая ванна – это концентрат молодости и здоровья?
Особенный оздоровительный эффект получают желудок и печень, а также проходят головные боли.
Так вот, мы будем купаться в такой ванне! А ещё – в минеральном душе и мраморных водопадах.
Нас ждут источники для оздоровления всех систем органов, к которым стремятся люди со всех концов России!
Такой вот спа по-сибирски! Тут создаются истории, которые рассказывают через много лет за чашкой травяного чая.
Дневка в долине реки Шумак. Наш лагерь остаётся в тут.
Если вы продолжите релаксировать и просто наслаждаться природой, мы вас поймём, но всё равно предложим выбрать радиальную экскурсию.
Гид будет проводить их все четыре дня. В зависимости от погодных условий и Вашего настроения, мы с удовольствием покажем:
Куда бы вы ни отправились в эти 3 дня, вас будут сопровождать величественные горы, самобытный хвойный лес, хрустальный звон водопадов, алмазные горные озера и, конечно уютные посиделки у костра, которые не забываются.
Ах да. Посмотрите на звёзды. Их тут тысячи. Все сокровища этого мира перед вами.
Продолжаем релаксировать и просто наслаждаться природой, либо продолжаем выбранную в дне 4 экскурсию.
Продолжаем релаксировать и просто наслаждаться природой, либо продолжаем выбранную в дне 4 экскурсию.
“Так быстро?! ”, – обычно спрашивают гости.
Да, впереди нас ждёт трехдневное возвращение уже знакомой дорогой.
Обычно немного грустно прощаться с местом, которое подарило столько силы, энергии и познакомило с собой настоящей(им).
Но вдруг вы ещё вернётесь?
Продолжаем наше возвращение.
Трансфер в Иркутск. В город возвращаемся поздно, около 22.00.
В этот день будете спать особенно крепко.
А утром проснётесь в своей постеле, приготовите горячий кофе и почувствуете неистовую благодарность, наполненность и желание создавать новые воспоминания жизни.
Конечно, после того, как ответите на все расспросы друзей и покажите им фотографии!
Тур предполагает проживание в теплом базовом лагере.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Примерное меню в походе:
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7 день
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