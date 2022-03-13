1 день

Иркутск п. - Сухой ручей

Надеемся, вы собрали рюкзак с вечера? Ведь сбор группы уже в 9:00 на Сквере Кирова.

Наше путешествие начинается с трансфера от Иркутска до пункта назначения: Сухой ручей.

По дороге обязательно заедем в кафе, попробуете блюда местной кухни. (обед оплачивается по меню самостоятельно)

С вами всегда будут заботливые гиды, которые помогут правильно подогнать рюкзаки, распределить продукты и общее снаряжение.

Представьте, вы выходите из автобуса и понимаете, что привычный мир где-то далеко.

Впереди ждёт что-то неизведанное, немного волнующее, но, абсолютно точно, незабываемое.

К началу маршрута нас забросит ЗИЛ по лесу – 6,6 км. Сегодня идти будем недолго, примерно 4-5 часов к месту ночевки.

Не переживайте о рутинных делах, в городе без вас справятся!

Тем более, на ужин сегодня паста карбонара на костре – как вам такое?!

Нас ждёт первая ночевка в палатках на шикарной поляне, недалеко от перевала.

Вы закрываете глаза и благодарите себя за решение быть тут. Быть на Шумаке.