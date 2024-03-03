Собирайтесь в поход из Иркутска вместе с нашими гидами

Найдено 8 туров в категории «Многодневные походы» в Иркутске, цены от 25 500 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Треккинг по экотропе вдоль озера Байкал
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Треккинг по экотропе вдоль озера Байкал
Насладиться походом в окружении живописной природы, ночуя в гостевых домах
Начало: Иркутск, утро, адрес - по договорённости
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
38 500 за человека
Через горы, через лес. Пеший поход с экскурсиями
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Через горы, через лес. Пеший поход с экскурсиями
Начало: г. Иркутск
«Питание включено: завтрак в гостинице, походный обед, горячий ужин на костре»
22 июня в 10:00
20 июля в 10:00
82 500 за человека
Пеший поход на Шумак. Священные источники
🚶 Пешая
Авторский тур
12 дней
3 отзыва
Пеший поход на Шумак. Священные источники
Начало: г. Иркутск
«Тогда отправляйтесь в пеший поход с рюкзаками на Тункинские гольцы»
29 июня в 10:00
3 авг в 10:00
51 100 за человека
Байкал и священные источники Шумак. Пеший поход в горы
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
16 дней
3 отзыва
Байкал и священные источники Шумак. Пеший поход в горы
Начало: г. Иркутск
«Покорение перевалов, изучение мистических и невероятно красивых мест в районе реки Шумак – это тур для опытных путешественников, любителей походов и ярких впечатлений»
29 июня в 10:00
3 авг в 10:00
62 500 за человека
Ледяные просторы Байкала. Поход на коньках
🚶 Пешая
скидка
15%
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Ледяные просторы Байкала. Поход на коньках
Начало: Г. Иркутск
20 фев в 10:00
24 фев в 10:00
5900050 000 за человека
На Байкал за загаром, походами и купанием
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
На Байкал за загаром, походами и купанием
Узнать, какая на вкус бурятская кухня, искупаться в водах Байкала и увидеть необычные места
Начало: Аэропорт Иркутска, 10:00. Если вы прилетите на ден...
«Вам понадобятся: купальник, сланцы, полотенце, крем от загара, головной убор, маленький рюкзачок, удобная обувь с нескользящей подошвой для похода по горам, одежда по сезону, зарядное устройство, фотоаппарат»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
35 000 за человека
Треккинг по льду Байкала в компании маламутов и лайки
🚶 Пешая
Авторский тур
8 дней
Треккинг по льду Байкала в компании маламутов и лайки
Путешествовать с ездовыми собаками, ночевать в палатке с печкой и готовить на костре
Начало: Иркутск, точное место и время встречи - по договор...
«В походе будем готовить на костре, попробуем суп том-ям и копчёного хариуса, сможем заказать доставку бурятских бууз прямо на лёд»
1 мар в 11:00
50 000 за человека
Байкальский треккинг: восхождение на Пик Черского с катанием на ледянках и купанием в источниках
Авторский тур
4 дня
Байкальский треккинг: восхождение на Пик Черского с катанием на ледянках и купанием в источниках
Покорить вершину хребта, увидеть застывший Байкал и искупаться в целебной термальной воде
Начало: Иркутск, аэропорт, до 08:30
«Возраст участников — 18+С собой вам понадобятся: походный рюкзак, штурмовой рюкзачок, спальный мешок (с темп»
1 мар в 08:30
25 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • В
    Виктория
    3 марта 2024
    Байкал и священные источники Шумак. Пеший поход в горы
    Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)
    Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)
  • Ю
    Юлия
    28 января 2024
    Поход на таинственный Шумак - долина 100 источников
    Огромное спасибо за подарок на день рождения от фирмы, праздник выпал как раз во время путешествия. Единственный минус в том, что при переезде в бунгало на озеро, номер был холодный и дети грелись феном🤷‍♂️. В остальном все замечательно.
  • А
    Андрей
    17 января 2024
    Байкал и священные источники Шумак. Пеший поход в горы
    Отличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошие все было комфортно. Иркутск понравился, ну а Байкал это прелесть, виды фантастические. Нам все очень понравилось. Планирую в дальнейшем путешествовать с «Большой Страной».
    Отличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошие
  • М
    Мария
    11 января 2024
    Поход на таинственный Шумак - долина 100 источников
    Организация на высшем уровне!!! Вера гид супер!!!
    Организация на высшем уровне!!! Вера гид супер!!!Организация на высшем уровне!!! Вера гид супер!!!Организация на высшем уровне!!! Вера гид супер!!!
  • М
    Михаил
    11 января 2024
    Поход на таинственный Шумак - долина 100 источников
    С учетом местности, погоды и празднованием Нового года, все прошло отлично!
    С учетом местности, погоды и празднованием Нового года, все прошло отлично!
  • Ю
    Юлия
    14 августа 2023
    Байкал и священные источники Шумак. Пеший поход в горы
    Организация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошо.
    Организация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошоОрганизация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошоОрганизация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошоОрганизация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошоОрганизация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошоОрганизация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошоОрганизация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошоОрганизация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошоОрганизация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошоОрганизация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошо
  • К
    Ксения
    16 июля 2023
    Треккинг по экотропе вдоль озера Байкал
    Все прошло замечательно, смело рекомендую!
  • Е
    Елена
    5 сентября 2022
    Через горы, через лес. Пеший поход с экскурсиями
    Спасибо за прекрасную организацию тура, все было отлично!
  • Н
    Наталья
    28 августа 2022
    Через горы, через лес. Пеший поход с экскурсиями
    Тур организован хорошо. Все чётко. Принимающая сторона ГринЭкспресс работала оперативно, обо всем информировали заблаговременно.
  • А
    Александр
    7 августа 2022
    Пеший поход на Шумак. Священные источники
    Организация тура заслуживает высокой оценки. Предоставлены грамотные и приятные гиды. Предлагались действительно стоящие экскурсии. Транспорт и гостиницы тоже понравились. Как пожелание,
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    мне бы было интересно поездить по Иркутску по музеям, выставкам и ресторанам с гидом. Если бы было бы такое предложение, я бы им обязательно воспользовался

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Многодневные походы»

Самые популярные туры этой рубрики в Иркутске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 8
  1. Треккинг по экотропе вдоль озера Байкал
  2. Через горы, через лес. Пеший поход с экскурсиями
  3. Пеший поход на Шумак. Священные источники
  4. Байкал и священные источники Шумак. Пеший поход в горы
  5. Ледяные просторы Байкала. Поход на коньках
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Мыс Хобой
  2. Скала Шаманка
  3. Малое море Байкала
  4. Тальцы
  5. Тункинская долина
  6. Набережная
  7. Озеро Байкал
  8. Тажеранские степи
  9. Сад камней
  10. Краеведческий музей
Сколько стоит тур в Иркутске в июне 2024
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