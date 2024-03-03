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Авторский тур
3 дня
Треккинг по экотропе вдоль озера Байкал
Насладиться походом в окружении живописной природы, ночуя в гостевых домах
Начало: Иркутск, утро, адрес - по договорённости
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
38 500₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Через горы, через лес. Пеший поход с экскурсиями
Начало: г. Иркутск
«Питание включено: завтрак в гостинице, походный обед, горячий ужин на костре»
22 июня в 10:00
20 июля в 10:00
82 500₽ за человека
Авторский тур
12 дней
Пеший поход на Шумак. Священные источники
Начало: г. Иркутск
«Тогда отправляйтесь в пеший поход с рюкзаками на Тункинские гольцы»
29 июня в 10:00
3 авг в 10:00
51 100₽ за человека
Авторский тур
16 дней
Байкал и священные источники Шумак. Пеший поход в горы
Начало: г. Иркутск
«Покорение перевалов, изучение мистических и невероятно красивых мест в районе реки Шумак – это тур для опытных путешественников, любителей походов и ярких впечатлений»
29 июня в 10:00
3 авг в 10:00
62 500₽ за человека
скидка
15%
Авторский тур
6 дней
Ледяные просторы Байкала. Поход на коньках
Начало: Г. Иркутск
20 фев в 10:00
24 фев в 10:00
5900050 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
На Байкал за загаром, походами и купанием
Узнать, какая на вкус бурятская кухня, искупаться в водах Байкала и увидеть необычные места
Начало: Аэропорт Иркутска, 10:00. Если вы прилетите на ден...
«Вам понадобятся: купальник, сланцы, полотенце, крем от загара, головной убор, маленький рюкзачок, удобная обувь с нескользящей подошвой для похода по горам, одежда по сезону, зарядное устройство, фотоаппарат»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
35 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Треккинг по льду Байкала в компании маламутов и лайки
Путешествовать с ездовыми собаками, ночевать в палатке с печкой и готовить на костре
Начало: Иркутск, точное место и время встречи - по договор...
«В походе будем готовить на костре, попробуем суп том-ям и копчёного хариуса, сможем заказать доставку бурятских бууз прямо на лёд»
1 мар в 11:00
50 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Байкальский треккинг: восхождение на Пик Черского с катанием на ледянках и купанием в источниках
Покорить вершину хребта, увидеть застывший Байкал и искупаться в целебной термальной воде
Начало: Иркутск, аэропорт, до 08:30
«Возраст участников — 18+С собой вам понадобятся: походный рюкзак, штурмовой рюкзачок, спальный мешок (с темп»
1 мар в 08:30
25 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВиктория3 марта 2024Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)
- ЮЮлия28 января 2024Поход на таинственный Шумак - долина 100 источниковОгромное спасибо за подарок на день рождения от фирмы, праздник выпал как раз во время путешествия. Единственный минус в том, что при переезде в бунгало на озеро, номер был холодный и дети грелись феном🤷♂️. В остальном все замечательно.
- ААндрей17 января 2024Отличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошие все было комфортно. Иркутск понравился, ну а Байкал это прелесть, виды фантастические. Нам все очень понравилось. Планирую в дальнейшем путешествовать с «Большой Страной».
- ММария11 января 2024Поход на таинственный Шумак - долина 100 источниковОрганизация на высшем уровне!!! Вера гид супер!!!
- ММихаил11 января 2024Поход на таинственный Шумак - долина 100 источниковС учетом местности, погоды и празднованием Нового года, все прошло отлично!
- ЮЮлия14 августа 2023Организация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошо.
- ККсения16 июля 2023Все прошло замечательно, смело рекомендую!
- ЕЕлена5 сентября 2022Спасибо за прекрасную организацию тура, все было отлично!
- ННаталья28 августа 2022Тур организован хорошо. Все чётко. Принимающая сторона ГринЭкспресс работала оперативно, обо всем информировали заблаговременно.
- ААлександр7 августа 2022Организация тура заслуживает высокой оценки. Предоставлены грамотные и приятные гиды. Предлагались действительно стоящие экскурсии. Транспорт и гостиницы тоже понравились. Как пожелание,
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Многодневные походы»
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