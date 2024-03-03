В Виктория Байкал и священные источники Шумак. Пеший поход в горы Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)

Ю Юлия Поход на таинственный Шумак - долина 100 источников Огромное спасибо за подарок на день рождения от фирмы, праздник выпал как раз во время путешествия. Единственный минус в том, что при переезде в бунгало на озеро, номер был холодный и дети грелись феном🤷‍♂️. В остальном все замечательно.

А Андрей Байкал и священные источники Шумак. Пеший поход в горы Отличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошие все было комфортно. Иркутск понравился, ну а Байкал это прелесть, виды фантастические. Нам все очень понравилось. Планирую в дальнейшем путешествовать с «Большой Страной».

М Мария Поход на таинственный Шумак - долина 100 источников Организация на высшем уровне!!! Вера гид супер!!!

М Михаил Поход на таинственный Шумак - долина 100 источников С учетом местности, погоды и празднованием Нового года, все прошло отлично!

Ю Юлия Байкал и священные источники Шумак. Пеший поход в горы Организация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошо.

К Ксения Треккинг по экотропе вдоль озера Байкал Все прошло замечательно, смело рекомендую!

Е Елена Через горы, через лес. Пеший поход с экскурсиями Спасибо за прекрасную организацию тура, все было отлично!

Н Наталья Через горы, через лес. Пеший поход с экскурсиями Тур организован хорошо. Все чётко. Принимающая сторона ГринЭкспресс работала оперативно, обо всем информировали заблаговременно.