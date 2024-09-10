Только осень, вы и Байкал
Шум синих волн, величественные скалы, крики чаек, шелест золотой листвы — настоящий релакс для души! Вместе мы прокатимся на поезде по знаменитой Кругобайкальской железной дороге, понаблюдаем за очаровательными нерпами, прогуляемся по ущелью горной реки и посетим таинственные места силы, почитаемые шаманами.
Приобщимся к буддийской культуре, познакомимся с бытом коренных жителей и попробуем традиционные сибирские блюда.
А еще у вас будет свободный день, чтобы самостоятельно исследовать остров Ольхон или выбрать дополнительные активности по желанию.
сен
сен
сен
окт
окт
окт
окт
даты
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Первая встреча с Байкалом
Встреча группы в Иркутске. Отправляемся в поселок Листвянка.
По пути мы заедем в архитектурно-этнографический музей «Тальцы». Здесь под открытым небом собраны 40 историко-архитектурных памятников, в том числе 37 деревянных построек XVII-XIX вв. и более 20000 экспонатов.
Музей познакомит вас с жизненным укладом, бытом и духовной культурой не только местного русского населения, но и коренных народностей Прибайкалья — бурят и эвенков.
Обед в Листвянке с традиционными блюдами сибирской кухни.
После обеда нас ждет поселок Листвянка — визитная карточка Байкала.
Поселение стоит у истока Ангары — единственной реки, вытекающей из Байкала.
Сегодня это небольшое уютное местечко, где есть много интересного для любознательного туриста.
В пути вам расскажут о сибирской природе, освоении края, коренных народах, об Ангаре и Байкале.
На кресельном подъемнике мы поднимемся к обзорной площадке Камень Черского, откуда открывается потрясающий вид на озеро Байкал, Листвянку и хребет Хамар-Дабан.
Далее запланировано посещение Байкальского лимнологического музея, где вы увидите байкальских рыб и нерпу, совершите имитационное погружение на дно Байкала и познакомитесь с удивительным наномиром самого чистого озера планеты.
А аквариум с дрессированными байкальскими тюленями точно не оставит вас равнодушными.
После активного дня — заселение в комфортную гостиницу. Ужин. Свободное время.
Вечером есть возможность заказать баню.
КБЖД - путешествие сквозь века
Утром вас ждет ранний подъем и трансфер до причала, где вас встретит сопровождающий.
Посадка на паром, отправление в порт Байкал.
Отсюда вы отправитесь по самой длинной и красивой железной дороге — Транссибу — к уникальному памятнику архитектурного и инженерного искусства и одному из последних амбициозных проектов царской России — Кругобайкальской железной дороге (КБЖД).
Величественные каменные тоннели, галереи и опорные стенки — результат работы архитекторов с мировыми именами и тысяч рабочих, собранных со всех уголков России для ее строительства.
Весь сегодняшний день будет посвящен прогулкам по КБЖД и знакомству с ее историческими объектами.
Вечером вас ждет прибытие на железнодорожный вокзал Иркутск-Пассажирский, трансфер в отель «Ангара».
Здравствуй, Ольхон
После завтрака — отправление на остров Ольхон.
Ольхон — исторический и сакральный центр озера Байкал, средоточие древних легенд, различных исторических преданий.
С островом, как и с озером Байкал, связана легенда о происхождении бурятского рода.
Согласно легенде, охотник Хоридой женился на небесной деве-лебеди, от которой у него родилось 11 сыновей — они и стали родоначальниками 11 племен хори – нынешних хоринских бурят, которые проживают в Хоринском районе Республики Бурятия.
Остров пропитан местным колоритом, шаманизмом и древними бурятскими легендами.
Прибытие в пос. Хужир. Заселение в гостиницу.
Лазурные бухты и «живые» скалы
Завтрак. Экскурсия на мыс Хобой (в переводе с бурятского — «клык»).
Это самая северная точка острова Ольхон, место необычайной энергетики и красоты. Здесь открывается вид на самое широкое место Байкала (80 км). Мыс украшает столбовидная гранатовая скала Дева.
С водной стороны в очертаниях скалы угадывается женский профиль. Подобное можно увидеть на древних галерах Греции.
За время экскурсии вы сделаете остановку в пяти самых красивых местах северной части острова.
После вы посетите мыс Шунтэ, который еще называют мыс Любви. Экскурсия завершается в пади Узуры, где у вас будет возможность спуститься к побережью Большого Байкала.
По возвращении на базу — ужин и свободное время.
Свободный день
Сегодня вы сами планируете свой день.
В Хужире найдется масса занятий для туриста.
Арендуйте велосипед или квадроцикл и отправьтесь в собственный тур по острову.
На берегу вам предложат прокатиться на водных мотоциклах или пронестись по волнам на водных лыжах.
Посетите Хужирский музей, где собраны предметы быта коренных народов, археологические находки, интересные природные объекты и картины местных мастеров.
Ценителям искусства также стоит наведаться в художественную мастерскую Ощепкова.
И не забудьте прогуляться по Сарайскому пляжу и посетить мыс Бурхан. Украшенный живописной скалой, носящей имя Шаманка, он является одной из мировых буддийских святынь.
Либо отправиться на водную экскурсию на остров Огой, где установлена буддийская Ступа Просвещения.
Наш теплоход пройдет по проливу Малое Море. С палубы вы сможете наблюдать живописные острова, противоположный берег и голубые вершины Приморского хребта.
Можно организовать рыбалку или просто посвятить время пляжному отдыху.
Знакомство со столицей Сибири
Завтрак. Сбор вещей.
Трансфер до Иркутска, по прибытии — размещение в отеле, после чего — встреча с гидом, отравление на пешую экскурсию по исторической части города Иркутска.
Прибытие в Аршан
После завтрака — встреча с гидом-водителем, отправление на курорт Аршан, который расположен в предгорьях Восточных Саян, в месте выхода реки Кынгырга из гор.
Аршан стал любимым местом отдыха благодаря своим лечебным минеральным источникам и кристально чистому горному воздуху.
По пути — остановка на смотровой площадке в пос. Култук (юг Байкала), осмотр буддийской ступы на въезде в Тункинскую долину.
По дороге вы сможете наблюдать, как сибирская тайга постепенно сменяется горными пейзажами.
Изумрудные луга, обрамленные вершинами Тункинских гольцов, станут отличным фоном для ваших фотографий.
Время в дороге — 4 часа. По приезде вас ждет размещение в гостинице.
Самым активным путешественникам предлагаем совершить восхождение на обзорную площадку и полюбоваться видами Тункинской долины с высоты.
Горячие источники, горные водопады и магия буддизма
Завтрак в гостинице. Сегодня в программе:
- Посещение буддийского дацана.
Дацан «Бодхидхарма» находится в 500 метрах от курорта Аршан у подножия Саянского хребта.
Он продолжает традиции уникального Хойморского Хандагатайского дацана, построенного выдающимся бурятским религиозным деятелем и просветителем Агваном Доржиевым в 1917 году как прототип буддийского монастыря, расположенного в Санкт-Петербурге.
Здесь у вас появится возможность прикоснуться к удивительной буддийской культуре, испытать ощущение духовного очищения и внутренней гармонии.
- Посещение главного источника и источников с питьевой минеральной водой.
Приобретение сувениров и целебных трав на монгольском рынке.
- Прогулка по ущелью горной реки.
Кынгырга берет свое начало высоко в горах несколькими рукавами, общая длина от истоков до устья — более 27 км.
Самым большим и наиболее доступным для широкого круга отдыхающих является водопад, который находится в километре от курортного парка. Высота падения воды — 5-9 метров.
По берегам реки из-под земли бьют многочисленные родники с кристально чистой водой.
Река круглый год не замерзает из-за быстрого течения, покрываясь местами ледяным панцирем, под которым от изумрудно-зеленого до голубого цвета переливается мощный водный поток.
Обед в кафе.
- Отправление в пос. Жемчуг. Купание в лечебных термальных источниках.
Бальнеологическая курортная местность находится в 5 километрах от села Жемчуг на берегу реки Иркут.
Основным лечебным фактором являются минеральные термальные воды — углекислая (с температурой +55°C) и метановая (с температурой +36°C).
Показания: лечение болезней костно-суставной системы, периферической нервной системы, последствий травм опорно-двигательного аппарата, заболеваний кожи и гинекологических заболеваний.
Отправление в Иркутск (ориентировочное время прибытия — до 21:00).
Проживание
Тур предусматривает проживание в благоустроенных номерах гостиниц и гостевых домов.
Размещение одноместное и двухместное. По запросу организуем 3-4-местное размещение.
Варианты проживания
Гостиница «Байкальский кедр»
Гостевой дом расположен в центре поселка Листвянка, в 50 метров от озера Байкал.
Отделка гостиницы из натурального кедра. Эфирные масла кедровой древесины благотворно влияют на состояние нервной системы, — успокаивают, снимают чувство раздраженности и тревоги, питают энергетическое поле.
Из всех номеров гостиницы открывается прекрасный вид на Байкал.
Гостиница «Ангара» 3
Гостиничный комплекс «Ангара». Крупнейший трехзвездочный отель в Иркутске, расположенный историческом центре города.
Номера комфортные и уютные, оформлены в современном стиле и оснащены всем необходимым. Из окон открывается шикарная панорама на центральную площадь.
Гостевой дом «Адмирал»
Гостевой дом «Адмирал» с рестораном и бесплатным WiFi расположен в поселке Хужир, в 500 м от озера Байкал.
В ресторане сервируют «шведский стол». В распоряжении гостей отеля «Адмирал»: круглосуточная стойка регистрации, сад, терраса, общий лаундж, экскурсионное бюро и детская игровая площадка.
Частная усадьба «Марьина Роща»
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер по программе
- Услуги гида (д. 1, д. 3 — на Шаманку, д. 4)
- Услуги гида-водителя (д. 7-8)
- Услуги сопровождающего на экскурсии (д. 2)
- Билеты на КБЖД экскурсию (1 класс, сторона горы)
- Проживание в номерах категории «Стандарт»
- Двухразовое питание (завтрак и ужин, обед в 1, 2 и 4, 7 дни)
- Посещение источников в Аршане
- Что не входит
- Билеты к месту начала тура и обратно
- Дополнительные экскурсии
- Гостиница в Иркутске до начала и после окончания тура
- Сувенирная продукция
- Алкогольная и табачная продукция
- Питание в кафе во время трансферов (не указанное в программе)
- Сторона Байкала на экскурсии КБЖД +1100 руб. с человека
- Посещение источников в п. Жемчуг оплачивается отдельно на месте, по желанию
- Место начала и завершения?
- Иркутск, улица Ширямова, 13Б
- Какая доплата за одноместное размещение?
Доплата за одноместное размещение в туре составляет 12000 руб. /чел.
- Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору