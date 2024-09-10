1 день

Первая встреча с Байкалом

Встреча группы в Иркутске. Отправляемся в поселок Листвянка.

По пути мы заедем в архитектурно-этнографический музей «Тальцы». Здесь под открытым небом собраны 40 историко-архитектурных памятников, в том числе 37 деревянных построек XVII-XIX вв. и более 20000 экспонатов.

Музей познакомит вас с жизненным укладом, бытом и духовной культурой не только местного русского населения, но и коренных народностей Прибайкалья — бурят и эвенков.

Обед в Листвянке с традиционными блюдами сибирской кухни.

После обеда нас ждет поселок Листвянка — визитная карточка Байкала.

Поселение стоит у истока Ангары — единственной реки, вытекающей из Байкала.

Сегодня это небольшое уютное местечко, где есть много интересного для любознательного туриста.

В пути вам расскажут о сибирской природе, освоении края, коренных народах, об Ангаре и Байкале.

На кресельном подъемнике мы поднимемся к обзорной площадке Камень Черского, откуда открывается потрясающий вид на озеро Байкал, Листвянку и хребет Хамар-Дабан.

Далее запланировано посещение Байкальского лимнологического музея, где вы увидите байкальских рыб и нерпу, совершите имитационное погружение на дно Байкала и познакомитесь с удивительным наномиром самого чистого озера планеты.

А аквариум с дрессированными байкальскими тюленями точно не оставит вас равнодушными.

После активного дня — заселение в комфортную гостиницу. Ужин. Свободное время.

Вечером есть возможность заказать баню.