Исследуйте красоты Байкала: теплые дни, чистые воды, величественный Ольхон и местная кухня
Вас ждут теплые солнечные дни, прохладные вечера, а также возможность отдохнуть на пляже Ольхона с белоснежным песком.
В программе тура - посещение живописной Листвянки, где вы сможете насладиться местной кухней и узнать о культуре региона. Откройте для себя места энергетической силы и почувствуйте связь с природой. Тур подходит для семейного отдыха: дети до 2 лет присоединяются к путешествию бесплатно.
Этот тур доступен для бронирования в любые даты по индивидуальному запросу, что делает его идеальным выбором для тех, кто ищет гибкость в планировании своего отпуска.
Забронируйте свое место сейчас и подарите себе и своим близким незабываемые впечатления от отдыха на Байкале
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Переезд до острова Ольхон
Встреча в аэропорту, на ж/д вокзале, или в гостинице города Иркутска.
Встреча в Иркутске и отправление к острову Ольхон.
Остановка по пути в бурятском кафе.
Размещение на турбазе.
Питание включено: ужин.
Автотранспортом: примерно 300 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.
Мыс Хобой и северный Ольхон
Экскурсионная поездка с водителем-гидом на внедорожнике УАЗ по северной части острова Ольхон.
Посещение мыса Хобой и основных достопримечательностей острова.
Поездка с остановками и пешими прогулками по территории национального парка, горячий обед-пикник.
Возвращение на турбазу.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км.
Автотранспортом: примерно 100 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.
День на Ольхоне
Свободный день на Ольхоне.
Можно прогуляться по Хужиру и его окрестностям, отдохнуть на природе или выбрать дополнительную экскурсию.
Питание включено: завтрак, ужин.
Мыс Кобылья голова и южный Ольхон
Экскурсионная поездка с водителем-гидом на внедорожнике УАЗ по южной части острова Ольхон.
Посещение мыса Кобылья голова и самых живописных бухт острова.
Поездка с остановками и пешими прогулками по территории национального парка, горячий обед-пикник.
Возвращение на турбазу.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км.
Автотранспортом: примерно 120 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.
Иркутск
Отправление с острова Ольхон в Иркутск.
Остановка по пути в бурятском кафе.
Питание включено: завтрак.
Автотранспортом: примерно 300 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.
Переезд в Листвянку
Переезд в поселок Листвянка.
Размещение в гостинице.
Питание: не включено и оплачивается дополнительно.
Автотранспортом: примерно 70 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 1 ч.
Свободный день в Листвянке
Свободный день в Листвянке.
Возможность прогуляться по Листвянке и ее окрестностям, отдохнуть на природе или выбрать дополнительную экскурсию.
Питание: завтрак.
Трансфер в Иркутск
Выезд из Листвянки, прибытие в город Иркутск.
Питание: завтрак.
Автотранспортом: примерно 70 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 1 ч.
Проживание
Тур предусматривает двухместное проживание в гостиницах и на турбазе.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения и выбранных дат, руб:
|Хостел
|Эконом
|Стандарт
|обычные даты с 03.06 по 14.07, с 12.08 по 23.09
|67 000
|73 100
|82 300
|праздничные даты с 15.07 по 11.08
|70 100
|76 200
|87 100
|доплата за одноместное размещение, обычные даты с 03.06 по 14.07, с 12.08 по 23.09
|-
|15 500
|21 500
|доплата за одноместное размещение, праздничные даты с 15.07 по 11.08
|-
|17 500
|24 500
Размещение Хостел:
- Ольхон – Турбаза Набаймар – место в 2-16-местном номере с возможным подселением (удобства на территории). 4 ночи: ночь 1-4;
- Иркутск – Хостел Лайк (Like) – место в 2-16-местном номере с возможным подселением (удобства на этаже). 1 ночь: ночь 5;
- Листвянка – Турбаза Обитаемый остров – место в 2-16-местном номере с возможным подселением (удобства на этаже). 2 ночи: ночь 6-7;
Размещение эконом:
- Ольхон – Турбаза Набаймар (удобства на этаже). 4 ночи: ночь 1-4;
- Иркутск – Гостиница Матрешка (удобства в номере). 1 ночь: ночь 5;
- Листвянка – Гостиница Арабеска (удобства в секции на несколько номеров). 2 ночи: ночь 6-7;
Размещение стандарт:
- Ольхон – Турбаза Набаймар (удобства в номере). 4 ночи: ночь 1-4;
- Иркутск – Гостиница Виктория (удобства в номере). 1 ночь: ночь 5;
- Листвянка – Гостиница Байкальский Кедр (удобства в номере). 2 ночи: ночь 6-7.
Варианты проживания
Гостиница «Арабеска»
Расположена в поселке Листвянка, в 4 км от центра. На территории работает туристическое бюро.
Услуги, входящие в стоимость проживания:
- завтрак;
- wi-Fi;
- гладильная комната;
- побудка;
- вызов такси.
Гостиница «Байкальский кедр»
Гостиница «Байкальский кедр» расположена в самом центре Листвянки.
В 2 минутах ходьбы от гостиницы расположен рынок с сувенирами и байкальскими деликатесами, рядом колесо обозрения, набережная и нерпинарий.
В номерах есть терраса или балкон. В числе удобств — телевизор с плоским экраном. На всей территории гостевого дома «Байкальский кедр» предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Стойка регистрации работает круглосуточно.
Турбаза «Набаймар»
Расположена в 5 минутах ходьбы от берега озера Байкал.
Номера усадьбы «Набаймар» отапливаются. Большинство из них оформлены в загородном стиле и с телевизором.
При размещении эконом санузел общий на несколько номеров, а в номерах стандарт можно пользоваться собственными ванными комнатами.
На территории также можно воспользоваться услугами прачечной, получить туристическую информацию.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение согласно выбранной цене
- Питание: День 1: ужинДень 2, 4: завтрак, обед, ужинДень 3: завтрак, ужинДень 5, 7-8: завтрак
- День 1: ужин
- День 2, 4: завтрак, обед, ужин
- День 3: завтрак, ужин
- День 5, 7-8: завтрак
- Транспортные услуги: День 1: Иркутск - ОльхонДень 2: по ОльхонуДень 4: по ОльхонуДень 5: Ольхон - ИркутскДень 6: Иркутск - ЛиствянкаДень 8: Листвянка - Иркутск
- День 1: Иркутск - Ольхон
- День 2: по Ольхону
- День 4: по Ольхону
- День 5: Ольхон - Иркутск
- День 6: Иркутск - Листвянка
- День 8: Листвянка - Иркутск
- Экскурсионные услуги: День 2: Поездка в северную часть острова ОльхонДень 4: Поездка в южную часть острова Ольхон
- День 2: Поездка в северную часть острова Ольхон
- День 4: Поездка в южную часть острова Ольхон
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Другие услуги не включены в стоимость тура и оплачиваются дополнительно
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- удобная обувь и теплые носки;
- сменная обувь;
- теплая куртка и брюки;
- свитер или толстовка;
- шапка или другой головной убор, защищающий от солнца;
- купальные принадлежности, полотенце, тапочки (для бани);
- солнцезащитные очки;
- крем солнцезащитный (максимальный фактор защиты);
- если Вы принимаете лекарства, возьмите их с собой.
Медицинская страховка включена в стоимость?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Нас трое. Какие номера нам можно забронировать?
Трехместный номер – это практически всегда двухместный номер с дополнительным местом для третьего человека. Трехместный номер всегда очень тесный. Рекомендуем для троих человек приобретать два номера: двухместный и одноместный.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какая погода в туре?
Даже если вы собираетесь отдохнуть на Байкале в середине лета, обязательно захватите с собой теплый свитер или куртку. Чаще всего в это время года днем здесь солнечно и жарко. Вы и позагораете, и искупаетесь. А вот ночи могут быть весьма холодными. Климат Восточной Сибири резко континентальный, а его особенность – резкие перепады температур. После 30-ти градусной жары днем могут наступить пронизывающе холодные сумерки.
В межсезонье и зимой не помешает термобелье. Однако помните, что даже в середине зимы на Байкале не бывает крепких морозов, это способствует особый микроклимат озера позволяет.
Июль и август – одни из самых популярных месяцев для отдыха на Байкале, тепло и солнечно.
В конце августа бывают дожди, как и везде, не угадать заранее.
Сентябрь – очень красочный месяц, мы рекомендуем любителям природы туры на сентябрь, погода, как правило, хорошая, тепло и очень красивый лес (все зелено-желто-красное).
Октябрь – всегда переменчивая погода, это межсезонье, начало октября обычно еще теплое.
Как организованы экскурсии?
Все трансферы и экскурсии являются сборными (проводятся в составе группы). Большинство экскурсий является поездкой по экскурсионному маршруту без сопровождения гидом. Иные условия проведения трансферов и экскурсий должны быть прописаны в договоре отдельно.
Организатор оставляет за собой право вносить изменения в очередность дней экскурсионной программы (в том числе в зависимости от погодных условий), изменять порядок показа экскурсионных объектов, порядок остановок в гостиницах, менять гостиницы и базы отдыха (на аналогичные, либо более высоким классом) без дополнительного согласования с заказчиком.
Во сколько начинается и заканчивается тур?
В первый день тура отправление ориентировочно в 10 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов). Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт на день раньше начала тура. Если прилет/приезд планируется в день начала тура, то время прибытия должно быть строго до 8 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов).
В последний день тура ориентировочное время прибытия в Иркутск 16 часов по местному времени (Москва + 5 часов). В случае задержки автотранспорта по дороге и, в соответствии с этим, опоздания пассажира на самолет/поезд и др. транспорт туроператор ответственности не несет. Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт только на следующий день после окончания тура.
Есть ли скидки детям?
Дети в возрасте до 2 лет без предоставления услуг(размещение, питание, отдельное место в транспорте и др.) – бесплатно!
Дети от 2 лет (или если ребенку до 2 лет требуется предоставление услуг) – по полной цене.
Будут ли в номерах проживания фен, шампунь, полотенца?
В номерах проживания есть постельное белье и полотенца.
Наличие фена не гарантировано. Шампуней и гелей для душа нет.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Спасибо!
Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.
От поездки остались только приятные впечатления!
Надеюсь, что вернёмся снова!