Даже если вы собираетесь отдохнуть на Байкале в середине лета, обязательно захватите с собой теплый свитер или куртку. Чаще всего в это время года днем здесь солнечно и жарко. Вы и позагораете, и искупаетесь. А вот ночи могут быть весьма холодными. Климат Восточной Сибири резко континентальный, а его особенность – резкие перепады температур. После 30-ти градусной жары днем могут наступить пронизывающе холодные сумерки.

В межсезонье и зимой не помешает термобелье. Однако помните, что даже в середине зимы на Байкале не бывает крепких морозов, это способствует особый микроклимат озера позволяет.

Июль и август – одни из самых популярных месяцев для отдыха на Байкале, тепло и солнечно.

В конце августа бывают дожди, как и везде, не угадать заранее.

Сентябрь – очень красочный месяц, мы рекомендуем любителям природы туры на сентябрь, погода, как правило, хорошая, тепло и очень красивый лес (все зелено-желто-красное).

Октябрь – всегда переменчивая погода, это межсезонье, начало октября обычно еще теплое.