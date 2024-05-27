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10%
Авторский тур
3 дня
Ольхон: 3 дня в сердце священного «моря»
Перезагрузитесь и ощутите сибирское гостеприимство. За 3 дня вы увидите уникальные памятники природы и почувствуете особую атмосферу острова Ольхон
Начало: Иркутск, Центральный рынок, автостоянка междугород...
«Сегодня, во второй день тура на остров Ольхон, вы отправитесь в обзорную поездку по знаковым местам Ольхона (водитель везёт по острову на УАЗе, сборный тур)»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3290029 610₽ за человека
Авторский тур
2 дня
2 счастливых дня на Ольхоне
Полюбоваться ледяными узорами, побывать в сакральных местах и погулять по безлюдной степи
Начало: Иркутск, 10:00
«К вечеру прибудем на Ольхон, самый большой остров Байкала, и прогуляемся к сакральной скале Шаманка с двумя вершинами (мыс Бурхан), где, по преданиям, живёт главное божество Байкала»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
39 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
На внедорожнике по Бурятии и Монголии: 3 дня с видом на вершины Восточного Саяна
Пожить в настоящей юрте, полюбоваться бескрайними степями и познакомиться с жизнью кочевников
Начало: Иркутск, 8:00
«Познакомитесь с обычаями и укладом жизни степных кочевников, научитесь готовить местные блюда и пообедаете»
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
40 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Из Иркутска в Монголию: ночёвки у озера Хубсугул, знакомство с кочевой жизнью и фотосафари
Полюбоваться пустынными просторами, сфотографировать табуны лошадей и побывать у святилища шаманов
Начало: Иркутск, 06:00-06:30
«Вы познакомитесь с жизнью, бытом и обычаями кочевых народов, а вечером поужинаем на природе, наслаждаясь пейзажем»
14 июня в 06:00
21 июня в 06:00
61 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Листвянка, Ольхон и острова Малого моря: главные достопримечательности Байкала за 5 дней
Увидеть исток Ангары и загадать желание у Ступы Просветления
Начало: Иркутск, раннее утро
20 июня в 10:00
11 июля в 10:00
75 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Алмазное сияние байкальского льда
Пройтись по легендарному естественному катку, полюбоваться морозными узорами и слиться в «поцелуе»
Начало: Иркутск, аэропорт
«Дойдём до его главной достопримечательности — белоснежной буддистской ступы Просветления, посвящённой женскому духу, носительнице тайных учений»
21 фев в 08:00
7 мар в 08:00
52 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Знакомство с Байкалом. Познавательный тур
Начало: г. Иркутск
«А самые активные могут подняться обзорную площадку на камне Черского или прогуляться по Листвянке и встретить закат»
15 июня в 10:00
29 июня в 10:00
от 69 500₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Весенне-летнее знакомство с озером Байкал
Начало: Россия, Иркутск
«Подъём на обзорную вершину – «Камень Черского»»
1 сен в 10:00
8 сен в 10:00
75 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Приключения на Ольхоне. Обзорный тур
Начало: г. Иркутск
«В Листвянке мы совершим обзорную экскурсию по поселку с посещением смотровой площадки на знаменитый Шаман-камень, послушаем романтическую легенду о Байкале, посетим действующую православную церковь Св»
22 июня в 10:00
10 авг в 10:00
61 500₽ за человека
Авторский тур
7 дней
По дороге с облаками. Пеший обзорный тур
Начало: г. Иркутск
«Во время обзорной экскурсии по городу вы посетите исторический центр, набережную р»
13 июля в 10:00
27 июля в 10:00
71 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Знакомство с летним или осенним Ольхоном
Начало: Россия, Иркутск
«Посещение мыса Хобой и основных достопримечательностей острова»
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 33 700₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Знакомство с летним или осенним Байкальском
Начало: Россия, Иркутск
12 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 33 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Знакомство с горным Аршаном
Начало: Россия, Иркутск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 58 300₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Зимнее знакомство с озером Байкал
Начало: Россия, Иркутск
«Подъём на обзорную вершину – «Камень Черского»»
21 дек в 10:00
28 дек в 10:00
от 70 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Осенне-зимнее знакомство с озером Байкал
Начало: Россия, Иркутск
«Подъём на обзорную вершину – «Камень Черского»»
15 сен в 10:00
22 сен в 10:00
75 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Знакомство с Байкалом. Осень
Начало: г. Иркутск
«А самые активные могут подняться обзорную площадку на камне Черского или прогуляться по Листвянке и встретить закат»
19 сен в 10:00
28 сен в 10:00
от 57 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Знакомство с зимним или весенним Ольхоном
Начало: г. Иркутск
«Посещение мыса Хобой и основных достопримечательностей острова»
22 ноя в 10:00
25 ноя в 10:00
от 35 600₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Знакомство с Ольхоном. Осеннее путешествие
Начало: Россия, Иркутск
4 окт в 10:00
11 окт в 10:00
от 35 600₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Знакомство с Байкальском. Осенний тур
Начало: Россия, Иркутск
12 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 33 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Зимнее знакомство с Листвянкой
Начало: Россия, Иркутск
«Именно отсюда для большинства туристов и начинается знакомство с красотами Прибайкалья»
27 дек в 10:00
3 янв в 10:00
от 29 700₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
Подальше от цивилизации к озеру Хубсугул: индивидуальный тур по Северной Монголии из Иркутска
Отдохнуть у чистейшего водоёма среди гор и провести время наедине с собой и природой
Начало: г. Иркутск, 07:00
«Познакомитесь с монголами, увидите традиционное одеяние и убранство подлинной юрты внутри»
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
7900071 100₽ за всё до 3 чел.
Авторский тур
3 дня
Свидание с Байкалом: Малое Море, Ольхон и экскурсии на выбор
Погулять по берегу «священного моря», подняться на шаманскую гору и узнать бурятские традиции
Начало: Иркутск. В аэропорту в 08:00-08:30, напротив пункт...
«А после вас ждёт пешеходная экскурсия на священную шаманскую гору и знакомство с местными бурятскими традициями»
18 июня в 08:00
25 июня в 08:00
25 050₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Релакс-тур на Байкал: основные достопримечательности и SPA по-сибирски
Окунуться в чан под открытым небом и загадать желание у буддийской ступы
Начало: Аэропорт Иркутска, 08:00-08:30.Ж. - д. вокзал Ирку...
16 июня в 08:30
23 июня в 08:30
54 290₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Только осень, вы и Байкал. Обзорный тур
Начало: Иркутск, улица Ширямова, 13Б
«На кресельном подъемнике мы поднимемся к обзорной площадке Камень Черского, откуда открывается потрясающий вид на озеро Байкал, Листвянку и хребет Хамар-Дабан»
10 сен в 10:00
15 сен в 10:00
75 000₽ за человека
Групповая
6 дней
Кругосветка по Байкалу: от малого моря к большому горячему сердцу Сибири
Начало: Аэропорт города Иркутска
«Вы увидите 13 знаковых мест региона, побываете на его самом крупном острове, познакомитесь с национальной кухней бурят и староверов, увидите быт местных народов, прикоснётесь к тайнам и обрядам местных религий и духовных учений»
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
79 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Вперёд, на лёд, Байкал зовёт! Достопримечательности Ольхона и банька каждый день
Исследовать остров, поучаствовать в пикнике прямо на льду и встретить невероятный рассвет
Начало: Иркутск, аэропорт, 08:30. Мы рекомендуем прилететь...
«Вы полюбуетесь невероятным зимним Байкалом и познакомитесь с окутанным легендами островом Ольхон и его особой энергетикой»
25 фев в 08:30
1 мар в 08:00
39 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
К местам силы: перезагрузка у высокогорного озера Хубсугул
Заглянуть в юрту кочевника, загадать желание в священном месте и послушать этнический концерт
Начало: Иркутск, 06:00
«Вас ждут живописные виды гордых вершин, бескрайних степей и тайги, знакомство с культурой и бытом кочевников»
26 июня в 05:00
19 июля в 05:00
25 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Путешествие по Байкалу на яхте с обрядами, мастер-классами и рыбалкой
Разучить традиционный танец, слепить буузы своими руками и почувствовать себя капитаном яхты
Начало: Аэропорт Иркутска, 11:00
«Остановимся в этнопарке «Золотая орда» и продолжим знакомство с местной культурой»
20 июля в 11:00
21 июля в 11:00
109 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ГГульнара27 мая 2024Отличный тур! Прекрасно организован. За короткое время очень насыщенная программа. Увидели Байкал с запада, востока и севера; прогулялись по п.
- ССергей24 мая 2024Хочу выразить благодарность Дмитрию,и его команде! Ездил с середине мая,туристов практически не было. Удалось насладиться спокойствием,и красотой этого удивительного места.
- ЛЛариса21 мая 2024Очень понравился тур весенне-летнего Байкала. Были с 12.05.24 по 18.05.2024. Красиво! Прозрачный воздух, величавый Байкал, разный со многих мест, просторы
- ААнна17 мая 2024Были в туре с 5 мая по 11мая 2024 года. Тур восхитительный! Каждый день получали много ярких впечатлений. Увидели Байкал
- ИИлья12 мая 2024Ездили в тур с супругой с 28.04 по 04.05, остались очень довольны. Программа была так насыщена, что вечером валились с
- ААльфия9 апреля 2024Отдыхала в начале апреля на острове Ольхон, гостиница Лада чистая, уютная, расположена в хвойном лесу, имеется все необходимое для комфортного
- ННадежда4 апреля 2024Нам всем очень понравился наш гид Анна, всем рекомендую только с ней отдыхать! Очень интересно рассказывала, скрасила наш отпуск на все 100%. Наше огромное спасибо таким увлеченным своей работе людям!
- ГГалина2 апреля 2024Очень понравилось внимательное отношение организатора, программа тура, экскурсионный день- тоже выше всяких похвал. Я в восторге. Спасибо!!!
- ВВера31 марта 2024Тур прошел просто замечательно! программа продумана. удалось посмотреть и зимний лед и незамерзающую Ангару.
- ККирилл28 марта 2024Спасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центре озера, всё показали рассказали, потом так же отвезли назад. доволен)))
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