Обзорные и познавательные туры Иркутска

Найдено 28 туров в категории «Обзорные» в Иркутске, цены от 25 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ольхон: 3 дня в сердце священного «моря»
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
45 отзывов
Ольхон: 3 дня в сердце священного «моря»
Перезагрузитесь и ощутите сибирское гостеприимство. За 3 дня вы увидите уникальные памятники природы и почувствуете особую атмосферу острова Ольхон
Начало: Иркутск, Центральный рынок, автостоянка междугород...
«Сегодня, во второй день тура на остров Ольхон, вы отправитесь в обзорную поездку по знаковым местам Ольхона (водитель везёт по острову на УАЗе, сборный тур)»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3290029 610 за человека
2 счастливых дня на Ольхоне
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
1 отзыв
2 счастливых дня на Ольхоне
Полюбоваться ледяными узорами, побывать в сакральных местах и погулять по безлюдной степи
Начало: Иркутск, 10:00
«К вечеру прибудем на Ольхон, самый большой остров Байкала, и прогуляемся к сакральной скале Шаманка с двумя вершинами (мыс Бурхан), где, по преданиям, живёт главное божество Байкала»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
39 000 за человека
На внедорожнике по Бурятии и Монголии: 3 дня с видом на вершины Восточного Саяна
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
3 дня
2 отзыва
На внедорожнике по Бурятии и Монголии: 3 дня с видом на вершины Восточного Саяна
Пожить в настоящей юрте, полюбоваться бескрайними степями и познакомиться с жизнью кочевников
Начало: Иркутск, 8:00
«Познакомитесь с обычаями и укладом жизни степных кочевников, научитесь готовить местные блюда и пообедаете»
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
40 000 за человека
Из Иркутска в Монголию: ночёвки у озера Хубсугул, знакомство с кочевой жизнью и фотосафари
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Из Иркутска в Монголию: ночёвки у озера Хубсугул, знакомство с кочевой жизнью и фотосафари
Полюбоваться пустынными просторами, сфотографировать табуны лошадей и побывать у святилища шаманов
Начало: Иркутск, 06:00-06:30
«Вы познакомитесь с жизнью, бытом и обычаями кочевых народов, а вечером поужинаем на природе, наслаждаясь пейзажем»
14 июня в 06:00
21 июня в 06:00
61 000 за человека
Листвянка, Ольхон и острова Малого моря: главные достопримечательности Байкала за 5 дней
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
1 отзыв
Листвянка, Ольхон и острова Малого моря: главные достопримечательности Байкала за 5 дней
Увидеть исток Ангары и загадать желание у Ступы Просветления
Начало: Иркутск, раннее утро
20 июня в 10:00
11 июля в 10:00
75 000 за человека
Алмазное сияние байкальского льда
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
Алмазное сияние байкальского льда
Пройтись по легендарному естественному катку, полюбоваться морозными узорами и слиться в «поцелуе»
Начало: Иркутск, аэропорт
«Дойдём до его главной достопримечательности — белоснежной буддистской ступы Просветления, посвящённой женскому духу, носительнице тайных учений»
21 фев в 08:00
7 мар в 08:00
52 000 за человека
Знакомство с Байкалом. Познавательный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Знакомство с Байкалом. Познавательный тур
Начало: г. Иркутск
«А самые активные могут подняться обзорную площадку на камне Черского или прогуляться по Листвянке и встретить закат»
15 июня в 10:00
29 июня в 10:00
от 69 500 за человека
Весенне-летнее знакомство с озером Байкал
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Весенне-летнее знакомство с озером Байкал
Начало: Россия, Иркутск
«Подъём на обзорную вершину – «Камень Черского»»
1 сен в 10:00
8 сен в 10:00
75 000 за человека
Приключения на Ольхоне. Обзорный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Приключения на Ольхоне. Обзорный тур
Начало: г. Иркутск
«В Листвянке мы совершим обзорную экскурсию по поселку с посещением смотровой площадки на знаменитый Шаман-камень, послушаем романтическую легенду о Байкале, посетим действующую православную церковь Св»
22 июня в 10:00
10 авг в 10:00
61 500 за человека
По дороге с облаками. Пеший обзорный тур
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
По дороге с облаками. Пеший обзорный тур
Начало: г. Иркутск
«Во время обзорной экскурсии по городу вы посетите исторический центр, набережную р»
13 июля в 10:00
27 июля в 10:00
71 500 за человека
Знакомство с летним или осенним Ольхоном
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Знакомство с летним или осенним Ольхоном
Начало: Россия, Иркутск
«Посещение мыса Хобой и основных достопримечательностей острова»
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 33 700 за человека
Знакомство с летним или осенним Байкальском
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Знакомство с летним или осенним Байкальском
Начало: Россия, Иркутск
12 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 33 900 за человека
Знакомство с горным Аршаном
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Знакомство с горным Аршаном
Начало: Россия, Иркутск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 58 300 за человека
Зимнее знакомство с озером Байкал
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Зимнее знакомство с озером Байкал
Начало: Россия, Иркутск
«Подъём на обзорную вершину – «Камень Черского»»
21 дек в 10:00
28 дек в 10:00
от 70 000 за человека
Осенне-зимнее знакомство с озером Байкал
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Осенне-зимнее знакомство с озером Байкал
Начало: Россия, Иркутск
«Подъём на обзорную вершину – «Камень Черского»»
15 сен в 10:00
22 сен в 10:00
75 000 за человека
Знакомство с Байкалом. Осень
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Знакомство с Байкалом. Осень
Начало: г. Иркутск
«А самые активные могут подняться обзорную площадку на камне Черского или прогуляться по Листвянке и встретить закат»
19 сен в 10:00
28 сен в 10:00
от 57 900 за человека
Знакомство с зимним или весенним Ольхоном
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Знакомство с зимним или весенним Ольхоном
Начало: г. Иркутск
«Посещение мыса Хобой и основных достопримечательностей острова»
22 ноя в 10:00
25 ноя в 10:00
от 35 600 за человека
Знакомство с Ольхоном. Осеннее путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Знакомство с Ольхоном. Осеннее путешествие
Начало: Россия, Иркутск
4 окт в 10:00
11 окт в 10:00
от 35 600 за человека
Знакомство с Байкальском. Осенний тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Знакомство с Байкальском. Осенний тур
Начало: Россия, Иркутск
12 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 33 900 за человека
Зимнее знакомство с Листвянкой
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Зимнее знакомство с Листвянкой
Начало: Россия, Иркутск
«Именно отсюда для большинства туристов и начинается знакомство с красотами Прибайкалья»
27 дек в 10:00
3 янв в 10:00
от 29 700 за человека
Подальше от цивилизации к озеру Хубсугул: индивидуальный тур по Северной Монголии из Иркутска
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
Подальше от цивилизации к озеру Хубсугул: индивидуальный тур по Северной Монголии из Иркутска
Отдохнуть у чистейшего водоёма среди гор и провести время наедине с собой и природой
Начало: г. Иркутск, 07:00
«Познакомитесь с монголами, увидите традиционное одеяние и убранство подлинной юрты внутри»
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
7900071 100 за всё до 3 чел.
Свидание с Байкалом: Малое Море, Ольхон и экскурсии на выбор
Авторский тур
3 дня
Свидание с Байкалом: Малое Море, Ольхон и экскурсии на выбор
Погулять по берегу «священного моря», подняться на шаманскую гору и узнать бурятские традиции
Начало: Иркутск. В аэропорту в 08:00-08:30, напротив пункт...
«А после вас ждёт пешеходная экскурсия на священную шаманскую гору и знакомство с местными бурятскими традициями»
18 июня в 08:00
25 июня в 08:00
25 050 за человека
Релакс-тур на Байкал: основные достопримечательности и SPA по-сибирски
Авторский тур
5 дней
Релакс-тур на Байкал: основные достопримечательности и SPA по-сибирски
Окунуться в чан под открытым небом и загадать желание у буддийской ступы
Начало: Аэропорт Иркутска, 08:00-08:30.Ж. - д. вокзал Ирку...
16 июня в 08:30
23 июня в 08:30
54 290 за человека
Только осень, вы и Байкал. Обзорный тур
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
Только осень, вы и Байкал. Обзорный тур
Начало: Иркутск, улица Ширямова, 13Б
«На кресельном подъемнике мы поднимемся к обзорной площадке Камень Черского, откуда открывается потрясающий вид на озеро Байкал, Листвянку и хребет Хамар-Дабан»
10 сен в 10:00
15 сен в 10:00
75 000 за человека
Кругосветка по Байкалу: от малого моря к большому горячему сердцу Сибири
🚶 Пешая
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Групповая
6 дней
Кругосветка по Байкалу: от малого моря к большому горячему сердцу Сибири
Начало: Аэропорт города Иркутска
«Вы увидите 13 знаковых мест региона, побываете на его самом крупном острове, познакомитесь с национальной кухней бурят и староверов, увидите быт местных народов, прикоснётесь к тайнам и обрядам местных религий и духовных учений»
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
79 000 за человека
Вперёд, на лёд, Байкал зовёт! Достопримечательности Ольхона и банька каждый день
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Вперёд, на лёд, Байкал зовёт! Достопримечательности Ольхона и банька каждый день
Исследовать остров, поучаствовать в пикнике прямо на льду и встретить невероятный рассвет
Начало: Иркутск, аэропорт, 08:30. Мы рекомендуем прилететь...
«Вы полюбуетесь невероятным зимним Байкалом и познакомитесь с окутанным легендами островом Ольхон и его особой энергетикой»
25 фев в 08:30
1 мар в 08:00
39 500 за человека
К местам силы: перезагрузка у высокогорного озера Хубсугул
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
К местам силы: перезагрузка у высокогорного озера Хубсугул
Заглянуть в юрту кочевника, загадать желание в священном месте и послушать этнический концерт
Начало: Иркутск, 06:00
«Вас ждут живописные виды гордых вершин, бескрайних степей и тайги, знакомство с культурой и бытом кочевников»
26 июня в 05:00
19 июля в 05:00
25 000 за человека
Путешествие по Байкалу на яхте с обрядами, мастер-классами и рыбалкой
🛥 На яхте
Авторский тур
7 дней
Путешествие по Байкалу на яхте с обрядами, мастер-классами и рыбалкой
Разучить традиционный танец, слепить буузы своими руками и почувствовать себя капитаном яхты
Начало: Аэропорт Иркутска, 11:00
«Остановимся в этнопарке «Золотая орда» и продолжим знакомство с местной культурой»
20 июля в 11:00
21 июля в 11:00
109 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • Г
    Гульнара
    27 мая 2024
    Ольхон: 3 дня в сердце священного «моря»
    Отличный тур! Прекрасно организован. За короткое время очень насыщенная программа. Увидели Байкал с запада, востока и севера; прогулялись по п.
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    Хужир. Погода солнечная, жаркая, поэтому даже загореть успели. Попали во время цветения багульника. Проживание в «Ладе» комфортное, кормят вкусно, разнообразно, смогли попробовать и байкальские блюда, и бурятские. Организатор Дмитрий все предусмотрел, много знает и с увлечением рассказывает, доброжелательный и открытый. Большое спасибо! Очень рекомендую этот тур.

    Отличный тур! Прекрасно организован. За короткое время очень насыщенная программа. Увидели Байкал с запада, востока иОтличный тур! Прекрасно организован. За короткое время очень насыщенная программа. Увидели Байкал с запада, востока иОтличный тур! Прекрасно организован. За короткое время очень насыщенная программа. Увидели Байкал с запада, востока иОтличный тур! Прекрасно организован. За короткое время очень насыщенная программа. Увидели Байкал с запада, востока иОтличный тур! Прекрасно организован. За короткое время очень насыщенная программа. Увидели Байкал с запада, востока иОтличный тур! Прекрасно организован. За короткое время очень насыщенная программа. Увидели Байкал с запада, востока иОтличный тур! Прекрасно организован. За короткое время очень насыщенная программа. Увидели Байкал с запада, востока иОтличный тур! Прекрасно организован. За короткое время очень насыщенная программа. Увидели Байкал с запада, востока и
  • С
    Сергей
    24 мая 2024
    Ольхон: 3 дня в сердце священного «моря»
    Хочу выразить благодарность Дмитрию,и его команде! Ездил с середине мая,туристов практически не было. Удалось насладиться спокойствием,и красотой этого удивительного места.
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    Организация на высоком уровне. Если даже в какие-то места не удастся попасть(а такое может быть по независящим от организатора причинам),то им найдут достойную замену. В любом случае приезд на Ольхон оправдан на 1000% процентов. Так что не раздумывайте,а двигайтесь на встречу впечатлениям!

  • Л
    Лариса
    21 мая 2024
    Весенне-летнее знакомство с озером Байкал
    Очень понравился тур весенне-летнего Байкала. Были с 12.05.24 по 18.05.2024. Красиво! Прозрачный воздух, величавый Байкал, разный со многих мест, просторы
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    Ольхона, запах кедра в Ашане, Саяны, всё оставило впечатление в душе. Будем помнить поездку всегда. Особенное спасибо гиду Ирине, без неё мы бы многое не узнали и не увидели, душевно! А также спасибо нашему водителю Александру и водителям на Ольхоне.

    Очень понравился тур весенне-летнего Байкала. Были с 12.05.24 по 18.05.2024. Красиво! Прозрачный воздух, величавый Байкал, разныйОчень понравился тур весенне-летнего Байкала. Были с 12.05.24 по 18.05.2024. Красиво! Прозрачный воздух, величавый Байкал, разныйОчень понравился тур весенне-летнего Байкала. Были с 12.05.24 по 18.05.2024. Красиво! Прозрачный воздух, величавый Байкал, разныйОчень понравился тур весенне-летнего Байкала. Были с 12.05.24 по 18.05.2024. Красиво! Прозрачный воздух, величавый Байкал, разныйОчень понравился тур весенне-летнего Байкала. Были с 12.05.24 по 18.05.2024. Красиво! Прозрачный воздух, величавый Байкал, разныйОчень понравился тур весенне-летнего Байкала. Были с 12.05.24 по 18.05.2024. Красиво! Прозрачный воздух, величавый Байкал, разный
  • А
    Анна
    17 мая 2024
    Весенне-летнее знакомство с озером Байкал
    Были в туре с 5 мая по 11мая 2024 года. Тур восхитительный! Каждый день получали много ярких впечатлений. Увидели Байкал
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    с острова и с материка, пересекли Ольхонский пролив на хивусах, проехали по Кругобайкальской железной дороге и несколько километров по Транссибу на удобном и комфортабельном поезде, пересекли исток Ангары на пароме, полюбовались водопадом в Аршане. Восторг и умиление вызвали нерпы в нерпинарии и в музее Байкала в Листвянке. Поднялись на смотровую площадку на канатной дороге и с высоты увидели, как красавица Ангара убегает от отца Байкала. Поразили масштабы музея деревянного зодчества в Тальцах. Настолько обстоятельно показан быт русской деревни 19 века. И там же в Тальцах открылся потрясающий вид на Ангару.

  • И
    Илья
    12 мая 2024
    Весенне-летнее знакомство с озером Байкал
    Ездили в тур с супругой с 28.04 по 04.05, остались очень довольны. Программа была так насыщена, что вечером валились с
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    ног от активностей и впечатлений) Кардинальное отличие, конечно, от отдыха дикарем - и не надо самому себе придумывать, куда идти и чем заняться, где покушать и прочее. Для первого знакомства с Байкалом - наверное, лучший выбор - и Ольхон, и Саяны, и КБЖД, и Иркутск. При выборе тура у нас были сомнения, хорошая ли идея ехать в межсезонье, но как оказалось по итогу - хорошая - мало туристов, Байкальского льда много, не так уж и холодно. Так что если вас мучают схожие сомнения - не сомневайтесь и езжайте) Обязательно возьмите бинокль - его в списке вещей не указывают, но вы точно оцените его необходимость на таких просторах. Нерп мы видели только в нерпинарии и музее Байкала, но с биноклем вы кратно увеличиваете шанс их наблюдения в естественной среде)

    Ездили в тур с супругой с 28.04 по 04.05, остались очень довольны. Программа была так насыщенаЕздили в тур с супругой с 28.04 по 04.05, остались очень довольны. Программа была так насыщенаЕздили в тур с супругой с 28.04 по 04.05, остались очень довольны. Программа была так насыщенаЕздили в тур с супругой с 28.04 по 04.05, остались очень довольны. Программа была так насыщена
  • А
    Альфия
    9 апреля 2024
    Ольхон: 3 дня в сердце священного «моря»
    Отдыхала в начале апреля на острове Ольхон, гостиница Лада чистая, уютная, расположена в хвойном лесу, имеется все необходимое для комфортного
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    отдыха, кормят вкусно, интересная подача блюд, есть баня, гид Дмитрий организовал замечательную экскурсию по посёлку Хужир, на второй день была организована экскурсия в северную часть острова. Всем рекомендую посетить остров Ольхон, увидеть красоту, мощь и великолепие Байкала.

  • Н
    Надежда
    4 апреля 2024
    Знакомство с Байкалом. Осень
    Нам всем очень понравился наш гид Анна, всем рекомендую только с ней отдыхать! Очень интересно рассказывала, скрасила наш отпуск на все 100%. Наше огромное спасибо таким увлеченным своей работе людям!
  • Г
    Галина
    2 апреля 2024
    Знакомство с Байкальском. Осенний тур
    Очень понравилось внимательное отношение организатора, программа тура, экскурсионный день- тоже выше всяких похвал. Я в восторге. Спасибо!!!
  • В
    Вера
    31 марта 2024
    Зимнее знакомство с озером Байкал
    Тур прошел просто замечательно! программа продумана. удалось посмотреть и зимний лед и незамерзающую Ангару.
    Тур прошел просто замечательно! программа продумана. удалось посмотреть и зимний лед и незамерзающую АнгаруТур прошел просто замечательно! программа продумана. удалось посмотреть и зимний лед и незамерзающую Ангару
  • К
    Кирилл
    28 марта 2024
    Знакомство с Байкалом. Осень
    Спасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центре озера, всё показали рассказали, потом так же отвезли назад. доволен)))
    Спасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центреСпасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центреСпасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центреСпасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центреСпасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центреСпасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центреСпасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центреСпасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центреСпасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центреСпасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центре

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Обзорные»

Самые популярные туры этой рубрики в Иркутске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 28
  1. Ольхон: 3 дня в сердце священного «моря»
  2. 2 счастливых дня на Ольхоне
  3. На внедорожнике по Бурятии и Монголии: 3 дня с видом на вершины Восточного Саяна
  4. Из Иркутска в Монголию: ночёвки у озера Хубсугул, знакомство с кочевой жизнью и фотосафари
  5. Листвянка, Ольхон и острова Малого моря: главные достопримечательности Байкала за 5 дней
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Мыс Хобой
  2. Скала Шаманка
  3. Малое море Байкала
  4. Тальцы
  5. Тункинская долина
  6. Набережная
  7. Озеро Байкал
  8. Тажеранские степи
  9. Сад камней
  10. Краеведческий музей
Сколько стоит тур в Иркутске в июне 2024
Сейчас в Иркутске в категории "Обзорные" можно забронировать 28 авторских туров от 25 000 до 109 900 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 93 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Изучение достопримечательностей города Иркутска нужно начинать с обзорной туры, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет об Иркутске много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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