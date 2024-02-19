Путешествовать с ездовыми собаками, ночевать в палатке с печкой и готовить на костре
Морозные ночи будем проводить в зимней палатке, отапливаемой печкой, а в завершение путешествия как следует согреемся в бане и отдохнём на туристической базе.
В походе будем готовить на костре, попробуем суп том-ям и копчёного хариуса, сможем заказать доставку бурятских бууз прямо на лёд.
Возможно, встретим диких лис и точно не заскучаем в компании нашей мохнатой своры — аляскинских маламутов, якутской лайки или японской акиты.
фев
мар
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|44 000 ₽
Описание
Организационные детали
Возраст участников — 18+
Программа тура по дням
Встреча и подготовка к треккингу
Встретимся в Иркутске и отправимся в посёлок Большое Голоустное. Разместимся на благоустроенной туристической базе, вечером познакомимся поближе, обсудим предстоящий поход и технику безопасности.
Первый переход к мысу Средние Хомуты
Сегодня совершим первый переход (15-17 км). Погрузив часть продуктов и группового снаряжения на сани-волокуши, выйдем на лёд самого глубокого озера планеты и вдоль берега пройдём до мыса Средние Хомуты. Тут поставим палатку, приготовим ужин на костре и останемся на ночёвку.
Переход к Песчаной бухте
Утром позавтракаем и согреемся ароматным кофе. За день пройдём 17-20 км к живописной бухте Песчаная, окружённой горами. Её берега считаются красивейшими на Байкале.
Идём к мысу Золотой утёс
Стартуем в сторону величественного скалистого мыса Золотой утёс (15-17 км). Будем идти по максимально открытому льду, по желанию можно передвигаться на озёрных коньках.
Деревня Бугульдейка
За сегодняшний день доберёмся до деревни Бугульдейка. Здесь готовят вкуснейшие бурятские буузы, их можно заказать с доставкой прямо на лёд. Поблизости обитает много диких лис, и обычно они приходят к нам в гости.
Треккинг к реке Зун-Кужиртуй
Утром начнём треккинг к месту, где река Зун-Кужиртуй впадает в озеро (17 км). Прибудем к вечеру, разобьём палаточный лагерь и соберёмся на ужин у костра.
Отдых на турбазе и баня
Отправимся на туристическую базу, расположенную на мысе Крестовский, откуда хорошо просматривается всё побережье Байкала. После размещения в номерах хозяева приготовят нам ужин и растопят жаркую баньку. Напарившись, соберёмся возле открытого огня, чтобы обсудить наш поход.
Завершающий день
Вернёмся в Иркутск и попрощаемся.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Иркутск, точное место и время встречи - по договорённостиЗавершение: Иркутск, вторая половина дня
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.