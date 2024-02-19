Ксения — ваш гид в Иркутске

Меня зовут Ксения, я инструктор-проводник пешего туризма и гид-экскурсовод по Алтаю. Уже 7 лет занимаюсь организацией и проведением путешествий по Сибири. Основные направления моей компании — это Байкал и Алтай. В наших путешествиях нас всегда сопровождают обученные собаки, маршрутному листу которых могут позавидовать многие люди. В походах мы всегда также рады туристам с собаками. Одна из целей нашей компании — показать, что собака в путешествии это компаньон, а не помеха.

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