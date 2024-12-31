Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Иркутск - Листвянка. Встреча Нового года
Вот мы и оставили за плечами самый суетный месяц года! Теперь вы отдадитесь на волю волшебным событиям, которые вскоре произойдут в вашей жизни.
После заселения в отель прогуляемся по посёлку, где царит предпраздничная подготовка: ароматы копченого омуля витают в воздухе на местном рынке, радушные местные жители приглашают в свои лавки, даже заснеженные вершины гор добавляют особую нотку в общую атмосферу. Ловите момент грядущего волшебства!
Но не тратьте все силы, они должны остаться и на Новогодний вечер! Ведь мы его сделаем потрясающим!
Вас будет ждать вкусная еда, общение с отличными людьми, танцы до упаду, харизматичный ведущий и яркое, незабываемое шоу.
Насладитесь искрящимся праздником в окружении головокружительных байкальских пейзажей и не отказывайте себе в том, чтобы стать по-настоящему счастливыми!
Включено: обед, новогодний банкет.
Катание на собачьих упряжках
Утром вас никто не побеспокоит, первая половина дня будет полностью в вашем распоряжении. Можете вдоволь выспаться, валяясь в постели.
Во время завтрака в отеле будет ждать шведский стол и свежесваренный кофе. Чтобы напитаться силами для новых приключений, выйдете на балкон и вдохните свежий байкальский воздух. Он освобождает сознание и расслабляет.
После обеда нам предстоит с ветерком прокатиться на упряжках с сибирскими хаски.
Это уникальная порода, выведенная местными заводчиками. Невероятно сильные и активные животные не только с удовольствием играют с гостями, но и приносят награды с мировых соревнований.
Эта зимняя прогулка станет истинным наслаждением!
Включено: завтрак, обед, ужин.
Листвянка - Золотая Орда - Малое море
В третий день тура после завтрака состоится первое путешествие в этом году.
Мы отправимся в этнопарк “Золотая Орда”, чтобы узнать местную культуру. Бурятский народ на протяжении веков бережно хранит свою самобытность, отображённую здесь.
Нас ждёт знакомство с этносом коренного народа и насыщенная программа: знакомство с традиционным бытом и укладом древних народов, национальные обряды и исторические квесты, тематические выставки художников и ремесленников.
Вы сможете принять участие в гастрономических, танцевальных и прикладных мастер-классах.
Вечером прибудем в парк-отель «Уюгá» в 260 километрах от Иркутска.
Он располагается у подножья одного из самых красивых мысов Байкала — мыса Уюга. Панораму с берега и из окон домиков дополняет вид на заснеженный остров Ольхон.
Тут вам удастся насладиться уединением, спокойствием, согревающими напитками под мягким пледом и задушевными разговорами с уже почти родными людьми. Ведь совместно полученные эмоции сближают.
Включено: завтрак, обед, ужин.
Малое море - Огой на хивусе
Сегодня нас ждёт хрустальный лёд Байкала!
В этот период он настолько прозрачный, что сквозь зеркальную гладь видны глубины озера. У берега нас будет ждать необычный транспорт — хивус или судно на воздушной подушке.
Вы увидите ни с чем не сравнимое зрелище: созданные самой природой ледяные фигуры — огромные белые наплески, застывшие словно в полёте, а также замороженые пещеры и гроты.
Восхитимся роскошными видами зимнего Байкала, сделаем топовые снимки и возьмём курс на остров Огой. На нём находится священная буддийская Ступа Просветления.
Согласно поверьям, Ступы способствуют рассеиванию негативной энергетики и концентрации положительной. По буддийским традициям, чтобы ваши желания исполнились, вокруг Ступы нужно пройти 7 раз.
Часто туристы после этого ритуала словно чувствуют перерождение и обновление души.
Включено: завтрак, обед, ужин.
Скала Шаманка - мыс Хобой
Как и все предыдущие дни — сегодняшний оставит вас в восторге не меньше!
Для вас откроется шикарные локации с потрясающими видами!
Очередной день на Байкале, а значит нас ждёт очередная порция впечатлений!
Сегодня исследуем остров Ольхон.
Вы познакомитесь со знаменитой скалой Шаманкой или мысом Бурхан. Это место является одной из святынь Азии. Примечательно, что здесь даже в наше время местные шаманы проводят свои обряды и жертвоприношения.
Чарующую атмосферу дополняют раскинувшиеся вокруг живописные бухты и завораживающие ледовые композиции.
Обед — один из ярких пунктов программы. Зимний пикник с согревающим глинтвейном и горячими блюдами. Проникнитесь настроением грядущего Рождества в самом сердце Сибири!
Затем посетим мыс Хобой. С него открывается шикарный панорамный вид на зимнее озеро и уходящие вдаль заснеженные горы. Место считается священным.
Гид расскажет о древних легендах, чтобы окончательно сделать этот день сказочным и волшебным.
После насыщенной прогулки устроим прощальный ужин в отеле, поделимся друг с другом впечатлениями, эмоциями и контактами — после туров наши гости часто поддерживают общение.
Включено: завтрак, обед-пикник, ужин
Отъезд в Иркутск
Наше зимняя сказка подошла к концу.
Комфортабельный трансфер доставит нас к середине дня в город, где мы тепло попрощаемся в надежде увидеться вновь, но уже на берегах летнего Байкала.
Включено: завтрак
Проживание
Тур предусматривает двухместное размещение в Листвянке и на Малом море.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от даты бронирования, руб:
|Двухместное
|Доплата за одноместное размещение
|скидка для детей
до 12 лет
|Обычная стоимость
|121 000
|19 000
|10 %
|Акция РБ до 01.07.24
|108 900
|19 000
|5 %
Варианты проживания
Гостиница «Крестовая Падь» или аналогичная
Отель "Крестовая падь" с живописным видом находится всего в 50 метрах от берега озера Байкал. К услугам гостей солнечная терраса и сауна. В каждом номере с принадлежностями для чая/кофе можно посмотреть телевизор с плоским экраном. В номерах в стиле шале с деревянными панелями есть рабочий стол, мини-бар и собственная ванная комната. В некоторых номерах можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi. В красочном баре-ресторане предлагают блюда европейской кухни и разнообразные блюда сибирской кухни Байкальского региона. На завтрак предоставляется богатое меню.
Парк-отель «Уюга» или аналогичный
База отдыха «Уюгá» расположена в 260 км от Иркутска у подножья одного из самых живописных мысов Байкала — мысе Уюга. Это комфортное и спокойное место для семейного отдыха, вечеринки с друзьями, выездного корпоративного праздника или же делового события. На территории комплекса имеется баня, стоянка (холодная и теплая), беседка, оборудованная кухня. На втором этаже главного корпуса находится уютный светлый зал с прекрасным панорамным видом.
В каждом номере санузел (душевая кабина, унитаз, раковина, зеркало, одноразовый гигиенический набор), кровати семейные и/или односпальные, зеркало, шкаф для одежды или вешалки, комплект постельного белья с полотенцами.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в отелях по программе: отель Крестовая Падь в Листвянке, номер категории "стандарт" (2 ночи),парк-отель "Уюга" на Малом Море, бунгало (3 ночи)
- Отель Крестовая Падь в Листвянке, номер категории «стандарт» (2 ночи)
- Парк-отель «Уюга» на Малом Море, бунгало (3 ночи)
- Трансферы по программе: Mersedes Sprinter Classic
- Развлекательная программа в этно-парке «Золотая Орда»
- Катание на собачьих упряжках, до 10 мин, 2.5 км
- Экскурсия на север острова Ольхон - мыс Хобой на УАЗе «Буханка» + СВП - Хивус-10
- Экскурсия по южной акватории Малого Моря на СВП - Хивус-10
- Питание по программе: завтраки во все дни, кроме 1-гообеды во все дни, кроме 6-го (в Т.Ч. обед-пикник в 5-й день) ужины во 2-й, 3-й, 4-й, 5-й дниновогодний банкет в 1-й день
- Завтраки во все дни, кроме 1-го
- Обеды во все дни, кроме 6-го (в Т.Ч. обед-пикник в 5-й день)
- Ужины во 2-й, 3-й, 4-й, 5-й дни
- Новогодний банкет в 1-й день
- Услуги гида
- Разрешения на посещение нац. парков
- Развлекательная новогодняя программа с 31 декабря на 1 января
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты к месту начала тура и обратно
- Алкогольная и табачная продукция
- Услуги, не указанные в программе
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда
Главное правило – одеваемся слоями, как пирог. Это задержит выход тепла и не допустит холод к вашему телу:
- Ветрозащитная шапка, шапка-ушанка, либо сочетание шапка + капюшон куртки.
- Бафф или шарф (для защиты шеи).
- Тёплый пуховик, который защитит поясницу и не будет продуваться на ветру.
- Флисовый джемпер.
- Термобельё, рассчитанное на небольшую активность в -25.
- Тёплые горнолыжные / пуховые штаны, либо комбинезон.
- Носки шерстяные + х/б (здесь тоже работает принцип слоёв).
- Перчатки непродуваемые + варежки.
Обувь
- Ботинки с натуральным или искусственным утеплителем, рассчитанные на -25 и ниже.
- Можно использовать: валенки, унты, камусы, угги, луноходы, дутики
Дополнительно
- Грелки / стельки химические для ног и рук.
- Ледоходы / ледоступы для спокойного перемещения по скользкому льду и торосам.
- Очки солнцезащитные – обязательно.
- Крем от загара с высокой степенью защиты – обязательно.
- Помада гигиеническая.
- Powerbank (для быстро-разряжающегося на морозе телефона).
Pекомендовано
- Термос (для горячего травяного чая с мёдом и лимоном, для поддержания иммунитета и тепла).
- Сушилки для обуви.
- Фонарик.
- Наколенники (для любителей фотографировать отражения, льдинки и трещинки).
Многие пункты особо рекомендуем, некоторые – необязательны, но желательны для вашего комфорта.
Часть из этого списка можно приобрести в рыболовных магазинах или Спортмастер / Декатлон.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.