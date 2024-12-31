Новый год 2025 на льду Байкала

Хотите встретить Новый год ярко и радостно? Готовы насладиться живым общением, новыми знакомствами и увидеть за короткий отпуск как можно больше? Только представьте праздник, как в сказке, в окружении первоклассной
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компании и в объятиях снежной сибирской зимы.

Кристальный лёд, воздушные хлопья снега, огромные сугробы, завораживающие локации и зимние развлечения. Именно таким станет Новый год на Байкале.

Фееричная новогодняя ночь плавно перейдёт в байкальское этнопутешествие, во время которого вам доведётся увидеть самый первый, хрустально чистый лёд. Вы полностью погрузитесь в атмосферу сибирской зимы. А Новый год будет особенным, вкусным и ярким!

Новый год 2025 на льду Байкала
Новый год 2025 на льду Байкала
Новый год 2025 на льду Байкала
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Что вас ожидает:

Этнический приём
Этнический приём
Поучаствуем в фольклорной программе в этно-парке «Золотая орда»
Четвероногие друзья
Четвероногие друзья
Прокатимся с ветерком на собачьих упряжках
Первый лёд
Первый лёд
Увидим первый байкальский лёд: прозрачный и кристально-чистый
Новогодний сюрприз
Новогодний сюрприз
Нас ждет зажигательная шоу-программа и яркий салют
Места силы
Места силы
Посетим известную скалу Шаманка и буддийскую ступу Просветления
Вкусный Байкал
Вкусный Байкал
Отведаем множество вкусных блюд и прочувствуем атмосферу праздника

Программа тура по дням

1 день

Иркутск - Листвянка. Встреча Нового года

Вот мы и оставили за плечами самый суетный месяц года! Теперь вы отдадитесь на волю волшебным событиям, которые вскоре произойдут в вашей жизни.

После заселения в отель прогуляемся по посёлку, где царит предпраздничная подготовка: ароматы копченого омуля витают в воздухе на местном рынке, радушные местные жители приглашают в свои лавки, даже заснеженные вершины гор добавляют особую нотку в общую атмосферу. Ловите момент грядущего волшебства!

Но не тратьте все силы, они должны остаться и на Новогодний вечер! Ведь мы его сделаем потрясающим!

Вас будет ждать вкусная еда, общение с отличными людьми, танцы до упаду, харизматичный ведущий и яркое, незабываемое шоу.

Насладитесь искрящимся праздником в окружении головокружительных байкальских пейзажей и не отказывайте себе в том, чтобы стать по-настоящему счастливыми!

Включено: обед, новогодний банкет.

Иркутск - Листвянка. Встреча Нового годаИркутск - Листвянка. Встреча Нового годаИркутск - Листвянка. Встреча Нового годаИркутск - Листвянка. Встреча Нового года
2 день

Катание на собачьих упряжках

Утром вас никто не побеспокоит, первая половина дня будет полностью в вашем распоряжении. Можете вдоволь выспаться, валяясь в постели.

Во время завтрака в отеле будет ждать шведский стол и свежесваренный кофе. Чтобы напитаться силами для новых приключений, выйдете на балкон и вдохните свежий байкальский воздух. Он освобождает сознание и расслабляет.

После обеда нам предстоит с ветерком прокатиться на упряжках с сибирскими хаски.

Это уникальная порода, выведенная местными заводчиками. Невероятно сильные и активные животные не только с удовольствием играют с гостями, но и приносят награды с мировых соревнований.

Эта зимняя прогулка станет истинным наслаждением!

Включено: завтрак, обед, ужин.

Катание на собачьих упряжкахКатание на собачьих упряжкахКатание на собачьих упряжкахКатание на собачьих упряжках
3 день

Листвянка - Золотая Орда - Малое море

В третий день тура после завтрака состоится первое путешествие в этом году.

Мы отправимся в этнопарк “Золотая Орда”, чтобы узнать местную культуру. Бурятский народ на протяжении веков бережно хранит свою самобытность, отображённую здесь.

Нас ждёт знакомство с этносом коренного народа и насыщенная программа: знакомство с традиционным бытом и укладом древних народов, национальные обряды и исторические квесты, тематические выставки художников и ремесленников.

Вы сможете принять участие в гастрономических, танцевальных и прикладных мастер-классах.

Вечером прибудем в парк-отель «Уюгá» в 260 километрах от Иркутска.

Он располагается у подножья одного из самых красивых мысов Байкала — мыса Уюга. Панораму с берега и из окон домиков дополняет вид на заснеженный остров Ольхон.

Тут вам удастся насладиться уединением, спокойствием, согревающими напитками под мягким пледом и задушевными разговорами с уже почти родными людьми. Ведь совместно полученные эмоции сближают.

Включено: завтрак, обед, ужин.

Листвянка - Золотая Орда - Малое мореЛиствянка - Золотая Орда - Малое мореЛиствянка - Золотая Орда - Малое мореЛиствянка - Золотая Орда - Малое мореЛиствянка - Золотая Орда - Малое мореЛиствянка - Золотая Орда - Малое мореЛиствянка - Золотая Орда - Малое море
4 день

Малое море - Огой на хивусе

Сегодня нас ждёт хрустальный лёд Байкала!

В этот период он настолько прозрачный, что сквозь зеркальную гладь видны глубины озера. У берега нас будет ждать необычный транспорт — хивус или судно на воздушной подушке.

Вы увидите ни с чем не сравнимое зрелище: созданные самой природой ледяные фигуры — огромные белые наплески, застывшие словно в полёте, а также замороженые пещеры и гроты.

Восхитимся роскошными видами зимнего Байкала, сделаем топовые снимки и возьмём курс на остров Огой. На нём находится священная буддийская Ступа Просветления.

Согласно поверьям, Ступы способствуют рассеиванию негативной энергетики и концентрации положительной. По буддийским традициям, чтобы ваши желания исполнились, вокруг Ступы нужно пройти 7 раз.

Часто туристы после этого ритуала словно чувствуют перерождение и обновление души.

Включено: завтрак, обед, ужин.

Малое море - Огой на хивусеМалое море - Огой на хивусеМалое море - Огой на хивусеМалое море - Огой на хивусе
5 день

Скала Шаманка - мыс Хобой

Как и все предыдущие дни — сегодняшний оставит вас в восторге не меньше!

Для вас откроется шикарные локации с потрясающими видами!

Очередной день на Байкале, а значит нас ждёт очередная порция впечатлений!

Сегодня исследуем остров Ольхон.

Вы познакомитесь со знаменитой скалой Шаманкой или мысом Бурхан. Это место является одной из святынь Азии. Примечательно, что здесь даже в наше время местные шаманы проводят свои обряды и жертвоприношения.

Чарующую атмосферу дополняют раскинувшиеся вокруг живописные бухты и завораживающие ледовые композиции.

Обед — один из ярких пунктов программы. Зимний пикник с согревающим глинтвейном и горячими блюдами. Проникнитесь настроением грядущего Рождества в самом сердце Сибири!

Затем посетим мыс Хобой. С него открывается шикарный панорамный вид на зимнее озеро и уходящие вдаль заснеженные горы. Место считается священным.

Гид расскажет о древних легендах, чтобы окончательно сделать этот день сказочным и волшебным.

После насыщенной прогулки устроим прощальный ужин в отеле, поделимся друг с другом впечатлениями, эмоциями и контактами — после туров наши гости часто поддерживают общение.

Включено: завтрак, обед-пикник, ужин

Скала Шаманка - мыс ХобойСкала Шаманка - мыс ХобойСкала Шаманка - мыс ХобойСкала Шаманка - мыс Хобой
6 день

Отъезд в Иркутск

Наше зимняя сказка подошла к концу.

Комфортабельный трансфер доставит нас к середине дня в город, где мы тепло попрощаемся в надежде увидеться вновь, но уже на берегах летнего Байкала.

Включено: завтрак

Отъезд в ИркутскОтъезд в Иркутск

Проживание

Тур предусматривает двухместное размещение в Листвянке и на Малом море.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от даты бронирования, руб:

ДвухместноеДоплата за одноместное размещениескидка для детей
до 12 лет
Обычная стоимость121 00019 00010 %
Акция РБ до 01.07.24108 90019 0005 %

Варианты проживания

Гостиница «Крестовая Падь» или аналогичная

2 ночи

Отель "Крестовая падь" с живописным видом находится всего в 50 метрах от берега озера Байкал. К услугам гостей солнечная терраса и сауна. В каждом номере с принадлежностями для чая/кофе можно посмотреть телевизор с плоским экраном. В номерах в стиле шале с деревянными панелями есть рабочий стол, мини-бар и собственная ванная комната. В некоторых номерах можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi. В красочном баре-ресторане предлагают блюда европейской кухни и разнообразные блюда сибирской кухни Байкальского региона. На завтрак предоставляется богатое меню.

Гостиница «Крестовая Падь» или аналогичнаяГостиница «Крестовая Падь» или аналогичнаяГостиница «Крестовая Падь» или аналогичнаяГостиница «Крестовая Падь» или аналогичнаяГостиница «Крестовая Падь» или аналогичная

Парк-отель «Уюга» или аналогичный

3 ночи

База отдыха «Уюгá» расположена в 260 км от Иркутска у подножья одного из самых живописных мысов Байкала — мысе Уюга. Это комфортное и спокойное место для семейного отдыха, вечеринки с друзьями, выездного корпоративного праздника или же делового события. На территории комплекса имеется баня, стоянка (холодная и теплая), беседка, оборудованная кухня. На втором этаже главного корпуса находится уютный светлый зал с прекрасным панорамным видом.

В каждом номере санузел (душевая кабина, унитаз, раковина, зеркало, одноразовый гигиенический набор), кровати семейные и/или односпальные, зеркало, шкаф для одежды или вешалки, комплект постельного белья с полотенцами.

Парк-отель «Уюга» или аналогичныйПарк-отель «Уюга» или аналогичныйПарк-отель «Уюга» или аналогичныйПарк-отель «Уюга» или аналогичный

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в отелях по программе: отель Крестовая Падь в Листвянке, номер категории "стандарт" (2 ночи),парк-отель "Уюга" на Малом Море, бунгало (3 ночи)
  • Отель Крестовая Падь в Листвянке, номер категории «стандарт» (2 ночи)
  • Парк-отель «Уюга» на Малом Море, бунгало (3 ночи)
  • Трансферы по программе: Mersedes Sprinter Classic
  • Развлекательная программа в этно-парке «Золотая Орда»
  • Катание на собачьих упряжках, до 10 мин, 2.5 км
  • Экскурсия на север острова Ольхон - мыс Хобой на УАЗе «Буханка» + СВП - Хивус-10
  • Экскурсия по южной акватории Малого Моря на СВП - Хивус-10
  • Питание по программе: завтраки во все дни, кроме 1-гообеды во все дни, кроме 6-го (в Т.Ч. обед-пикник в 5-й день) ужины во 2-й, 3-й, 4-й, 5-й дниновогодний банкет в 1-й день
  • Завтраки во все дни, кроме 1-го
  • Обеды во все дни, кроме 6-го (в Т.Ч. обед-пикник в 5-й день)
  • Ужины во 2-й, 3-й, 4-й, 5-й дни
  • Новогодний банкет в 1-й день
  • Услуги гида
  • Разрешения на посещение нац. парков
  • Развлекательная новогодняя программа с 31 декабря на 1 января
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты к месту начала тура и обратно
  • Алкогольная и табачная продукция
  • Услуги, не указанные в программе
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда

Главное правило – одеваемся слоями, как пирог. Это задержит выход тепла и не допустит холод к вашему телу:

  • Ветрозащитная шапка, шапка-ушанка, либо сочетание шапка + капюшон куртки.
  • Бафф или шарф (для защиты шеи).
  • Тёплый пуховик, который защитит поясницу и не будет продуваться на ветру.
  • Флисовый джемпер.
  • Термобельё, рассчитанное на небольшую активность в -25.
  • Тёплые горнолыжные / пуховые штаны, либо комбинезон.
  • Носки шерстяные + х/б (здесь тоже работает принцип слоёв).
  • Перчатки непродуваемые + варежки.

Обувь

  • Ботинки с натуральным или искусственным утеплителем, рассчитанные на -25 и ниже.
  • Можно использовать: валенки, унты, камусы, угги, луноходы, дутики

Дополнительно

  • Грелки / стельки химические для ног и рук.
  • Ледоходы / ледоступы для спокойного перемещения по скользкому льду и торосам.
  • Очки солнцезащитные – обязательно.
  • Крем от загара с высокой степенью защиты – обязательно.
  • Помада гигиеническая.
  • Powerbank (для быстро-разряжающегося на морозе телефона).

Pекомендовано

  • Термос (для горячего травяного чая с мёдом и лимоном, для поддержания иммунитета и тепла).
  • Сушилки для обуви.
  • Фонарик.
  • Наколенники (для любителей фотографировать отражения, льдинки и трещинки).

Многие пункты особо рекомендуем, некоторые – необязательны, но желательны для вашего комфорта.

Часть из этого списка можно приобрести в рыболовных магазинах или Спортмастер / Декатлон.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Тур входит в следующие категории Иркутска

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