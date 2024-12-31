1 день

Иркутск - Листвянка. Встреча Нового года

Вот мы и оставили за плечами самый суетный месяц года! Теперь вы отдадитесь на волю волшебным событиям, которые вскоре произойдут в вашей жизни.

После заселения в отель прогуляемся по посёлку, где царит предпраздничная подготовка: ароматы копченого омуля витают в воздухе на местном рынке, радушные местные жители приглашают в свои лавки, даже заснеженные вершины гор добавляют особую нотку в общую атмосферу. Ловите момент грядущего волшебства!



Но не тратьте все силы, они должны остаться и на Новогодний вечер! Ведь мы его сделаем потрясающим!

Вас будет ждать вкусная еда, общение с отличными людьми, танцы до упаду, харизматичный ведущий и яркое, незабываемое шоу.

Насладитесь искрящимся праздником в окружении головокружительных байкальских пейзажей и не отказывайте себе в том, чтобы стать по-настоящему счастливыми!

Включено: обед, новогодний банкет.