Программа тура по дням
Иркутск - этнопарк «Золотая Орда» - Малое Море
Сегодня начинается ваш персональный рождественский праздник (9-10 утра по Иркутскому времени)!
После встречи в аэропорту Иркутска, отправляемся прямиком на берег Байкала.
Сделаем остановку в этнопарке «Золотая Орда», чтобы изучить этнические особенности региона.
Забудьте про скучные экскурсии!
Для вас устроят яркое шоу: артисты в колоритных костюмах, традиционный хоровод “Ёхор”, окуривание священными травами и благословение на удачное путешествие.
Местные жители расскажут легенды кочевников и проведут по юртам.
После фольклорной программы устроим дегустацию бурятских блюд: буузы ручной лепки, наваристый суп с бараниной – бухлёр, молочная настойка – тарасун (в описании указаны примеры блюд, детальное меню обсуждаем при бронировани).
К вечеру разместимся в отеле на берегу Малого Моря.
По желанию, спустимся к берегу и встретим закат во власти льдов.
Ужин в ресторане пройдет душевно и весело: будем знакомиться, слушать завораживающие легенды о Байкале, пить горячий глинтвейн.
Это будет настоящее погружение в атмосферу рождественской истории с вами в главной роли.
Малое Море - Тажеранские степи - Малое Море
Сегодня есть возможность выспаться, понежиться в кровати; в ресторане будет ждать свежесваренный кофе и вкусный завтрак.
Выйдете на балкон и вдохните кристально-свежий воздух, который очищает сознание и располагает к расслаблению.
День предлагаем провести в экспедиции по Тажеранским степям, напоминающим панорамы Исландии.
Вас ждёт трип формата off-road на самобытных УАЗах!
Покорите на высоких скоростях каменные ландшафты, откройте для себя новые панорамы озера и исследуйте древние скальные комплексы с рисунками древних людей.
Восстановить силы поможет горячий обед: горячая уха в окружении заснеженных просторов кажется невероятно вкусной!
Настойки на таёжных травах и закуски из рыбы приятно сопроводят трапезу (в описании указано приблизительное меню. Итоговые блюда согласовываем при бронировании).
Вечером будет время расслабиться в отеле, спуститься на берег и погулять по окрестностям.
По желанию, возьмите в аренду коньки и покорите самый большой природный каток этого мира!
В момент заката впечатления особенно завораживающие!
Малое Море - остров Огой - остров Ольхон - скала Шаманка - Малое Море
Завтракаем и отправляемся в хрустальное царство.
На берегу вас будет ждать хивус.
В рождественском туре застанете первый лёд Байкала – настолько прозрачный, что сквозь него видно каменистое дно озера.
Маршрут пройдёт вдоль южного берега Ольхона.
Увидите завораживающее зрелище: влага, попадая на скалистые берега создаёт обледенелые фигуры, ледяные пещеры и гроты.
Насладимся роскошью ледников, сделаем потрясающие фото и увидим мыс Бурхан.
Яркий акцент поездки – остров Огой, где расположена буддийская Ступа Просветления.
Существует поверье, что Ступы растворяют негатив и способствуют процветанию, если выполнить секретный ритуал: о нём расскажет гид.
Обед устроим в концептуальном ресторане на льду “Станция Йети”.
Узнаете космическую историю проекта и продегустируете сибирские блюда с обзором сияющих просторов на 360 градусов.
Для вас приготовят: оливье с охотничьими колбасками, борщ на фермерской говядине, белая рыба, запечённая с овощами, чай на травах и ягодах (в описании указаны примеры блюд, детальное меню обсуждаем при согласовании).
Вечером соберёмся в ресторане отеля, чтобы встретить Рождество.
Проведём душевный вечер в окружении новых друзей: будем делиться эмоциями, раскрашивать пряники, наслаждаться вкусными блюдами и напитками.
Создаём атмосферу доброты, тепла и того самого волшебства, как в детстве.
Малое Море - Иркутск
Наше зимняя сказка подходит к концу.
Предлагаем встать пораньше и встретить рассвет на берегу – оно того стоит!
Прощаемся с Байкалом и, отдохнувшие, наполненные эмоциями, возвращаемся в город.
Тёплое прощание и трансфер в аэропорт.
Рекомендуемое время вылета: 20:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание на базе отдыха.
Доплата за одноместное размещение – 16 000 рублей.
Варианты проживания
Гостевой дом «Баяр»
Гостевой дом «Баяр» располагается недалеко от пристани пос. Сахюрта и в непосредственной близости от озера Байкал. Гостям предоставляется бесплатное место для автомобиля на парковке и платный Wi-Fi.
Гостевой дом располагает 10 номерами, в некоторых из них есть панорамные окна с видом на живописный пейзаж и гостиная зона. Все дома оборудованы телевизором, DVD-плеером, собственной ванной комнатой и террасой или балконом, где утром отдыхающие смогут выпить чашечку кофе или чая.
В гостевом доме работает бар, где гости смогут попробовать вкусные десерты и напитки. Кроме того, постояльцы могут воспользоваться принадлежностями для барбекю и приготовить еду на свежем воздухе.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы по программе: Иркутск - Малое море - Тажеранские степи - остров Огой - Иркутск, Mercedes-Benz Sprinterостров Огой - остров Ольхон, судно на воздушной подушке «Хивус» Тажеранские степи - УАЗы
- Иркутск - Малое море - Тажеранские степи - остров Огой - Иркутск, Mercedes-Benz Sprinter
- Остров Огой - остров Ольхон, судно на воздушной подушке «Хивус»
- Тажеранские степи - УАЗы
- Размещение на базе Баяр (3 ночи) - двухместные номера категории стандарт
- Шоу-программа в этнопарке «Золотая Орда», обед в этнопарке
- Экскурсия на остров Огой на хивусе, посещение острова Ольхон (скала Шаманка)
- Экскурсия по Тажеранским степям
- Гастро-ужин с рождественским мастер-классом по выпеканию пряников
- Билеты на посещение в национальный парк
- Питание по программе:1 день: обед в этнопарке "Золотая Орда", ужин2 день: завтрак, обед-пикник, ужин3 день: завтрак, обед в ресторане на льду "Станция Йети", гастрономический ужин4 день: завтрак
- 1 день: обед в этнопарке «Золотая Орда», ужин
- 2 день: завтрак, обед-пикник, ужин
- 3 день: завтрак, обед в ресторане на льду «Станция Йети», гастрономический ужин
- 4 день: завтрак
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
- Алкогольная/табачная продукция
- Услуги, не указанные в программе
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Есть ли скидки детям?
Скидка на детей - 10%