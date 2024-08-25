Путешествие к звездам Байкала. Рождество

Путешествие к звездам Байкала
Приглашаем продолжить новогодние праздники в рождественском туре по Байкалу! Мы разработали уютную программу, которая предлагает не только красивейшие места дикой природы, но и посещение уникального гастро-проекта – ресторан на льду
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“Станция Йети”.

А в канун Рождества устроим душевный праздник в тёплом кругу, проведём мастер-класс по выпеканию пряников, расскажем байкальские легенды.

Полную картину впечатлений дополнят экспедиции по хрустальному царству – будем смотреть первый байкальский лёд, белоснежные пещеры и ледяные наплески на скалах, напоминающие огромные застывшие водопады.

5
3 отзыва
Путешествие к звездам Байкала. Рождество
Путешествие к звездам Байкала. Рождество
Путешествие к звездам Байкала. Рождество
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Иркутск - этнопарк «Золотая Орда» - Малое Море

Сегодня начинается ваш персональный рождественский праздник (9-10 утра по Иркутскому времени)!

После встречи в аэропорту Иркутска, отправляемся прямиком на берег Байкала.

Сделаем остановку в этнопарке «Золотая Орда», чтобы изучить этнические особенности региона.

Забудьте про скучные экскурсии!

Для вас устроят яркое шоу: артисты в колоритных костюмах, традиционный хоровод “Ёхор”, окуривание священными травами и благословение на удачное путешествие.

Местные жители расскажут легенды кочевников и проведут по юртам.

После фольклорной программы устроим дегустацию бурятских блюд: буузы ручной лепки, наваристый суп с бараниной – бухлёр, молочная настойка – тарасун (в описании указаны примеры блюд, детальное меню обсуждаем при бронировани).

К вечеру разместимся в отеле на берегу Малого Моря.

По желанию, спустимся к берегу и встретим закат во власти льдов.

Ужин в ресторане пройдет душевно и весело: будем знакомиться, слушать завораживающие легенды о Байкале, пить горячий глинтвейн.

Это будет настоящее погружение в атмосферу рождественской истории с вами в главной роли.

Иркутск - этнопарк «Золотая Орда» - Малое МореИркутск - этнопарк «Золотая Орда» - Малое МореИркутск - этнопарк «Золотая Орда» - Малое МореИркутск - этнопарк «Золотая Орда» - Малое МореИркутск - этнопарк «Золотая Орда» - Малое МореИркутск - этнопарк «Золотая Орда» - Малое Море
2 день

Малое Море - Тажеранские степи - Малое Море

Сегодня есть возможность выспаться, понежиться в кровати; в ресторане будет ждать свежесваренный кофе и вкусный завтрак.

Выйдете на балкон и вдохните кристально-свежий воздух, который очищает сознание и располагает к расслаблению.

День предлагаем провести в экспедиции по Тажеранским степям, напоминающим панорамы Исландии.

Вас ждёт трип формата off-road на самобытных УАЗах!

Покорите на высоких скоростях каменные ландшафты, откройте для себя новые панорамы озера и исследуйте древние скальные комплексы с рисунками древних людей.

Восстановить силы поможет горячий обед: горячая уха в окружении заснеженных просторов кажется невероятно вкусной!

Настойки на таёжных травах и закуски из рыбы приятно сопроводят трапезу (в описании указано приблизительное меню. Итоговые блюда согласовываем при бронировании).

Вечером будет время расслабиться в отеле, спуститься на берег и погулять по окрестностям.

По желанию, возьмите в аренду коньки и покорите самый большой природный каток этого мира!

В момент заката впечатления особенно завораживающие!

Малое Море - Тажеранские степи - Малое МореМалое Море - Тажеранские степи - Малое МореМалое Море - Тажеранские степи - Малое МореМалое Море - Тажеранские степи - Малое МореМалое Море - Тажеранские степи - Малое Море
3 день

Малое Море - остров Огой - остров Ольхон - скала Шаманка - Малое Море

Завтракаем и отправляемся в хрустальное царство.

На берегу вас будет ждать хивус.

В рождественском туре застанете первый лёд Байкала – настолько прозрачный, что сквозь него видно каменистое дно озера.

Маршрут пройдёт вдоль южного берега Ольхона.

Увидите завораживающее зрелище: влага, попадая на скалистые берега создаёт обледенелые фигуры, ледяные пещеры и гроты.

Насладимся роскошью ледников, сделаем потрясающие фото и увидим мыс Бурхан.

Яркий акцент поездки – остров Огой, где расположена буддийская Ступа Просветления.

Существует поверье, что Ступы растворяют негатив и способствуют процветанию, если выполнить секретный ритуал: о нём расскажет гид.

Обед устроим в концептуальном ресторане на льду “Станция Йети”.

Узнаете космическую историю проекта и продегустируете сибирские блюда с обзором сияющих просторов на 360 градусов.

Для вас приготовят: оливье с охотничьими колбасками, борщ на фермерской говядине, белая рыба, запечённая с овощами, чай на травах и ягодах (в описании указаны примеры блюд, детальное меню обсуждаем при согласовании).

Вечером соберёмся в ресторане отеля, чтобы встретить Рождество.

Проведём душевный вечер в окружении новых друзей: будем делиться эмоциями, раскрашивать пряники, наслаждаться вкусными блюдами и напитками.

Создаём атмосферу доброты, тепла и того самого волшебства, как в детстве.

Малое Море - остров Огой - остров Ольхон - скала Шаманка - Малое МореМалое Море - остров Огой - остров Ольхон - скала Шаманка - Малое МореМалое Море - остров Огой - остров Ольхон - скала Шаманка - Малое МореМалое Море - остров Огой - остров Ольхон - скала Шаманка - Малое МореМалое Море - остров Огой - остров Ольхон - скала Шаманка - Малое МореМалое Море - остров Огой - остров Ольхон - скала Шаманка - Малое МореМалое Море - остров Огой - остров Ольхон - скала Шаманка - Малое МореМалое Море - остров Огой - остров Ольхон - скала Шаманка - Малое МореМалое Море - остров Огой - остров Ольхон - скала Шаманка - Малое Море
4 день

Малое Море - Иркутск

Наше зимняя сказка подходит к концу.

Предлагаем встать пораньше и встретить рассвет на берегу – оно того стоит!

Прощаемся с Байкалом и, отдохнувшие, наполненные эмоциями, возвращаемся в город.

Тёплое прощание и трансфер в аэропорт.

Рекомендуемое время вылета: 20:00.

Малое Море - Иркутск

Проживание

Тур предусматривает проживание на базе отдыха.

Доплата за одноместное размещение – 16 000 рублей.

Варианты проживания

Гостевой дом «Баяр»

3 ночи

Гостевой дом «Баяр» располагается недалеко от пристани пос. Сахюрта и в непосредственной близости от озера Байкал. Гостям предоставляется бесплатное место для автомобиля на парковке и платный Wi-Fi.

Гостевой дом располагает 10 номерами, в некоторых из них есть панорамные окна с видом на живописный пейзаж и гостиная зона. Все дома оборудованы телевизором, DVD-плеером, собственной ванной комнатой и террасой или балконом, где утром отдыхающие смогут выпить чашечку кофе или чая.

В гостевом доме работает бар, где гости смогут попробовать вкусные десерты и напитки. Кроме того, постояльцы могут воспользоваться принадлежностями для барбекю и приготовить еду на свежем воздухе.

Гостевой дом «Баяр»Гостевой дом «Баяр»Гостевой дом «Баяр»Гостевой дом «Баяр»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по программе: Иркутск - Малое море - Тажеранские степи - остров Огой - Иркутск, Mercedes-Benz Sprinterостров Огой - остров Ольхон, судно на воздушной подушке «Хивус» Тажеранские степи - УАЗы
  • Иркутск - Малое море - Тажеранские степи - остров Огой - Иркутск, Mercedes-Benz Sprinter
  • Остров Огой - остров Ольхон, судно на воздушной подушке «Хивус»
  • Тажеранские степи - УАЗы
  • Размещение на базе Баяр (3 ночи) - двухместные номера категории стандарт
  • Шоу-программа в этнопарке «Золотая Орда», обед в этнопарке
  • Экскурсия на остров Огой на хивусе, посещение острова Ольхон (скала Шаманка)
  • Экскурсия по Тажеранским степям
  • Гастро-ужин с рождественским мастер-классом по выпеканию пряников
  • Билеты на посещение в национальный парк
  • Питание по программе:1 день: обед в этнопарке "Золотая Орда", ужин2 день: завтрак, обед-пикник, ужин3 день: завтрак, обед в ресторане на льду "Станция Йети", гастрономический ужин4 день: завтрак
  • 1 день: обед в этнопарке «Золотая Орда», ужин
  • 2 день: завтрак, обед-пикник, ужин
  • 3 день: завтрак, обед в ресторане на льду «Станция Йети», гастрономический ужин
  • 4 день: завтрак
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Алкогольная/табачная продукция
  • Услуги, не указанные в программе
Место начала и завершения?
Иркутск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Есть ли скидки детям?

Скидка на детей - 10%

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
25 авг 2024
Всё было замечательно!!!
Всё было замечательно!!!Всё было замечательно!!!Всё было замечательно!!!Всё было замечательно!!!Всё было замечательно!!!Всё было замечательно!!!Всё было замечательно!!!Всё было замечательно!!!Всё было замечательно!!!Всё было замечательно!!!
О
11 авг 2024
Спасибо прекрасную организацию тура. Буду рекомендовать своим друзьям и знакомым.
Спасибо прекрасную организацию тура. Буду рекомендовать своим друзьям и знакомым.
А
2 авг 2024
Молодцы, ребята. Транспорт, отели, тайминг — все четко, удобно. Отдельное спасибо нашему гиду, Анне — интересно рассказывала, заботилась о нас как о малых детях и во всем помогала.

Тур входит в следующие категории Иркутска

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