Влюбиться в Байкал: Ольхон, Листвянка и лучшие локации

Увидеть Байкал с высоты и загадать желание на Шаман-камне

5
1 отзыв
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Байкал — это место силы, в которое хочется возвращаться снова и снова. Мы составили маршрут так, чтобы максимально охватить самые красивые места всего за четыре дня.

Поднимемся на смотровую площадку у истока Ангары в Листвянке, прокатимся на лодках по Малому Морю, послушаем горловое пение и попробуем национальные бурятские блюда. Вы увидите такой Байкал, который влюбляет в себя, заряжает энергией и вдохновляет.
Влюбиться в Байкал: Ольхон, Листвянка и лучшие локации
Влюбиться в Байкал: Ольхон, Листвянка и лучшие локации
Влюбиться в Байкал: Ольхон, Листвянка и лучшие локации
Влюбиться в Байкал: Ольхон, Листвянка и лучшие локации
Влюбиться в Байкал: Ольхон, Листвянка и лучшие локации
Влюбиться в Байкал: Ольхон, Листвянка и лучшие локации
Влюбиться в Байкал: Ольхон, Листвянка и лучшие локации
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Берите с собой удобную одежду и обувь

Программа тура по дням

1 день

Листвянка и прогулка по Кругобайкальской железной дороге

Мы встретим вас в 09:00 в Иркутске (забираем из любой точки) и поедем в архитектурно-этнографический музей «Тальцы» под открытым небом. Затем остановимся у истока Ангары и поднимемся на смотровую площадку на высоту 728 метров (подъёмник стоит 400 рублей с человека, можно пешком). После этого сядем на лодку, подплываем к Шаман-камню и загадаем там желание. Во время водной прогулки высадимся на первом туннеле Кругобайкальской железной дороги и осмотрим его. После этого пойдём пешком (4 км) до порта Байкала (либо можно вернуться обратно на лодке).

Во второй половине дня отправимся на пароме в Листвянку и заедем на рыбный рынок. Вы сможете попробовать байкальскую рыбу и приобрести сувениры. Затем посетим Свято-Никольский храм и вечером вернёмся в Иркутск.

Листвянка и прогулка по Кругобайкальской железной дорогеЛиствянка и прогулка по Кругобайкальской железной дорогеЛиствянка и прогулка по Кругобайкальской железной дорогеЛиствянка и прогулка по Кругобайкальской железной дороге
2 день

Остров Ольхон и этнопарк

В 09:30-10:00 выезжаем из Иркутска в сторону Ольхона. Дорога займёт 3-4 часа, в пути будем делать остановки, гид расскажет о местных обычаях и легендах. Заедем в этнопарк, где вы услышите горловое пение и необычные музыкальные инструменты, а ещё увидите танец ёхор.

Пообедаем национальными бурятскими блюдами и отправимся к памятнику орлу — священной птице у бурят. Затем переправимся на остров Ольхон, заселимся в гостиницу, немного отдохнём и пойдём встречать закат на мыс Бурхан. Вы увидите скалу Шаманка — сакральное место силы.

Остров Ольхон и этнопаркОстров Ольхон и этнопаркОстров Ольхон и этнопарк
3 день

Север острова - мыс Хобой

Позавтракаем и отправимся на УАЗике на экскурсию по северной части Ольхона. Сегодняшний день будет насыщен красивыми пейзажами и бездорожьем!
Пообедаем на природе и поедем к мысу Харанцы с видом на острова Беленький и Крокодильчик. Вы увидите урочище Песчаное, мыс Три брата, а потом доберёмся до мысов Хобой и Любви.

Вечером вернёмся в Хужир. Там вас будет ждать баня прямо на берегу Байкала.

Север острова - мыс ХобойСевер острова - мыс ХобойСевер острова - мыс ХобойСевер острова - мыс Хобой
4 день

Водная экскурсия по Малому Морю и экскурсия по Тажеранским степям

Завтракаем и выезжаем на водную прогулку по Малому Морю: посетим острова Замогой и Огой с буддийской ступой просветления и Пантелеймоновский (Глазной) источник. При непогоде будет экскурсия на юг острова на авто: Сад камней, Халзаны, мыс Кобылья голова и скала Трезубец.

Около 15:00 вернёмся в Хужир, переправимся на пароме на материк и поедем в Тажеранские степи. Это фантастическое место, где кочевали древние народы, предки современных якутов. Вы увидите Байкал с высоты, полюбуетесь Долиной каменных духов, бухтой Ая и панорамными видами горы Тондора.

Около 19:30 вернёмся в Иркутск. До новых встреч!

Водная экскурсия по Малому Морю и экскурсия по Тажеранским степямВодная экскурсия по Малому Морю и экскурсия по Тажеранским степямВодная экскурсия по Малому Морю и экскурсия по Тажеранским степям

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, 9:00
Завершение: Иркутск, 19:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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И
17 июля 2023
Спасибо Вам! Волшебный тур! Мы восторге, реальность превзошла все ожидания в 100 раз. Очень клиентоориентированные, приятно общаться с такими. Уже вернулись домой, как снова хочется назад, к вам!
В общем мы всем остались безумно довольны, и красотой озера и сервисом. Гостевой дом - просто сказка. Отдельное спасибо за гида, самый лучший гид за всю мою историю путешествий)
Вы исполнили нашу мечту! Однозначно всех родных и друзей отправляем только к вам на Байкал! Мы до сих пор полны эмоций от поездки и счастливы что выбрали вас

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