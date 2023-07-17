Мы встретим вас в 09:00 в Иркутске (забираем из любой точки) и поедем в архитектурно-этнографический музей «Тальцы» под открытым небом. Затем остановимся у истока Ангары и поднимемся на смотровую площадку на высоту 728 метров (подъёмник стоит 400 рублей с человека, можно пешком). После этого сядем на лодку, подплываем к Шаман-камню и загадаем там желание. Во время водной прогулки высадимся на первом туннеле Кругобайкальской железной дороги и осмотрим его. После этого пойдём пешком (4 км) до порта Байкала (либо можно вернуться обратно на лодке).

Во второй половине дня отправимся на пароме в Листвянку и заедем на рыбный рынок. Вы сможете попробовать байкальскую рыбу и приобрести сувениры. Затем посетим Свято-Никольский храм и вечером вернёмся в Иркутск.