Увидеть Байкал с высоты и загадать желание на Шаман-камне
Поднимемся на смотровую площадку у истока Ангары в Листвянке, прокатимся на лодках по Малому Морю, послушаем горловое пение и попробуем национальные бурятские блюда. Вы увидите такой Байкал, который влюбляет в себя, заряжает энергией и вдохновляет.
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Организационные детали
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Программа тура по дням
Листвянка и прогулка по Кругобайкальской железной дороге
Мы встретим вас в 09:00 в Иркутске (забираем из любой точки) и поедем в архитектурно-этнографический музей «Тальцы» под открытым небом. Затем остановимся у истока Ангары и поднимемся на смотровую площадку на высоту 728 метров (подъёмник стоит 400 рублей с человека, можно пешком). После этого сядем на лодку, подплываем к Шаман-камню и загадаем там желание. Во время водной прогулки высадимся на первом туннеле Кругобайкальской железной дороги и осмотрим его. После этого пойдём пешком (4 км) до порта Байкала (либо можно вернуться обратно на лодке).
Во второй половине дня отправимся на пароме в Листвянку и заедем на рыбный рынок. Вы сможете попробовать байкальскую рыбу и приобрести сувениры. Затем посетим Свято-Никольский храм и вечером вернёмся в Иркутск.
Остров Ольхон и этнопарк
В 09:30-10:00 выезжаем из Иркутска в сторону Ольхона. Дорога займёт 3-4 часа, в пути будем делать остановки, гид расскажет о местных обычаях и легендах. Заедем в этнопарк, где вы услышите горловое пение и необычные музыкальные инструменты, а ещё увидите танец ёхор.
Пообедаем национальными бурятскими блюдами и отправимся к памятнику орлу — священной птице у бурят. Затем переправимся на остров Ольхон, заселимся в гостиницу, немного отдохнём и пойдём встречать закат на мыс Бурхан. Вы увидите скалу Шаманка — сакральное место силы.
Север острова - мыс Хобой
Позавтракаем и отправимся на УАЗике на экскурсию по северной части Ольхона. Сегодняшний день будет насыщен красивыми пейзажами и бездорожьем!
Пообедаем на природе и поедем к мысу Харанцы с видом на острова Беленький и Крокодильчик. Вы увидите урочище Песчаное, мыс Три брата, а потом доберёмся до мысов Хобой и Любви.
Вечером вернёмся в Хужир. Там вас будет ждать баня прямо на берегу Байкала.
Водная экскурсия по Малому Морю и экскурсия по Тажеранским степям
Завтракаем и выезжаем на водную прогулку по Малому Морю: посетим острова Замогой и Огой с буддийской ступой просветления и Пантелеймоновский (Глазной) источник. При непогоде будет экскурсия на юг острова на авто: Сад камней, Халзаны, мыс Кобылья голова и скала Трезубец.
Около 15:00 вернёмся в Хужир, переправимся на пароме на материк и поедем в Тажеранские степи. Это фантастическое место, где кочевали древние народы, предки современных якутов. Вы увидите Байкал с высоты, полюбуетесь Долиной каменных духов, бухтой Ая и панорамными видами горы Тондора.
Около 19:30 вернёмся в Иркутск. До новых встреч!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Иркутск, 9:00Завершение: Иркутск, 19:30
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 днейБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
В общем мы всем остались безумно довольны, и красотой озера и сервисом. Гостевой дом - просто сказка. Отдельное спасибо за гида, самый лучший гид за всю мою историю путешествий)
Вы исполнили нашу мечту! Однозначно всех родных и друзей отправляем только к вам на Байкал! Мы до сих пор полны эмоций от поездки и счастливы что выбрали вас