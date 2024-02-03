Узнать тайны скалы Шаманки, полюбоваться панорамой Большого Байкала и увидеть Мраморный карьер
За 4 дня успеем насладиться зимней сказкой у самого глубокого озера: побываем в посёлке Бугульдейка, окружённом Восточным Саяном, посетим мысы Хобой и Бурхан, ощутим на себе энергию скалы Шаманки, загадаем желание у ступы Просветления на острове Огой, увидим Трезубец, а на просторах Тажеранских степей найдём каменных духов. Жить будем в самом сердце Байкала — на Ольхоне.
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Описание
Организационные детали
Обязательно наличие тёплых вещей, перчатки или рукавички, шапка, тёплые штаны, пуховик. По желанию можно взять красивый наряд для фотосессии.
Программа тура по дням
Посёлок Бугульдейка и Мраморный карьер
Встретим вас в Иркутске и отправимся на Ольхон, но сначала заглянем в Бугульдейку. Этот посёлок расположился в устье одноимённой реки, а вокруг высятся вершины Восточных Саян.
По прибытии вас ждёт экскурсия, во время которой мы увидим знаменитый Мраморный карьер. Его залежам около двух миллиардов лет, что превышает возраст Байкала. Общая протяженность карьера составляет более 10 километров. Это невероятное творение природы!
После знакомства с Бугульдейкой доберёмся до Хужира и переночуем в этом посёлке.
Малое Море: мыс Хобой и скала Шаманка
Привет, Малое Море! Сегодня исследуем достопримечательности севера средней части Байкала. Посетим мыс Хобой, а также побываем на мысе Бурхан и увидим известную скалу Шаманку. Пещера мыса считалась местом, где живёт хозяин острова — эжин. Скала обладает невероятной энергетикой.
Остров Огой: ступа Просветления
Сегодня отправляемся на юг, чтобы посетить Огой. На острове возведена буддийская святыня — ступа Просветления, где можно загадать самое сокровенное желание. Считается, что что буддийские ступы помогают справиться посетителям с негативными эмоциями.
Трезубец и Долина каменных духов
Этот день начнём с экскурсии и осмотрим скалу Трезубец, которая своей формой напоминает руины крепости. Затем поедем любоваться пейзажами Тажеранской степи и обязательно заглянем в Долину каменных духов. Каменными духами считают крупные останцы, которые под воздействием ветра приняли причудливые формы.
Насладимся панорамой Большого Байкала и вернёмся в Иркутск. До новых встреч!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Иркутск, время зависит от времени вашего прибытияЗавершение: Иркутск, время зависит от времени вашего обратного рейса
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.