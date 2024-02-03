Удивительный Байкал: Бугульдейка, Ольхон, Огой и Долина каменных духов

Узнать тайны скалы Шаманки, полюбоваться панорамой Большого Байкала и увидеть Мраморный карьер

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Отправляемся в мини-тур по Байкалу.

За 4 дня успеем насладиться зимней сказкой у самого глубокого озера: побываем в посёлке Бугульдейка, окружённом Восточным Саяном, посетим мысы Хобой и Бурхан, ощутим на себе энергию скалы Шаманки, загадаем желание у ступы Просветления на острове Огой, увидим Трезубец, а на просторах Тажеранских степей найдём каменных духов. Жить будем в самом сердце Байкала — на Ольхоне.
Удивительный Байкал: Бугульдейка, Ольхон, Огой и Долина каменных духов
Удивительный Байкал: Бугульдейка, Ольхон, Огой и Долина каменных духов
Удивительный Байкал: Бугульдейка, Ольхон, Огой и Долина каменных духов
Удивительный Байкал: Бугульдейка, Ольхон, Огой и Долина каменных духов
Удивительный Байкал: Бугульдейка, Ольхон, Огой и Долина каменных духов
Удивительный Байкал: Бугульдейка, Ольхон, Огой и Долина каменных духов
Удивительный Байкал: Бугульдейка, Ольхон, Огой и Долина каменных духов
Удивительный Байкал: Бугульдейка, Ольхон, Огой и Долина каменных духов
Удивительный Байкал: Бугульдейка, Ольхон, Огой и Долина каменных духов
Удивительный Байкал: Бугульдейка, Ольхон, Огой и Долина каменных духов
Удивительный Байкал: Бугульдейка, Ольхон, Огой и Долина каменных духов
Удивительный Байкал: Бугульдейка, Ольхон, Огой и Долина каменных духов
Ближайшие даты:
3
фев
18
фев
8
мар
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Обязательно наличие тёплых вещей, перчатки или рукавички, шапка, тёплые штаны, пуховик. По желанию можно взять красивый наряд для фотосессии.

Программа тура по дням

1 день

Посёлок Бугульдейка и Мраморный карьер

Встретим вас в Иркутске и отправимся на Ольхон, но сначала заглянем в Бугульдейку. Этот посёлок расположился в устье одноимённой реки, а вокруг высятся вершины Восточных Саян.

По прибытии вас ждёт экскурсия, во время которой мы увидим знаменитый Мраморный карьер. Его залежам около двух миллиардов лет, что превышает возраст Байкала. Общая протяженность карьера составляет более 10 километров. Это невероятное творение природы!

После знакомства с Бугульдейкой доберёмся до Хужира и переночуем в этом посёлке.

Посёлок Бугульдейка и Мраморный карьерПосёлок Бугульдейка и Мраморный карьерПосёлок Бугульдейка и Мраморный карьерПосёлок Бугульдейка и Мраморный карьерПосёлок Бугульдейка и Мраморный карьер
2 день

Малое Море: мыс Хобой и скала Шаманка

Привет, Малое Море! Сегодня исследуем достопримечательности севера средней части Байкала. Посетим мыс Хобой, а также побываем на мысе Бурхан и увидим известную скалу Шаманку. Пещера мыса считалась местом, где живёт хозяин острова — эжин. Скала обладает невероятной энергетикой.

Малое Море: мыс Хобой и скала ШаманкаМалое Море: мыс Хобой и скала ШаманкаМалое Море: мыс Хобой и скала ШаманкаМалое Море: мыс Хобой и скала ШаманкаМалое Море: мыс Хобой и скала ШаманкаМалое Море: мыс Хобой и скала ШаманкаМалое Море: мыс Хобой и скала ШаманкаМалое Море: мыс Хобой и скала Шаманка
3 день

Остров Огой: ступа Просветления

Сегодня отправляемся на юг, чтобы посетить Огой. На острове возведена буддийская святыня — ступа Просветления, где можно загадать самое сокровенное желание. Считается, что что буддийские ступы помогают справиться посетителям с негативными эмоциями.

Остров Огой: ступа ПросветленияОстров Огой: ступа ПросветленияОстров Огой: ступа ПросветленияОстров Огой: ступа ПросветленияОстров Огой: ступа ПросветленияОстров Огой: ступа ПросветленияОстров Огой: ступа ПросветленияОстров Огой: ступа ПросветленияОстров Огой: ступа Просветления
4 день

Трезубец и Долина каменных духов

Этот день начнём с экскурсии и осмотрим скалу Трезубец, которая своей формой напоминает руины крепости. Затем поедем любоваться пейзажами Тажеранской степи и обязательно заглянем в Долину каменных духов. Каменными духами считают крупные останцы, которые под воздействием ветра приняли причудливые формы.

Насладимся панорамой Большого Байкала и вернёмся в Иркутск. До новых встреч!

Трезубец и Долина каменных духовТрезубец и Долина каменных духовТрезубец и Долина каменных духовТрезубец и Долина каменных духовТрезубец и Долина каменных духов

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Иркутск, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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