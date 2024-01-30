Встретим вас в аэропорту в 09:30 или заберём вас из любого места, если вы приехали на день раньше. Посетим архитектурно-этнографический музей под открытым небом «Тальцы», где собраны памятники истории и архитектуры 17-20 веков.

Остановимся у истока Ангары и увидим скалу Шаман-камень. По желанию и за доплату можем сходить в Байкальский музей. Затем прокатимся в собачьих упряжках и отправимся на смотровую площадку камня Черского. Добраться туда можно на подъёмнике за 400 рублей или подняться пешком.

Заглянем на рыбный и сувенирный рынки, закупимся подарками и деликатесами. Заселимся в отель и отдохнём.