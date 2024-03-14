После внесения предоплаты на сайте (15 ), необходимо связаться с организатором и перевести вторую часть предоплаты напрямую — на бронирование жилья, транспорта и другие расходы. В случае отказа от участия за 20 дней и менее до даты старта мероприятия, данная сумма не возвращается. Но если вы найдёте себе замену (другого человека) в тур — возврат 100.

Проживание. На одну ночь остановимся в 4-звёздочной гостинице в Иркутске. На три ночи остановимся в гостевом доме на Ольхоне с удобствами в номерах. Размещение 2-3-местное.

Питание. 3-разовое горячее питание. Будут обеды на свежем воздухе во время экскурсий. Об особенностях питания просим сообщить заранее.

Дети. По согласованию.