Описание тура
Организационные детали
После внесения предоплаты на сайте (15 ), необходимо связаться с организатором и перевести вторую часть предоплаты напрямую — на бронирование жилья, транспорта и другие расходы. В случае отказа от участия за 20 дней и менее до даты старта мероприятия, данная сумма не возвращается. Но если вы найдёте себе замену (другого человека) в тур — возврат 100.
Проживание. На одну ночь остановимся в 4-звёздочной гостинице в Иркутске. На три ночи остановимся в гостевом доме на Ольхоне с удобствами в номерах. Размещение 2-3-местное.
Питание. 3-разовое горячее питание. Будут обеды на свежем воздухе во время экскурсий. Об особенностях питания просим сообщить заранее.
Дети. По согласованию.
Программа тура по дням
Листвянка
Рекомендуем прилетать заранее, чтобы адаптироваться к другому часовому поясу, выспаться и отдохнуть перед насыщенным путешествием.
После встречи в Иркутске отправляемся в посёлок Листвянка, где находится исток Ангары, который мы увидим с Камня Черского. Это гора высотой 755 метров со смотровой площадкой. Полюбуемся Байкалом и прогуляемся прямо по льду. На закате прокатимся по замёрзшему озеру на хивусах — транспорте на воздушной подушке с пропеллером. Промчимся мимо слияния Ангары с Байкалом, КБЖД, двух туннелей и сделаем эффектные кадры.
Ритуальный обряд, бурятская культура, местная кухня и прогулка в темноте по льду у Ольхона
После завтрака посетим этнопарк «Золотая Орда», где познакомимся с бурятской культурой. Встретят нас два воина с родовыми гербами и флагами. Мы станем участниками ритуального шаманского обряда и трапезы с местным жителем, который научит нас правильно есть буузы, бурханить, расскажет про духов, традиции и молочную водку.
Вторую половину дня проведём в дороге до острова Ольхон. С асфальтированной дороги съедем на ледовую переправу, а затем ещё немного проедем до посёлка Хужир, где остановимся на 3 ночи в гостевом доме. В шаговой доступности находится мыс Бурхан со столбами сэрге и знаменитая скала Шаманка. Встретят нас сытным ужином, после которого мы прогуляемся по ночному Байкалу — попробуем услышать его голос и дыхание.
Мыс Хобой, закат у Шаманки и баня на льду
Сегодня у нас насыщенный день с покатушками на УАЗиках до северного мыса Хобой. На Ольхоне, чтобы промчаться прямо по льду, нам понадобится транспорт повышенной проходимости, так называемые «буханки» — приготовьтесь, будет весело и антуражно. По дороге увидим торосы и ледяные гроты, посетим остров с гнёздами чаек. Пообедаем на свежем воздухе горячим супчиком и увидим самую широкую часть Байкала.
Вечером прогуляемся к мысу Бурхан, чтобы полюбоваться священным местом на закате. По преданию, именно здесь живёт верховное божество острова. Кульминацией станет жаркая баня на льду Байкала.
Волшебный рассвет, остров Огой, обряд вокруг ступы, катание на коньках и поцелуй с Байкалом
Встанем пораньше, чтобы встретить рассвет на льду Байкала — выберем лёд почище и место без посторонних людей и насладимся медленным и прекрасным утром.
Следующая цель на сегодня — остров Огой со ступой Просветления, где мы проведём небольшой обряд и загадаем желание. Именно здесь находится мыс, с которым вы точно видели фотографии в интернете у известных блогеров. Возьмём в прокат коньки и добавим ещё больше активности и эмоций в наше путешествие! Прокатимся с ветерком по льду, найдём пузырики и поцелуемся с Байкалом.
Катание на шипованных велосипедах по льду, свободное время и возвращение в Иркутск
Сегодня прокатимся по льду на шипованных велосипедах! Затем у вас будет свободное время, которое можно посвятить закупке сувениров, дегустации байкальского омуля и неспешной прогулке по окрестностям.
В обед выезжаем обратно в Иркутск. В городе будем вечером. Вылет рекомендуем планировать после 20:00, а лучше на следующий день.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|69 800 ₽
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Что включено
- Проживание
- 3-разовое питание
- Все переезды по программе
- Катание на хивусе по льду
- Аренда транспорта повышенной проходимости на 2 дня
- Посещение всех локаций по программе, входные билеты
- Прокат коньков и велосипедов
- Жаркая баня на льду
- Регистрация группы в МЧС, страховка
- Рекреационные сборы
- Работа гида
- Подарок каждому
Что не входит в цену
- Билеты до Иркутска и обратно
- Дополнительные развлечения и питание