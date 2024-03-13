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была Анастасия. За три дня мы изъездили Ольхон, я думаю, для нас было всего достаточно - поездки, прогулки, фотографии, истории и т. д. С точки зрения, шаманизма, обычаев и обрядов - это не было нашей целью. Поэтому исключили этнографический музей в Баяндае - проехали мимо, помахали ручкой.

Размещение хорошее (с вкусным завтраком от хозяйки), в баню сходили - в проруби искупнулись (я 6 раз заходила, холод не чувствуется, в бане было под +80, снаружи - 20), буузы/хушууры попробовали (у мч + 5 кг после поездки), рассвет встретили, звездное небо с ледяными фигурами увидели, на хивусе покатались, на коньках поскользили (лучше так ехать со своими, чтобы в любое время выйти на лед), на лед/горы/камни/пещеры посмотрели, пузырьки во льду увидели. В общем, нам очень понравилось, а самое главное - мы приехали домой отдохнувшими.

В итоге, в самолете пришлось чистить около 2000 фоток.



Спасибо огромное гиду!! Без Насти мы бы точно столько не сделали, не впечатлились, не проехались бы по льду единственные на седане (за вождение - отдельный респект), точно бы вдвоем не фоткались или только селфачи бы делали (а там целая фотосессия была. И самое главное пошли бы на Шаманку без кофе, а это исключено!!!!

+ Определенная мобильность в действиях благодаря индивидуальной машине, на не в буханке с людьми.



В общем, поездка в сердце <3 Жаль, можно добавить 10 фото только

P.s. коллеги обзавидовались, для них же снимали:)))))))



*А так, ехали в Иркутск - туда прямым, обратно Иркутск - Улан-удэ (пересадка) - Москва (S7)