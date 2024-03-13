4 дня по льду Байкала: на автомобиле, хивусе и коньках

Увидеть сверкающие пещеры Ольхона, нырнуть после бани в прорубь и послушать горловое пение
Едем рассекать по льду и любоваться замёрзшими королевствами! Вы увидите пещеры с ледяными сталактитами и миллионы пузырей в толще льда. Покатаетесь по Ольхону на хивусе, коньках и велосипедах.

Попробуете традиционную бурятскую
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уху, приготовленную на костре прямо на озере, и сможете проводить красочные северные закаты.

Мы рассмотрим гигантские голубые торосы, услышим национальное горловое пение и станцуем обрядовый танец. А ещё попаримся в баньке и узнаем, как «целуется» Байкал.

5
2 отзыва
4 дня по льду Байкала: на автомобиле, хивусе и коньках
4 дня по льду Байкала: на автомобиле, хивусе и коньках
4 дня по льду Байкала: на автомобиле, хивусе и коньках
Ближайшие даты:
18
фев25
фев4
мар10
мар
Время начала: 09:00

Описание тура

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 3 лет.

Проживание. 2-местное размещение в гостевых домах — благоустроенных домиках с санузлом в центре посёлка Хужир, в пешей доступности от берега озера, обзорных точек и знаменитой скалы Шаманка. На базе есть кафе-столовая, где мы будем завтракать и ужинать. Неподелёку — большой выбор кафе, магазинов с сувенирами, галереи и другие развлечения.

Питание. Включено 3 завтрака, 2 обеда, 3 ужина.

Дети. Возможно участие с детьми от 3 лет.

Программа тура по дням

1 день

Переезд на Ольхон, визит в этнопарк

Встречаемся и отправляемся на остров Ольхон, по пути останавливаясь, чтобы полюбоваться пейзажами. Проведём ритуал «Приветствие Байкала», чтобы наше путешествие сложилось удачно. Заедем в фольклорный этнопарк, где вы познакомитесь с бурятской культурой, традиционным бытом и укладом местных жителей, посмотрите, как раньше жили в юртах бурятские семьи. Нас встретят красочным обрядом освящения огнём, продемонстрируют национальное горловое пение и игру на хомусе — древнем музыкальном инструменте, также известном как варган. В завершении поучаствуем в обрядовом танце и получим добрые пожелания в бурятских традициях.

А впереди — ледовая переправа! По прибытии в Хужир разместимся в уютных домиках в 5 минутах от берега озера, обзорных точек и знаменитой скалы Шаманка.

Вечером познакомимся поближе за ужином. Желающие прогуляются по острову и до мыса Бурхан.

Переезд на Ольхон, визит в этнопаркПереезд на Ольхон, визит в этнопаркПереезд на Ольхон, визит в этнопаркПереезд на Ольхон, визит в этнопарк
2 день

Юг Байкала: ступа Просветления, остров Замогой, горячая банька

Позавтракав, едем знакомиться с южной стороной Байкала — прокатимся на уазике прямо по льду! Сначала побываем на острове Огой, где на возвышенности установлена белоснежная ступа Просветления. Считается, что подобные буддийские сооружения предназначены для избавления мира от негатива и способствуют процветанию местности. Обойдём вокруг ступы: первый круг совершим с просьбами о прощении, второй — с благодарностью за то, что имеем, а на третьем загадаем заветные желания.

Пообедаем традиционной бурятской ухой на живописном острове Замогой, втором по величине острове Малого Моря. Здесь много ледяных гротов и впечатляющие скалистые берега. Побываем на мысе Кобылья голова — обрывистая скала по форме напоминает голову огромного плывущего животного. Мыс славится гротами, которые стремительные воды Байкала создавали веками. Полюбуемся замысловатыми узорами на льду, вы рассмотрите сокуи — ледяные наплески на скалах, заглянем в гроты, напоминающие сверкающий дворец Снежной королевы.

Затем вас ждёт горячая русская банька с прорубью в озере на Малом Море — незабываемые впечатления и заряд энергии на год вперёд!

Юг Байкала: ступа Просветления, остров Замогой, горячая банькаЮг Байкала: ступа Просветления, остров Замогой, горячая банькаЮг Байкала: ступа Просветления, остров Замогой, горячая банькаЮг Байкала: ступа Просветления, остров Замогой, горячая банька
3 день

Север Байкала: мыс Хобой, прогулки в Хужире и активный отдых

После завтрака поедем гулять по Хужиру, чтобы окунуться в местный колорит и изучить достопримечательности. Здесь можно полюбоваться ледовыми фигурами, увидеть заброшенные корабли с граффити и арт-объектами, а также купить сувениры или отправить открытки с байкальским приветом.

Для активных — прокат велосипедов или коньков с катанием по льду у мыса Бурхан (входит в стоимость).

После обеда отправляемся на Хивусе в «Северную экскурсию» на мыс Хобой — место силы Ольхона. По пути будем любоваться сокуями и торосами, а также строить пирамиду желаний из льда. Посетим мыс Саган-Хушун и пещеру под Большим Братом — настоящую «Нарнию» со сталактитами и сталагмитами. Полюбуемся островами Львёнок и Крокодил, гротами и мысом Харанцы.

Вечером — общий ужин и ночёвка на базе.

Север Байкала: мыс Хобой, прогулки в Хужире и активный отдыхСевер Байкала: мыс Хобой, прогулки в Хужире и активный отдыхСевер Байкала: мыс Хобой, прогулки в Хужире и активный отдыхСевер Байкала: мыс Хобой, прогулки в Хужире и активный отдыхСевер Байкала: мыс Хобой, прогулки в Хужире и активный отдыхСевер Байкала: мыс Хобой, прогулки в Хужире и активный отдых
4 день

Мраморный карьер, метановые пузыри и переезд в Иркутск

Сегодня утром можно дойти до озера, чтобы ещё раз встретить завораживающий рассвет и попрощаться. После завтрака выезжаем в Иркутск. По пути заедем к статуе орла — символу Ольхона и шаманизма. Полюбуемся потрясающим видом Тажеранских степей, открывающимся отсюда.

Затем вас ждет атмосферное место — Мраморный карьер. Это один из самых масштабных карьеров в России. Здесь открывается завораживающий вид на Байкал и мраморные столбы. А в Бугульдейке увидим скопления метановых пузырей и сделаем красивые фотографии на льду!

Прибытие в Иркутск и завершение тура.

Мраморный карьер, метановые пузыри и переезд в ИркутскМраморный карьер, метановые пузыри и переезд в ИркутскМраморный карьер, метановые пузыри и переезд в ИркутскМраморный карьер, метановые пузыри и переезд в Иркутск

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет67 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы на микроавтобусе и уазике
  • Проживание (3 ночи)
  • 3 завтрака, 2 обеда, 3 ужина
  • Баня с прорубью в Байкале
  • Экскурсия на Хивусе
  • Прокат коньков
  • Посещение этнопарка и программа знакомства с бурятскими традициями и фольклором
  • Входные билеты в национальные парки
  • Сопровождение гидом
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Иркутска и обратно
  • Питание на обратной дороге и 1 обед в Хужире
  • Прокат велосипедов (по желанию)
  • Возможно проведение тура индивидуально в любые даты для любого количества человек. Также возможно составление программы под ваш запрос
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, 09:00
Завершение: Иркутск, 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Александра
13 мар 2024
Добрый вечер/день/утро!
Были в туре 27-29 февраля вдвоем с мч! Взяли индивидуальный тур на 3 дня, в принципе, Ольхон такое место, где можно остаться и на месяц:)
Все было супер, нашем гидом
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была Анастасия. За три дня мы изъездили Ольхон, я думаю, для нас было всего достаточно - поездки, прогулки, фотографии, истории и т. д. С точки зрения, шаманизма, обычаев и обрядов - это не было нашей целью. Поэтому исключили этнографический музей в Баяндае - проехали мимо, помахали ручкой.
Размещение хорошее (с вкусным завтраком от хозяйки), в баню сходили - в проруби искупнулись (я 6 раз заходила, холод не чувствуется, в бане было под +80, снаружи - 20), буузы/хушууры попробовали (у мч + 5 кг после поездки), рассвет встретили, звездное небо с ледяными фигурами увидели, на хивусе покатались, на коньках поскользили (лучше так ехать со своими, чтобы в любое время выйти на лед), на лед/горы/камни/пещеры посмотрели, пузырьки во льду увидели. В общем, нам очень понравилось, а самое главное - мы приехали домой отдохнувшими.
В итоге, в самолете пришлось чистить около 2000 фоток.

Спасибо огромное гиду!! Без Насти мы бы точно столько не сделали, не впечатлились, не проехались бы по льду единственные на седане (за вождение - отдельный респект), точно бы вдвоем не фоткались или только селфачи бы делали (а там целая фотосессия была. И самое главное пошли бы на Шаманку без кофе, а это исключено!!!!
+ Определенная мобильность в действиях благодаря индивидуальной машине, на не в буханке с людьми.

В общем, поездка в сердце <3 Жаль, можно добавить 10 фото только
P.s. коллеги обзавидовались, для них же снимали:)))))))

*А так, ехали в Иркутск - туда прямым, обратно Иркутск - Улан-удэ (пересадка) - Москва (S7)

Добрый вечер/день/утро!Добрый вечер/день/утро!Добрый вечер/день/утро!Добрый вечер/день/утро!Добрый вечер/день/утро!Добрый вечер/день/утро!Добрый вечер/день/утро!Добрый вечер/день/утро!Добрый вечер/день/утро!Добрый вечер/день/утро!
В
1 мар 2024
Я очень довольна туром, организованным Ольгой. Вся программа, заявленная в туре была выполнена в полном объёме (и даже больше) и соответствующем качестве. Во время тура, гид Станислава (великолепная девочка) подстраивалась под все пожелания участников тура (ей отдельное спасибо).

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