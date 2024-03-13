Попробуете традиционную бурятскую
Описание тура
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 3 лет.
Проживание. 2-местное размещение в гостевых домах — благоустроенных домиках с санузлом в центре посёлка Хужир, в пешей доступности от берега озера, обзорных точек и знаменитой скалы Шаманка. На базе есть кафе-столовая, где мы будем завтракать и ужинать. Неподелёку — большой выбор кафе, магазинов с сувенирами, галереи и другие развлечения.
Питание. Включено 3 завтрака, 2 обеда, 3 ужина.
Дети. Возможно участие с детьми от 3 лет.
Программа тура по дням
Переезд на Ольхон, визит в этнопарк
Встречаемся и отправляемся на остров Ольхон, по пути останавливаясь, чтобы полюбоваться пейзажами. Проведём ритуал «Приветствие Байкала», чтобы наше путешествие сложилось удачно. Заедем в фольклорный этнопарк, где вы познакомитесь с бурятской культурой, традиционным бытом и укладом местных жителей, посмотрите, как раньше жили в юртах бурятские семьи. Нас встретят красочным обрядом освящения огнём, продемонстрируют национальное горловое пение и игру на хомусе — древнем музыкальном инструменте, также известном как варган. В завершении поучаствуем в обрядовом танце и получим добрые пожелания в бурятских традициях.
А впереди — ледовая переправа! По прибытии в Хужир разместимся в уютных домиках в 5 минутах от берега озера, обзорных точек и знаменитой скалы Шаманка.
Вечером познакомимся поближе за ужином. Желающие прогуляются по острову и до мыса Бурхан.
Юг Байкала: ступа Просветления, остров Замогой, горячая банька
Позавтракав, едем знакомиться с южной стороной Байкала — прокатимся на уазике прямо по льду! Сначала побываем на острове Огой, где на возвышенности установлена белоснежная ступа Просветления. Считается, что подобные буддийские сооружения предназначены для избавления мира от негатива и способствуют процветанию местности. Обойдём вокруг ступы: первый круг совершим с просьбами о прощении, второй — с благодарностью за то, что имеем, а на третьем загадаем заветные желания.
Пообедаем традиционной бурятской ухой на живописном острове Замогой, втором по величине острове Малого Моря. Здесь много ледяных гротов и впечатляющие скалистые берега. Побываем на мысе Кобылья голова — обрывистая скала по форме напоминает голову огромного плывущего животного. Мыс славится гротами, которые стремительные воды Байкала создавали веками. Полюбуемся замысловатыми узорами на льду, вы рассмотрите сокуи — ледяные наплески на скалах, заглянем в гроты, напоминающие сверкающий дворец Снежной королевы.
Затем вас ждёт горячая русская банька с прорубью в озере на Малом Море — незабываемые впечатления и заряд энергии на год вперёд!
Север Байкала: мыс Хобой, прогулки в Хужире и активный отдых
После завтрака поедем гулять по Хужиру, чтобы окунуться в местный колорит и изучить достопримечательности. Здесь можно полюбоваться ледовыми фигурами, увидеть заброшенные корабли с граффити и арт-объектами, а также купить сувениры или отправить открытки с байкальским приветом.
Для активных — прокат велосипедов или коньков с катанием по льду у мыса Бурхан (входит в стоимость).
После обеда отправляемся на Хивусе в «Северную экскурсию» на мыс Хобой — место силы Ольхона. По пути будем любоваться сокуями и торосами, а также строить пирамиду желаний из льда. Посетим мыс Саган-Хушун и пещеру под Большим Братом — настоящую «Нарнию» со сталактитами и сталагмитами. Полюбуемся островами Львёнок и Крокодил, гротами и мысом Харанцы.
Вечером — общий ужин и ночёвка на базе.
Мраморный карьер, метановые пузыри и переезд в Иркутск
Сегодня утром можно дойти до озера, чтобы ещё раз встретить завораживающий рассвет и попрощаться. После завтрака выезжаем в Иркутск. По пути заедем к статуе орла — символу Ольхона и шаманизма. Полюбуемся потрясающим видом Тажеранских степей, открывающимся отсюда.
Затем вас ждет атмосферное место — Мраморный карьер. Это один из самых масштабных карьеров в России. Здесь открывается завораживающий вид на Байкал и мраморные столбы. А в Бугульдейке увидим скопления метановых пузырей и сделаем красивые фотографии на льду!
Прибытие в Иркутск и завершение тура.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|67 500 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы на микроавтобусе и уазике
- Проживание (3 ночи)
- 3 завтрака, 2 обеда, 3 ужина
- Баня с прорубью в Байкале
- Экскурсия на Хивусе
- Прокат коньков
- Посещение этнопарка и программа знакомства с бурятскими традициями и фольклором
- Входные билеты в национальные парки
- Сопровождение гидом
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Иркутска и обратно
- Питание на обратной дороге и 1 обед в Хужире
- Прокат велосипедов (по желанию)
- Возможно проведение тура индивидуально в любые даты для любого количества человек. Также возможно составление программы под ваш запрос
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
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Отзывы и рейтинг
Были в туре 27-29 февраля вдвоем с мч! Взяли индивидуальный тур на 3 дня, в принципе, Ольхон такое место, где можно остаться и на месяц:)
Все было супер, нашем гидом