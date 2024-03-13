Покататься по огромному катку, рассмотреть пузырьки и узоры и проверить силу магических камней
Мы будем встречать рассветы и любоваться морозными отблесками первых лучей солнца, провожать яркие закаты и ловить их краски в объективы. Погуляем по ночному льду и послушаем звук его снов.
Покатаемся на катере на воздушной подушке, поскользим на коньках и погладим маламутов, которые провезут нас по заснеженному берегу озера.
Вы увидите знаменитые достопримечательности, зарядитесь энергией в местах силы, а полученные впечатления ещё долго будут согревать вас после возвращения.
мар
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|118 000 ₽
Описание
Организационные детали
Если вы умеете кататься на лыжах или коньках, будет проще. Нужна зимняя высокая обувь для треккинга, чтобы было комфортно на коньках.
Проживание. В гостевых домах, размещение 2-местное, и в хостеле в Иркутске, размещение 4-местное.
Питание. Завтраки, 5 обедов (3 горячих и 2 ланч-бокса), все ужины (кроме ужина в Иркутске), перекусы.
Программа тура по дням
Переезд в гостевой дом, прогулка
Встречаемся и едем в сторону острова Ольхон — места притяжения путешественников и настоящий заповедник с завораживающими пейзажами. По приезде разместимся в гостевом доме и прогуляемся. Полюбуемся местным «морем», покрытым блестящим на солнце льдом, и подготовим коньки для дальнейшего катания.
Остров Ольхон и мыс Хобой, урок катания
Встанем пораньше и по Малому Морю отправимся на Ольхон. Часть пути проедем прямо по озеру — незабываемые ощущения! Не бойтесь, лёд прочный, выдержит.
На острове вы посмотрите на мыс Бурхан и скалу Шаманку, где, по преданиям, обитает главный дух Байкала, из-за чего шаманы Бурятии и Якутии совершают к ней паломничества. Заглянем в интересный магазин, где собраны изделия народных промыслов со всей Иркутской области. Желающие купят что-нибудь на память.
Пообедаем ухой рядом со священным для местных мысом Хобой со столбовидной скалой, похожей на острый клык — название мыса так и переводится. Погуляем по торосам — обычно у Хобоя они выше обычного из-за частых сильных ветров.
Во второй половине дня — все на лёд! Вас ждёт урок катания на коньках.
Лёд Малого Моря
Сегодня вы снова покатаетесь на коньках по естественному катку Малого Моря. Зимой здесь кажущийся бескрайним синий лёд, гладкий и чарующий узорами. Можно исследовать пещеры и гроты с наледями необычных форм и сфотографироваться с огромными сосульками.
Пузырьковый лёд, петроглифы, бухта Песчаная
Утром прокатимся по озеру на необычном транспорте — судне на воздушной подушке. Доедем до посёлка Большое Голоустное, рядом с которым часто образуется знаменитый пузырьковый лёд, благодаря застывшему внутри природному газу.
Около утёса Саган-Заба рассмотрим петроглифы — наскальные рисунки. Прогуляемся по бухте Песчаная, где растут причудливые ходульные деревья, и поднимемся в гору, чтобы с высоты полюбоваться чарующим окружающим ландшафтом.
На коньках до мыса Малый Кадильный
В этот день дойдём на коньках до заповедного мыса Малый Кадильный, по пути разглядывая узоры под ногами и наслаждаясь пейзажами зимнего Байкала. Проводим закат на льду — вы увидите, как зеркальная гладь окрашивается в оттенки золота и охры.
Место силы и «космический» лёд
Вчера проводили закат, а сегодня встретим на льду рассвет — вы сможете сравнить краски и ощущения. Затем прогуляемся по безветренному лесу. Дойдём до камней, один из которых считается мужским, другой — женским. Местные жители верят, что они обладают сильной энергетикой — если постоять рядом и подержаться за них, то уйдут проблемы и произойдёт прилив сил. Сможем это проверить.
Во второй половине дня ещё раз полюбуемся «космическим» льдом рядом с посёлком Голоустное. Ледяная поверхность здесь местами похожа на чёрную бездну, местами покрыта витиеватыми узорами, местами — пузырьками, ставшими своеобразной достостопримечальностью. Можно увидеть и другие интересные явления — трещины и торосы — нагромождения льдин, которые образуются при их движении.
Катание в собачьей упряжке, переезд в Иркутск
Сегодня попробуем ещё один вид «транспорта» — прокатимся в собачьей упряжке! Вас ждут яркие впечатления и прилив положительных эмоций от общения с маламутами. Затем отправимся в Иркутск, где вечером отметим завершение нашего путешествия — сходим в уютный ресторан и, по желанию, в атмосферный бар.
Прогулка по Иркутску, отъезд
Утром будет время прогуляться по Иркутску. Заглянем на рынок, чтобы купить с собой в дорогу вкусных «сувениров» — орехов, масла и травяных чаёв.
После — трансфер в аэропорт.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Аренда коньков и палок
- Ледоступы
- Транспорт (включая хивус в один из дней)
- Питание по программе
- Трансфер от аэропорта и обратно в аэропорт
- Помощь при оформлении визы и поиске авиабилетов
- Сопровождение во время тура
- Посещение бани
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Обеды и ужины вне программы - около 4-5 тысяч рублей
- Страховка
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Я родилась в 3-4 часах езды от Байкала. Фактическую информацию о нем выучила в школе, а от местных услышала легенды о том, какие невероятные вещи происходят с его гостями. Обладая невероятной энергетической силой и красотой, озеро заряжает, лечит, исполняет желания и вдохновляет. А меня вот Байкал сломал.
Я приехала сюда с внушительным списком «я никогда не…». Загибаю пальцы: никогда не любила зиму и мороз, никогда серьезно не занималась зимними видами спорта, не оказывалась в некомфортных или экстремальных условиях, не обожала всей душой скитания по лесам и походы, и много других «никогда».
На пятый день на Байкале я вычеркнула каждый пункт в этом списке «никогда не».
Я проводила долгие часы на морозе, иногда даже забывала о нем. Прошла несколько километров за день по льду на коньках. Ветер буквально вцеплялся в лицо, а Байкал вздыхал и стонал… когда под ногами начинал гудеть лёд, и сердце на секунду уходило в пятки. Я смотрела под ноги: идеальный глянец, а под ним сменяли друг друга ледяные узоры, все оттенки синего и зелёного, трещины. И мне правда не страшно было упасть, я забыла про боль в ногах и ветер, хотелось лететь вперед, лишь бы этот космос под ногами не кончался.
Я поднялась в гору, держа в одной руке камеру, а второй цепляясь за камни и ветки. Снег и земля предательски путали ноги, но стоило добраться до вершины и один раз взглянуть на открывшийся вид, как сердце снова пропустило удар или даже два. Дело не в том, что это красиво, а в том, что у этой красоты нет конца. Другого берега не видно даже с вершины.
В эту поездку я не просто сделала все, что думала, я никогда не буду делать. Я сделала это с удовольствием, удивлением и даже гордостью. Скажу больше - мне невыносимо хочется повторить все это, а может и больше - отправиться в поход, освоить зимний вид спорта, подняться в гору. Короче говоря, больше никаких «никогда».
Я решилась довольно спонтанно: в январе где-то что-то увидела-услышала и меня осенило - Байкал!
Поехать особо некуда, год нигде не была, китайцев там пока быть не должно и, откровенно говоря, если бы не закрытые границы, я бы точно предпочла море зимой, чем зиму зимой.
Потом оказалось, что сезон льда очень краток. Февраль-начало марта, ну и все. Надо было решаться скорее.
Я привыкла ездить самостоятельным туристом, но нагуглила, что есть куча нюансов и опасность уйти под лед, не зная местности. И получилось так, что я еду совсем одна. Решено было прибиться к экскурсионной группе.
Что понравилось: максимально адекватная компания. Все оказались интересными, веселыми и компанейскими людьми! Мне ужасно повезло! Валя дала мне свои коньки, Света ножом вскрыла замок комнаты, когда тот заклинило, а Дима мужественно фотографировал десяток девчонок и пилил контент для всех!
Каждый вечер мы рубились в мафию и это было прекрасно и незабываемо!
Никто не буянил, не напивался, да даже не матерился. Атмосфера детского лагеря!
Лед. Лед уникальный, поразительный, неповторимый. Байкал один такой на планете, а зимний - это настоящее чудо природы, стихия. Это стоит увидеть!
В наш приезд лед неплохо так занесло снегом. Местные говорят, такого не было с десяток лет.
Организатор. Стас старался и заботился о нас, он делал все, что в его силах, и всегда и для всех был отзывчивым.
Что важно: одеваться тепло! ОЧЕНЬ тепло! Я очень мерзлявый человек, и неделя на Байкале стала испытанием для организма. Рука без перчатки мерзла до кости за секунду, ноги постоянно были ледяные. Ледяные ветра пронизывают насквозь.
Мне не помогла вся моя неплохая экипировка, но, повторюсь, я из тех, кто летом спит под теплым одеялом, так что чего я ожидала)))
Теплые стельки, термо-белье, «намордники», супер-теплая обувь - мастхэв. Из-за мороза я снимала совсем мало.
Если вы поедете на пару дней и будуте везде на машине, наверное, можно одеться и проще.
Условия. Русский туризм суров. Не ждите супер-крутых бытовых условий. Вокруг Байкала деревни с маленькими магазинчиками, где не всегда бывает свет, а туалет часто находится на улице. Развлечений нет, кафе на зиму закрыты.
Сначала я была в ауте: я не путешествовала по России, я не путешествовала в группе, я не путешествовала такой холодной зимой. Но потом все наладилось и сейчас я вспоминаю только хорошее!