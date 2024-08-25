2 день

Малое Море. Ресторан на льду. Катание на собачьих упряжках

Первая задача на сегодня – выспаться.

На свежем байкальском воздухе это получается прекрасно!

Дальше вас ждёт продолжение банкета: в ресторане на льду озера устроим праздничное шоу с музыкой, весельем и катанием на собачьих упряжках.

После для вас сервируют горячий обед в прозрачных куполах концептуального гастро-проекта “Станция Йети”.

Насладитесь сибирскими блюдами и таёжными десертами с видом на хрустальное пространство.

Будет время погулять по территории, изучить ледяные объекты, погрузиться в историю и сделать эстетичные фото.

Первый вечер года завершим встречей яркого заката среди льдов.

По желанию, возьмите в аренду коньки и покорите самый большой природный каток этого мира.

Весь день вас будут окружать заснеженные панорамы, вкусная еда и домашняя атмосфера, где вы чувствуете себя самым желанным гостем.

Питание: завтрак, обед в ресторане на льду «Станция Йети», ужин.