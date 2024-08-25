Зажигая огни Байкала. Новый год

Зажигая огни Байкала
Путешествие для тех, кто мечтает встретить праздник в атмосфере снежной сказки и бесконечного веселья! Мы сделали для этого всё: продумали шоу-программу, выбрали зал на берегу озера, включили в путешествие уникальный
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ресторан на льду “Станция Йети”.Представьте: прозрачные купола с обзором Байкала на 360 градусов, живой огонь внутри и блюда сибирской кухни, приготовленные с любовью.

В новогоднюю ночь будем много танцевать, веселиться, знакомиться и согревать душу таёжными напитками. Счастливое торжество перейдёт в волшебное путешествие по хрустальному царству. Увидите первый лёд, сияющие пещеры и шаманские Места Силы.

5
3 отзыва
Зажигая огни Байкала. Новый год
Зажигая огни Байкала. Новый год
Зажигая огни Байкала. Новый год
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Иркутск - Малое Море. Праздничный ужин

Долгожданная встреча в аэропорту Иркутска, знакомство с командой и гидом (9-10 утра по Иркутскому времени).

Не теряя времени, мчим к берегу озера!

В дороге посещаем местное кафе, где начинаем дегустацию блюд байкальской кухни (не входит в стоимость).

Попробуйте те самые буузы – яркое проявление бурятской гастрономии.

По прибытии к заливу Малого Моря, заселимся в отель и отдохнём с дороги.

Когда восстановите силы, приглашаем на атмосферную прогулку среди льдов.

Берём шампанское, приподнятое настроение и отправляемся на хивусе к кристальным пещерам и наплескам.

В момент заката это особо завораживающее зрелище.

Лучи отражаются от зеркальной поверхности и заполняют пространство мягким свечением.

Продолжим наполняться эмоциями на новогоднем вечере!

Обещаем сделать его потрясающим!

В панорамном ресторане отеля сервируют роскошный стол.

Танцуйте, наслаждайтесь вкусной едой, общением и искрящейся атмосферой праздника.

Загадывайте желания под бой курантов и верьте в их исполнение – Байкал в этом поможет!

Питание: праздничный ужин.

Иркутск - Малое Море. Праздничный ужинИркутск - Малое Море. Праздничный ужинИркутск - Малое Море. Праздничный ужинИркутск - Малое Море. Праздничный ужинИркутск - Малое Море. Праздничный ужин
2 день

Малое Море. Ресторан на льду. Катание на собачьих упряжках

Первая задача на сегодня – выспаться.

На свежем байкальском воздухе это получается прекрасно!

Дальше вас ждёт продолжение банкета: в ресторане на льду озера устроим праздничное шоу с музыкой, весельем и катанием на собачьих упряжках.

После для вас сервируют горячий обед в прозрачных куполах концептуального гастро-проекта “Станция Йети”.

Насладитесь сибирскими блюдами и таёжными десертами с видом на хрустальное пространство.

Будет время погулять по территории, изучить ледяные объекты, погрузиться в историю и сделать эстетичные фото.

Первый вечер года завершим встречей яркого заката среди льдов.

По желанию, возьмите в аренду коньки и покорите самый большой природный каток этого мира.

Весь день вас будут окружать заснеженные панорамы, вкусная еда и домашняя атмосфера, где вы чувствуете себя самым желанным гостем.

Питание: завтрак, обед в ресторане на льду «Станция Йети», ужин.

Малое Море. Ресторан на льду. Катание на собачьих упряжкахМалое Море. Ресторан на льду. Катание на собачьих упряжкахМалое Море. Ресторан на льду. Катание на собачьих упряжкахМалое Море. Ресторан на льду. Катание на собачьих упряжкахМалое Море. Ресторан на льду. Катание на собачьих упряжкахМалое Море. Ресторан на льду. Катание на собачьих упряжкахМалое Море. Ресторан на льду. Катание на собачьих упряжках
3 день

Малое море - остров Огой - остров Ольхон. Экспедиция на хивусе

Сегодня вы поймёте, почему у зимнего Байкала столько поклонников!

В экспедиции на хивусе увидите сияющие пещеры, лабиринты и гроты.

На контрасте с первым льдом создаётся невероятный пейзаж, ради которого приезжают гости со всего мира.

Насладимся роскошью зимнего озера и отправимся к острову Огой.

Здесь расположена буддийская Ступа Просветления.

По традиции, для очищения от негативной энергии и исполнения желаемого, обойдите вокруг Ступы 7 раз.

На маршруте встретим священную скалу Шаманка – Ольхонское место силы в окружении льдов.

К обеду капитан судна причалит у космического ресторана «Станция Йети».

Попробуете новые блюда, по возможности, пообщаетесь с авторами проекта и узнаете его космическую историю: что означают символы и откуда взялись круги на льду, похожие на рисунки инопланетной расы.

Вечер в нашем распоряжении – соберёмся в ресторане отеля, обсудим яркие моменты отдыха и устроим завершающий гастро-ужин.

Питание: завтрак, обед в ресторане на льду «Станция Йети», ужин.

Малое море - остров Огой - остров Ольхон. Экспедиция на хивусеМалое море - остров Огой - остров Ольхон. Экспедиция на хивусеМалое море - остров Огой - остров Ольхон. Экспедиция на хивусеМалое море - остров Огой - остров Ольхон. Экспедиция на хивусеМалое море - остров Огой - остров Ольхон. Экспедиция на хивусе
4 день

Малое Море - Тажеранские степи - Иркутск

Наше зимнее путешествие подходит к концу.

Предлагаем встать пораньше и встретить волшебный рассвет на берегу Байкала.

Поверьте, эти впечатления надолго останутся в сердце!

Напоследок отправимся в захватывающий трип по бездорожью Тажеранских степей.

Покажем сказочные скальники, пещеры с рисунками древних людей, лунные пейзажи и панорамные виды на заснеженные солончаковые озёра.

На контрасте белоснежных просторов, получите особое наслаждение от горячего обеда с ухой, бутербродами с фермерским мясом и глинтвейном на северных ягодах (в описании указаны примеры блюд. Меню согласовывается отдельно).

После – трансфер в аэропорт Иркутска.

Когда вернётесь в привычный ритм жизни, почувствуете вдохновение создавать новое!

А мы всегда будем ждать на заряжающий отдых в Сибири!

Питание: завтрак, обед-пикник.

Рекомендуемое время вылета: 20:00.

Малое Море - Тажеранские степи - ИркутскМалое Море - Тажеранские степи - ИркутскМалое Море - Тажеранские степи - Иркутск

Проживание

Тур предусматривает проживание на базе отдыха.

Доплата за одноместное размещение – 16 000 рублей.

Варианты проживания

Гостевой дом «Баяр»

3 ночи

Гостевой дом «Баяр» располагается недалеко от пристани пос. Сахюрта и в непосредственной близости от озера Байкал. Гостям предоставляется бесплатное место для автомобиля на парковке и платный Wi-Fi.

Гостевой дом располагает 10 номерами, в некоторых из них есть панорамные окна с видом на живописный пейзаж и гостиная зона. Все дома оборудованы телевизором, DVD-плеером, собственной ванной комнатой и террасой или балконом, где утром отдыхающие смогут выпить чашечку кофе или чая.

В гостевом доме работает бар, где гости смогут попробовать вкусные десерты и напитки. Кроме того, постояльцы могут воспользоваться принадлежностями для барбекю и приготовить еду на свежем воздухе.

Гостевой дом «Баяр»Гостевой дом «Баяр»Гостевой дом «Баяр»Гостевой дом «Баяр»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по программе: Иркутск - Малое море - остров Огой - Тажеранские степи - Иркутск, Mercedes-Benz Sprinter
  • Трансферы по программе: остров Огой - остров Ольхон (скала Шаманка), судно на воздушной подушке (хивус)
  • Трансфер Малое Море - Тажеранские степи, УАЗы
  • Размещение на базе «Баяр» (3 ночи) - двухместные номера категории стандарт
  • Вечерняя прогулка на хивусе 1 час
  • Новогодний банкет на базе «Баяр» (0,250 алкоголя входит в банкет, на выбор)
  • Праздничная программа 1 января
  • Катания на собачьих упряжках (15 минут)
  • Экскурсия на о. Огой на хивусе, скала Шаманка
  • Экскурсия по Тажеранским степям
  • Билеты на посещение национального парка
  • Питание по программе:1 день: праздничный ужин2 день: завтрак, обед в ресторане на льду "Станция Йети", ужин3 день: завтрак, обед в ресторане на льду "Станция Йети", ужин4 день: завтрак, обед-пикник
  • 1 день: праздничный ужин
  • 2 день: завтрак, обед в ресторане на льду «Станция Йети», ужин
  • 3 день: завтрак, обед в ресторане на льду «Станция Йети», ужин
  • 4 день: завтрак, обед-пикник
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Алкогольная/табачная продукция
  • Услуги, не указанные в программе
Место начала и завершения?
Иркутск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Есть ли скидки детям?

Скидка на детей - 10%

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
25 авг 2024
Всё было замечательно!!!
Всё было замечательно!!!Всё было замечательно!!!Всё было замечательно!!!Всё было замечательно!!!Всё было замечательно!!!Всё было замечательно!!!Всё было замечательно!!!Всё было замечательно!!!Всё было замечательно!!!Всё было замечательно!!!
О
11 авг 2024
Спасибо прекрасную организацию тура. Буду рекомендовать своим друзьям и знакомым.
Спасибо прекрасную организацию тура. Буду рекомендовать своим друзьям и знакомым.
А
2 авг 2024
Молодцы, ребята. Транспорт, отели, тайминг — все четко, удобно. Отдельное спасибо нашему гиду, Анне — интересно рассказывала, заботилась о нас как о малых детях и во всем помогала.

Тур входит в следующие категории Иркутска

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