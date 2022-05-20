Байкал в зимнее время года особенно прекрасен. Только зимой вы можете увидеть великолепные гроты и причудливые торосы, скальные мысы, величественно возвышающиеся над зеркальной гладью байкальского льда. А увлекательные легенды, знакомство с традициями и обычаями местных жителей придадут путешествию неповторимый колорит.

Знакомство с самыми сильными ездовыми собаками, обучение управлению нартами и поездка на упряжках

Посещение единственного в России музея о Байкале

Программа тура по дням

1 день Листвянка

9:00-10:00 Встреча на вокзале или в аэропорту г. Иркутска. Переезд в поселок Листвянка (65 км от Иркутска). По пути заедем в этнографический музей Тальцы. Уникальный парк-музей под открытым небом, где собраны архитектурные экспонаты, подлежащие затоплению при строительстве многочисленных ГЭС на Ангаре. Обед в «Трактире». Остановка у Шаман–камня. Полюбуемся красотами и вспомним одну из самых известных байкальских легенд о красавице Ангаре. Размещение в гостинице. Небольшой отдых. Подъём на обзорную вершину – "Камень Черского" Со смотровой площадки открывается живописная панорама: вид на весь Лиственничный залив, знаменитый исток Ангары и легендарный Шаман-камень. Экскурсия в музей о Байкале. В Байкальском музее мы узнаем много информации о знаменитом озере: историю происхождения озера, особенности природных ландшафтов, сейсмическую обстановку, про животный мир Байкала. Увидим аквариумы, в которых с нетерпением ждут гостей-туристов байкальские рыбы, рачки и даже милые и скромные нерпы. Возвращение в гостиницу. Ужин.

2 день Кругобайкальская железная дорога

Завтрак. Поездка по Кругобайкальской железной дороге – памятнику архитектурного и инженерного искусства. Посетим самые интересные тоннели, виадуки, арки и галереи КБЖД. Экскурсия проводится на Хивусе (судно на воздушной подушке) или на экскурсионном поезде. Прибытие в Иркутск. Размещение в гостинице. Ужин.

3 день Этно-комплекс в посёлке Усть-Орда. Ольхон

Завтрак в гостинице. Переезд к острову Ольхон (выезд из Иркутска в 9:00). Остановка в этно-комплексе в посёлке Усть-Орда. Мы познакомимся с традициями и особенностями местного населения, встретимся с шаманом, а также отведаем бурятскую национальную кухню. Далее следуем в посёлок Сахюрта. Проходим пролив Ольхонские ворота по ледовой переправе. 18:00 Прибытие на остров Ольхон (время ориентировочное). Размещение в гостинице. Ужин.

4 день Путешествие на мыс Хобой

Завтрак в 9:00. Экскурсия проводится на УАЗиках, рассчитана на весь день, обед включён. Мыс Хобой – самый северный мыс острова Ольхон. Будем двигаться по льду Малого Моря с остановками в самых интересных местах. Во время поездки вы сможете промчаться по ледяным просторам Байкала, побывать на краю Земли, полюбоваться тремя братьями, чьи силуэты увековечил в камне могучий и справедливый отец. Обед на ледяном столе Байкала. Услышим увлекательные легенды, познакомимся с традициями и обычаями местных жителей. Маршрут по силам каждому. Вечером отправляемся на прогулку священному месту – скале Шаманке, где по легендам обитает грозный хозяин Ольхона. Возвращаемся в гостиницу. Ужин. Баня (по желанию, под запрос).

5 день Экскурсия по южной части острова

Завтрак. В первой половине дня экскурсия по южной части острова. В ходе экскурсии нам предстоит пешая прогулка по льду на остров Огой (пешком около 4 км). Посещение самого крупного на Малом море острова, где расположена буддийская ступа просветления. В знак почтения не знакомой нам культуре пройдём Гороо по часовой стрелке для очищения от деяний, которые совершали в нынешней и прошлых жизнях. Идти по каменной дорожке нужно отключив мысли, сомнения, тревоги. Для просветления, прояснения мыслей, нужно пройти 108 кругов! Обед. Переезд в Иркутск. Размещение в гостинице. Ужин.

6 день Катание на собачьих упряжках. Экскурсия по Иркутску

Завтрак. Переезд Иркутск – Малое Голоустное. Знакомство с самыми сильными и добрыми друзьями человека – ездовыми собаками (маламуты)! Обучение управлению нартами. Нас ждёт классная поездка и позитивные эмоции! После – домашний обед с горячим травяным чай. Возвращение в Иркутск. 16:00 – 18:00 Вечерняя экскурсия по Иркутску. Ужин (самостоятельно, на свой вкус).

7 день Отъезд