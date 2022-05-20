Великолепие Байкала

Байкал в зимнее время года особенно прекрасен

5
3 отзыва
Байкал в зимнее время года особенно прекрасен.

Только зимой вы можете увидеть великолепные гроты и причудливые торосы, скальные мысы, величественно возвышающиеся над зеркальной гладью байкальского льда.

А увлекательные легенды, знакомство с традициями и обычаями местных жителей придадут путешествию неповторимый колорит.
Великолепие Байкала
Великолепие Байкала
Великолепие Байкала
Великолепие Байкала
Великолепие Байкала
Великолепие Байкала
Великолепие Байкала
Великолепие Байкала
Великолепие Байкала
Великолепие Байкала
Ближайшие даты:
21
фев

Что вас ожидает 🤩

Посещение единственного в России музея о Байкале
Посещение единственного в России музея о Байкале
История происхождения озера, особенности природных ландшафтов, сейсмическая обстановка, животный мир и история изучения озера
Знакомство с маламутами
Знакомство с маламутами
Знакомство с самыми сильными ездовыми собаками, обучение управлению нартами и поездка на упряжках
Знакомство с традициями
Знакомство с традициями
Встретимся с шаманом, отведаем бурятскую национальную кухню

Программа тура по дням

1 день
Листвянка

9:00-10:00 Встреча на вокзале или в аэропорту г. Иркутска.

Переезд в поселок Листвянка (65 км от Иркутска).

По пути заедем в этнографический музей Тальцы.

Уникальный парк-музей под открытым небом, где собраны архитектурные экспонаты, подлежащие затоплению при строительстве многочисленных ГЭС на Ангаре.

Обед в «Трактире».

Остановка у Шаман–камня.

Полюбуемся красотами и вспомним одну из самых известных байкальских легенд о красавице Ангаре.

Размещение в гостинице.

Небольшой отдых.

Подъём на обзорную вершину – "Камень Черского"

Со смотровой площадки открывается живописная панорама: вид на весь Лиственничный залив, знаменитый исток Ангары и легендарный Шаман-камень.

Экскурсия в музей о Байкале.

В Байкальском музее мы узнаем много информации о знаменитом озере: историю происхождения озера, особенности природных ландшафтов, сейсмическую обстановку, про животный мир Байкала.

Увидим аквариумы, в которых с нетерпением ждут гостей-туристов байкальские рыбы, рачки и даже милые и скромные нерпы.

Возвращение в гостиницу.

Ужин.

ЛиствянкаЛиствянкаЛиствянкаЛиствянка
2 день
Кругобайкальская железная дорога

Завтрак.

Поездка по Кругобайкальской железной дороге – памятнику архитектурного и инженерного искусства.

Посетим самые интересные тоннели, виадуки, арки и галереи КБЖД.

Экскурсия проводится на Хивусе (судно на воздушной подушке) или на экскурсионном поезде.

Прибытие в Иркутск.

Размещение в гостинице.

Ужин.

Кругобайкальская железная дорогаКругобайкальская железная дорогаКругобайкальская железная дорогаКругобайкальская железная дорога
3 день
Этно-комплекс в посёлке Усть-Орда. Ольхон

Завтрак в гостинице.

Переезд к острову Ольхон (выезд из Иркутска в 9:00).

Остановка в этно-комплексе в посёлке Усть-Орда.

Мы познакомимся с традициями и особенностями местного населения, встретимся с шаманом, а также отведаем бурятскую национальную кухню.

Далее следуем в посёлок Сахюрта.

Проходим пролив Ольхонские ворота по ледовой переправе.

18:00 Прибытие на остров Ольхон (время ориентировочное).

Размещение в гостинице.

Ужин.

Этно-комплекс в посёлке Усть-Орда. ОльхонЭтно-комплекс в посёлке Усть-Орда. ОльхонЭтно-комплекс в посёлке Усть-Орда. ОльхонЭтно-комплекс в посёлке Усть-Орда. Ольхон
4 день
Путешествие на мыс Хобой

Завтрак в 9:00.

Экскурсия проводится на УАЗиках, рассчитана на весь день, обед включён.

Мыс Хобой – самый северный мыс острова Ольхон.

Будем двигаться по льду Малого Моря с остановками в самых интересных местах.

Во время поездки вы сможете промчаться по ледяным просторам Байкала, побывать на краю Земли, полюбоваться тремя братьями, чьи силуэты увековечил в камне могучий и справедливый отец.

Обед на ледяном столе Байкала.

Услышим увлекательные легенды, познакомимся с традициями и обычаями местных жителей.

Маршрут по силам каждому.

Вечером отправляемся на прогулку священному месту – скале Шаманке, где по легендам обитает грозный хозяин Ольхона.

Возвращаемся в гостиницу.

Ужин.

Баня (по желанию, под запрос).

Путешествие на мыс ХобойПутешествие на мыс ХобойПутешествие на мыс ХобойПутешествие на мыс Хобой
5 день
Экскурсия по южной части острова

Завтрак.

В первой половине дня экскурсия по южной части острова.

В ходе экскурсии нам предстоит пешая прогулка по льду на остров Огой (пешком около 4 км).

Посещение самого крупного на Малом море острова, где расположена буддийская ступа просветления.

В знак почтения не знакомой нам культуре пройдём Гороо по часовой стрелке для очищения от деяний, которые совершали в нынешней и прошлых жизнях.

Идти по каменной дорожке нужно отключив мысли, сомнения, тревоги.

Для просветления, прояснения мыслей, нужно пройти 108 кругов!

Обед.

Переезд в Иркутск.

Размещение в гостинице.

Ужин.

Экскурсия по южной части островаЭкскурсия по южной части островаЭкскурсия по южной части островаЭкскурсия по южной части острова
6 день
Катание на собачьих упряжках. Экскурсия по Иркутску

Завтрак.

Переезд Иркутск – Малое Голоустное.

Знакомство с самыми сильными и добрыми друзьями человека – ездовыми собаками (маламуты)!

Обучение управлению нартами.

Нас ждёт классная поездка и позитивные эмоции!

После – домашний обед с горячим травяным чай.

Возвращение в Иркутск.

16:00 – 18:00 Вечерняя экскурсия по Иркутску.

Ужин (самостоятельно, на свой вкус).

Катание на собачьих упряжках. Экскурсия по ИркутскуКатание на собачьих упряжках. Экскурсия по ИркутскуКатание на собачьих упряжках. Экскурсия по ИркутскуКатание на собачьих упряжках. Экскурсия по Иркутску
7 день
Отъезд

Завтрак.

Отъезд в аэропорт.

Проживание

Тур предусматривает размещение в гостиницах (двухместные номера стандартной категории).

Доплата за одноместное размещение – 2 500 рублей (предварительный заказ).

Если Вы едете один/одна и на месте не окажется подселения, доплата за одноместное размещение – 2 000 рублей.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание, указанное в программе
  • Экскурсии, заявленные в программе, в том числе входные билеты
  • Питание по программе – трёхразовое (кроме завтрака в 1й день, ужина в 6й день, обеда и ужина в 7й день)
  • Все виды трансферов в соответствии с программой
  • Услуги гида
  • Оплата за разрешение на посещение Прибайкальского Национального парка
  • Аренда общего снаряжения: ледоходы (размеры от 35 до 43)
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Аренда ледоходов, если ваш размер обуви 44-45-46 и более
  • Аренда коньков
  • Баня
  • Проживание в Иркутске до начала маршрута
  • Дополнительные напитки и еда (кроме указанной в программе)
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 65% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
г
20 мая 2022
Спасибо большое организаторам. Мне все сделали путевку, гостиницу, билеты на самолёт. Хочу снова с вами путешествовать.
Ж
19 мая 2022
По организации тура замечаний нет, все предельно четко, быстро, точно. Большое спасибо нашему гиду с Ирине - девушке, настолько любящей, понимающей и знающей свой край во всем (относительно истории, географии, флоры, фауны, традиций…), что радуешься за нашу молодежь и наше будущее!
А
17 мая 2022
Молодцы 👏

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