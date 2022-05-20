9:00-10:00 Встреча на вокзале или в аэропорту г. Иркутска.
Переезд в поселок Листвянка (65 км от Иркутска).
По пути заедем в этнографический музей Тальцы.
Уникальный парк-музей под открытым небом, где собраны архитектурные экспонаты, подлежащие затоплению при строительстве многочисленных ГЭС на Ангаре.
Обед в «Трактире».
Остановка у Шаман–камня.
Полюбуемся красотами и вспомним одну из самых известных байкальских легенд о красавице Ангаре.
Размещение в гостинице.
Небольшой отдых.
Подъём на обзорную вершину – "Камень Черского"
Со смотровой площадки открывается живописная панорама: вид на весь Лиственничный залив, знаменитый исток Ангары и легендарный Шаман-камень.
Экскурсия в музей о Байкале.
В Байкальском музее мы узнаем много информации о знаменитом озере: историю происхождения озера, особенности природных ландшафтов, сейсмическую обстановку, про животный мир Байкала.
Увидим аквариумы, в которых с нетерпением ждут гостей-туристов байкальские рыбы, рачки и даже милые и скромные нерпы.
Возвращение в гостиницу.
Ужин.
Завтрак.
Поездка по Кругобайкальской железной дороге – памятнику архитектурного и инженерного искусства.
Посетим самые интересные тоннели, виадуки, арки и галереи КБЖД.
Экскурсия проводится на Хивусе (судно на воздушной подушке) или на экскурсионном поезде.
Прибытие в Иркутск.
Размещение в гостинице.
Ужин.
Завтрак в гостинице.
Переезд к острову Ольхон (выезд из Иркутска в 9:00).
Остановка в этно-комплексе в посёлке Усть-Орда.
Мы познакомимся с традициями и особенностями местного населения, встретимся с шаманом, а также отведаем бурятскую национальную кухню.
Далее следуем в посёлок Сахюрта.
Проходим пролив Ольхонские ворота по ледовой переправе.
18:00 Прибытие на остров Ольхон (время ориентировочное).
Размещение в гостинице.
Ужин.
Завтрак в 9:00.
Экскурсия проводится на УАЗиках, рассчитана на весь день, обед включён.
Мыс Хобой – самый северный мыс острова Ольхон.
Будем двигаться по льду Малого Моря с остановками в самых интересных местах.
Во время поездки вы сможете промчаться по ледяным просторам Байкала, побывать на краю Земли, полюбоваться тремя братьями, чьи силуэты увековечил в камне могучий и справедливый отец.
Обед на ледяном столе Байкала.
Услышим увлекательные легенды, познакомимся с традициями и обычаями местных жителей.
Маршрут по силам каждому.
Вечером отправляемся на прогулку священному месту – скале Шаманке, где по легендам обитает грозный хозяин Ольхона.
Возвращаемся в гостиницу.
Ужин.
Баня (по желанию, под запрос).
Завтрак.
В первой половине дня экскурсия по южной части острова.
В ходе экскурсии нам предстоит пешая прогулка по льду на остров Огой (пешком около 4 км).
Посещение самого крупного на Малом море острова, где расположена буддийская ступа просветления.
В знак почтения не знакомой нам культуре пройдём Гороо по часовой стрелке для очищения от деяний, которые совершали в нынешней и прошлых жизнях.
Идти по каменной дорожке нужно отключив мысли, сомнения, тревоги.
Для просветления, прояснения мыслей, нужно пройти 108 кругов!
Обед.
Переезд в Иркутск.
Размещение в гостинице.
Ужин.
Завтрак.
Переезд Иркутск – Малое Голоустное.
Знакомство с самыми сильными и добрыми друзьями человека – ездовыми собаками (маламуты)!
Обучение управлению нартами.
Нас ждёт классная поездка и позитивные эмоции!
После – домашний обед с горячим травяным чай.
Возвращение в Иркутск.
16:00 – 18:00 Вечерняя экскурсия по Иркутску.
Ужин (самостоятельно, на свой вкус).
Завтрак.
Отъезд в аэропорт.
Тур предусматривает размещение в гостиницах (двухместные номера стандартной категории).
Доплата за одноместное размещение – 2 500 рублей (предварительный заказ).
Если Вы едете один/одна и на месте не окажется подселения, доплата за одноместное размещение – 2 000 рублей.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».