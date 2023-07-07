Это увлекательное путешествие, в котором вы не только восхититесь чудесной архитектурой, познакомитесь с историей и прикоснетесь к наследию нашей культуры, но и получите незабываемые впечатления на интерактивной программе и вкусите купеческую медовушку.
июл
авг
сен
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча в Москве. Владимир и Иваново
08:45Сбор группы в Москве, станция метро «Комсомольская», в здании Ленинградского вокзала, в центре зала ожидания на первом этаже, у лифта (табличка «Очарование Русской провинции»).
Берем с собой хорошее настроение и отправляемся во Владимир – один из крупнейших городов Золотого кольца России, расположен на высоком берегу реки Клязьмы.
Главное достояние владимирской земли – прекраснейшие образцы белокаменного зодчества, внесенные в список ЮНЕСКО.
Обед.
Экскурсионная программа: обзорная экскурсия, ансамбль Соборной площади, Успенский собор и Дмитриевский собор – уникальный образец русского белокаменного резного зодчества 12 века.
Золотые ворота – уникальный памятник военно-инженерного и архитектурного искусства древней Руси, символа Владимира и всего Золотого кольца России.
Прогулка по пешеходной улице.
Переезд в Иваново.
Обзорная автобусная экскурсия по городу.
Размещение в гостинице.
По желанию возможна организация ужина за дополнительную плату.
Кострома: обзорная экскурсия и интерактивная программа
Завтрак.
Переезд в Кострому.
Экскурсионная программа: обзорная экскурсия, комплекс Торговых рядов, Центральная площадь, памятник Ивану Сусанину, пожарная каланча, беседка Н. Островского и многое другое!
Обед.
Экскурсия в Костромскую слободу с интерактивной программой «Вокруг печки».
Радушная слободская хозяйка поведает гостям своим о жизни, быте и традициях крестьянской семьи.
А уж после гости сами по хозяйству похлопочут: попробуют ухватом чугунок из печки достать, бельё погладить «деревянным утюгом» – рубелем, да с коромыслом пройдутся.
По окончании программы для всех гостей – чай с пряниками.
В программу включена обзорная экскурсия по музею.
Свободное время.
Возвращение в Иваново в гостиницу.
По желанию возможна организация ужина за дополнительную плату.
Суздаль: экскурсия по городу с дегустацией. Возвращение в Москву
Завтрак.
Освобождение номеров.
Выезжаем на экскурсию в Суздаль – город-музей, ведь такого количества памятников истории Руси, а также дошедших до наших дней в целости и сохранности старинных строений, уникальных церквей и объектов деревянного зодчества нет нигде.
Интересно, что при этом в Суздале нет ни одного промышленного предприятия, что делает его экологически чистым местом.
Большая часть зданий Суздаля включена в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
На протяжении десятков лет старинный город служит съемочной площадкой для многих фильмов.
Экскурсионная программа: архитектура величественного Суздальского кремля, его строительство начато еще в X веке!
Потрясающий Рождественский собор и Спасо-Евфимиев монастырь, основанный в 1350 году.
Архитектура Покровского монастыря – монастырь находится на берегу живописной реки Каменки и был местом ссылки опальных русских цариц и представительниц знатных родов.
Дегустация медовухи – чтобы с корнями погрузится в культуру и традиции Суздаля, необходимо отведать знаменитые местные напитки.
Мы предоставим вам возможность побывать в дегустационном зале, оформленном в древнерусском стиле, и удовлетворить жажду исконно русскими напитками.
После дегустации будет возможность приобрести любой из понравившихся сортов, и порадовать им близких.
Обед.
Отправление группы вМоскву.
Прибытие вечером, время зависит от дорожной ситуации.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле «Турист» 3* в г. Иваново.
Стоимость тура на 1 чел. /руб:
|Размещение, номера Стандарт
|Стоимость
|2-местное
|16 990
|1-местное
|19 990
Дети до 10 лет на дополнительном месте (раскладушка) – скидка 600 руб. /чел.
Дети до 14 лет на основном месте – скидка 400 руб. /чел.
По желанию возможна доплата за ужины (бронируется заранее) – 1 400 руб.
Возможно размещение "женское подселение"(при наличии). Не является гарантией.
Варианты проживания
Отель «Турист» 3*, г. Иваново
Отель «Турист» расположен на берегу реки Увод, в 2 минутах ходьбы от Ивановского цирка. В этом отеле, расположенном в центре Иваново, к услугам гостей бильярдный зал, ресторан и сувенирный магазин. На всей территории действует бесплатный Wi-Fi.
Светлые номера отеля «Турист» оформлены в классическом стиле в теплых тонах. В распоряжении гостей балкон. Во всех номерах есть спутниковое телевидение, мини-бар и собственная ванная комната.
Каждое утро для гостей сервируется завтрак «шведский стол» или континентальный завтрак. В просторном ресторане подают блюда европейской кухни. Предоставляются услуги прачечной и гладильные принадлежности.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в стандартных номерах
- Питание по программе (2 завтрака, 3 обеда)
- Все экскурсии по программе
- Входные билеты в музеи
- Услуги гида-сопровождающего
- Ежедневное транспортное обслуживание на маршруте
- Выбор мест в автобусе (при группе до 19 человек предоставляется микроавтобус, предварительная рассадка в салоне может отличаться)
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Москвы и обратно
- Ужины (бронируется за доп. плату заранее – 1400 руб. /чел.)
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Москва
- Правила бронирования тура
При бронировании тура для одного туриста, действуют следующие правила:
- сажать одиночного туриста на следующий ряд на место у окна недопустимо;
- допускается посадка одиночного туриста у окна на противоположной стороне автобуса при наличии свободной пары кресел;
- если место у окна занято, то сажать одиночного туриста на соседнее свободное кресло;
- при наличии 2-х занятых одиночных мест - третий одиночный турист садится на одно из свободных кресел рядом с одиночным туристом.
При бронировании тура для 2-х туристов, путешествующих вместе, места в автобусе предоставляются рядом – одно у прохода и одно у окна. Недопустимо предоставление двух мест у окна.
- Может ли измениться программа?
Компания оставляет за собой право на изменение порядка экскурсий, не меняя их объема, а также на замену экскурсий и гостиниц на равнозначные.
- Есть ли скидки на тур?
Да, скидка предоставляется:
- детям до 10 лет на дополнительном месте (раскладушка) – скидка 600 руб. /чел.;
- детям до 14 лет на основном месте – скидка 400 руб. /чел.
- Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.