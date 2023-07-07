3 день

Суздаль: экскурсия по городу с дегустацией. Возвращение в Москву

Завтрак.

Освобождение номеров.

Выезжаем на экскурсию в Суздаль – город-музей, ведь такого количества памятников истории Руси, а также дошедших до наших дней в целости и сохранности старинных строений, уникальных церквей и объектов деревянного зодчества нет нигде.

Интересно, что при этом в Суздале нет ни одного промышленного предприятия, что делает его экологически чистым местом.

Большая часть зданий Суздаля включена в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

На протяжении десятков лет старинный город служит съемочной площадкой для многих фильмов.

Экскурсионная программа: архитектура величественного Суздальского кремля, его строительство начато еще в X веке!

Потрясающий Рождественский собор и Спасо-Евфимиев монастырь, основанный в 1350 году.

Архитектура Покровского монастыря – монастырь находится на берегу живописной реки Каменки и был местом ссылки опальных русских цариц и представительниц знатных родов.

Дегустация медовухи – чтобы с корнями погрузится в культуру и традиции Суздаля, необходимо отведать знаменитые местные напитки.

Мы предоставим вам возможность побывать в дегустационном зале, оформленном в древнерусском стиле, и удовлетворить жажду исконно русскими напитками.

После дегустации будет возможность приобрести любой из понравившихся сортов, и порадовать им близких.

Обед.

Отправление группы вМоскву.

Прибытие вечером, время зависит от дорожной ситуации.