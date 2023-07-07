Очарование Русской провинции

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Великолепный тур, в котором вы посетите величавый Владимир, нарядный Суздаль, живописное Иваново и прекрасную Кострому.

Это увлекательное путешествие, в котором вы не только восхититесь чудесной архитектурой, познакомитесь с историей и прикоснетесь к наследию нашей культуры, но и получите незабываемые впечатления на интерактивной программе и вкусите купеческую медовушку.
Очарование Русской провинции
Очарование Русской провинции
Очарование Русской провинции
Очарование Русской провинции
Очарование Русской провинции
Очарование Русской провинции
Очарование Русской провинции
Очарование Русской провинции
Очарование Русской провинции
Очарование Русской провинции
Очарование Русской провинции
Очарование Русской провинции
Очарование Русской провинции
Очарование Русской провинции
Очарование Русской провинции
Очарование Русской провинции
Очарование Русской провинции
Ближайшие даты:
7
июл
4
авг
15
сен

Что вас ожидает:

Дегустация Суздальской медовухи
Дегустация Суздальской медовухи
Вы отправитесь в дегустационный зал, где угоститесь местной медовухой и сможете приобрести любой из понравившихся сортов
Интерактив «Вокруг печки»
Интерактив «Вокруг печки»
Вы узнаете всё о жизни и быте крестьянских семей, попробуете на себе их хлопоты по хозяйству, а после отведаете пряников с чаем
Княжий град Владимир
Княжий град Владимир
Погуляете по местному Арбату, рассмотрите знаменитые Золотые ворота и оцените главные городские соборы: Успенский и Дмитриевский

Программа тура по дням

1 день

Встреча в Москве. Владимир и Иваново

08:45Сбор группы в Москве, станция метро «Комсомольская», в здании Ленинградского вокзала, в центре зала ожидания на первом этаже, у лифта (табличка «Очарование Русской провинции»).

Берем с собой хорошее настроение и отправляемся во Владимир – один из крупнейших городов Золотого кольца России, расположен на высоком берегу реки Клязьмы.

Главное достояние владимирской земли – прекраснейшие образцы белокаменного зодчества, внесенные в список ЮНЕСКО.

Обед.

Экскурсионная программа: обзорная экскурсия, ансамбль Соборной площади, Успенский собор и Дмитриевский собор – уникальный образец русского белокаменного резного зодчества 12 века.

Золотые ворота – уникальный памятник военно-инженерного и архитектурного искусства древней Руси, символа Владимира и всего Золотого кольца России.

Прогулка по пешеходной улице.

Переезд в Иваново.

Обзорная автобусная экскурсия по городу.

Размещение в гостинице.

По желанию возможна организация ужина за дополнительную плату.

Встреча в Москве. Владимир и ИвановоВстреча в Москве. Владимир и ИвановоВстреча в Москве. Владимир и ИвановоВстреча в Москве. Владимир и ИвановоВстреча в Москве. Владимир и ИвановоВстреча в Москве. Владимир и Иваново
2 день

Кострома: обзорная экскурсия и интерактивная программа

Завтрак.

Переезд в Кострому.

Экскурсионная программа: обзорная экскурсия, комплекс Торговых рядов, Центральная площадь, памятник Ивану Сусанину, пожарная каланча, беседка Н. Островского и многое другое!

Обед.

Экскурсия в Костромскую слободу с интерактивной программой «Вокруг печки».

Радушная слободская хозяйка поведает гостям своим о жизни, быте и традициях крестьянской семьи.

А уж после гости сами по хозяйству похлопочут: попробуют ухватом чугунок из печки достать, бельё погладить «деревянным утюгом» – рубелем, да с коромыслом пройдутся.

По окончании программы для всех гостей – чай с пряниками.

В программу включена обзорная экскурсия по музею.

Свободное время.

Возвращение в Иваново в гостиницу.

По желанию возможна организация ужина за дополнительную плату.

Кострома: обзорная экскурсия и интерактивная программаКострома: обзорная экскурсия и интерактивная программаКострома: обзорная экскурсия и интерактивная программаКострома: обзорная экскурсия и интерактивная программаКострома: обзорная экскурсия и интерактивная программаКострома: обзорная экскурсия и интерактивная программа
3 день

Суздаль: экскурсия по городу с дегустацией. Возвращение в Москву

Завтрак.

Освобождение номеров.

Выезжаем на экскурсию в Суздаль – город-музей, ведь такого количества памятников истории Руси, а также дошедших до наших дней в целости и сохранности старинных строений, уникальных церквей и объектов деревянного зодчества нет нигде.

Интересно, что при этом в Суздале нет ни одного промышленного предприятия, что делает его экологически чистым местом.

Большая часть зданий Суздаля включена в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

На протяжении десятков лет старинный город служит съемочной площадкой для многих фильмов.

Экскурсионная программа: архитектура величественного Суздальского кремля, его строительство начато еще в X веке!

Потрясающий Рождественский собор и Спасо-Евфимиев монастырь, основанный в 1350 году.

Архитектура Покровского монастыря – монастырь находится на берегу живописной реки Каменки и был местом ссылки опальных русских цариц и представительниц знатных родов.

Дегустация медовухи – чтобы с корнями погрузится в культуру и традиции Суздаля, необходимо отведать знаменитые местные напитки.

Мы предоставим вам возможность побывать в дегустационном зале, оформленном в древнерусском стиле, и удовлетворить жажду исконно русскими напитками.

После дегустации будет возможность приобрести любой из понравившихся сортов, и порадовать им близких.

Обед.

Отправление группы вМоскву.

Прибытие вечером, время зависит от дорожной ситуации.

Суздаль: экскурсия по городу с дегустацией. Возвращение в МосквуСуздаль: экскурсия по городу с дегустацией. Возвращение в МосквуСуздаль: экскурсия по городу с дегустацией. Возвращение в МосквуСуздаль: экскурсия по городу с дегустацией. Возвращение в МосквуСуздаль: экскурсия по городу с дегустацией. Возвращение в Москву

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле «Турист» 3* в г. Иваново.

Стоимость тура на 1 чел. /руб:

Размещение, номера СтандартСтоимость
2-местное16 990
1-местное19 990

Дети до 10 лет на дополнительном месте (раскладушка) – скидка 600 руб. /чел.

Дети до 14 лет на основном месте – скидка 400 руб. /чел.

По желанию возможна доплата за ужины (бронируется заранее) – 1 400 руб.

Возможно размещение "женское подселение"(при наличии). Не является гарантией.

Варианты проживания

Отель «Турист» 3*, г. Иваново

2 ночи

Отель «Турист» расположен на берегу реки Увод, в 2 минутах ходьбы от Ивановского цирка. В этом отеле, расположенном в центре Иваново, к услугам гостей бильярдный зал, ресторан и сувенирный магазин. На всей территории действует бесплатный Wi-Fi.

Светлые номера отеля «Турист» оформлены в классическом стиле в теплых тонах. В распоряжении гостей балкон. Во всех номерах есть спутниковое телевидение, мини-бар и собственная ванная комната.

Каждое утро для гостей сервируется завтрак «шведский стол» или континентальный завтрак. В просторном ресторане подают блюда европейской кухни. Предоставляются услуги прачечной и гладильные принадлежности.

Отель «Турист» 3*, г. ИвановоОтель «Турист» 3*, г. ИвановоОтель «Турист» 3*, г. ИвановоОтель «Турист» 3*, г. ИвановоОтель «Турист» 3*, г. ИвановоОтель «Турист» 3*, г. Иваново

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в стандартных номерах
  • Питание по программе (2 завтрака, 3 обеда)
  • Все экскурсии по программе
  • Входные билеты в музеи
  • Услуги гида-сопровождающего
  • Ежедневное транспортное обслуживание на маршруте
  • Выбор мест в автобусе (при группе до 19 человек предоставляется микроавтобус, предварительная рассадка в салоне может отличаться)
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Москвы и обратно
  • Ужины (бронируется за доп. плату заранее – 1400 руб. /чел.)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Москва
Правила бронирования тура

При бронировании тура для одного туриста, действуют следующие правила:

  • сажать одиночного туриста на следующий ряд на место у окна недопустимо;
  • допускается посадка одиночного туриста у окна на противоположной стороне автобуса при наличии свободной пары кресел;
  • если место у окна занято, то сажать одиночного туриста на соседнее свободное кресло;
  • при наличии 2-х занятых одиночных мест - третий одиночный турист садится на одно из свободных кресел рядом с одиночным туристом.

При бронировании тура для 2-х туристов, путешествующих вместе, места в автобусе предоставляются рядом – одно у прохода и одно у окна. Недопустимо предоставление двух мест у окна.

Может ли измениться программа?

Компания оставляет за собой право на изменение порядка экскурсий, не меняя их объема, а также на замену экскурсий и гостиниц на равнозначные.

Есть ли скидки на тур?

Да, скидка предоставляется:

  • детям до 10 лет на дополнительном месте (раскладушка) – скидка 600 руб. /чел.;
  • детям до 14 лет на основном месте – скидка 400 руб. /чел.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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