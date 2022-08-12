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Авторский тур
4 дня
19 июня
3 июля
17 июля
31 июля
от 25 990₽ за человека
Авторский тур
5 дней
18 июня
2 июля
16 июля
30 июля
от 29 990₽ за человека
Авторский тур
3 дня
3 янв
18 900₽ за человека
скидка
4%
Авторский тур
2 дня
Праздник Волжского бульвара
Ивановская область, Кинешма
6 сен
от 1600015 300₽ за человека
Авторский тур
2 дня
25 мая
29 июня
27 июля
24 авг
от 15 600₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Гастрономический фестиваль «Эх, лук-лучок» в Ивановской области
Ивановская область, Шуя
23 авг
от 21 250₽ за человека
Авторский тур
3 дня
24 мая
21 июня
26 июля
23 авг
от 19 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
9 мая
24 мая
7 июня
28 июня
от 19 400₽ за человека
Авторский тур
3 дня
9 мая
7 июня
19 июля
16 авг
от 22 600₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Русские новогодние забавы в городах Золотого кольца
Москва, Ленинградский вокзал
3 янв
от 20 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Классическое Золотое кольцо России. Рождественский тур
Москва, Ленинградский вокзал
3 янв
от 31 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Ноябрьские праздники на Волге. Ивановская область
Иваново, железнодорожный вокзал
4 ноя
от 18 300₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Рождество на Золотом кольце
Москва, Ленинградский вокзал
4 янв
от 28 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Рождество на Волге. Ивановская область
Иваново, железнодорожный вокзал
6 янв
18 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Рождественская сказка в Сосновом Бору
Москва, метро Новогиреево
6 янв
от 23 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Сегодня
11 июня
25 июня
9 июля
от 29 990₽ за человека
скидка
12%
Авторский тур
3 дня
11 окт
2 ноя
6 дек
от 2200019 400₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Левитановский пейзаж: Иваново - Плёс - Палех
Россия, Иваново
26 сен
1 ноя
24 900₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Зимние прогулки в окрестностях деревни Пестово
Ивановская область, посёлок Палех
3 янв
27 300₽ за человека
Авторский тур
8 дней
12 авг
22 авг
33 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
10 мая
7 июня
21 июня
5 июля
от 21 990₽ за человека
Авторский тур
3 дня
30 ноя
31 450₽ за человека
Авторский тур
4 дня
3 янв
51 900₽ за человека
Авторский тур
10 дней
13 мая
3 июня
17 июня
1 июля
от 56 390₽ за человека
Авторский тур
10 дней
17 мая
24 мая
31 мая
7 июня
от 55 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
17 мая
24 мая
31 мая
7 июня
от 44 100₽ за человека
Авторский тур
7 дней
17 мая
24 мая
31 мая
7 июня
от 37 890₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Завтра
10 мая
15 мая
22 мая
от 15 390₽ за человека
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15%
Авторский тур
7 дней
5 окт
7 окт
12 окт
14 окт
от 4400037 490₽ за человека
Авторский тур
7 дней
13 мая
18 мая
20 мая
25 мая
от 38 490₽ за человека
скидка
13%
Авторский тур
4 дня
5 окт
7 окт
12 окт
14 окт
от 2400020 990₽ за человека
Авторский тур
4 дня
6 мая
9 мая
13 мая
18 мая
от 21 490₽ за человека
Авторский тур
3 дня
23 фев
29 990₽ за человека
Авторский тур
5 дней
13 мая
18 мая
20 мая
25 мая
от 27 490₽ за человека
Авторский тур
5 дней
1 июня
3 июня
8 июня
10 июня
от 27 490₽ за человека
скидка
12%
Авторский тур
5 дней
5 окт
7 окт
12 окт
14 окт
от 3000026 290₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ИИрина18 апреля 2024Впечатления выше всяких похвал! Я впервые путешествовала по этому маршруту. Все экскурсоводы в городах по маршруту очень профессионально проводили экскурсии. Получила огромный объем ценной исторической информации. Гостиницами и питанием очень довольна. СПАСИБО!
- ООльга8 апреля 2024Очень информационный тур! Путешествовали 7 дней, но думаю достаточно 5 дней! Рекомендую к поездке!
- ООльга8 апреля 2024Организованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержек.
- ААльфия2 апреля 2024Организатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездку.
- ААндрей28 марта 2024Все очень познавательно и интересно. Ничего лишнего. Очень комфортно. И профессионально.
Ответы на вопросы от путешественников по Иваново
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В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 36
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Сколько стоит тур в Иваново в апреле 2024
Сейчас в Иваново можно забронировать 36 авторских туров от 15 300 ₽ до 56 390 ₽ со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 108 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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