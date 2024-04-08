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Авторский тур
4 дня
Левитановский пейзаж: Иваново - Плёс - Палех
Начало: Россия, Иваново
26 сен в 10:00
1 ноя в 10:00
24 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
19 июля в 10:00
16 авг в 10:00
от 22 600₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Северо-Восточная Русь: тур по 7 городам Золотого кольца
Начало: Москва
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 15 390₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Золотое кольцо. Волжское путешествие
Начало: Москва
19 июня в 10:00
3 июля в 10:00
от 25 990₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Золотое кольцо. Всё лучшее за 3 дня
Начало: Москва
21 июня в 10:00
5 июля в 10:00
от 21 990₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Гастрономический фестиваль «Эх, лук-лучок» в Ивановской области
Начало: Ивановская область, Шуя
23 авг в 10:00
от 21 250₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Живое золото Ивановского края
Начало: Иваново
21 июня в 10:00
26 июля в 10:00
от 19 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Русские усадьбы в провинциальных городах Ивановской области
Начало: Иваново
28 июня в 10:00
12 июля в 10:00
от 19 400₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Малое Золотое кольцо России
Начало: Москва
10 июня в 10:00
15 июня в 10:00
от 21 490₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Рождественская сказка в Сосновом Бору
Начало: Москва, метро Новогиреево
6 янв в 10:00
от 23 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
30 ноя в 10:00
31 450₽ за человека
Авторский тур
4 дня
3 янв в 10:00
51 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
23 фев в 10:00
29 990₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Русские новогодние забавы в городах Золотого кольца
Начало: Москва, Ленинградский вокзал
3 янв в 10:00
от 20 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Рождество на Золотом кольце
Начало: Москва, Ленинградский вокзал
4 янв в 10:00
от 28 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Ноябрьские праздники на Волге. Ивановская область
Начало: Иваново, железнодорожный вокзал
4 ноя в 10:00
от 18 300₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Рождество на Волге. Ивановская область
Начало: Иваново, железнодорожный вокзал
6 янв в 10:00
18 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Праздничный разгуляй во всю Ивановскую
Начало: Москва
3 янв в 10:00
18 900₽ за человека
скидка
12%
Авторский тур
3 дня
11 окт в 10:00
2 ноя в 10:00
от 2200019 400₽ за человека
скидка
13%
Авторский тур
4 дня
Малое Золотое кольцо России зимой
Начало: Москва
5 окт в 10:00
7 окт в 10:00
от 2400020 990₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ООльга8 апреля 2024Организованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержек.
- ААльфия2 апреля 2024Организатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездку.
- ААндрей28 марта 2024Все очень познавательно и интересно. Ничего лишнего. Очень комфортно. И профессионально.
- ВВиолетта20 марта 2024Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
- ААндрей,17 марта 2024Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур "В Сибирь в марте"! На всём протяжении ощущаешь на себе со стороны персонала
- ММарина14 марта 2024Организован тур таким образом, что даже за короткий период осмотрели, узнали, побывали в различных памятных, исторических и современных местах Казани, получили незабываемые впечатления. И очень важно, что сопровождали нас приятные люди и водители, и экскурсоводы.
- ДДимитрий25 января 2024Добрый день! Поездкой очень доволен. Работа гида на пять с плюсом (Елена Владимировна Ягодка); транспорт и водители хорошие; проживание и питание
- ИИрина18 января 2024Тур понравился, особенно Териберка. Хорошая организация, комфортный транспорт, кормили вкусно. Отдельное спасибо гиду Василию. Только поймать северное сияние не удалось. Брали тур без проживания, поэтому про гостиницу ничего не могу сказать.
- ССветлана17 января 2024Очень понравился тур Новогодние забавы в городах Золотого Кольца. За три дня побывали в четырех городах. Комфортабельный автобус, двухразовое питание,
- ГГалимзянова16 января 2024быстро предоставляется обратная связь и в полном объеме
Ответы на вопросы от путешественников по Иваново в категории «3-дневные туры»
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