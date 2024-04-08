Туры на 3 дня в Иваново

Найдено 20 туров в категории «3-дневные туры» в Иваново, цены от 15 390 ₽, скидки до 13%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Левитановский пейзаж: Иваново - Плёс - Палех
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Левитановский пейзаж: Иваново - Плёс - Палех
Начало: Россия, Иваново
26 сен в 10:00
1 ноя в 10:00
24 900 за человека
Путешествие в Ивановскую область за новыми вкусами и впечатлениями
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Путешествие в Ивановскую область за новыми вкусами и впечатлениями
Начало: Иваново
19 июля в 10:00
16 авг в 10:00
от 22 600 за человека
Северо-Восточная Русь: тур по 7 городам Золотого кольца
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Северо-Восточная Русь: тур по 7 городам Золотого кольца
Начало: Москва
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 15 390 за человека
Золотое кольцо. Волжское путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Золотое кольцо. Волжское путешествие
Начало: Москва
19 июня в 10:00
3 июля в 10:00
от 25 990 за человека
Золотое кольцо. Всё лучшее за 3 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Золотое кольцо. Всё лучшее за 3 дня
Начало: Москва
21 июня в 10:00
5 июля в 10:00
от 21 990 за человека
Гастрономический фестиваль «Эх, лук-лучок» в Ивановской области
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Гастрономический фестиваль «Эх, лук-лучок» в Ивановской области
Начало: Ивановская область, Шуя
23 авг в 10:00
от 21 250 за человека
Живое золото Ивановского края
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Живое золото Ивановского края
Начало: Иваново
21 июня в 10:00
26 июля в 10:00
от 19 500 за человека
Русские усадьбы в провинциальных городах Ивановской области
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Русские усадьбы в провинциальных городах Ивановской области
Начало: Иваново
28 июня в 10:00
12 июля в 10:00
от 19 400 за человека
Малое Золотое кольцо России
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Малое Золотое кольцо России
Начало: Москва
10 июня в 10:00
15 июня в 10:00
от 21 490 за человека
Рождественская сказка в Сосновом Бору
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Рождественская сказка в Сосновом Бору
Начало: Москва, метро Новогиреево
6 янв в 10:00
от 23 000 за человека
По Золотому кольцу зимой. Железнодорожный круиз
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
По Золотому кольцу зимой. Железнодорожный круиз
30 ноя в 10:00
31 450 за человека
Железнодорожный круиз по Золотому кольцу в Новый год
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Железнодорожный круиз по Золотому кольцу в Новый год
3 янв в 10:00
51 900 за человека
Железнодорожный тур по Золотому кольцу на 23 февраля
🚉 На поезде
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Железнодорожный тур по Золотому кольцу на 23 февраля
23 фев в 10:00
29 990 за человека
Русские новогодние забавы в городах Золотого кольца
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Русские новогодние забавы в городах Золотого кольца
Начало: Москва, Ленинградский вокзал
3 янв в 10:00
от 20 900 за человека
Рождество на Золотом кольце
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Рождество на Золотом кольце
Начало: Москва, Ленинградский вокзал
4 янв в 10:00
от 28 900 за человека
Ноябрьские праздники на Волге. Ивановская область
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Ноябрьские праздники на Волге. Ивановская область
Начало: Иваново, железнодорожный вокзал
4 ноя в 10:00
от 18 300 за человека
Рождество на Волге. Ивановская область
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Рождество на Волге. Ивановская область
Начало: Иваново, железнодорожный вокзал
6 янв в 10:00
18 900 за человека
Праздничный разгуляй во всю Ивановскую
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Праздничный разгуляй во всю Ивановскую
Начало: Москва
3 янв в 10:00
18 900 за человека
Русские усадьбы в провинциальных городах Ивановской области зимой
🚌 На автобусе
скидка
12%
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Русские усадьбы в провинциальных городах Ивановской области зимой
Начало: Иваново
11 окт в 10:00
2 ноя в 10:00
от 2200019 400 за человека
Малое Золотое кольцо России зимой
🚌 На автобусе
скидка
13%
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Малое Золотое кольцо России зимой
Начало: Москва
5 окт в 10:00
7 окт в 10:00
от 2400020 990 за человека

Последние отзывы на туры

  • О
    Ольга
    8 апреля 2024
    Малое Золотое кольцо России зимой
    Организованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержек.
    Организованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержекОрганизованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержекОрганизованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержекОрганизованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержекОрганизованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержекОрганизованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержекОрганизованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержекОрганизованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержекОрганизованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержек
  • А
    Альфия
    2 апреля 2024
    Малое Золотое кольцо России зимой
    Организатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездку.
    Организатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездкуОрганизатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездкуОрганизатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездкуОрганизатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездкуОрганизатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездкуОрганизатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездкуОрганизатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездкуОрганизатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездкуОрганизатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездку
  • А
    Андрей
    28 марта 2024
    Малое Золотое кольцо России зимой
    Все очень познавательно и интересно. Ничего лишнего. Очень комфортно. И профессионально.
  • В
    Виолетта
    20 марта 2024
    Железнодорожный круиз по Золотому кольцу в Новый год
    Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
    Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
  • А
    Андрей,
    17 марта 2024
    Железнодорожный круиз по Золотому кольцу в Новый год
    Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур "В Сибирь в марте"! На всём протяжении ощущаешь на себе со стороны персонала
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    постоянное внимание и искреннее желание сделать так, чтобы этот отдых получился незабываемым и наполненным восторженными эмоциями. Не сидите дома! Есть возможность - путешествуйте! Нам по 60. И говорим себе: "в 60 жизнь только начинается", и надеемся, что скажем так же и в следующий юбилей…

    Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь на
  • М
    Марина
    14 марта 2024
    Железнодорожный круиз по Золотому кольцу в Новый год
    Организован тур таким образом, что даже за короткий период осмотрели, узнали, побывали в различных памятных, исторических и современных местах Казани, получили незабываемые впечатления. И очень важно, что сопровождали нас приятные люди и водители, и экскурсоводы.
  • Д
    Димитрий
    25 января 2024
    Рождество на Золотом кольце
    Добрый день! Поездкой очень доволен. Работа гида на пять с плюсом (Елена Владимировна Ягодка); транспорт и водители хорошие; проживание и питание
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    где-то лучше, где-то скромнее (в среднем на 4 из 5). Больше всего понравились интерактивы с туристами, в Музее деревянного зодчества и Музее льна в Костроме и в ресторане во Владимире, считаю нужно больше такого рода подачи информации. Это больше всего запомнилось и вызвало положительных эмоций.

    Добрый день!
  • И
    Ирина
    18 января 2024
    Левитановский пейзаж: Иваново - Плёс - Палех
    Тур понравился, особенно Териберка. Хорошая организация, комфортный транспорт, кормили вкусно. Отдельное спасибо гиду Василию. Только поймать северное сияние не удалось. Брали тур без проживания, поэтому про гостиницу ничего не могу сказать.
  • С
    Светлана
    17 января 2024
    Русские новогодние забавы в городах Золотого кольца
    Очень понравился тур Новогодние забавы в городах Золотого Кольца. За три дня побывали в четырех городах. Комфортабельный автобус, двухразовое питание,
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    проживание в гостинице, интересная экскурсионная программа, дегустация, концертная программа - большое спасибо организаторам за все!! Даже сильные морозы не помешали нам найти новых знакомых в нашей группе и отлично провести время!!

  • Г
    Галимзянова
    16 января 2024
    Левитановский пейзаж: Иваново - Плёс - Палех
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Ответы на вопросы от путешественников по Иваново в категории «3-дневные туры»

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