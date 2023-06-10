Золотое кольцо. Всё лучшее за 3 дня

Золотое кольцо

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Трехдневное познавательное путешествие по Золотому кольцу России.

Маршрут тура: Сергиев Посад – Переславль-Залесский – Ростов Великий – Ярославль – Кострома – Иваново – Суздаль – Владимир.

Вы побываете в самых известных белокаменных русских городах, восхититесь чудесной архитектурой и откроете тайны монастырей, изменивших историю России.
Золотое кольцо. Всё лучшее за 3 дня
Золотое кольцо. Всё лучшее за 3 дня
Золотое кольцо. Всё лучшее за 3 дня
Золотое кольцо. Всё лучшее за 3 дня
Золотое кольцо. Всё лучшее за 3 дня
Золотое кольцо. Всё лучшее за 3 дня
Золотое кольцо. Всё лучшее за 3 дня
Золотое кольцо. Всё лучшее за 3 дня
Золотое кольцо. Всё лучшее за 3 дня
Золотое кольцо. Всё лучшее за 3 дня
Золотое кольцо. Всё лучшее за 3 дня
Золотое кольцо. Всё лучшее за 3 дня
Золотое кольцо. Всё лучшее за 3 дня
Золотое кольцо. Всё лучшее за 3 дня
Золотое кольцо. Всё лучшее за 3 дня
Золотое кольцо. Всё лучшее за 3 дня
Золотое кольцо. Всё лучшее за 3 дня
Золотое кольцо. Всё лучшее за 3 дня
Золотое кольцо. Всё лучшее за 3 дня
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Что вас ожидает:

Интерактив «Вокруг печки»
Интерактив «Вокруг печки»
Вы узнаете всё о жизни и быте крестьянской семьи, попробуете на себе их хлопоты по хозяйству, а после отведаете пряников с чаем
Главный монастырь России
Главный монастырь России
Вы посетите величественную обитель – Троице-Сергиевую Лавру, которая включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
Ярославль сквозь века
Ярославль сквозь века
Увидите визитные карточки города: памятник Ярославу Мудрому, Спасо-Преображенский монастырь и церковь Иоанна Предтечи, изображенную на тысячерублевой купюре
Костромская слобода
Костромская слобода
Отправитесь в один из немногих музеев под открытым небом, где сохранились уникальные памятники деревянного зодчества
Сокровенный Суздаль
Сокровенный Суздаль
Купеческие дома, старинные торговые ряды, монастыри и церкви – этот город похож на ожившую древнерусскую сказку

Программа тура по дням

1 день

Встреча в Москве. Сергиев-Посад, Переславль-Залесский и Ростов Великий

07:45 Встреча группы в Москве, станция метро «Комсомольская», здание Ленинградского вокзала, в центре зала ожидания на первом этаже, у лифта (табличка «Всё лучшее за 3 дня!»).

Отъезд в Сергиев-Посад – старинный городок, расположенный в 52 км от Москвы.

Город известен благодаря своей главной достопримечательности – Троице-Сергиевой Лавре, которая включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Экскурсия по Лавре, с заходом в храмы: Успенский, Духовской, Трапезный.

Обед.

Наша поездка продолжается в Переславле-Залесском.

В 1220 году здесь родился князь Александр Невский.

Экскурсионная программа: обзорная экскурсия по городу с осмотром ансамбля Красной площади, Никольского монастыря.

Отъезд в Ростов Великий.

Этот уютный город, в котором на небольшой площади расположены уникальные историко-архитектурные памятники прошлых веков.

Также город славен своими промыслами, из которых самым известным, пожалуй, считается финифть – роспись эмальерных миниатюр.

Экскурсионная программа:Ростовский кремль – бывшая резиденция митрополита Ростовской епархии.

Осмотр архитектурного ансамбля кремля.

Посещение ремесленного двора "Жар птица" для приобретения сувенирной продукции.

Переезд в Ярославль – столицу Золотого кольца России.

Размещение в гостинице.

По желанию возможна организация ужина за дополнительную плату.

Встреча в Москве. Сергиев-Посад, Переславль-Залесский и Ростов ВеликийВстреча в Москве. Сергиев-Посад, Переславль-Залесский и Ростов ВеликийВстреча в Москве. Сергиев-Посад, Переславль-Залесский и Ростов ВеликийВстреча в Москве. Сергиев-Посад, Переславль-Залесский и Ростов ВеликийВстреча в Москве. Сергиев-Посад, Переславль-Залесский и Ростов ВеликийВстреча в Москве. Сергиев-Посад, Переславль-Залесский и Ростов Великий
2 день

Ярославль, Кострома с интерактивной программой и Иваново

Завтрак.

Экскурсионная программа по Ярославлю: обзорная экскурсия, Волжская набережная, самая древняя часть – стрелка рек Волги и Которосли, памятник Ярославу Мудрому – основателю города, Церковь Ильи Пророка.

Посещение Спасо-Преображенского монастыря, где было обнаружено знаменитое «Слово о полку Игореве».

Переезд в Кострому.

Обед.

Экскурсионная программа: обзорная экскурсия по городу.

Вы увидите комплекс Торговых рядов, центральную площадь, памятник Ивану Сусанину, пожарную каланчу, беседку Н. Островского и многое другое.

Экскурсия в Костромскую слободу –один из немногих музеев под открытым небом, где сохранились уникальные памятники деревянного зодчества — избы и церквушки.

Интерактивная программа «Вокруг печки».

Радушная слободская хозяйка поведает гостям своим о жизни, быте и традициях крестьянской семьи.

А уж после гости сами по хозяйству похлопочут: попробуют ухватом чугунок из печки достать, бельё погладить «деревянным утюгом» – рубелем, да с коромыслом пройдутся.

По окончании программы для всех гостей – чай с пряниками.

Переезд в Иваново.

Обзорная автобусная экскурсия по городу.

Размещение в гостинице.

По желанию возможна организация ужина за дополнительную плату.

Ярославль, Кострома с интерактивной программой и ИвановоЯрославль, Кострома с интерактивной программой и ИвановоЯрославль, Кострома с интерактивной программой и ИвановоЯрославль, Кострома с интерактивной программой и ИвановоЯрославль, Кострома с интерактивной программой и ИвановоЯрославль, Кострома с интерактивной программой и ИвановоЯрославль, Кострома с интерактивной программой и Иваново
3 день

Суздаль и Владимир. Возвращение в Москву

Завтрак.

Переезд в Суздаль – город-музей, ведь такого количества памятников истории Руси, дошедших до наших дней в целости и сохранности нет нигде.

Интересно, что при этом в Суздале нет ни одного промышленного предприятия, что делает его экологически чистым местом.

Экскурсионная программа: обзорная экскурсия, архитектура величественного Суздальского кремля, строительство которого начато еще в X веке!

Потрясающий Рождественский собор, Спасо-Евфимиев монастырь, основанный в 1350 году и Спасо–Преображенский собор с фресками Гурия Никитина.

Архитектура Покровского монастыря.

Монастырь находится на берегу живописной реки Каменки и был местом ссылки опальных русских цариц и представительниц знатных родов.

Переезд во Владимир.

Обед.

Экскурсионная программа: обзорная экскурсия, ансамбль Соборной площади.

Успенский собор, Дмитриевский собор – уникальный образец русского белокаменного резного зодчества 12 века.

Золотые ворота – уникальный памятник военно-инженерного и архитектурного искусства древней Руси, символа Владимира и всего Золотого кольца России.

Прогулка по Пешеходной улице.

Отправление группы в Москву.

Прибытие в Москву вечером, время зависит от дорожной ситуации.

Суздаль и Владимир. Возвращение в МосквуСуздаль и Владимир. Возвращение в МосквуСуздаль и Владимир. Возвращение в МосквуСуздаль и Владимир. Возвращение в МосквуСуздаль и Владимир. Возвращение в Москву

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в Ярославле или Ростове Великом (1 ночь) и в гостинице «Турист» в г. Иваново (2 ночь).

Стоимость тура на 1 чел. /руб:

Даты заезда/Размещение2-местное (Стандарт)1-местное (Стандарт)
19.05, 23.06, 07.07, 21.07, 04.08, 18.08, 15.09, 06.10, 20.10
17 99020 990
10.06*18 99022 990

Дети до 10 лет на дополнительном месте (раскладушка) – скидка 400 руб. /чел.

Дети до 14 лет на основном месте – скидка 400 руб. /чел.

По желанию возможна доплата за ужины (бронируется заранее) – 1 400 руб.

Возможно размещение "женское подселение"(при наличии). Не является гарантией.

Варианты проживания

Отель «Яротель Центр» 3*, г. Ярославль

1 ночь

Отель «Яротель Центр» расположен в 12 минутах ходьбы от Ярославского музея-заповедника и в 7 минутах езды от железнодорожного вокзала. В распоряжении гостей сауна, бесплатный Wi-Fi и номера с гостиным уголком.

Все номера оформлены в классическом стиле и оснащены телевизором. В ванной комнате есть фен.

В ресторане отеля готовят традиционные блюда русской кухни и европейские блюда, а также подают завтрак каждое утро. В баре предлагаются марочные вина и коктейли.

Отель «Яротель Центр» 3*, г. ЯрославльОтель «Яротель Центр» 3*, г. ЯрославльОтель «Яротель Центр» 3*, г. ЯрославльОтель «Яротель Центр» 3*, г. ЯрославльОтель «Яротель Центр» 3*, г. ЯрославльОтель «Яротель Центр» 3*, г. ЯрославльОтель «Яротель Центр» 3*, г. ЯрославльОтель «Яротель Центр» 3*, г. Ярославль

Отель «Спорт» 3*, г. Ярославль

1 ночь

Гостиница «Спорт» расположена в зеленом районе города Ярославля. К услугам гостей номера с кондиционером, ЖК-телевизорами и DVD-плеерами. В отеле можно бесплатно пользоваться Wi-Fi и частной парковкой.

В числе удобств гостиницы сауна. Гости отеля «Спорт» могут посещать инфракрасную сауну и играть в аэрохоккей.

В элегантно оформленном ресторане подают блюда русской и интернациональной кухни.

Отель «Спорт» 3*, г. ЯрославльОтель «Спорт» 3*, г. ЯрославльОтель «Спорт» 3*, г. ЯрославльОтель «Спорт» 3*, г. ЯрославльОтель «Спорт» 3*, г. ЯрославльОтель «Спорт» 3*, г. Ярославль

Отель «Селиванов» 3*, г. Ростов Великий

1 ночь

Отель расположен в древнем городе Ростов Великий, напротив озера Неро. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и номера с телевизором.

Гости могут пообедать в ресторане «Париж» на территории отеля «Селивановъ», где подают блюда европейской и русской кухни, или посетить кафе «Комильфо», где сервируют горячие напитки и закуски. Каждое утро для гостей накрывают континентальный завтрак.

Номера гостиницы "Селивановъ" меблированы в классическом стиле и оборудованы электронными замками. В каждом номере есть собственная ванная комната и фен.

Отель «Селиванов» 3*, г. Ростов ВеликийОтель «Селиванов» 3*, г. Ростов ВеликийОтель «Селиванов» 3*, г. Ростов ВеликийОтель «Селиванов» 3*, г. Ростов ВеликийОтель «Селиванов» 3*, г. Ростов ВеликийОтель «Селиванов» 3*, г. Ростов ВеликийОтель «Селиванов» 3*, г. Ростов ВеликийОтель «Селиванов» 3*, г. Ростов ВеликийОтель «Селиванов» 3*, г. Ростов ВеликийОтель «Селиванов» 3*, г. Ростов Великий

«Азимут Отель Ростов», г. Ростов Великий

1 ночь

Современный «AZIMUT / Азимут отель Ростов Великий» находится в старинном парке в 5 минутах ходьбы от Ростовского Кремля. Рядом с трехэтажным зданием отеля находится великолепный парк, а прямо перед входом расположен небольшой пруд, на берегу которого в теплое время года работает летнее кафе, а в зимнее время организован прокат коньков.

Отель предлагает своим гостям размещение в 51 комфортабельном номере, отвечающим общепринятым европейским стандартам. В номерах предусмотрено дополнительное размещение как взрослых, так и детей. Во всех номерах имеются: ванная комната с туалетными принадлежностями, система кондиционирования воздуха, телефон, телевизор, мини-бар.

В ресторанах отеля ежедневно сервируют завтраки по системе «Шведский стол». В любое время суток можно сытно и вкусно перекусить или взять блюда с собой.

«Азимут Отель Ростов», г. Ростов Великий«Азимут Отель Ростов», г. Ростов Великий«Азимут Отель Ростов», г. Ростов Великий«Азимут Отель Ростов», г. Ростов Великий«Азимут Отель Ростов», г. Ростов Великий«Азимут Отель Ростов», г. Ростов Великий«Азимут Отель Ростов», г. Ростов Великий

Отель «Турист» 3*, г. Иваново

1 ночь

Отель «Турист» расположен на берегу реки Увод, в 2 минутах ходьбы от Ивановского цирка. В этом отеле, расположенном в центре Иваново, к услугам гостей бильярдный зал, ресторан и сувенирный магазин. На всей территории действует бесплатный Wi-Fi.

Светлые номера отеля «Турист» оформлены в классическом стиле в теплых тонах. В распоряжении гостей балкон. Во всех номерах есть спутниковое телевидение, мини-бар и собственная ванная комната.

Каждое утро для гостей сервируется завтрак «шведский стол» или континентальный завтрак. В просторном ресторане подают блюда европейской кухни. Предоставляются услуги прачечной и гладильные принадлежности.

Отель «Турист» 3*, г. ИвановоОтель «Турист» 3*, г. ИвановоОтель «Турист» 3*, г. ИвановоОтель «Турист» 3*, г. ИвановоОтель «Турист» 3*, г. ИвановоОтель «Турист» 3*, г. Иваново

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в стандартных номерах
  • Питание по программе (2 завтрака, 3 обеда)
  • Все экскурсии по программе
  • Входные билеты в музеи
  • Услуги гида-сопровождающего
  • Ежедневное транспортное обслуживание на маршруте
  • Выбор мест в автобусе (при группе до 19 человек предоставляется микроавтобус, предварительная рассадка в салоне может отличаться)
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Москвы и обратно
  • Ужины (бронируется за доп. плату заранее – 1400 руб. /чел.)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Москва
Правила бронирования тура

При бронировании тура для одного туриста, действуют следующие правила:

  • сажать одиночного туриста на следующий ряд на место у окна недопустимо;
  • допускается посадка одиночного туриста у окна на противоположной стороне автобуса при наличии свободной пары кресел;
  • если место у окна занято, то сажать одиночного туриста на соседнее свободное кресло;
  • при наличии 2-х занятых одиночных мест - третий одиночный турист садится на одно из свободных кресел рядом с одиночным туристом.

При бронировании тура для 2-х туристов, путешествующих вместе, места в автобусе предоставляются рядом – одно у прохода и одно у окна. Недопустимо предоставление двух мест у окна.

Есть ли скидки на тур?

Да, скидка предоставляется:

  • детям до 10 лет на дополнительном месте (раскладушка) – скидка 400 руб. /чел.;
  • детям до 14 лет на основном месте – скидка 400 руб. /чел.
Может ли измениться программа?

Компания оставляет за собой право на изменение порядка экскурсий, не меняя их объема, а также на замену экскурсий и гостиниц на равнозначные.

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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