Золотое кольцо
Маршрут тура: Сергиев Посад – Переславль-Залесский – Ростов Великий – Ярославль – Кострома – Иваново – Суздаль – Владимир.
Вы побываете в самых известных белокаменных русских городах, восхититесь чудесной архитектурой и откроете тайны монастырей, изменивших историю России.
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Встреча в Москве. Сергиев-Посад, Переславль-Залесский и Ростов Великий
07:45 Встреча группы в Москве, станция метро «Комсомольская», здание Ленинградского вокзала, в центре зала ожидания на первом этаже, у лифта (табличка «Всё лучшее за 3 дня!»).
Отъезд в Сергиев-Посад – старинный городок, расположенный в 52 км от Москвы.
Город известен благодаря своей главной достопримечательности – Троице-Сергиевой Лавре, которая включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Экскурсия по Лавре, с заходом в храмы: Успенский, Духовской, Трапезный.
Обед.
Наша поездка продолжается в Переславле-Залесском.
В 1220 году здесь родился князь Александр Невский.
Экскурсионная программа: обзорная экскурсия по городу с осмотром ансамбля Красной площади, Никольского монастыря.
Отъезд в Ростов Великий.
Этот уютный город, в котором на небольшой площади расположены уникальные историко-архитектурные памятники прошлых веков.
Также город славен своими промыслами, из которых самым известным, пожалуй, считается финифть – роспись эмальерных миниатюр.
Экскурсионная программа:Ростовский кремль – бывшая резиденция митрополита Ростовской епархии.
Осмотр архитектурного ансамбля кремля.
Посещение ремесленного двора "Жар птица" для приобретения сувенирной продукции.
Переезд в Ярославль – столицу Золотого кольца России.
Размещение в гостинице.
По желанию возможна организация ужина за дополнительную плату.
Ярославль, Кострома с интерактивной программой и Иваново
Завтрак.
Экскурсионная программа по Ярославлю: обзорная экскурсия, Волжская набережная, самая древняя часть – стрелка рек Волги и Которосли, памятник Ярославу Мудрому – основателю города, Церковь Ильи Пророка.
Посещение Спасо-Преображенского монастыря, где было обнаружено знаменитое «Слово о полку Игореве».
Переезд в Кострому.
Обед.
Экскурсионная программа: обзорная экскурсия по городу.
Вы увидите комплекс Торговых рядов, центральную площадь, памятник Ивану Сусанину, пожарную каланчу, беседку Н. Островского и многое другое.
Экскурсия в Костромскую слободу –один из немногих музеев под открытым небом, где сохранились уникальные памятники деревянного зодчества — избы и церквушки.
Интерактивная программа «Вокруг печки».
Радушная слободская хозяйка поведает гостям своим о жизни, быте и традициях крестьянской семьи.
А уж после гости сами по хозяйству похлопочут: попробуют ухватом чугунок из печки достать, бельё погладить «деревянным утюгом» – рубелем, да с коромыслом пройдутся.
По окончании программы для всех гостей – чай с пряниками.
Переезд в Иваново.
Обзорная автобусная экскурсия по городу.
Размещение в гостинице.
По желанию возможна организация ужина за дополнительную плату.
Суздаль и Владимир. Возвращение в Москву
Завтрак.
Переезд в Суздаль – город-музей, ведь такого количества памятников истории Руси, дошедших до наших дней в целости и сохранности нет нигде.
Интересно, что при этом в Суздале нет ни одного промышленного предприятия, что делает его экологически чистым местом.
Экскурсионная программа: обзорная экскурсия, архитектура величественного Суздальского кремля, строительство которого начато еще в X веке!
Потрясающий Рождественский собор, Спасо-Евфимиев монастырь, основанный в 1350 году и Спасо–Преображенский собор с фресками Гурия Никитина.
Архитектура Покровского монастыря.
Монастырь находится на берегу живописной реки Каменки и был местом ссылки опальных русских цариц и представительниц знатных родов.
Переезд во Владимир.
Обед.
Экскурсионная программа: обзорная экскурсия, ансамбль Соборной площади.
Успенский собор, Дмитриевский собор – уникальный образец русского белокаменного резного зодчества 12 века.
Золотые ворота – уникальный памятник военно-инженерного и архитектурного искусства древней Руси, символа Владимира и всего Золотого кольца России.
Прогулка по Пешеходной улице.
Отправление группы в Москву.
Прибытие в Москву вечером, время зависит от дорожной ситуации.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в Ярославле или Ростове Великом (1 ночь) и в гостинице «Турист» в г. Иваново (2 ночь).
Стоимость тура на 1 чел. /руб:
|Даты заезда/Размещение
|2-местное (Стандарт)
|1-местное (Стандарт)
19.05, 23.06, 07.07, 21.07, 04.08, 18.08, 15.09, 06.10, 20.10
|17 990
|20 990
|10.06*
|18 990
|22 990
Дети до 10 лет на дополнительном месте (раскладушка) – скидка 400 руб. /чел.
Дети до 14 лет на основном месте – скидка 400 руб. /чел.
По желанию возможна доплата за ужины (бронируется заранее) – 1 400 руб.
Возможно размещение "женское подселение"(при наличии). Не является гарантией.
Варианты проживания
Отель «Яротель Центр» 3*, г. Ярославль
Отель «Яротель Центр» расположен в 12 минутах ходьбы от Ярославского музея-заповедника и в 7 минутах езды от железнодорожного вокзала. В распоряжении гостей сауна, бесплатный Wi-Fi и номера с гостиным уголком.
Все номера оформлены в классическом стиле и оснащены телевизором. В ванной комнате есть фен.
В ресторане отеля готовят традиционные блюда русской кухни и европейские блюда, а также подают завтрак каждое утро. В баре предлагаются марочные вина и коктейли.
Отель «Спорт» 3*, г. Ярославль
Гостиница «Спорт» расположена в зеленом районе города Ярославля. К услугам гостей номера с кондиционером, ЖК-телевизорами и DVD-плеерами. В отеле можно бесплатно пользоваться Wi-Fi и частной парковкой.
В числе удобств гостиницы сауна. Гости отеля «Спорт» могут посещать инфракрасную сауну и играть в аэрохоккей.
В элегантно оформленном ресторане подают блюда русской и интернациональной кухни.
Отель «Селиванов» 3*, г. Ростов Великий
Отель расположен в древнем городе Ростов Великий, напротив озера Неро. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и номера с телевизором.
Гости могут пообедать в ресторане «Париж» на территории отеля «Селивановъ», где подают блюда европейской и русской кухни, или посетить кафе «Комильфо», где сервируют горячие напитки и закуски. Каждое утро для гостей накрывают континентальный завтрак.
Номера гостиницы "Селивановъ" меблированы в классическом стиле и оборудованы электронными замками. В каждом номере есть собственная ванная комната и фен.
«Азимут Отель Ростов», г. Ростов Великий
Современный «AZIMUT / Азимут отель Ростов Великий» находится в старинном парке в 5 минутах ходьбы от Ростовского Кремля. Рядом с трехэтажным зданием отеля находится великолепный парк, а прямо перед входом расположен небольшой пруд, на берегу которого в теплое время года работает летнее кафе, а в зимнее время организован прокат коньков.
Отель предлагает своим гостям размещение в 51 комфортабельном номере, отвечающим общепринятым европейским стандартам. В номерах предусмотрено дополнительное размещение как взрослых, так и детей. Во всех номерах имеются: ванная комната с туалетными принадлежностями, система кондиционирования воздуха, телефон, телевизор, мини-бар.
В ресторанах отеля ежедневно сервируют завтраки по системе «Шведский стол». В любое время суток можно сытно и вкусно перекусить или взять блюда с собой.
Отель «Турист» 3*, г. Иваново
Отель «Турист» расположен на берегу реки Увод, в 2 минутах ходьбы от Ивановского цирка. В этом отеле, расположенном в центре Иваново, к услугам гостей бильярдный зал, ресторан и сувенирный магазин. На всей территории действует бесплатный Wi-Fi.
Светлые номера отеля «Турист» оформлены в классическом стиле в теплых тонах. В распоряжении гостей балкон. Во всех номерах есть спутниковое телевидение, мини-бар и собственная ванная комната.
Каждое утро для гостей сервируется завтрак «шведский стол» или континентальный завтрак. В просторном ресторане подают блюда европейской кухни. Предоставляются услуги прачечной и гладильные принадлежности.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в стандартных номерах
- Питание по программе (2 завтрака, 3 обеда)
- Все экскурсии по программе
- Входные билеты в музеи
- Услуги гида-сопровождающего
- Ежедневное транспортное обслуживание на маршруте
- Выбор мест в автобусе (при группе до 19 человек предоставляется микроавтобус, предварительная рассадка в салоне может отличаться)
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Москвы и обратно
- Ужины (бронируется за доп. плату заранее – 1400 руб. /чел.)
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Москва
- Правила бронирования тура
При бронировании тура для одного туриста, действуют следующие правила:
- сажать одиночного туриста на следующий ряд на место у окна недопустимо;
- допускается посадка одиночного туриста у окна на противоположной стороне автобуса при наличии свободной пары кресел;
- если место у окна занято, то сажать одиночного туриста на соседнее свободное кресло;
- при наличии 2-х занятых одиночных мест - третий одиночный турист садится на одно из свободных кресел рядом с одиночным туристом.
При бронировании тура для 2-х туристов, путешествующих вместе, места в автобусе предоставляются рядом – одно у прохода и одно у окна. Недопустимо предоставление двух мест у окна.
- Есть ли скидки на тур?
Да, скидка предоставляется:
- детям до 10 лет на дополнительном месте (раскладушка) – скидка 400 руб. /чел.;
- детям до 14 лет на основном месте – скидка 400 руб. /чел.
- Может ли измениться программа?
Компания оставляет за собой право на изменение порядка экскурсий, не меняя их объема, а также на замену экскурсий и гостиниц на равнозначные.
- Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.