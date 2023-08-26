Вы отправитесь в города: Коломна – Рязань – Гусь-Хрустальный – Муром – Нижний Новгород – Гороховец – Владимир – Боголюбово – Суздаль – Иваново – Кострома – Ярославль – Ростов Великий – Переславль-Залесский – Сергиев Посад – Александров – Углич – Мышкин – Мартыново. Насладитесь величием Руси за эти 10 необыкновенных дней!
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Программа тура по дням
Отправление из Москвы. Коломна и Рязань
07:45 Сбор группыв Москве: ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».
08:00 Отправление в Коломну.
Путевая экскурсионная программа.
Посещение Коломенского кремля.
Архитектурный комплекс коломенского кремля – важнейший историко-культурный памятник Коломны, сложившийся в XIV-XIX веках.
Коломенский кремль опоясан фрагментами крепостной стены и сохранившимися башнями. В настоящее время сохранилось 7 башен кремля, из которых более значительные Маринкина, Грановитая и проездная Пятницкая.
На территории кремля находится Соборная площадь, архитектурный облик которой составляют:
- Успенский кафедральный собор, выстроенный по указу Дмитрия Донского;
- шатровая колокольня (XVII в.) – самая мощная звонница такого типа в Подмосковье;
- Тихвинский собор (XVIII-XIX вв.);
- Троицкий Ново-Голутвин монастырь (XVII – XIX вв.) и школа (нач. XX в.).
Среди самых древних построек коломенского кремля – примыкающая к Соборной площади Воскресенская церковь (XIV – XIX вв.), в которой в 1366 году венчался князь Дмитрий Донской с Евдокией Суздальской, и церковь Николы Гостиного (1501) – один из первых кирпичных храмов на Руси.
Обедв кафе города.
Переезд в г. Рязань.
Обзорная экскурсия по городу с посещением территории Рязанского Кремля.
Прогулка по Малому центру города, затрагивающая площади Соборная и Сенная, площадь Ленина, летний дом Дворянского Собрания, улицы Почтовая и Астраханская, на пересечении которых установлен памятник Евпатию Коловрату.
На Театральной площади расположены Театр драмы, памятник К. Э. Циолковскому и Николо-Ямской храм.
Памятник С. А. Есенину – это главный и самый большой, из располагающихся в Рязани памятников прославленному земляку.
Поговорке «У нас в Рязани грибы с глазами, их едят, они глядят» посвящена оригинальная скульптурная композиция «В Рязани грибы с глазами».
С набережной реки Трубеж откроется прекрасная панорама Рязанского Кремля.
Посещение территории Рязанского Кремля (самостоятельно без гида-сопровождающего).
С юго-западной стороны кремлевского холма находится древний земляной вал – оборонительное сооружение XIII-XVII вв. До конца XVII – начала XVIII в. на валу располагались деревянные стены и башни кремля. Перед валом находился оборонительный ров, заполненный водой.
Территорию Соборного парка с Кремлем соединяет Глебовский мост, успешно выполнявший в XV веке военно-оборонительные функции. Во время осад мост поднимался к стенам, тем самым преграждая путь нападающим.
В западной части Соборного парка расположена Церковь Спаса на Яру, с которой открывается чудесный вид на заливные луга. Изящная пятиглавая церковь заслуженно считается одной из лучших в Рязани, а также является самым древним действующим храмом города.
Размещение в отеле в г. Рязань.
Ужин в ресторане отеля.
Гусь-Хрустальный и Муром. Переезд в Нижний Новгород
07:00 Завтрак в ресторане отеля (шведский стол).
Отправление в Гусь-Хрустальный.
Экскурсия по Гусь-Хрустальному – город мастеров, где живут и работают стеклодувы.
Экскурсия в Георгиевский собор, построенный в 1892-1903 гг. по проекту известного архитектора Л. Н. Бенуа. Изнутри собор расписан выдающимся художником В. М. Васнецовым и украшен богатой мозаикой В. А. Фролова.
В данный момент в здании храма размещается Музей Хрусталя им. Мальцовых, где представлена вся история российского стеклоделия в уникальных хрустальных и стеклянных шедеврах.
Посещение рынка хрусталя.
Переезд в Муром.
Обедв кафе города.
Автобусная обзорная экскурсия по г. Мурому.
Посещение достопримечательностей:
- Троицкий женский монастырь, где покоятся мощи Петра и Февроньи – покровителей любви и брака;
- Спасо-Преображенский монастырь: чудотворная икона Божией Матери «Скоропослушница»;
- Благовещенский монастырь: икона преподобного Илии Муромца с частицей мощей.
В Окском парке вы увидите памятник Илье Муромцу – одна из самых заметных достопримечательностей Мурома.
Историко-художественный музей, который называют «малым Эрмитажем». В галерее музея экспонируются картины К. П. Брюсова, А. К. Саврасова, И. И. Шишкина.
или
Выставочный центр Экспозиция "Муром- град. Сокровища древнего Мурома" представляет историю «идеального» града-Мурома, наполненную сказаниями, легендами.
Переезд в Нижний Новгород.
Размещение в отеле.
Ужин в ресторане отеля.
Нижний Новгород и Гороховец. Переезд во Владимир
08:00 Завтрак в ресторане отеля (шведский стол).
Обзорная экскурсия по городу с посещением Нижегородского кремля.
Нижний Новгород – удивительный город, расположенный на месте слияния двух великих рек – Волги и Оки.
Основанный в XIII веке, он и в наши дни сохранил дух старины.
Вы проедете по историческим улочкам, сохранившим красоты и былое величие: Большая и Малая Покровская, Рождественская, Ильинская.
Побываете на смотровых площадках, откуда открывается «захватывающие дух» виды на заречную часть города: в Нижнем Новгороде самые высокие набережные Волги и Оки и каждый может насладиться прекрасными видами на заречные просторы.
Посетите Строгановскую (Рождественскую) церковь – памятник архитектуры XVII века.
Побываете у памятника В. П. Чкалова и Чкаловской лестнице, где Вам еще раз откроется незабываемый вид на Стрелку и Заволжье.
Нижегородский кремль – уникальное военно-инженерное сооружение начала XVI в. и в настоящее время сохраняет образ средневековой крепости: глухие башни в несколько ярусов, непреступные стены с узкими щелями бойниц. Цепь крепостных укреплений в плане имеет форму неправильного многоугольника, по углам которого располагаются башни.
Важнейшая архитектурная достопримечательность западного участка кремля – собор Михаила Архангела – уникальный памятник храмовой архитектуры XVII столетия.
Переезд в Гороховец.
Обед в кафе города.
Автобусно-пешеходная экскурсия по г. Гороховцу.
Осмотр города начнется с самого верха – Никольского Монастыря.
Гора, на которой стоит Николо-Троицкий мужской монастырь, называется Никольской. В голубом небе золотятся пять глав Троицкого собора. С горы открывается великолепная панорама города и реки.
В старинном Гороховце удивительным образом сочетаются образцы гражданской архитектуры, храмового зодчества и великолепные природные ландшафты.
В городе сохранились семь из двадцати уцелевших по всей России зданий купеческих палат.
Посещение дома купца Сапожникова – уникальный памятник древнерусского каменного жилого зодчества XVII века, экспонаты которого повествуют об укладе купеческой жизни. Здесь воссозданы интерьеры того времени: хозяйские комнаты, красная палата, подклеть.
Почувствовать тепло русского гостеприимства поможет неповторимая коллекция русских самоваров.
Переезд воВладимир.
Размещение в отеле.
Ужин в ресторане отеля.
Внимание!!! Продолжение экскурсионной программы возможно в составе другой группы.
Владимир и Боголюбово
08:00 Завтрак в ресторане отеля (шведский стол).
Свободное время.
Обед в кафе города.
Экскурсия по Владимиру.
Осмотр достопримечательностей 12 века:
- Золотые ворота (архитектура) – символ величия и мощи Древней Руси;
- Дмитриевский собор – памятник Владимиро-Суздальской архитектуры домонгольского периода;
- Успенский собор – является уникальной сокровищницей русского церковного искусства, в нем сохраняются росписи XII-XIX вв и знаменитые фрески иконописца Андрея Рублева.
По желанию за дополнительную плату: музей хрусталя и стекла XVIII-XXI веков или экспозиция «Старый Владимир» в 4-х этажной башне 1912 г. (рассказывает о городе конца XIX в. – начала XX в.) или Военно-историческая экспозиция в Золотых воротах.
Переезд в село Боголюбово.
Экскурсия в Боголюбовский монастырь.
На территории дворца-замка Андрея Боголюбского (единственного гражданского здания Древней Руси, дошедшего до нашего времени хотя бы частично) экскурсия в один из старейших российских монастырей на Владимирской земле – Боголюбовский монастырь: палаты князя Андрея, собор Рождества Богородицы (архитектура).
Церковь Покрова на Нерли (архитектура) – по погодным условиям. Находилась практически на речной «стрелке», оформляя перекрёсток важнейших водных торговых путей. Это чудо, сохранившееся с ХII века, величают лебедь-храм.
Размещение в отеле в г. Суздаль.
Ужин в ресторане отеля.
Суздаль. Переезд в Кострому и путевая экскурсия по Иваново
08:00 Завтрак в ресторане отеля (шведский стол)
Обзорная экскурсия по Суздалю – город-музей, около 200 памятников истории, многие из которых имеют статус всемирного наследия ЮНЕСКО.
Осмотр архитектурного ансамбля Суздальского Кремля.
Покровский монастырь (со смотровой площадки) – женская обитель, хранящая в себе множество тайн.
По желанию за дополнительную плату: Спасо-Ефимиев монастырь с концертом колокольных звонов. Посещение Спасо-Преображенского собора. В монастыре находится могила князя Дмитрия Михайловича Пожарского — выдающегося русского полководца. Музей Деревянного зодчества с уникальными постройками 17-19 веков. Музей выстроен в виде сельской улицы с храмами, жилыми домами, мельницами, амбарами и другими постройками, перевезенными из разных сел и деревень Владимирской области.
Обедв кафе города.
Переезд в Кострому.
Путевая обзорная экскурсия в Иваново.
Размещение в отеле в Костроме.
Свободное время.
Ужин в ресторане отеля.
Ярославль и Кострома
07:00 Завтрак в ресторане отеля.
Отправление в Ярославль.
Экскурсия по Ярославлю.
Вы увидите стрелку рек Волги и Которосли, Успенский кафедральный собор, пройдетесь по реконструированной к 1000-летию города Волжской набережной, осмотрите уникальный архитектурный ансамбль центральной части Ярославля, включенной в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Посещение Спасо-Преображенского монастыря – благодаря укрепленным стенам называется кремлём. Главный собор монастыря сохранил оригинальные росписи, это самый старый из дошедших до нашего времени храмов Ярославля. Здесь был обнаружен рукописный список шедевра древнерусской литературы «Слово о полку Игореве».
По желанию за дополнительную плату: осмотр церкви Ильи Пророка – выдающийся памятник архитектуры ярославской школы зодчества.
Обед в кафе города.
Обзорная Экскурсия по Костроме,красивейшему городу на Волге, одной из жемчужин Золотого кольца.
Древний купеческий город, который сохранил до наших дней первозданный облик архитектурного ансамбля XVIII века, приоткроет завесу тайны своей неповторимой истории.
В центре расположены:
- Пожарная каланча XIX века – выдающимся памятник классицизма;
- здание Гауптвахты;
- великолепно сохранившийся ансамбль Торговых рядов, которые исправно несут свою службу до сих пор.
Кострома – колыбель династии Романовых. Именно в Ипатьевском монастыре Костромы от опалы Годунова скрывался Михаил Федорович Романов. Ипатьевский монастырь – главный символ Костромы.
Осмотр территории воссозданного Костромского Кремля, где в Богоявленском соборе хранится чудотворная икона Федоровской божьей матери. Она была написана около 1239 года и прославлена великими чудесами и исцелениями. Это самое древнее произведение иконописи Костромы. Икона издавна почитается как защитница города и охранительница рода Романовых.
Возвращение в отель.
Ужин в ресторане отеля.
Ростов Великий, Переславль-Залесский и Сергиев Посад
07:00 Завтрак в ресторане отеля (шведский стол).
Экскурсия в Ростовский кремль – резиденция ростовских епископов и митрополитов (архитектура Ростовского кремля *экстерьер).
Архитектурный ансамбль Ростовского Кремля, украшением которого является Успенский собор (XVI в.) с уникальной звонницей, на которой полностью сохранился набор из 15 колоколов, Архиерейский двор, Соборная площадь.
Выставка керамики в кремле.
По желанию за дополнительную плату: экспозиция "Стены и переходы Ростовского Кремля" (малые переходы).
Переезд в Переславль-Залесский.
Переславль-Залесский – родина Александра Невского и колыбель русского флота.
Осмотр достопримечательностей города на Красной площади.
Обед в кафе города.
Переезд в Сергиев Посад.
Экскурсия по Свято-Троицкой Сергиевой Лавре: Архитектура монастыря, Троицкий собор – старейшее из сооружений, сохранившихся на территории монастыря, Успенский собор, созданный по повелению и на вклад царя Ивана Грозного.
Посетите храм в честь прп. Сергия с Трапезной палатой.
Размещение в отеле в Сергиев Посаде.
Ужин в ресторане отеля.
Александров
07:00 Завтрак в ресторане отеля.
Свободное время.
Отправление в Александров.
Обзорная экскурсия по городу, с посещением Александровского кремля – резиденции первого русского царя Ивана Грозного.
Вы не спеша сможете полюбоваться белокаменными церквями Александровской слободы, фантазируя на тему того, как когда-то Иван Грозный принимал здесь важные государственные решения и учреждал опричнину.
В экскурсионную программу входит знакомство с архитектурным ансамблем музея-заповедника, экспозицией «Государев двор в Александровской слободе», домовым храмом и дворцовыми палатами, средневековыми подвалами, экспозициями «Александровская Слобода. Легенды и были» и «Александровская Слобода XVII-XVIII веков. Успенская обитель».
Обедв кафе города.
Возвращение в отель.
Свободное время.
Ужин в ресторане отеля.
Углич
08:00 Завтрак в ресторане отеля.
Отправление в Углич.
Обедв кафе города.
Экскурсионная программа по Угличу:
- Угличский кремль – историческое и градостроительное ядро города;
- Палаты царевича Димитрия («палаты угличских удельных князей») – единственная сохранившаяся с основания кремля постройка (здание 15 века);
- Церковь Дмитрия на Крови – построена на месте гибели царевича Дмитрия, внутри росписи художников конца 18 века, подробно описывающие это событие;
- Спасо-Преображенский собор (интерьер) – кафедральный собор города Углича, расположенный в центре кремля;
- Успенская «Дивная» церковь Алексеевского монастыря – здесь хранится чудотворная икона Божией Матери;
- посещение Воскресенского монастыря одного из самых красивых, и основанного, предположительно, в XIV веке.
Размещение в отеле вУгличе.
Ужин в ресторане отеля.
За ужином можно воспользоваться интересным предложением отеля «Чайка 3*» г. Углич – «Попробовать Углич на вкус» – принять участие в дегустации сыров, мясных изделий и Угличской минеральной воды (по желанию за дополнительную плату при бронировании тура). Дегустация сопровождается бокалом вина (для детей предусмотрена замена на безалкогольный напиток).
Внимание! Дегустация проводится только при размещении группы в отеле «Чайка 3*» г. Углич.
Мышкин и Мартыново. Возвращение в Москву
08:00 Завтрак в ресторане отеля.
Отправление в Мышкин.
Обзорная экскурсионная программа в Мышкине, аллея славы, Успенский собор, музей «Русские Валенки» с экспозициями «Лен» и «Сестры и братья валенка», дом ремесел с кузницей и гончарной мастерской.
Мышкины Палаты – атмосфера царской жизни. Гостеприимные царь с царицей поведают, как тяжела корона и научат, как уберечься от кошачьих напастей. Вы сможете запустить руку в царские закрома, а в темноте царского зверинца увидите экзотических живых мышей.
Переезд в Мартыново.
Посещение Музея Кацкарей.
На крайнем западе Ярославской области течёт небольшая (57 км длиной) река Кадка, жители, населяющие её берега – кацкари. Кацкари – русские люди, имеющие, однако, свои особенности в обычаях, языке, фольклоре.
Здешний экскурсовод ознакомит вас с различными кацкими мифами, которые дожили до наших дней.
В кацком подворье посетителей ждут восхитительные животные.
Музей Кацкарей (крестьянская изба конца ХIХ в.). Жизнь и быт крестьян ХIХ-ХХ вв, в избе все вещи живут на своих местах с 1910 года в окружении кацкого фольклора, кацких мифов и кацкого диалекта.
Коменничаньё – театрально-развлекательная программа на кацком диалекте.
Обед.
В Мартыново – вас ждет угощение из русской печи (щи, картошка со сметаной, пироги, топленое молоко, разносолы).
Отъезд в Москву.
21:00 Ориентировочное время прибытия вМоскву (к станции метро «ВДНХ»).
Проживание
Тур предусматривает проживание в отелях по пути следования в номерах категории «стандарт».
Стоимость тура на 1 чел. /руб. (двухместное размещение):
|Сезон/питание
|Только завтраки
|Без ужинов
|Полное питание
|Октябрь – апрель
|51 290
|55 290
|59 790
|Май – сентябрь
|54 290
|58 290
|62 790
Доплата за одноместный номер – 13790 руб.
Скидка на дополнительное место (более 3-х человек в номере) – 2500 руб.
Выбор места в автобусе – 4900 руб.
Отели указаны ориентировочно, возможна замена на аналогичные.
Варианты проживания
Отель «Форум 4*», г. Рязань
Этот 4-звездочный отель расположен в тихом месте в городе Рязань. К услугам гостей стильный спа-салон, средиземноморская и русская кухня, а также звукоизолированные номера. Площадь Ленина и Рязанский Кремль находятся всего в 5 минутах езды.
Классические номера и люксы конгресс-отеля "Форум" оснащены гостиным уголком, а также кондиционером и телевизором с плоским экраном. Помимо этого, предоставляется бесплатный Wi-Fi.
В спа-салоне конгресс-отеля можно расслабиться в сауне и массажном кабинете или позаниматься в тренажерном зале. Кроме того, вы можете поиграть в бильярд. В ресторане Il Gusto подают блюда изысканной кухни и изысканные сорта вин. По утрам для гостей накрывается разнообразный завтрак "шведский стол"
Отель «Ибис 3*», г. Нижний Новгород
Современный отель "Ибис", международного уровня, находится в Нижнем Новгороде, недалеко от центра, где в нескольких минутах ходьбы расположены основные достопримечательности.
Гости могут расположиться в комфортабельных номерах с собственной ванной комнатой, кондиционером, телевизором, и всей необходимой мебелью.
Здесь работает ресторан со средиземноморской кухней и бар с элегантным интерьером. Каждое утро сервируется завтрак в виде «шведского стола».
Отель «Амакс Золотое кольцо 3*», г. Владимир
Этот крупнейший отель города занимает 15-этажное здание во Владимире. В его номерах работает бесплатный Wi-Fi. К услугам гостей ресторан традиционной русской кухни, современный спа-центр и бассейн.
Все номера отеля «AMAКС Золотое кольцо» оформлены в классическом индивидуальном стиле и оснащены телевизором с кабельными каналами. В некоторых из них установлен мини-бар и предоставляются халаты. Из ряда номеров можно выйти на балкон с видом на город.
Каждое утро в отеле «AMAКС Золотое кольцо» сервируют сытный завтрак «шведский стол». На территории открыт традиционный русский ресторан, элегантный обеденный зал и бар, оформленный в тропической тематике.
ГТК «Суздаль» 3*, г. Суздаль
Этот отель расположен в живописной долине реки Каменка, в 250 км от Москвы. К услугам гостей спа-центр с широким спектром оздоровительных процедур и программ релаксации. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi. Каждое утро в отеле «ГТК Суздаль» подают вкусный завтрак «шведский стол».
Все звукоизолированные номера оснащены телевизором с кабельными каналами и холодильником. В некоторых номерах обустроен уютный гостиный уголок. Гости могут бесплатно посещать бассейн и сауну в течение 1 часа в день. Кроме того, в отеле можно сыграть в боулинг и бильярд.
Отель «Азимут» 3*, г. Кострома
Отель «Азимут Кострома» находится всего в 10 минутах езды от реки Волга. Отель «Азимут» расположен недалеко от исторического центра Костромы с пятиглавым Богоявленским собором и церковью Воскресения.
К вашим услугам комфортабельные номера с бесплатным Wi-Fi и спутниковым телевидением, а также банный комплекс. Все номера отеля «Азимут Кострома» располагают холодильником и собственной ванной комнатой. В некоторых номерах есть мини-кухня.
В деревянном банном комплексе отеля «Азимут» можно посетить традиционную русскую баню, парную, ванную комнату и массажный кабинет. В ресторане Beerstadt подают блюда европейской кухни и пиво. В ресторане традиционной русской кухни готовят настоящие русские блюда, такие как борщ.
Отель «Посадский 3*», г. Сергиев Посад
Гостиница расположена в самом центре города Сергиев Посад, в 5 минутах ходьбы от Троице-Сергиевой Лавры. На всей территории отеля предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Все номера отеля «Посадский» оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном и принадлежностями для чая/кофе. Собственная ванная комната укомплектована феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
Каждое утро в ресторане отеля сервируется континентальный завтрак.
Отель «Чайка 3*», г. Углич
Этот отель находится в Угличе, в 10 минутах ходьбы от Угличского Кремля. В отеле "Чайка" к услугам гостей бесплатный Wi-Fi, крытый бассейн, теннисный корт и спа-центр.
Светлые номера оформлены в классическом стиле в теплых тонах. В номерах есть телевизор с плоским экраном, холодильник и собственная ванная комната.
В ресторане "Чайка" подают блюда традиционной русской кухни. В зале с камином можно проводить торжества. На территории отеля работает детское кафе. В вашем распоряжении также фитнес-центр, бильярд и солярий. В отеле можно посетить турецкую баню, сауну и массажный кабинет.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в отелях со всеми удобствами по пути следования в номерах категории «стандарт»
- Питание (по выбранному варианту)
- Экскурсионное обслуживание по программе (включая билеты в музеи и услуги гида-сопровождающего)
- Транспортное обслуживание
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Москва и обратно
- Доплата за одноместный номер – 13790 руб.
- Выбор места в автобусе – 4900 руб.
- Доп. экскурсии по программе – 2250 руб
- Дегустация при размещении в отеле «Чайка 3*» в г. Углич – 800 руб.
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Москва
- Важная информация по туру
- Время отправления и прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
- Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные. А также производить замену гостиницы той же категории или выше.
- При количестве туристов в группе менее 20 человек может предоставляться микроавтобус иномарка туристического класса.
- Компания не организует подселение в номер в целях Вашей безопасности и комфорта.
- Данная программа рекомендуется для детей от 6 лет.
- Рассадка в автобусе фиксированная. Места в автобусе предоставляются автоматически за 1 день до начала тура. В случае нештатной ситуации, доступные места определяются гидом. Услуга "Выбор места", менеджер заранее зафиксирует за Вами желаемое место за дополнительную плату.
- Время по программе тура (особенно время прибытия) указанно ориентировочно. Возможны задержки по независящим от Туроператора обстоятельствам (пробки, поломки автотранспортных средств и пр.), в связи с чем время прибытия автобуса в конечный пункт по маршруту может быть продлен на 2-3 ч. При самостоятельном бронировании Туристами проездных документов для дальнейшего следования к месту назначения (постоянного проживания), необходимо учитывать возможное увеличение времени по туру. Компенсация за проездные билеты (авиа-, жд-), в случае задержки автотранспорта в рамках тура по независящим от Туроператора причинам, не производится.
- Входят ли авиа- и ж/д билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.