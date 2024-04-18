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Авторский тур
8 дней
Зимние прогулки в окрестностях деревни Пестово
Начало: Ивановская область, посёлок Палех
1 янв в 10:00
27 300₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Конное путешествие в край лесных озер
Начало: п. Палех
12 авг в 10:00
22 авг в 10:00
33 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
19 июля в 10:00
16 авг в 10:00
от 22 600₽ за человека
Авторский тур
10 дней
От Оки до Волги. Золотое кольцо за 10 дней
Начало: Москва
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 55 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
От Оки до Волги. Золотое кольцо за 8 дней
Начало: Москва
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 44 100₽ за человека
Авторский тур
7 дней
От Оки до Волги. Золотое кольцо за неделю
Начало: Москва
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 37 890₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Северо-Восточная Русь: тур по 7 городам Золотого кольца
Начало: Москва
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 15 390₽ за человека
скидка
15%
Авторский тур
7 дней
Большое Золотое кольцо России. Зимнее путешествие
Начало: Москва
5 окт в 10:00
7 окт в 10:00
от 4400037 490₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Большое Золотое кольцо России. Летнее путешествие
Начало: Москва
10 июня в 10:00
15 июня в 10:00
от 38 490₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Города Золотой Руси. Весеннее путешествие
Начало: Москва
от 27 490₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Золотое кольцо. Волжское путешествие
Начало: Москва
19 июня в 10:00
3 июля в 10:00
от 25 990₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Классическое Золотое кольцо России из Москвы
Начало: Москва
18 июня в 10:00
2 июля в 10:00
от 29 990₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Золотое кольцо. Всё лучшее за 3 дня
Начало: Москва
21 июня в 10:00
5 июля в 10:00
от 21 990₽ за человека
Авторский тур
5 дней
11 июня в 10:00
25 июня в 10:00
от 29 990₽ за человека
скидка
4%
Авторский тур
2 дня
Праздник Волжского бульвара
Начало: Ивановская область, Кинешма
6 сен в 10:00
от 1600015 300₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Гастрономические вкусы Ивановской земли
Начало: Владимир
29 июня в 10:00
27 июля в 10:00
от 15 600₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Гастрономический фестиваль «Эх, лук-лучок» в Ивановской области
Начало: Ивановская область, Шуя
23 авг в 10:00
от 21 250₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Живое золото Ивановского края
Начало: Иваново
21 июня в 10:00
26 июля в 10:00
от 19 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Русские усадьбы в провинциальных городах Ивановской области
Начало: Иваново
28 июня в 10:00
12 июля в 10:00
от 19 400₽ за человека
Авторский тур
10 дней
17 июня в 10:00
1 июля в 10:00
от 56 390₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Малое Золотое кольцо России
Начало: Москва
10 июня в 10:00
15 июня в 10:00
от 21 490₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Города Золотой Руси. Летнее путешествие
Начало: Москва
10 июня в 10:00
15 июня в 10:00
от 27 490₽ за человека
Авторский тур
3 дня
23 фев в 10:00
29 990₽ за человека
скидка
12%
Авторский тур
3 дня
11 окт в 10:00
2 ноя в 10:00
от 2200019 400₽ за человека
скидка
13%
Авторский тур
4 дня
Малое Золотое кольцо России зимой
Начало: Москва
5 окт в 10:00
7 окт в 10:00
от 2400020 990₽ за человека
скидка
12%
Авторский тур
5 дней
Города Золотой Руси. Осень-зима
Начало: Москва
5 окт в 10:00
7 окт в 10:00
от 3000026 290₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ИИрина18 апреля 2024Впечатления выше всяких похвал! Я впервые путешествовала по этому маршруту. Все экскурсоводы в городах по маршруту очень профессионально проводили экскурсии. Получила огромный объем ценной исторической информации. Гостиницами и питанием очень довольна. СПАСИБО!
- ООльга8 апреля 2024Очень информационный тур! Путешествовали 7 дней, но думаю достаточно 5 дней! Рекомендую к поездке!
- ООльга8 апреля 2024Организованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержек.
- ААльфия2 апреля 2024Организатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездку.
- ААндрей28 марта 2024Все очень познавательно и интересно. Ничего лишнего. Очень комфортно. И профессионально.
Ответы на вопросы от путешественников по Иваново в категории «Можно с детьми»
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