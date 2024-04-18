Семейные развлекательные туры Иваново

Найдено 26 туров в категории «Можно с детьми» в Иваново, цены от 15 300 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Зимние прогулки в окрестностях деревни Пестово
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Зимние прогулки в окрестностях деревни Пестово
Начало: Ивановская область, посёлок Палех
1 янв в 10:00
27 300 за человека
Конное путешествие в край лесных озер
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Конное путешествие в край лесных озер
Начало: п. Палех
12 авг в 10:00
22 авг в 10:00
33 000 за человека
Путешествие в Ивановскую область за новыми вкусами и впечатлениями
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Путешествие в Ивановскую область за новыми вкусами и впечатлениями
Начало: Иваново
19 июля в 10:00
16 авг в 10:00
от 22 600 за человека
От Оки до Волги. Золотое кольцо за 10 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
От Оки до Волги. Золотое кольцо за 10 дней
Начало: Москва
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 55 000 за человека
От Оки до Волги. Золотое кольцо за 8 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
От Оки до Волги. Золотое кольцо за 8 дней
Начало: Москва
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 44 100 за человека
От Оки до Волги. Золотое кольцо за неделю
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
От Оки до Волги. Золотое кольцо за неделю
Начало: Москва
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 37 890 за человека
Северо-Восточная Русь: тур по 7 городам Золотого кольца
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Северо-Восточная Русь: тур по 7 городам Золотого кольца
Начало: Москва
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 15 390 за человека
Большое Золотое кольцо России. Зимнее путешествие
🚌 На автобусе
скидка
15%
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Большое Золотое кольцо России. Зимнее путешествие
Начало: Москва
5 окт в 10:00
7 окт в 10:00
от 4400037 490 за человека
Большое Золотое кольцо России. Летнее путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Большое Золотое кольцо России. Летнее путешествие
Начало: Москва
10 июня в 10:00
15 июня в 10:00
от 38 490 за человека
Города Золотой Руси. Весеннее путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Города Золотой Руси. Весеннее путешествие
Начало: Москва
от 27 490 за человека
Золотое кольцо. Волжское путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Золотое кольцо. Волжское путешествие
Начало: Москва
19 июня в 10:00
3 июля в 10:00
от 25 990 за человека
Классическое Золотое кольцо России из Москвы
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Классическое Золотое кольцо России из Москвы
Начало: Москва
18 июня в 10:00
2 июля в 10:00
от 29 990 за человека
Золотое кольцо. Всё лучшее за 3 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Золотое кольцо. Всё лучшее за 3 дня
Начало: Москва
21 июня в 10:00
5 июля в 10:00
от 21 990 за человека
Классическое Золотое кольцо России из Москвы. Зеркальный маршрут
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Классическое Золотое кольцо России из Москвы. Зеркальный маршрут
Начало: Москва
11 июня в 10:00
25 июня в 10:00
от 29 990 за человека
Праздник Волжского бульвара
🚌 На автобусе
скидка
4%
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Праздник Волжского бульвара
Начало: Ивановская область, Кинешма
6 сен в 10:00
от 1600015 300 за человека
Гастрономические вкусы Ивановской земли
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Гастрономические вкусы Ивановской земли
Начало: Владимир
29 июня в 10:00
27 июля в 10:00
от 15 600 за человека
Гастрономический фестиваль «Эх, лук-лучок» в Ивановской области
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Гастрономический фестиваль «Эх, лук-лучок» в Ивановской области
Начало: Ивановская область, Шуя
23 авг в 10:00
от 21 250 за человека
Живое золото Ивановского края
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Живое золото Ивановского края
Начало: Иваново
21 июня в 10:00
26 июля в 10:00
от 19 500 за человека
Русские усадьбы в провинциальных городах Ивановской области
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Русские усадьбы в провинциальных городах Ивановской области
Начало: Иваново
28 июня в 10:00
12 июля в 10:00
от 19 400 за человека
Русь могучая. Обширный тур по городам Золотого и Серебряного кольца
🚌 На автобусе
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Русь могучая. Обширный тур по городам Золотого и Серебряного кольца
Начало: Москва
17 июня в 10:00
1 июля в 10:00
от 56 390 за человека
Малое Золотое кольцо России
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Малое Золотое кольцо России
Начало: Москва
10 июня в 10:00
15 июня в 10:00
от 21 490 за человека
Города Золотой Руси. Летнее путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Города Золотой Руси. Летнее путешествие
Начало: Москва
10 июня в 10:00
15 июня в 10:00
от 27 490 за человека
Железнодорожный тур по Золотому кольцу на 23 февраля
🚉 На поезде
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Железнодорожный тур по Золотому кольцу на 23 февраля
23 фев в 10:00
29 990 за человека
Русские усадьбы в провинциальных городах Ивановской области зимой
🚌 На автобусе
скидка
12%
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Русские усадьбы в провинциальных городах Ивановской области зимой
Начало: Иваново
11 окт в 10:00
2 ноя в 10:00
от 2200019 400 за человека
Малое Золотое кольцо России зимой
🚌 На автобусе
скидка
13%
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Малое Золотое кольцо России зимой
Начало: Москва
5 окт в 10:00
7 окт в 10:00
от 2400020 990 за человека
Города Золотой Руси. Осень-зима
🚌 На автобусе
скидка
12%
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Города Золотой Руси. Осень-зима
Начало: Москва
5 окт в 10:00
7 окт в 10:00
от 3000026 290 за человека

Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Иваново в категории «Можно с детьми»

Самые популярные туры этой рубрики в Иваново
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 26
  1. Зимние прогулки в окрестностях деревни Пестово
  2. Конное путешествие в край лесных озер
  3. Путешествие в Ивановскую область за новыми вкусами и впечатлениями
  4. От Оки до Волги. Золотое кольцо за 10 дней
  5. От Оки до Волги. Золотое кольцо за 8 дней
Какие места ещё посмотреть в Иваново
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Александровский кремль
  2. Свято-Троицкая Сергиева Лавра
Сколько стоит тур в Иваново в июне 2024
Сейчас в Иваново в категории "Можно с детьми" можно забронировать 26 авторских туров от 15 300 до 56 390 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 78 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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