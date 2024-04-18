И Ирина Большое Золотое кольцо России. Зимнее путешествие Впечатления выше всяких похвал! Я впервые путешествовала по этому маршруту. Все экскурсоводы в городах по маршруту очень профессионально проводили экскурсии. Получила огромный объем ценной исторической информации. Гостиницами и питанием очень довольна. СПАСИБО!

О Ольга Большое Золотое кольцо России. Зимнее путешествие Очень информационный тур! Путешествовали 7 дней, но думаю достаточно 5 дней! Рекомендую к поездке!

О Ольга Большое Золотое кольцо России. Зимнее путешествие Организованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержек.

А Альфия Малое Золотое кольцо России Организатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездку.