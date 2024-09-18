Л Лилия Золотые купола России. Тур по городам Золотого кольца Все четко организовано, со мной несколько раз связывались через телеграмм канал, документы понятны, все объяснили. Оплата частями, что очень удобно. Сейчас агитирую подругу,пусть поедет, посмотрит и проникается любовью к Родине, России. Действительно, история оживает и завораживает!

С Светлана Золотые купола России. Тур по городам Золотого кольца Все четко работает.

М Мария Русь могучая. Обширный тур по городам Золотого и Серебряного кольца Заказали с матерью тур по городам Золотого кольца и Серебряного ожерелья России, отличнейший тур)) огромная благодарность гиду Антону Владиславовичу Коротаеву, который заботился о нас, как о собственных детях))) я и мама в восторге))))))

О Ольга Золотые купола России. Тур по городам Золотого кольца Тур замечательный, но нас отправили по другому туру, жаль, что в другом туре не было Суздаля. Произошла путаница с названием, а в Москве мы не могли найти автобус, хорошо, что приехали на 2 часа раньше и все разрешилось.

Н Наталья От Оки до Волги. Золотое кольцо за 10 дней Добрый вечер! Поездка прошла просто замечательно! Насыщенная и яркая программа. Внимательные сопровождающие и опытные водители. Отдельное спасибо экскурсоводам за познавательные рассказы.

О Ольга Русь могучая. Обширный тур по городам Золотого и Серебряного кольца читать дальше рассказывают! Больше всего понравились гид Анастасия и водитель Николай - в первой части тура: очень заботливые, приветливые и знают ответ на любой вопрос! Из пожеланий: хотелось бы в экскурсиях по городам - больше ходить и смотреть, слишком много стоим в одном месте - слушаем информацию - которая иногда слишком детальна - все равно все это не запомнишь, хочется услышать основное и больше ходить смотреть!!! И не только исторические какие-то памятники и храмы, соборы, но и красивые улочки таких городов как Смоленск, Псков, Тверь. Организация хорошая: быстрое заселение в гостиницы, питание на убой трёхразовое, гид основной и в каждом городе ответственно и детально все

В Валерия Русь могучая. Обширный тур по городам Золотого и Серебряного кольца Все прошло отлично! Хорошее питание, единственный нюанс, плохо продумано питание для вегетарианцев - добавить рыбу, яйца (подавали только гарнир).

М Марина От Оки до Волги. Золотое кольцо за 10 дней Тур очень понравился. Отдельное огромное спасибо Ушанову Денису, который сопоовождал нас в поездке 5 дней. Время пролетело весело и очень познавательно. Гостиницы замечательные. Города, которые посетили, очень впечатлили. Советую всем побывать в этой атмосфере истории.