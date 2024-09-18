10 дней
21 окт в 10:00
от 57 990₽ за человека
10 дней
От Оки до Волги. Золотое кольцо за 10 дней
Начало: Москва
Завтра в 10:00
4 окт в 10:00
от 55 400₽ за человека
10 дней
Золотые купола России. Тур по городам Золотого кольца
Начало: Москва
21 мар в 10:00
4 апр в 10:00
от 26 290₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЛЛилия18 сентября 2024Все четко организовано, со мной несколько раз связывались через телеграмм канал, документы понятны, все объяснили. Оплата частями, что очень удобно. Сейчас агитирую подругу,пусть поедет, посмотрит и проникается любовью к Родине, России. Действительно, история оживает и завораживает!
- ССветлана18 сентября 2024Все четко работает.
- ММария18 августа 2024Заказали с матерью тур по городам Золотого кольца и Серебряного ожерелья России, отличнейший тур)) огромная благодарность гиду Антону Владиславовичу Коротаеву, который заботился о нас, как о собственных детях))) я и мама в восторге))))))
- ООльга6 августа 2024Тур замечательный, но нас отправили по другому туру, жаль, что в другом туре не было Суздаля. Произошла путаница с названием, а в Москве мы не могли найти автобус, хорошо, что приехали на 2 часа раньше и все разрешилось.
- ННаталья29 июля 2024Добрый вечер! Поездка прошла просто замечательно! Насыщенная и яркая программа. Внимательные сопровождающие и опытные водители. Отдельное спасибо экскурсоводам за познавательные рассказы.
- ООльга26 июля 2024Организация хорошая: быстрое заселение в гостиницы, питание на убой трёхразовое, гид основной и в каждом городе ответственно и детально все
- ВВалерия26 июля 2024Все прошло отлично! Хорошее питание, единственный нюанс, плохо продумано питание для вегетарианцев - добавить рыбу, яйца (подавали только гарнир).
- ММарина24 июля 2024Тур очень понравился. Отдельное огромное спасибо Ушанову Денису, который сопоовождал нас в поездке 5 дней. Время пролетело весело и очень познавательно. Гостиницы замечательные. Города, которые посетили, очень впечатлили. Советую всем побывать в этой атмосфере истории.
- ЛЛюдмила8 июля 2024Тур прекрасный, но подходит тем, кто не боится движения, кто готов почти каждый день менять города, гостиницы и впечатления). Воочью
Ответы на вопросы от путешественников по Иваново в категории «Туры на 10 дней»
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