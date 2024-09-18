Экскурсионные туры на 10 дней по Иваново

Найдено 3 тура в категории «Туры на 10 дней» в Иваново, цены от 26 290 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Русь могучая. Обширный тур по городам Золотого и Серебряного кольца
На автобусе
3 отзыва
10 дней
Русь могучая. Обширный тур по городам Золотого и Серебряного кольца
Начало: Москва
21 окт в 10:00
от 57 990 за человека
От Оки до Волги. Золотое кольцо за 10 дней
На автобусе
3 отзыва
10 дней
От Оки до Волги. Золотое кольцо за 10 дней
Начало: Москва
Завтра в 10:00
4 окт в 10:00
от 55 400 за человека
Золотые купола России. Тур по городам Золотого кольца
На автобусе
3 отзыва
10 дней
Золотые купола России. Тур по городам Золотого кольца
Начало: Москва
21 мар в 10:00
4 апр в 10:00
от 26 290 за человека

Последние отзывы на туры

  • Л
    Лилия
    18 сентября 2024
    Золотые купола России. Тур по городам Золотого кольца
    Все четко организовано, со мной несколько раз связывались через телеграмм канал, документы понятны, все объяснили. Оплата частями, что очень удобно. Сейчас агитирую подругу,пусть поедет, посмотрит и проникается любовью к Родине, России. Действительно, история оживает и завораживает!
  • С
    Светлана
    18 сентября 2024
    Золотые купола России. Тур по городам Золотого кольца
    Все четко работает.
  • М
    Мария
    18 августа 2024
    Русь могучая. Обширный тур по городам Золотого и Серебряного кольца
    Заказали с матерью тур по городам Золотого кольца и Серебряного ожерелья России, отличнейший тур)) огромная благодарность гиду Антону Владиславовичу Коротаеву, который заботился о нас, как о собственных детях))) я и мама в восторге))))))
  • О
    Ольга
    6 августа 2024
    Золотые купола России. Тур по городам Золотого кольца
    Тур замечательный, но нас отправили по другому туру, жаль, что в другом туре не было Суздаля. Произошла путаница с названием, а в Москве мы не могли найти автобус, хорошо, что приехали на 2 часа раньше и все разрешилось.
    Тур замечательный, но нас отправили по другому туру, жаль, что в другом туре не было СуздаляТур замечательный, но нас отправили по другому туру, жаль, что в другом туре не было СуздаляТур замечательный, но нас отправили по другому туру, жаль, что в другом туре не было СуздаляТур замечательный, но нас отправили по другому туру, жаль, что в другом туре не было СуздаляТур замечательный, но нас отправили по другому туру, жаль, что в другом туре не было СуздаляТур замечательный, но нас отправили по другому туру, жаль, что в другом туре не было Суздаля
  • Н
    Наталья
    29 июля 2024
    От Оки до Волги. Золотое кольцо за 10 дней
    Добрый вечер! Поездка прошла просто замечательно! Насыщенная и яркая программа. Внимательные сопровождающие и опытные водители. Отдельное спасибо экскурсоводам за познавательные рассказы.
  • О
    Ольга
    26 июля 2024
    Русь могучая. Обширный тур по городам Золотого и Серебряного кольца
    Организация хорошая: быстрое заселение в гостиницы, питание на убой трёхразовое, гид основной и в каждом городе ответственно и детально все
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    рассказывают! Больше всего понравились гид Анастасия и водитель Николай - в первой части тура: очень заботливые, приветливые и знают ответ на любой вопрос! Из пожеланий: хотелось бы в экскурсиях по городам - больше ходить и смотреть, слишком много стоим в одном месте - слушаем информацию - которая иногда слишком детальна - все равно все это не запомнишь, хочется услышать основное и больше ходить смотреть!!! И не только исторические какие-то памятники и храмы, соборы, но и красивые улочки таких городов как Смоленск, Псков, Тверь.

    Организация хорошая: быстрое заселение в гостиницы, питание на убой трёхразовое, гид основной и в каждом городе
  • В
    Валерия
    26 июля 2024
    Русь могучая. Обширный тур по городам Золотого и Серебряного кольца
    Все прошло отлично! Хорошее питание, единственный нюанс, плохо продумано питание для вегетарианцев - добавить рыбу, яйца (подавали только гарнир).
    Все прошло отлично! Хорошее питание, единственный нюанс, плохо продумано питание для вегетарианцев - добавить рыбу, яйца (подавали только гарнир)
  • М
    Марина
    24 июля 2024
    От Оки до Волги. Золотое кольцо за 10 дней
    Тур очень понравился. Отдельное огромное спасибо Ушанову Денису, который сопоовождал нас в поездке 5 дней. Время пролетело весело и очень познавательно. Гостиницы замечательные. Города, которые посетили, очень впечатлили. Советую всем побывать в этой атмосфере истории.
  • Л
    Людмила
    8 июля 2024
    От Оки до Волги. Золотое кольцо за 10 дней
    Тур прекрасный, но подходит тем, кто не боится движения, кто готов почти каждый день менять города, гостиницы и впечатления). Воочью
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    увидели, как меняется Россия, как история становления государственности неразрывно была связана с православной церковью. А ещё нас поразили так называемые "малые города". В частности, Гороховец и Мышкин, где чувствуется дыхание истории, где понимаешь, что любовь к родному краю была и у предков-купцов, и у их наследников. А теперь у руководителей этих городов, которые возрождают и создают неповторимые объекты, вызывающие настоящий интерес у путешественников.

    Тур прекрасный, но подходит тем, кто не боится движения, кто готов почти каждый день менять городаТур прекрасный, но подходит тем, кто не боится движения, кто готов почти каждый день менять городаТур прекрасный, но подходит тем, кто не боится движения, кто готов почти каждый день менять городаТур прекрасный, но подходит тем, кто не боится движения, кто готов почти каждый день менять города

Ответы на вопросы от путешественников по Иваново в категории «Туры на 10 дней»

Самые популярные туры этой рубрики в Иваново
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Русь могучая. Обширный тур по городам Золотого и Серебряного кольца
  2. От Оки до Волги. Золотое кольцо за 10 дней
  3. Золотые купола России. Тур по городам Золотого кольца
Какие места ещё посмотреть в Иваново
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
  1. Золотые Ворота
  2. Александровский кремль
  3. Свято-Троицкая Сергиева Лавра
Сколько стоит тур в Иваново в сентябре 2024
Сейчас в Иваново в категории "Туры на 10 дней" можно забронировать 3 тура от 26 290 до 57 990. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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