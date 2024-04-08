1 день

Отправление из Москвы. Владимир и Боголюбово

Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос»:

в 07:45 – при отправлении в субботу;

в 09:00 – при отправлении в понедельник.

Отправление из Москвы во Владимир от гостиницы «Космос»:

в 08:00 – при отправлении в субботу;

в 09:15 – при отправлении в понедельник.

Путевая экскурсионная программа.

Обед в кафе города.

Экскурсия по Владимиру – древняя столица Северо-Восточной Руси и один из наиболее посещаемых туристами городов Золотого кольца России: здесь сохранилось несколько удивительных памятников русской средневековой белокаменной архитектуры.

В первую очередь это касается трех достопримечательностей, внесенных ЮНЕСКО в Список объектов всемирного наследия: Успенского собора, Дмитриевского собора и Золотых ворот.

Осмотр достопримечательностей 12 века: Золотые ворота (архитектура) – символ величия и мощи Древней Руси, они оформляли парадный вход в самую богатую княжеско-боярскую часть города.

(архитектура) – символ величия и мощи Древней Руси, они оформляли парадный вход в самую богатую княжеско-боярскую часть города. Дмитриевский собор – памятник Владимиро-Суздальской архитектуры домонгольского периода периода или Успенский собор – шедевр белокаменного зодчества, является уникальной сокровищницей русского церковного искусства, в нем сохраняются росписи XII-XIX вв. Знаменитые фрески иконописца Андрея Рублева. По желанию за дополнительную плату: музей хрусталя и стекла XVIII-XXI веков или экспозиция «Старый Владимир» в 4-х этажной башне 1912 г. (рассказывает о городе конца XIX в. – начала XX в.) или Военно-историческая экспозиция в Золотых воротах.

Отъезд в село Боголюбово.