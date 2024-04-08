Большое Золотое кольцо России
Приглашаем Вас в удивительное и незабываемое путешествие, где Вы сможете сполна оценить впечатляющую древнюю архитектуру и проникнуться историей нашей родины!
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Отправление из Москвы. Владимир и Боголюбово
Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос»:
- в 07:45 – при отправлении в субботу;
- в 09:00 – при отправлении в понедельник.
Отправление из Москвы во Владимир от гостиницы «Космос»:
- в 08:00 – при отправлении в субботу;
- в 09:15 – при отправлении в понедельник.
Путевая экскурсионная программа.
Обед в кафе города.
Экскурсия по Владимиру – древняя столица Северо-Восточной Руси и один из наиболее посещаемых туристами городов Золотого кольца России: здесь сохранилось несколько удивительных памятников русской средневековой белокаменной архитектуры.
В первую очередь это касается трех достопримечательностей, внесенных ЮНЕСКО в Список объектов всемирного наследия: Успенского собора, Дмитриевского собора и Золотых ворот.
Осмотр достопримечательностей 12 века:
- Золотые ворота (архитектура) – символ величия и мощи Древней Руси, они оформляли парадный вход в самую богатую княжеско-боярскую часть города.
- Дмитриевский собор – памятник Владимиро-Суздальской архитектуры домонгольского периода периода или Успенский собор – шедевр белокаменного зодчества, является уникальной сокровищницей русского церковного искусства, в нем сохраняются росписи XII-XIX вв. Знаменитые фрески иконописца Андрея Рублева.
По желанию за дополнительную плату: музей хрусталя и стекла XVIII-XXI веков или экспозиция «Старый Владимир» в 4-х этажной башне 1912 г. (рассказывает о городе конца XIX в. – начала XX в.) или Военно-историческая экспозиция в Золотых воротах.
Отъезд в село Боголюбово.
Экскурсия в Боголюбовский монастырь.
На территории дворца-замка Андрея Боголюбского (единственного гражданского здания Древней Руси, дошедшего до нашего времени хотя бы частично) экскурсия в один из старейших российских монастырей на Владимирской земле – Боголюбовский монастырь: палаты князя Андрея, собор Рождества Богородицы (архитектура).
Церковь Покрова на Нерли (архитектура) – по погодным условиям. Находилась практически на речной «стрелке», оформляя перекрёсток важнейших водных торговых путей. Это чудо, сохранившееся с ХII века, величают лебедь-храм.
Размещение в отеле в г. Суздаль.
Ужин в ресторане отеля.
Суздаль. Переезд в Кострому и обзорная экскурсия в Иваново
08:00 Завтрак в ресторане отеля.
Обзорная экскурсия по Суздалю – город-музей, около 200 памятников истории, многие из которых имеют статус всемирного наследия ЮНЕСКО.
Город называют «славным градом небесным» и «колыбелью Золотого кольца».
Осмотр архитектурного ансамбля Суздальского Кремля.
Суздальский кремль – древнейшее сооружение в городе, вобравшее в себя всю его историю начиная от Владимира Мономаха.
По мнению археологов, кремль в Суздале построили аж в 10 веке, несмотря на это, до наших дней сохранились все главные его строения, за исключением разве что защитных стен и башен.
По желанию за дополнительную плату: Спасо-Ефимиев монастырь с концертом колокольных звонов. Посещение Спасо-Преображенского собора. В монастыре находится могила князя Дмитрия Михайловича Пожарского — выдающегося русского полководца. Музей Деревянного зодчества с уникальными постройками 17-19 веков. Музей выстроен в виде сельской улицы с храмами, жилыми домами, мельницами, амбарами и другими постройками, перевезенными из разных сел и деревень Владимирской области.
Обедв кафе города.
Переезд в Кострому.
Путевая обзорная экскурсия в Иваново.
Город был известен производством текстиля еще с XVII в. С тех пор город называют ситцевым краем, а еще текстильной столицей России и, конечно же, городом невест. Является самым молодым городом Золотого кольца.
Размещение в отеле в г. Кострома.
Ужин в ресторане отеля.
Ярославль и Кострома
07:00 Завтрак в ресторане отеля.
Отправление в Ярославль.
Экскурсия по Ярославлю.
Вы увидите стрелку рек Волги и Которосли, Успенский кафедральный собор, пройдетесь по реконструированной к 1000-летию города Волжской набережной, осмотрите уникальный архитектурный ансамбль центральной части Ярославля, включенной в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Посещение Спасо-Преображенского монастыря – главная городская достопримечательность.
Благодаря укрепленным стенам называется кремлём. Главный собор монастыря сохранил оригинальные росписи, это самый старый из дошедших до нашего времени храмов Ярославля. Здесь был обнаружен рукописный список шедевра древнерусской литературы «Слово о полку Игореве».
По желанию за дополнительную плату: осмотр церкви Ильи Пророка (интерьер – летом, экстерьер – зимой) – выдающийся памятник архитектуры ярославской школы зодчества.
Переезд в Кострому.
Обедв кафе города.
Обзорная экскурсия по Костроме,красивейшему городу на Волге, одной из жемчужин Золотого кольца.
Древний купеческий город, который сохранил до наших дней первозданный облик архитектурного ансамбля XVIII века, приоткроет завесу тайны своей неповторимой истории.
В центре расположены:
- пожарная каланча XIX века – выдающимся памятник классицизма;
- здание Гауптвахты;
- великолепно сохранившийся ансамбль Торговых рядов, которые исправно несут свою службу до сих пор.
Кострома – колыбель династии Романовых. Именно в Ипатьевском монастыре Костромы от опалы Годунова скрывался Михаил Федорович Романов.
Ипатьевский монастырь – главный символ Костромы.
Осмотр территории воссозданного Костромского Кремля, где в Богоявленском соборе хранится чудотворная икона Федоровской божьей матери. Она была написана около 1239 года и прославлена великими чудесами и исцелениями. Это самое древнее произведение иконописи Костромы. Икона издавна почитается как защитница города и охранительница рода Романовых.
Возвращение в отель.
Ужин в ресторане отеля.
Ростов, Переславль-Залесский и Сергиев Посад
07:00 Завтрак в ресторане отеля.
Ростов не спроста назван Великим, ведь его упоминания датируются в летописях 862 годом.
Безмятежное озеро Неро, строгие и нарядные монастыри, тихие улочки и величавый кремль помогают оторваться от суеты и прикоснуться к становлению Руси и православия, вживую перелистать страницы летописей и учебников истории.
Экскурсия в Ростовский кремль.
Обнесённый мощными стенами с башнями, внешне он действительно напоминает кремль – древнерусскую княжескую крепость, но в действительности долгое время был Архиерейским двором – резиденцией ростовских епископов и митрополитов.
Украшают кремль Успенский собор (XVI в.) с уникальной звонницей, на которой полностью сохранился набор из 15 колоколов, Архиерейский двор, Соборная площадь.
По желанию за дополнительную плату: экспозиция "Стены и переходы Ростовского Кремля" (малые переходы) – в летнее время, в зимнее –"Музей ростовской финифти".
Отправление в Переславль-Залесский.
Переславль-Залесский – был основан в 1152 г. князем Юрием Долгоруким.
Переславль славится не только красивыми видами и архитектурными шедеврами, многим из которых уже почти 10 веков. Для такого небольшого городка у него удивительно богатая история. Здесь родился князь Александр Невский, Переславль любили и часто посещали монархи, а Петр I сделал город колыбелью русского военного флота.
Осмотр достопримечательностей города на Красной площади.
Обедв кафе города.
Переезд в Сергиев Посад.
Экскурсия в Троице-Сергиеву Лавру.
Троице-Сергиева Лавра – жемчужина православных святынь России с многовековой историей. Архитектурный ансамбль Троице-Сергиевой лавры находится под охраной ЮНЕСКО.
Троицкий собор (экстерьер) – главный соборный храм и древнейшее из сохранившихся сооружений Троицкого монастыря, первое каменное здание Лавры. Главной святыней собора являются мощи преподобного Сергия Радонежского.
Успенский собор (интерьер) является архитектурным центром Троице-Сергиевой Лавры. Он уступает в старшинстве знаменитому Троицкому собору, но тем не менее своим местоположением и строгой величавостью возглавляет лаврскую группу зданий.
Трапезный и Духовской храмы (интерьер).
Размещение в отеле в г. Сергиев Посад.
Ужин в ресторане отеля.
Александров
08:00 Завтрак в ресторане отеля.
Свободное время.
Отправление в Александров.
Обзорная экскурсия по городу, с посещением Александровского кремля – резиденции первого русского царя Ивана Грозного.
Вы не спеша сможете полюбоваться белокаменными церквями Александровской слободы, фантазируя на тему того, как когда-то Иван Грозный принимал здесь важные государственные решения и учреждал опричнину.
В экскурсионную программу входит знакомство с архитектурным ансамблем музея-заповедника, экспозицией «Государев двор в Александровской слободе», домовым храмом и дворцовыми палатами, средневековыми подвалами, экспозициями «Александровская Слобода. Легенды и были» и «Александровская Слобода XVII-XVIII веков. Успенская обитель».
Обедв кафе города.
Возвращение в отель г. Сергиева Посада.
Свободное время.
Ужин в ресторане отеля.
Углич
08:00 Завтрак в ресторане отеля.
Отправление в Углич.
Обедв кафе города.
Старинный русский городок Углич стоит на реке Волге, как раз в том живописном месте, где она совершает крутой излом. Своим названием он обязан то ли этому угловатому повороту, то ли находившимся тут в древности угольным шахтам, то ли одному из славянских племен.
Угличский кремль – историческое и градостроительное ядро города.
Палаты царевича Димитрия («палаты угличских удельных князей») – единственная сохранившаяся с основания кремля постройка (здание 15 века).
Церковь Дмитрия на Крови – построена на месте гибели царевича Дмитрия. Внутри росписи художников конца 18 века, подробно описывающие это событие.
Спасо-Преображенский собор (интерьер) – кафедральный собор города Углича, расположенный в центре кремля.
Успенская «Дивная» церковь Алексеевского монастыря – здесь хранится чудотворная икона Божией Матери.
Посещение Воскресенского монастыря – одной из самых красивых обителей города. Что удивительно, никто не может назвать точную дату основания монастыря, но многие историки склоняются к 13 веку.
Размещение в отеле в г. Углич.
Ужин в ресторане отеля.
За ужином можно воспользоваться интересным предложением отеля «Чайка 3*» г. Углич – «Попробовать Углич на вкус» – принять участие в дегустации сыров, мясных изделий и Угличской минеральной воды (по желанию за дополнительную плату при бронировании тура). Дегустация сопровождается бокалом вина (для детей предусмотрена замена на безалкогольный напиток).
Внимание! Дегустация проводится только при размещении группы в отеле «Чайка 3*», г. Углич.
Мышкин, Борисоглебский или Мартыново (в зависимости от заезда). Возвращение в Москву
08:00 Завтрак в ресторане отеля.
Отправление в Мышкин.
Обзорная экскурсионная программа в Мышкине, аллея славы, Успенский собор, музей «Русские Валенки» с экспозициями «Лен» и «Сестры и братья валенка», дом ремесел с кузницей и гончарной мастерской.
По преданиям, своим возникновением город обязан мышке, разбудившей спящего князя в момент, когда его собиралась укусить змея. На месте своего спасения князь поставил часовню, вокруг которой и вырос славный город Мышкин.
Мышкины палаты – атмосфера царской жизни. Гостеприимные царь с царицей поведают, как тяжела корона и научат, как уберечься от кошачьих напастей. Вы сможете запустить руку в царские закрома, а в темноте царского зверинца увидите экзотических живых мышей.
(!заезд суббота-пятница!)
«Музей городского быта XIX века» в г. Углич. Музейная экспозиция, насчитывающая более 3000 экспонатов, расскажет о жизни, быте, нравах и традициях угличан.
«Музей истории русской водки». Выставочные стенды музея заполнены всевозможными видами русских алкогольных напитков из разных городов страны. Углич является родиной водочного короля – Петра Арсеньевича Смирнова.
Отъезд в Борисоглебский. Экскурсия по Борисоглебскому монастырю, его архитектурный ансамбль называют жемчужиной древнерусского зодчества 16-17 веков.
Обедв кафе города.
(!заезд понедельник-воскресенье!)
Переезд в Мартыново.
На крайнем западе Ярославской области течёт небольшая (57 км длиной) река Кадка, жители, населяющие её берега – кацкари. Кацкари – русские люди, имеющие, однако, свои особенности в обычаях, языке, фольклоре.
Здешний экскурсовод ознакомит вас с различными кацкими мифами, которые дожили до наших дней.
В кацком подворье посетителей ждут восхитительные животные.
Посещение Музея Кацкарей (крестьянская изба конца ХIХ в.). Жизнь и быт крестьян ХIХ-ХХ вв, в избе все вещи живут на своих местах с 1910 года в окружении кацкого фольклора, кацких мифов и кацкого диалекта.
Коменничаньё – театрально-развлекательная программа на кацком диалекте.
Обед в Мартыново – вас ждет угощение из русской печи (щи, картошка со сметаной, пироги, топленое молоко, разносолы).
Отправление в Москву.
21:00 Ориентировочное время прибытия в Москву (к станции метро «ВДНХ»).
Проживание
Тур предусматривает проживание в отелях по пути следования в номерах категории «стандарт».
Стоимость тура на 1 чел. /руб. (двухместное размещение):
|Питание
|Только завтраки
|Без ужинов
|Полное питание: 7 обедов + 6 завтраков + 6 ужинов
|Стоимость
|37 490
|40 990
|43 990
Доплата за одноместный номер – 10 290 руб.
Доплата для тех, кто предпочитает комфорт – 22 800 руб. /чел. (номера стандартной категории в отелях 4* либо номера повышенной категории (Бизнес/Полулюкс/Люкс) в отелях 3*).
Скидка на дополнительное место (3 человека в номере) – 1400 руб.
Выбор места в автобусе – 3 430 руб.
Отели указаны ориентировочно, возможна замена на аналогичные.
Варианты проживания
ГТК «Суздаль» 3*, г. Суздаль
Этот отель расположен в живописной долине реки Каменка, в 250 км от Москвы. К услугам гостей спа-центр с широким спектром оздоровительных процедур и программ релаксации. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi. Каждое утро в отеле «ГТК Суздаль» подают вкусный завтрак «шведский стол».
Все звукоизолированные номера оснащены телевизором с кабельными каналами и холодильником. В некоторых номерах обустроен уютный гостиный уголок. Гости могут бесплатно посещать бассейн и сауну в течение 1 часа в день. Кроме того, в отеле можно сыграть в боулинг и бильярд.
Отель «Азимут» 3*, г. Кострома
Отель «Азимут Кострома» находится всего в 10 минутах езды от реки Волга. Отель «Азимут» расположен недалеко от исторического центра Костромы с пятиглавым Богоявленским собором и церковью Воскресения.
К вашим услугам комфортабельные номера с бесплатным Wi-Fi и спутниковым телевидением, а также банный комплекс. Все номера отеля «Азимут Кострома» располагают холодильником и собственной ванной комнатой. В некоторых номерах есть мини-кухня.
В деревянном банном комплексе отеля «Азимут» можно посетить традиционную русскую баню, парную, ванную комнату и массажный кабинет. В ресторане Beerstadt подают блюда европейской кухни и пиво. В ресторане традиционной русской кухни готовят настоящие русские блюда, такие как борщ.
Отель «Старая гостиница Лавры» 3*, г. Сергиев Посад
Гостиница расположилась в самом центре города, на территории монастыря, постройка здания которого относится к началу 19 века. При этом, современный ремонт и высокий уровень обслуживание делают данный вариант размещения особенным среди остальных. Стойка регистрации с приветливыми и доброжелательными администраторами работает круглосуточно, на ней можно узнать все подробности об экскурсиях в городе.
Номерной фонд представлен просторными и комфортабельными номерами, выполненными в классическом стиле в светлых тонах, в них есть все необходимое, что может понадобится во время отдыха.
В ресторане подаются блюда русской кухни. Каждое утро в нем накрывается вкусный и сытный завтрак.
Расстояние до ближайшего аэропорта составляет 58 км, до железнодорожного вокзала — 1 км.
Отель «Чайка 3*», г. Углич
Этот отель находится в Угличе, в 10 минутах ходьбы от Угличского Кремля. В отеле "Чайка" к услугам гостей бесплатный Wi-Fi, крытый бассейн, теннисный корт и спа-центр.
Светлые номера оформлены в классическом стиле в теплых тонах. В номерах есть телевизор с плоским экраном, холодильник и собственная ванная комната.
В ресторане "Чайка" подают блюда традиционной русской кухни. В зале с камином можно проводить торжества. На территории отеля работает детское кафе. В вашем распоряжении также фитнес-центр, бильярд и солярий. В отеле можно посетить турецкую баню, сауну и массажный кабинет.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отелях со всеми удобствами по пути следования в номерах категории «стандарт»
- Питание (по выбранному варианту)
- Экскурсионное обслуживание по программе (включая билеты в музеи и услуги гида-сопровождающего)
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Москва и обратно
- Доплата за одноместный номер - 10 290 руб
- Доплата за размещение комфорт - 22 800 руб
- Выбор места в автобусе - 3 430 руб
- Пакет доп. экскурсий по программе - 2 700 руб
- Дегустация при размещении в отеле «Чайка 3*» в г. Углич - 1 000 руб
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Важная информация по туру
- Время отправления и прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
- Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные. А также производить замену гостиницы той же категории или выше.
- При количестве туристов в группе менее 20 человек может предоставляться микроавтобус иномарка туристического класса.
- Компания не организует подселение в номер в целях Вашей безопасности и комфорта.
- Данная программа рекомендуется для детей от 6 лет.
- Рассадка в автобусе фиксированная. Места в автобусе предоставляются автоматически за 1 день до начала тура. В случае нештатной ситуации, доступные места определяются гидом. Услуга "Выбор места", менеджер заранее зафиксирует за Вами желаемое место за дополнительную плату.
- Время по программе тура (особенно время прибытия) указанно ориентировочно. Возможны задержки по независящим от Туроператора обстоятельствам (пробки, поломки автотранспортных средств и пр.), в связи с чем время прибытия автобуса в конечный пункт по маршруту может быть продлен на 2-3 ч. При самостоятельном бронировании Туристами проездных документов для дальнейшего следования к месту назначения (постоянного проживания), необходимо учитывать возможное увеличение времени по туру. Компенсация за проездные билеты (авиа-, жд-), в случае задержки автотранспорта в рамках тура по независящим от Туроператора причинам, не производится.
Входят ли авиа- и ж/д билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как организовано питание в туре?
В турах предусмотрено комплексное питание на всю группу. Учитывать индивидуальные особенности, к сожалению, нет возможности.