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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Щелыково, Кинешма и Праздник Волжского бульвара
08:30Встреча с гидом на ж/д вокзале г. Кинешма с табличкой «Праздник Волжского бульвара».
Отправление автобуса в Щелыково
Переезд в музей-заповедник «Щелыково» (30 км). Путевая информация.
Музей-усадьба А. Н. Островского «Щелыково».
Усадьба великого русского драматурга Александра Николаевича Островского – место, которое он сравнивал «с лучшими местами Швейцарии и Италии», место, ставшее его любовью на всю жизнь. Здесь он много и плодотворно работал, принимал многочисленных гостей, здесь нашел свой последний приют. Здесь бережно хранят его наследие и поддерживают щелыковские традиции.
Вы посетите дом писателя. Именно в этом доме жил А. Н. Островский, приезжая в усадьбу на лето. Впервые посетив Щелыково, драматург с восхищением отзывается о доме, отмечая, что он «удивительно хорош как снаружи оригинальностью архитектуры, так и внутри удобством помещений».
Церковь Николая Святителя в Бережках. Здесь похоронены сам драматург, его отец Николай Федорович, жена Мария Васильевна и дочь Мария Александровна Шателен.
Этнографический музей «Дом Соболева». Бывший крепостной Островских, талантливый столяр и резчик, Соболев выполнял заказы Островских, делал мебель для барского дома.
В настоящее время в доме Соболева размещена этнографическая экспозиция «Быт и традиции наших предков», на которой представлены промыслы, ремесла, быт и традиции крестьян XIX века, характерные для наших мест.
12:30 Возвращение в Кинешму.
Обед в ресторане города.
После обеда – участие в городских гуляниях «Праздник Волжского бульвара».
Волжский бульвар Кинешмы – визитная карточка города, его по праву считают одним из самых живописных мест региона.
В центре программы «Купеческий разгуляй» – широкая праздничная ярмарка, которая разворачивается на верхней и нижней части набережной. Мастера прикладного и художественного творчества представляют изделия из глины и керамики, резьбу по дереву, картины на бересте, мыло ручной работы, художественные изделия из шерсти.
Кинешма всегда вдохновляла живописцев со всей страны, поэтому на празднике Волжского бульвара традиционно проходит выставка-продажа работ кинешемских художников.
Для гостей праздника создают стилизованные интерактивные площадки, фотозоны, мастер-классы по лозоплетению, гончарному делу и старинным танцам, осенние инсталляции, музыкальные и театральные перформансы, игры и квизы, выступления театральных коллективов.
Вечером горожан и гостей приглашает фаер-шоу и дискотека на бульваре.
16:00 Катание на катере по Волге за доп. плату – 650 рублей.
40-минутная прогулка на небольшом катере по широкому простору реки с выходом на стрелку Волги и речки Кинешемки. Только волны, небо, ветер и скорость и проплывающие мимо крутые Волжские берега. Моменты абсолютной свободы и пьянящего счастья.
Обзорная экскурсия по Кинешме.
Город сохранил свое провинциальное очарование и атмосферу уездного купеческого городка – одноэтажные и двухэтажные дома купцов и мещан XIX века органично дополнены особняками купцов-фабрикантов, величественными общественными зданиями, храмовыми ансамблями.
Экскурсия по историческому центру позволит увидеть величественные соборы и храмы, богатство особняков, знаменитый Волжский бульвар, грандиозный Троицко-Успенский кафедральный собор, заложенный ещё в 1745 году, образец русской церковной архитектуры XVIII века.
Рядом красуется великолепная ажурная колокольня собора, возведенная в 1798 году. А Кинешемские Красные ряды – памятник русской архитектурной эклектики, где перемешано всё: тут и романская монументальность, и строгость классики и изящество модерна…
Размещение в гостинице «Мирная пристань».
Ужин в кафе гостинице (за доп. плату 650 руб.).
Юрьевец, Решма и Иваново
Завтрак в ресторане гостиницы. Освобождение номеров.
09:00 Переезд в Юрьевец (61 км).
Обзорная экскурсия по городу
Юрьевец – старейший город Ивановской области, основанный в 1225 г. великим князем Владимирским Юрием (Георгием) Всеволодовичем. Когда-то был городом-крепостью на границе Северо-восточных земель, потом крупным торговым портом на Волге. Среди знаменитых юрьевчан – протопоп Аввакум, архитекторы братья Веснины, режиссёры – Андрей Тарковский и сказочник нашего детства Александр Роу.
На маршруте пешеходной прогулки по городу и вдоль набережной вы увидите: древнее Юрьевецкое городище, валы бывшей крепости «Белый город», храм Богоявления (XVII в.) – один из красивейших храмов России с погребением святого Симона Блаженного, Входо-Иерусалимский собор с его изумительной акустикой и 65-метровой пятиярусной красавицей-колокольней.
Музей кинорежиссёра Андрея Тарковского.
Андрей Арсеньевич Тарковский – признанный мастер кино, талантливый русский режиссер. Его фильмы стали неотъемлемой частью культуры нашего века. Истоки его творчества идут из маленького волжского городка Юрьевца, который он считал своей родиной.
Музей братьев Весниных.
15 января 1986 года в Юрьевце был открыт музей архитекторов братьев Весниных. Разместился он в небольшом двухэтажном доме XIX века из красного кирпича, который до 1904 года принадлежал родителям Весниных, купцам первой гильдии.
В основу экспозиции вошли акварельные пейзажи времен детства и юности будущих архитекторов, а также документы и фотографии из семейного архива, эскизы проектных работ разных периодов их творчества.
13:00 Переезд в Решму (39 км).
Экскурсия по селу, посещение смотровой площадки «Мыс любви».
Решма – старинное русское село над Волгой.
Мыс любви – самая высокая видовая точка на правом берегу Волги в Кинешемском районе. Заросший сосновым лесом утес, откуда открывается удивительной красоты вид на излучину Волги, по которой давным-давно плыли купеческие струги из варяг в греки, шли пароходы с красным товаром, тащили баржи угрюмые бурлаки.
С этим местом связано множество легенд, жутких и романтичных историй.
Обед в кафе на маршруте.
Переезд в Иваново (132 км).
17:30 Прибытие.
Небольшая обзорная экскурсия по Иваново (проездом).
18:30 Завершение программы на ж/д вокзале.
Проживание
В туре предусмотрено размещение в гостинице «Мирная пристань» в г. Кинешма.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|2-местный номер
|1-местный номер
|дети до 12 лет на осн. месте / доп. месте
|15 300
|18 000
|15 000/14 500
Варианты проживания
Отель «Мирная Пристань»
Отель расположен в центре Кинешмы, в здании бывшего причала-дебаркадера, прямо на Волге. Номера очень небольшие, но уютные, с собственным выходом на палубу. Красивый ресторан, хорошие завтраки шведский стол.
Гостиница «Мирная Пристань» занимает плавучий дом на Волжском бульваре, в 5 минутах ходьбы от центра города Кинешмы, и располагает рестораном, в котором подают блюда русской и европейской кухонь. На территории предусмотрена частная парковка.
Все номера гостиницы «Мирная Пристань» включают в себя телевизор, бесплатный Wi-Fi и собственную ванную комнату с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
Каждое утро сервируют завтрак. В баре гостиницы подают закуски и напитки.
Гостиница расположена в 400 метрах от Успенско-Троицкого собора и в 5 минутах ходьбы от художественной галереи Кинешмы. До местного железнодорожного вокзала — 1,2 км, а до автобусного вокзала — 10 минут езды на машине.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное обслуживание по программе: автобус туристического класса (при группе менее 24 человек предоставляется микроавтобус туристического класса, номера мест в этом случае не сохраняются)
- Проживание: 1 ночь в гостинице
- Питание: 1 завтрак, 2 обеда
- Экскурсионная программа (включая билеты в музеи): 9 экскурсий
- Работа сопровождающего и гидов
- Что не входит
- Ж/д билеты до Кинешмы и из Иваново
- Ужин в ресторане гостиницы — стоимость 650 рублей, оплачивается вместе с путёвкой
- Прогулка на катере по Волге — стоимость 650 рублей, оплачивается вместе с путевкой
- Место начала и завершения?
- Ивановская область, Кинешма
- Авиа- и ж/д билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Входит ли страховка в стоимость?
Да, страховка входит в стоимость.
- Возможны ли изменения в программе?
Фирма оставляет за собой право изменять последовательность посещения объектов, а также на замену музеев, не уменьшая общего объёма программы.
- Какой транспорт используется в туре?
Автобус туристического класса (при группе менее 24 человек предоставляется микроавтобус туристического класса, номера мест в этом случае не сохраняются).
- Какими поездами лучше приезжать в Кинешму?
Рекомендуемый проезд:
Москва – Кинешма: поезд № 662 с Ярославского вокзала. Отправление в 22:05, прибытие в 08:21 по местному времени.
Иваново – Москва: поезд № 740 «Ласточка», отправление 19:04, прибытие 22:43 по местному времени на Ярославский вокзал.
- Сколько человек будет в группе?
Группа в туре от 10 до 16 человек. Если будет коллективная заявка, рассмотрим.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите удобную дату из расписанияЭкскурсия длится около 2 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.