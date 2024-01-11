1 день

Шуя и село Парское

10:21 Встреча с гидом в Шуе на перроне у входа в вокзал. Табличка «Гастрономические вкусы».

Посадка в автобус (в автобусе свободная рассадка).

Обзорная экскурсия по Шуе.

Шуя знаменита как родина «выборного царя» Василия Шуйского, купеческими династиями, святыми иконами, дивной красоты храмом Воскресения Христова и самой высокой в России «свечной» колокольней, высота которой 106 м.

А также на всю страну славились шуйские гармошки, шуйские ситцы, шуйская вышивка и шуйские наливки.

По крупицам здесь собирали и бережно хранят предмет нашей гордости – нашу историю.

Шуя это не только история России, но и вкусы и традиции русской кухни.

И начнём мы наше знакомство по старой доброй традиции встречной чарочкой.

Мы посетим один из первых винных заводов и узнаем его историю в Музее «Казённый винный склад № 3», где Вас угостят ягодными настоечками.

В конце XIX и начале XX века было начато строительство более 300 казённых винных заводов (складов, как тогда их называли). Одним из таких заводов был Шуйский казённый винный склад, впоследствии известный как Шуйский ликёроводочный завод.

В настоящее время на территории АО «Шуйская водка» в историческом здании конца XIX века создана экспозиция, повествующая о развитии завода с 1899 года по наши дни.

Экскурсия рассказывает об истории одного из старейших предприятий города.

В продукции используется зерновой спирт «Люкс», очищенная артезианская вода из собственной скважины глубиной 125 м, натуральные ягоды и травы.

А Вас уже ждёт частная «Сыроварня за стеклом», где цех и магазин разделяет стеклянная стена, так что весь процесс производства сыра видят покупатели.

Предприятие выпускает более 15 видов мягких и полутвердых сортов, сыр для жарки халуми, американский пармезан – Монтерей Джек (единственный пока в ассортименте твердый сыр) и камамбер – сыр с белой плесенью, а также масло и творог.

Сыры делаются как по европейским технологиям, так и по разработкам советского времени.

У вас будет возможность купить продукцию сыроварни.

Обед в кафе.

Переезд в удивительное село Парское.

Подъезжающие к селу Парское уже издали увидят старинный собор.

А оказавшись возле него, под горкой заприметят красивую купальню, выстроенную рядом со Святым источником.

Говорят, именно он дал начало поселению.

В селе Парское издревле пересекались большаки из других зажиточных поселений – Дунилова, Иванова, Палеха. И благодаря своему удобному географическому положению село Парское стало идеальным местом для большой торговли!

С XVII века в Парском проходили ежегодные, так называемые Ивановские ярмарки. Местные калачи и рыжики обозами отправлялись в Москву.

Для желающих будет возможность набрать воды из целебного источника и возможность окунуться в Святом источнике.

Посещение частного Музея хлеба и Парского калача.

Здесь вы погрузитесь в увлекательную историю хлебопекарного дела.

Представлен весь круг работ по его изготовлению: начиная от вспахивания земли и сева, заканчивая моментом, когда свежий батон вынимают из печи.

В экспозиции музея наглядно представлена эволюция орудий труда, которыми на протяжении столетий пользовались крестьяне (борона, ручные жернова, ступы).

Радушная хозяйка Елена Калачева не только проведет интересную экскурсию, но и угостит знаменитыми Парским калачём.

Переезд в Иваново, гостиничный комплекс «Сосновый бор».

Размещение в номерах.

Ужин за доп. плату (500 руб.)

Свободное время.