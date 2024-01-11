Вы познакомитесь с небольшими старинными городами, попробуете настойки, наливки и парский калач, сыр и рыбу и, конечно, всевозможные блюда из лука: от закусок до десертов и настоек. Посмотрите на гонки тракторов и самостоятельно прокатитесь на необычном транспорте.
авг
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Шуя и село Парское
10:21 Встреча с гидом в Шуе на перроне у входа в вокзал. Табличка «Гастрономические вкусы».
Посадка в автобус (в автобусе свободная рассадка).
Обзорная экскурсия по Шуе.
Шуя знаменита как родина «выборного царя» Василия Шуйского, купеческими династиями, святыми иконами, дивной красоты храмом Воскресения Христова и самой высокой в России «свечной» колокольней, высота которой 106 м.
А также на всю страну славились шуйские гармошки, шуйские ситцы, шуйская вышивка и шуйские наливки.
По крупицам здесь собирали и бережно хранят предмет нашей гордости – нашу историю.
Шуя это не только история России, но и вкусы и традиции русской кухни.
И начнём мы наше знакомство по старой доброй традиции встречной чарочкой.
Мы посетим один из первых винных заводов и узнаем его историю в Музее «Казённый винный склад № 3», где Вас угостят ягодными настоечками.
В конце XIX и начале XX века было начато строительство более 300 казённых винных заводов (складов, как тогда их называли). Одним из таких заводов был Шуйский казённый винный склад, впоследствии известный как Шуйский ликёроводочный завод.
В настоящее время на территории АО «Шуйская водка» в историческом здании конца XIX века создана экспозиция, повествующая о развитии завода с 1899 года по наши дни.
Экскурсия рассказывает об истории одного из старейших предприятий города.
В продукции используется зерновой спирт «Люкс», очищенная артезианская вода из собственной скважины глубиной 125 м, натуральные ягоды и травы.
А Вас уже ждёт частная «Сыроварня за стеклом», где цех и магазин разделяет стеклянная стена, так что весь процесс производства сыра видят покупатели.
Предприятие выпускает более 15 видов мягких и полутвердых сортов, сыр для жарки халуми, американский пармезан – Монтерей Джек (единственный пока в ассортименте твердый сыр) и камамбер – сыр с белой плесенью, а также масло и творог.
Сыры делаются как по европейским технологиям, так и по разработкам советского времени.
У вас будет возможность купить продукцию сыроварни.
Обед в кафе.
Переезд в удивительное село Парское.
Подъезжающие к селу Парское уже издали увидят старинный собор.
А оказавшись возле него, под горкой заприметят красивую купальню, выстроенную рядом со Святым источником.
Говорят, именно он дал начало поселению.
В селе Парское издревле пересекались большаки из других зажиточных поселений – Дунилова, Иванова, Палеха. И благодаря своему удобному географическому положению село Парское стало идеальным местом для большой торговли!
С XVII века в Парском проходили ежегодные, так называемые Ивановские ярмарки. Местные калачи и рыжики обозами отправлялись в Москву.
Для желающих будет возможность набрать воды из целебного источника и возможность окунуться в Святом источнике.
Посещение частного Музея хлеба и Парского калача.
Здесь вы погрузитесь в увлекательную историю хлебопекарного дела.
Представлен весь круг работ по его изготовлению: начиная от вспахивания земли и сева, заканчивая моментом, когда свежий батон вынимают из печи.
В экспозиции музея наглядно представлена эволюция орудий труда, которыми на протяжении столетий пользовались крестьяне (борона, ручные жернова, ступы).
Радушная хозяйка Елена Калачева не только проведет интересную экскурсию, но и угостит знаменитыми Парским калачём.
Переезд в Иваново, гостиничный комплекс «Сосновый бор».
Размещение в номерах.
Ужин за доп. плату (500 руб.)
Свободное время.
Фестиваль Лук-Лучок
Завтрак.
Переезд в посёлок Лух.
До сих пор историки спорят, когда же был основан Лух. Но достоверно известно, что уже при внуке Чингизхана — Батые, Лух сожгли, а до этого разграбили.
Будущий городок вырос рядом с форпостом Владимиро-Суздальского княжества. От нее сохранились земляные валы, на которых воссоздали кусок средневековой деревянной крепости XII-XIV веков.
На въезде гостей встречает древний герб города образца 18 века.
Лух – родина самого ядреного сорта лука, без которого, по преданию, не обходилась ни одна трапеза Ивана Грозного.
Здесь выращивали так много лука, что для возделывания грядок и прополки приходилось приглашать жителей соседних деревень.
Лух укрепил звание луковой столицы России открытием «Лукового терема».
Сегодня в «Луковом тереме» можно увидеть экспозицию убранства старорусской избы с дореволюционными атрибутами домашнего обихода, предметами кухонной утвари, платьями и рубахами, сшитыми в позапрошлом столетии, попробовать луковые пироги по старинным лухским рецептам, приобрести местную сувенирную продукцию.
Особый интерес гостей вызывает дворовая территория, украшенная деревянными скульптурами, лавочками, беседкой, созданными руками жителя лухского поселения, народного мастера Ивановской области Камиля Давлетова.
Особую популярность Фестивалю Лука придал «Острый репортаж» Аллы Михеевой из популярной телепередачи «Вечерний Ургант», которая побывала на этом празднике жизни и привезла массу невероятных впечатлений и новых «перлов» народного творчества, а его колоритный участник с песней «Эх, лук, лучок!» буквально «взорвал» просторы интернета!
Приглашаем вас принять участие в праздновании дня Лука в Лухе!
Вы сможете посетить луковую ярмарку-продажу, угоститься луковой настойкой, выбрать «Королеву Лука» и спеть луковые песни!
На мероприятие ежегодно приезжают 100 тысяч гостей с разных концов России.
Продолжением чудо-праздника станет знакомство с замечательным городом Лух, в ходе которого мы посетим старинный Николо-Тихоновский лухский монастырь, основанный в 1498 году святым Тихоном Луховским. В святой обители обретены чудотворные иконы - образ Божией Матери Державная и уникальный образ – икона святого Тихона «Неизрубаемая» с чудесной историей.
Переезд в деревню Понькино.
Гастрономический пир из экологически чистых деревенских продуктов.
Деревенская еда из печи – неповторимый вкус славянской кухни: русские зелёные щи, картошечка с зеленью, сало домашнее, соления, выпечка и деревенский напиток, приготовленные с душой. Ни с чем не сравнимый вкус и аромат русских деревенских щей с зеленой квашеной капустой.
Мы угостим вас ароматным чаем с деревенской ватрушкой.
Возвращение в гостиничный комплекс « Сосновый бор» в г. Иваново.
Иваново, Тейково и Гаврилов посад
Завтрак.
Освобождение номеров.
Проездная автобусная экскурсия по г. Иваново.
В городе Иваново немало архитектурных ансамблей разных эпох: под охраной государства находятся около 400 памятников истории и архитектуры. Архитектурные достопримечательности представлены образцами стилей «модерн» и «конструктивизм», созданных в начале ХХ столетия – «дом-Корабль», «дом-баржа», «дом-Пуля», «дом-Подкова», «дом-Птица».
Отправление в Гаврилов Посад.
Остановка в г. Тейково.
Село Тейково упоминается впервые в начале XVII века в связи с крестьянскими бунтами Смутного времени 1613, 1618, 1651 годов.
Экскурсия на частное предприятие «Рыбная экоферма».
Клариевые мраморные сомы считаются деликатесом и разводятся в больших количествах в Европе. Здесь вас ждет рассказ о разведении сома, а также дегустация рыбной продукции, которую вы сможете приобрести.
Наше путешествие продолжается и мы отправимся в Гаврилов посад знакомиться с историей дворцового конного завода со времен Ивана Грозного!
Государеву конюшню учредили в эпоху Ивана Грозного, а уже в XVII веке гавриловская конюшня была на первом месте среди придворных конных заводов!
Символ города – лошадь, вставшая на дыбы – словно «соскочила» с флюгера одной из заводских башен.
Век спустя все заводские здания были отстроены в кирпиче, а на заводе содержалось 500 лошадей! Еще век спустя на гавриловском конном заводе стали выводить породу «владимирский тяжеловоз».
Кстати, именно в Гавриловом Посаде родился и вырос купец Синебрюхов, основатель финской пивной корпорации «Синебрюкофф», которая до сих пор является крупнейшей пивоваренной компанией в Финляндии!
Обед в кафе.
«Родина владимирского тяжеловоза» – так называется экспозиция в музее российских национальных напитков, куда мы с вами и держим путь. Уникальный музей разместился в здании дворцового конного завода.
Вы побываете в музейно-дегустационном центре «Дворцовый завод», где узнаете об истории русских напитков и старинными способами приготовления, а так же посудой, предназначенной для хранения и другой атрибутикой, так или иначе связанной с этими напитками.
Для желающих за дополнительную плату (1000 руб. при бронировании тура) принять участие в дегустации «Хмельное застолье»: отведаете мед ставленный, яблочную наливку, малиновую наливку, огуречную настойку и настойку Кехтеровка.
Напоследок вы сможете приобрести вкусные и полезные сувениры.
После такой насыщенной программы и нашего сказочного путешествия вы останетесь довольны и непременно скажете: «И я там был, мед-пиво пил!»
Переезд во Владимир.
19:30 Окончание программы в г. Владимир на ж/д вокзале.
Проживание
В туре предусмотрено размещение в гостиничном комплексе «Сосновый бор» в г. Иваново.
Стоимость тура на 1 человека: 21 250 рублей.
Доплата за одноместное размещение: 4 500 рублей.
Варианты проживания
Гостиничный комплекс «Сосновый Бор»
Гостиничный комплекс «Сосновый бор» расположен в экологически чистом районе Иваново, возле соснового леса. К услугам гостей сад, терраса и бар. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. В комплексе работает круглосуточная стойка регистрации, ресторан и обустроена детская игровая площадка.
Все номера оборудованы телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В числе удобств собственная ванная комната с ванной или душем. В некоторых номерах есть балкон. В числе удобств номеров шкаф для одежды.
Каждое утро в гостиничном комплексе «Сосновый бор» сервируется завтрак «шведский стол». Гости могут посетить ресторан русской кухни. В распоряжении гостей помещения для совещаний и банкетный зал.
Любители активного отдыха могут заняться лыжным спортом или совершить пешие прогулки.
До железнодорожного вокзала Иваново — 12 км. До центра города 15 минут езды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание по программе: автобус туристического класса (при группе менее 24 человек предоставляется микроавтобус туристического класса), в автобусе свободная рассадка
- Проживание
- Питание: 2 завтрака, 3 обеда
- Экскурсионная программа (включая билеты в музеи)
- Дегустации
- Работа сопровождающего и гидов
Что не входит в цену
- Ж/д билеты до Шуи и из Владимира
- Питание, не включенное в программу: в Т.Ч. ужины
- Дегустация «Хмельное застолье» в Гавриловом посаде - 1000 руб. /чел
Место начала и завершения?
Билеты входят в стоимость?
Ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость?
Да, страховка входит в стоимость.
Какой транспорт используется в туре?
Автобус туристического класса (при группе менее 24 человек предоставляется микроавтобус туристического класса), в автобусе свободная рассадка.
Сколько человек будет в группе?
Группа в туре от 10 до 16 человек. Если будет коллективная заявка, рассмотрим.
На какие поезда лучше брать билеты?
Рекомендованный проезд из Москвы: поезд: №740, отправление в 07:07 с Курского вокзала, прибытие в Шую в 10:21.
Рекомендованный поезд из Санкт-Петербурга: поезд № 045, отправление в 19:36, прибытие в Иваново в 10:06.
Встреча на ж/д вокзале.
Рекомендованный проезд из Владимира:
- поезд № 733 «Ласточка», отправление в 20:16, прибытие в Москву в 22:10;
- поезд № 707 «Стриж», отправление в 20:54, прибытие в Москву в 22:35;
- поезд № 739 «Ласточка», отправление в 21:03, прибытие в Москву в 22:41.
Билеты туристы покупают самостоятельно.