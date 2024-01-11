1 день

Приезд, экскурсия по городу Иваново, музеи, переезд в Кинешму

Рекомендуемый поезд из Москвы — № 740, отправление в 07:07 с Курского вокзала, прибытие в Иваново в 10:48.

10:48 Встреча с гидом на ж/д вокзале у ткацкого станка.

Посадка в автобус (в автобусе свободная рассадка).

Обзорная автобусная экскурсия по городу Иваново.

Этогород уникальных домов-метафор, самой революционной истории, родина «главного» модельера России Славы Зайцева и отца русского шансона Аркадия Северного, самый молодой и колоритный город Золотого кольца России!

«Город невест», «Ситцевый рай», «Сердце русского текстиля», даже «русский Манчестер» — всё это народные имена Иваново!

А еще это третий по значимости после Питера и Москвы центр революции 1917 года, не зря именно здесь сосредоточено множество смелых и провокационных памятников советского градостроительного зодчества.

Мы увидим Дом-корабль, Дом-птицу и Дом-пулю, двухцветную церковь, обманчиво древний Введенский монастырь, знаменитую Щудровскую палатку XVII века, а также самый необычный и даже смелый памятник Аркадию Северному.

Архитектурное разнообразие ивановских улиц охватывает практически все стили — от барокко до модерна.

Обед в ресторане.

Посещение государственного историко-краеведческого музея имени Д. Г. Бурылина — одного из лучших в России коллекционных музеев.

В его собрании с исключительной полнотой и в лучших образцах представлены уникальные коллекции "редкостей и древностей", собранные его основателем Дмитрием Геннадьевичем Бурылиным — известным иваново-вознесенским меценатом, коллекционером, просветителем.

Музей промышленности и искусства, имеющий вековую историю, насчитывает в своих фондах более 780 тысяч музейных предметов от античности до современности.

Это предметы старины, фарфор, живопись, нумизматика, оружие, книги, предметы декоративно-прикладного искусства и многое другое. Музей по праву считается одним из лучших музеев провинциальной России.

Переезд в г. Кинешму, который расположился на берегу Волги.

Первое упоминание о городе относится к XV веку. Впрочем, в последующие века Кинешма была хоть и большим и богатым, но сельским поселением (слободой).

Городской статус Кинешма получила только в 1777 году в рамках екатерининских городских реформ.

Помимо волжской торговли, в городе развивалось и собственное текстильное производство.

Размещение в гостинице.

Ужин.