Ноябрьские праздники на Волге. Ивановская область
Групповой тур в Иваново

Ноябрьские праздники на Волге

4.7
3 отзыва
Праздники можно встречать дома в кругу друзей, а можно отправиться в путешествие по Ивановской области! Это возможность открыть для себя маленькую Россию, история и культура которой живет в небольших городах и поселках Ивановского края: Иваново, Шуе, Кинешме и тесно связана с князьями Шуйскими и Пожарскими.

В нашей программе много интересных самобытных музеев, посещение театра, а также увлекательная экскурсия и показ коллекции льняной одежды. Ну что, собирайте чемодан, отправляемся в путешествие!
Ноябрьские праздники на Волге. Ивановская область
Ноябрьские праздники на Волге. Ивановская область
Ноябрьские праздники на Волге. Ивановская область
Ближайшие даты:
4
ноя

Что вас ожидает:

От барокко до модерна
От барокко до модерна
Прогуляетесь по улицам города Иваново, архитектурное разнообразие которого охватывает практически все стили
Театральный вечер
Театральный вечер
Побываете на спектакле Кинешемского театра — одного из старейших в нашей стране
Коллекция редкостей и древностей
Коллекция редкостей и древностей
Посетите музей имени Д. Г. Бурылина — один из лучших в России коллекционных музеев, в собрании которого с исключительной полнотой представлены уникальные "редкости и древности"
Дефиле-показ "Русский лен"
Дефиле-показ "Русский лен"
Побываете на интересной экскурсии «От монастырской вышивки до наших дней» с показом коллекции, изготовленной на Шуйской строчевышивальной фабрике

Программа тура по дням

1 день

Приезд, экскурсия по городу Иваново, музеи, переезд в Кинешму

Рекомендуемый поезд из Москвы — № 740, отправление в 07:07 с Курского вокзала, прибытие в Иваново в 10:48.

10:48 Встреча с гидом на ж/д вокзале у ткацкого станка.

Посадка в автобус (в автобусе свободная рассадка).

Обзорная автобусная экскурсия по городу Иваново.

Этогород уникальных домов-метафор, самой революционной истории, родина «главного» модельера России Славы Зайцева и отца русского шансона Аркадия Северного, самый молодой и колоритный город Золотого кольца России!

«Город невест», «Ситцевый рай», «Сердце русского текстиля», даже «русский Манчестер» — всё это народные имена Иваново!

А еще это третий по значимости после Питера и Москвы центр революции 1917 года, не зря именно здесь сосредоточено множество смелых и провокационных памятников советского градостроительного зодчества.

Мы увидим Дом-корабль, Дом-птицу и Дом-пулю, двухцветную церковь, обманчиво древний Введенский монастырь, знаменитую Щудровскую палатку XVII века, а также самый необычный и даже смелый памятник Аркадию Северному.

Архитектурное разнообразие ивановских улиц охватывает практически все стили — от барокко до модерна.

Обед в ресторане.

Посещение государственного историко-краеведческого музея имени Д. Г. Бурылина — одного из лучших в России коллекционных музеев.

В его собрании с исключительной полнотой и в лучших образцах представлены уникальные коллекции "редкостей и древностей", собранные его основателем Дмитрием Геннадьевичем Бурылиным — известным иваново-вознесенским меценатом, коллекционером, просветителем.

Музей промышленности и искусства, имеющий вековую историю, насчитывает в своих фондах более 780 тысяч музейных предметов от античности до современности.

Это предметы старины, фарфор, живопись, нумизматика, оружие, книги, предметы декоративно-прикладного искусства и многое другое. Музей по праву считается одним из лучших музеев провинциальной России.

Переезд в г. Кинешму, который расположился на берегу Волги.

Первое упоминание о городе относится к XV веку. Впрочем, в последующие века Кинешма была хоть и большим и богатым, но сельским поселением (слободой).

Городской статус Кинешма получила только в 1777 году в рамках екатерининских городских реформ.

Помимо волжской торговли, в городе развивалось и собственное текстильное производство.

Размещение в гостинице.

Ужин.

Приезд, экскурсия по городу Иваново, музеи, переезд в КинешмуПриезд, экскурсия по городу Иваново, музеи, переезд в КинешмуПриезд, экскурсия по городу Иваново, музеи, переезд в КинешмуПриезд, экскурсия по городу Иваново, музеи, переезд в Кинешму
2 день

Экскурсия по Кинешме, музеи, Кинешемский театр

После завтрака мы пригласим вас на обзорную пешеходную экскурсию по историческому центру города с посещением Успенского собора.

Мы прогуляемся по его уютным улицам, полюбуемся на исторические постройки 19 века.

Посадская площадь, Дворянское собрание, Красные торговые ряды, дом Поленовых-Тихомировых… Каждое здание, имеет свой неповторимый архитектурный стиль.

Прогуляемся по Волжскому бульвару вы познакомитесь с его историей, увидите места, где известный драматург А. Н. Островский писал бессмертную пьесу «Бесприданница». Именно здесь в Кинешме в 1936 году проходили съемки одноименного фильма.

Посетим художественный и исторический музеи с уникальной для небольшого поволжского города коллекцией русских художников: Коровина, Айвазовского, Савицкого, а также уникальными экспонатами эпохи Смутного времени и золотого века кинешемского купечества.

Кинешма — один из старейших промышленных центров Верхнего Поволжья. Город сохранил свое провинциальное очарование и атмосферу уездного купеческого городка.

Обед.

Посещение частного Музея валенок.

«Чтоб зимою не болеть, надо валенки надеть». Вам расскажут и покажут как ручным способом изготавливаются валенки.

В настоящее время музей хранит более чем 200 экспонатов, среди них и старинные шерстобойные машины, и инструменты для изготовления валенок, и валенки-рекордсмены, и декорированные валенки, и валенки-шахматы, различные изделия из шерсти, валенки необычных форм, коллекция миниатюрных валеночек и многое другое.

Здесь вы сможете купить для себя и своих близких тёплую обувь на зиму, это не только красиво и модно, но и очень удобно.

Возвращение в отель.

Свободное время.

А вечером мы приглашаем Вас на спектакль в Кинешемский театр — один из старейших в стране. Он был основан горожанами в 1898 году в память о великом драматурге А. Н. Островском.

Изучение фольклора, быта, диалекта Кинешемского уезда дало драматургу богатейший фактический материал для его произведений, таких как: «Волки и овцы», «На бойком месте», «Гроза» и другие.

Ужин за дополнительную плату (600 рублей).

Экскурсия по Кинешме, музеи, Кинешемский театрЭкскурсия по Кинешме, музеи, Кинешемский театр
3 день

Экскурсия по Шуе, экскурсия "От монастырской вышивки до наших дней" с показом коллекции "Русский лен", отъезд

09:00 Завтрак.

10:00 Переезд в Шую.

Обзорная экскурсия по Шуе — старинному уютному русскому городу над рекой Тезой, известному с начала XVI в.

Шуя — древний город, с его именем связана одна из ветвей суздальских князей Шуйских и легендарное имя Дмитрия Пожарского.

Шуя знаменита купеческими династиями, святыми иконами, дивной красоты храмом Воскресения Христова, где хранится список чудотворной иконы Шуйской — Смоленской Божьей Матери, и самой высокой в России «свечной» колокольней.

Пешеходная экскурсия по историческому центру города, где вы познакомитесь с памятниками архитектуры, относящимися к 18-19 векам. Колокольня Воскресенского собора высотой 106 метров- одна из самых высоких в России.

Интересными памятниками классической архитектуры являются торговые ряды и павильон Возовых весов.

Обед в кафе с дегустацией 3 видов шуйских настоек.

Среди многочисленных центров русских художественных ремесел Шуя занимает особое место. Она является с древних времен центром русской промышленности, торговли, развития различных народных промыслов.

Вышивка Шуи ведет свое происхождение с древних времен. Существуя ранее как домашнее занятие, она одна из первых превратилась в ремесло, а потом — и в промысел, благодаря тесным связям с городской средой.

Помимо строчки в Шуе широкое распространение в это время получила тамбурная и гладьевая вышивка «белым по белому».

В конце нашей программы мы пригласим вас на интересную экскурсию «От монастырской вышивки до наших дней» с показом коллекции «Русский лен», изготовленной на Шуйской строчевышивальной фабрике.

Это предприятие народных художественных промыслов основано в 1934 году. Ассортимент выпускаемой продукции насчитывает более двухсот наименований.

Все изделия предприятия оформлены традиционной вышивкой, которая отличается тонким вкусом и высоким мастерством. Для выпуска изделий используются в основном натуральные льняные ткани.

У вас также будет возможность приобрести продукцию данного предприятия.

18:45 Переезд на ж/д вокзал в г. Шуя.

Рекомендуемый поезд из Шуи — №740, отправление в 19:35, прибытие в Москву в 22:35.

Трансфер в Иваново на ж/д вокзал.

Отправление в Москву самостоятельно.

Рекомендуемый поезд из Иваново — №740 «Ласточка». Отправление в 19:04, прибытие в Москву в 22:45.

Экскурсия по Шуе, экскурсия "От монастырской вышивки до наших дней" с показом коллекции "Русский лен", отъездЭкскурсия по Шуе, экскурсия "От монастырской вышивки до наших дней" с показом коллекции "Русский лен", отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Кинешме.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Гостиница2-местное размещениеДоплата за 1-местное размещение
“Садко”18 3002 000
“Мирная пристань”19 9004 000

Варианты проживания

Отель «Садко»

2 ночи

Гостиница «Садко» расположена в городе Кинешма. Приветливые сотрудники круглосуточной стойки регистрации помогут с размещением и ответят на любой интересующий вопрос.

В номерах Вас ожидает шкаф для хранения одежды, бесплатные косметические принадлежности, телевизор и свободный доступ к сети Wi-Fi.

По предварительной договорённости допускается проживание с домашними питомцами. Для удобства гостей предоставляется парковка для личного авто. В числе дополнительных услуг имеется бильярд.

Предусмотрен завтрак, который оплачивается отдельно, на территории работает одноимённый ресторан. Поблизости есть продуктовый магазин, а во дворе обустроена зона для приёма пищи.

Рядом находится ПКиО им. 35-летия победы и спортивный комплекс Волжанин, а ближе к Волге художественно-исторический и краеведческий музеи. Расстояние до автовокзала и Ж/Д станции всего 4,5 км.

Отель «Садко»Отель «Садко»Отель «Садко»Отель «Садко»Отель «Садко»Отель «Садко»Отель «Садко»Отель «Садко»

Отель «Мирная пристань»

2 ночи

Гостиница "Мирная Пристань" занимает плавучий дом на Волжском бульваре, в 5 минутах ходьбы от центра города Кинешмы, и располагает рестораном, в котором подают блюда русской и европейской кухонь.

На территории предусмотрена частная парковка. Все номера гостиницы "Мирная Пристань" включают в себя телевизор, бесплатный Wi-Fi и собственную ванную комнату с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

Каждое утро сервируют завтрак. В баре гостиницы подают закуски и напитки.

Гостиница расположена в 400 метрах от Успенско-Троицкого собора и в 5 минутах ходьбы от художественной галереи Кинешмы.

До местного железнодорожного вокзала - 1,2 км, а до автобусного вокзала - 10 минут езды на машине.

Отель «Мирная пристань»Отель «Мирная пристань»Отель «Мирная пристань»Отель «Мирная пристань»Отель «Мирная пристань»Отель «Мирная пристань»Отель «Мирная пристань»Отель «Мирная пристань»Отель «Мирная пристань»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное обслуживание по программе: автобус туристического класса (при группе менее 24 человек предоставляется микроавтобус туристического класса в автобусе свободная рассадка)
  • Проживание: 2 ночи в гостиница "Садко" (5 номеров) или в отеле "Мирная пристань" (8 номеров)
  • Питание: 2 завтрака, 3 обеда, 1 ужин
  • Экскурсионная программа
  • Работа сопровождающего и гидов
  • Входные билеты в музеи
  • Дегустации
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Ж/д билеты до Иваново и из Шуи или Иваново
  • Питание, не указанное в программе, в т. ч 1 ужин - 600 рублей
  • Билеты на спектакль в Кинешемском театре
Место начала и завершения?
Иваново, железнодорожный вокзал
Входят ли авиа- и ж/д билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Да, страховка входит в стоимость тура.

На чем можно приехать и уехать?

Прибытие: рекомендуемый поезд из Москвы – № 740, отправление в 07:07 с Курского вокзала, прибытие в Иваново в 10:48. Отъезд: рекомендуемый поезд из Шуи – №740, отправление в 19:35, прибытие в Москву 22:35. Рекомендуемый поезд из Иваново – №740 «Ласточка», отправление в 19:04, прибытие в Москву в 22:45.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
А
11 янв 2024
Удивили маленькие города Палех и Шуя необычайной красоты соборы, музеи, чудесный мастер класс по росписи броши.
Удивили маленькие города Палех и Шуя необычайной красоты соборы, музеи, чудесный мастер класс по росписи броши.Удивили маленькие города Палех и Шуя необычайной красоты соборы, музеи, чудесный мастер класс по росписи броши.Удивили маленькие города Палех и Шуя необычайной красоты соборы, музеи, чудесный мастер класс по росписи броши.Удивили маленькие города Палех и Шуя необычайной красоты соборы, музеи, чудесный мастер класс по росписи броши.
Т
7 ноя 2023
Ездила я от турагентства "Большая Страна". Они - молодцы, достойные похвалы и процветания!
Ездила я от турагентства &quot;Большая Страна&quot;. Они - молодцы, достойные похвалы и процветания!Ездила я от турагентства &quot;Большая Страна&quot;. Они - молодцы, достойные похвалы и процветания!Ездила я от турагентства &quot;Большая Страна&quot;. Они - молодцы, достойные похвалы и процветания!Ездила я от турагентства &quot;Большая Страна&quot;. Они - молодцы, достойные похвалы и процветания!Ездила я от турагентства &quot;Большая Страна&quot;. Они - молодцы, достойные похвалы и процветания!Ездила я от турагентства &quot;Большая Страна&quot;. Они - молодцы, достойные похвалы и процветания!Ездила я от турагентства &quot;Большая Страна&quot;. Они - молодцы, достойные похвалы и процветания!Ездила я от турагентства &quot;Большая Страна&quot;. Они - молодцы, достойные похвалы и процветания!Ездила я от турагентства &quot;Большая Страна&quot;. Они - молодцы, достойные похвалы и процветания!Ездила я от турагентства &quot;Большая Страна&quot;. Они - молодцы, достойные похвалы и процветания!
К
27 авг 2023
Все было прекрасно. Очень понравилось.
Все было прекрасно. Очень понравилось.Все было прекрасно. Очень понравилось.Все было прекрасно. Очень понравилось.Все было прекрасно. Очень понравилось.

Тур входит в следующие категории Иваново

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