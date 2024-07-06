Программа тура по дням
Отправление из Москвы. Дмитров, Калязин и Углич
07:45 Встреча группы в Москве, станция метро «Комсомольская», здание Ленинградского вокзала, в центре зала ожидания на первом этаже, у лифта (табличка «Волжское путешествие»).
Отъезд в Дмитров. Один из самых древних городов в Московской области, история которого насчитывает более 8 столетий. Дмитров является важным городом-портом, расположенном на канале имени Москвы на расстоянии 65 км от столицы.
Экскурсионная программа:экскурсия в Дмитровский Кремль — это уникальный памятник оборонного зодчества, а также посетим Успенский кафедральный собор XVI века.
Отправление в Калязин — это один из древнейших русских городов на Верхней Волге. Здесь останавливался великий путешественник Афанасий Никитин во время своего путешествия в Индию. Калязин обожал Петр I, частенько навещая город во время своих потешных речных походов. На всю Россию славились калязинские кузнецы, сапожники, валяльщики и кружевницы.
Калязин — это, в первую очередь, возможность увидеть уникальную колокольню Николаевского Собора. Во время строительства Угличского водохранилища все строения, которые были рядом с колокольней, затопило, а она осталась стоять у самой кромки водной глади.
Кажется, будто бы колокольня парит над поверхностью воды. Эта постройка стала визитной карточкой города.
Обед.
Экскурсионная программа: обзорная экскурсия, ансамбли Введенской и Вознесенской церквей, пешеходная прогулка по старинной купеческой улице с выходом на набережную к затопленной колокольне Николаевского собора.
Переезд в Углич — исконно русский город на берегу изгиба Волги.
Когда Углич был основан, изгиб был настолько крут, что его называли «углом» — отсюда и название города. Здесь так тихо, красиво и безмятежно, что совсем не ощущаешь, что на его улицах некогда кипели страсти и вершилась история страны.
Углич — небольшой город, но по части достопримечательностей вполне может сравниться с крупными и прославленными соседями по Золотому кольцу.
Экскурсионная программа: обзорная экскурсия по городу, Успенская площадь. Архитектура Угличского кремля, Храм Дмитрия-на-крови. Церковь построена на месте убийства наследника Ивана Грозного, царевича Димитрия Угличского.
Размещение в гостинице.
По желанию возможна организация ужина за дополнительную плату.
Деревня Мартыново, Мышкин и Рыбинск
Завтрак.
Переезд в Мартыново.
Деревня Мартыново — «столица» древнего Кацкого стана. Здесь живут кацкари – самобытная общность русского народа (официально признанная), с собственным диалектом, традициями и даже со своей мифологией!
Вас ждет увлекательное знакомство с бытом, традициями и мифами удивительно веселых кацкарей. Это настоящая энциклопедия крестьянского крепкого хозяйства, хранящая подлинный древний дух матушки-России.
Экскурсионная программа: экскурсия по этнографической избе, посещение кацкого подворья, угощение из русской печки (томлёная картошка, топлёное молоко, солёные огурчики, хлеб, чай).
Участие в интерактивной программе «Настоящий кацкарь!».
Отъезд в Мышкин.
На высоком берегу Волги, недалеко от Рыбинского водохранилища стоит маленький городок с забавным именем — Мышкин. В нём всего 6,5 тыс. жителей. Тем не менее он вошёл во все маршруты по Верхней Волге и в настоящее время является настоящим туристическим центром России.
Экскурсионная программа: посещение Музея Мыши, музея крестьянской архитектуры малых форм и музея уникальной техники «Мышкинский СамоходЪ», посетите дом ремёсел: кузница и гончарная мастерская, музей «Русские валенки».
Обед.
Отправление в Рыбинск — это красивый город, раскинувшийся на живописных берегах Рыбинского водохранилища и реки Волги.
Рыбинск сочетает в себе богатую историю купечества, тяжелый труд бурлаков, бурное развитие промышленности.
Экскурсионная программа:обзорная экскурсия по городу — прекрасный способ познакомиться с уютным и душевным городом.
В историческом центре вы почувствуете дух старины, увидите дореволюционные вывески и памятники архитектуры, а также послушаете увлекательный рассказ гида о прошлом Рыбинска и о том, чем город живёт сейчас.
Размещение в гостинице.
По желанию возможна организация ужина за дополнительную плату.
Ярославль с мастер-классом, Соляной остров в поселке Некрасовское и Кострома
Завтрак.
Переезд в Ярославль — столицу Золотого кольца России.
Экскурсионная программа: обзорная экскурсия по Ярославлю, Волжская набережная, самая древняя часть — стрелка рек Волги и Которосли, памятник Ярославу Мудрому — основателю города, церковь Ильи Пророка.
Мастер-класс по росписи изразца.
Изразцы — один из брендов Ярославля. Они известны с давних времен. Ярославские изразцы — это отдельная ветвь развития искусства керамики.
Ведущий расскажет об этих изделиях разных времен, о сюжетах и цветах. Посетители узнают, как выглядели муравленые и голландские изразцы и где их можно встретить в Ярославле.
Переезд в пос. Некрасовское.
Соляной остров — удивительный по красоте и самобытности туристический комплекс в самом сердце Ярославской земли. Живописное расположение в заливе реки Солоницы позволяет соединить в себе лучшие качества для создания незабываемого отдыха.
Обед.
Экскурсионная программа: интерактивная познавательно-развлекательная программа в туристическом комплексе «Соляной остров».
Переезд в Кострому.
Экскурсионная программа: обзорная экскурсия по городу. Мы увидим комплекс Торговых рядов, центральную площадь, памятник Ивану Сусанину, пожарную каланчу, беседку Н. Островского и многое другое!
Переезд в Иваново.
Размещение в гостинице.
По желанию возможна организация ужина за доп. плату.
Иваново, Суздаль и Владимир
Завтрак.
Автобусная экскурсия по Иваново.
Выезжаем на экскурсию в Суздаль — город-музей, ведь такого количества памятников истории Руси, а также дошедших до наших дней в целости и сохранности старинных строений, уникальных церквей и объектов деревянного зодчества нет нигде.
Интересно, что при этом в Суздале нет ни одного промышленного предприятия, что делает его экологически чистым местом. Большая часть зданий Суздаля включена в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На протяжении десятков лет старинный город служит съемочной площадкой для многих фильмов.
Экскурсионная программа: обзорная экскурсия, архитектура величественного Суздальского кремля, строительство которого начато еще в X веке! Архитектура Покровского монастыря.
Переезд во Владимир — один из крупнейших городов Золотого кольца России, расположен на высоком берегу реки Клязьмы. Главное достояние владимирской земли – прекраснейшие образцы белокаменного зодчества, внесенные в список ЮНЕСКО.
Обед.
Экскурсионная программа: обзорная экскурсия, ансамбль Соборной площади. Успенский собор, Дмитриевский собор — уникальный образец русского белокаменного резного зодчества 12 века.
Золотые ворота — уникальный памятник военно-инженерного и архитектурного искусства древней Руси, символа Владимира и всего Золотого кольца России. Прогулка по Пешеходной улице.
Посещение музея "Старый Владимир"
Отправление группы в Москву.
Прибытие вечером, время зависит от дорожной ситуации.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах в городах по пути следования.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Даты заезда/Размещение
|2-местное (стандарт)
|1-местное (стандарт)
|19.06, 03.07, 17.07, 31.07, 14.08
|25 990
|29 990
Дети до 10 лет на дополнительном месте (раскладушка) – скидка 1000 руб.
Дети до 14 лет на основном месте – скидка 500 руб.
По желанию возможна доплата за ужины (бронируется заранее) – 2400 руб.
Возможно размещение "женское подселение" (при наличии). Не является гарантией.
Варианты проживания
Гостиница «Чайка» 3*, г. Углич
Этот отель находится в Угличе, в 10 минутах ходьбы от Угличского Кремля. В отеле "Чайка" к услугам гостей бесплатный Wi-Fi, крытый бассейн, теннисный корт и спа-центр.
Светлые номера оформлены в классическом стиле в теплых тонах. В номерах есть телевизор с плоским экраном, холодильник и собственная ванная комната.
В ресторане "Чайка" подают блюда традиционной русской кухни. В зале с камином можно проводить торжества. На территории отеля работает детское кафе. В вашем распоряжении также фитнес-центр, бильярд и солярий. В отеле можно посетить турецкую баню, сауну и массажный кабинет.
Гостиница «Азимут Отель Углич»
Стильный AZIMUT Отель Углич расположен прямо на берегу Волги в 1 км от Угличского Кремля. Построенное в 2007 году белоснежное здание идеально вписывается в окружающий ландшафт. В отеле 47 номеров в классическом стиле, ресторан, фитнес-центр с бассейном и зал для мероприятий.
Гостиница «Волжская Ривьера» 3*, г. Углич
Гостиница «Волжская Ривьера» считается одной из самых лучших в Угличе. Она расположилась почти в самом его центре, что позволит Вам быстро добираться до нужных мест города.
Архитектуру белоснежного здания дополняют высокие колоны. Интерьер номеров выполнен в современном и индивидуальном стиле, и оснащен всем необходимым, что может понадобиться гостям на отдыхе.
В ресторане гости смогут насладиться блюдами русской кухни, а также в гриль-меню заказать еду приготовленную на углях. В баре есть винная карта, а также коктейли, чай и кофе.
По достопримечательностям расположенных рядом и не только для Вас организуют интересную экскурсию. Железнодорожный вокзал находится в 2,4 км.
Отель «Виконда» 4*, г. Рыбинск
Отель «Виконда» расположен в Рыбинске. Гостям предоставляется бесплатный WiFi.
Номера оснащены холодильником. Собственная ванная комната укомплектована феном, тапочками и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
В отеле «Виконда» работает круглосуточная стойка регистрации и бар. В числе прочих удобств камера хранения багажа и кинотеатр.
Гостиница «Рояль» 3*, г. Рыбинск
Гостиница «Рояль» расположена в 5 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала в Рыбинске. В распоряжении гостей бесплатный WiFi.
Номера оформлены в светлых тонах и оборудованы телевизором со спутниковыми каналами. Ванная комната укомплектована феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
При гостинице «Рояль» открыты сауна и бар, а стойка регистрации работает круглосуточно. Также к услугам гостей помещения для проведения конференций, камеры хранения багажа и гладильные услуги.
Гостиница «Турист» 3*, г. Иваново
Гостиничный комплекс «АМАКС Турист отель» располагается в центре города Иваново, в живописной парковой зоне и рядом с развитой инфраструктурой. К услугам гостей беспроводной доступ к сети Wi-Fi, парковка и экскурсионное обслуживание.
Номерной фонд представлен комфортабельными номерами, каждый из которых включает в себя все необходимое для уютного проживания. Здесь есть удобная мебель, современная техника, а также собственная ванная комната. Из окон категорий открывается красочный вид на город.
На территории работает ресторан, где представлен широкий ассортимент блюд по меню. Также гости могут посетить бар.
Расстояние до железнодорожного вокзала составляет - 1,5 км, а до аэропорта - 7,3 км. В 5 минутах пешей прогулки от объекта размещения находятся музеи, Дворец искусств, цирк, ТРЦ «Серебряный город»
Гостиница «Союз» 3*, г. Иваново
Бизнес-отель «Союз» современного класса располагается в тихой и живописной части центра Иваново, в районе набережной реки Уводь и в 8 минутах ходьбы от городских достопримечательностей.
Комфортабельные и уютные номера, оформленные в соответствии классического стиля с элегантным дизайном, и оснащенные необходимой и качественной мебелью, удобной кроватью, холодильником и телевизором, а еще собственной ванной комнатой с феном.
У гостей есть возможность посетить ресторан на территории строения и попробовать изысканные блюда как национальной, так и европейской кухни.
Аэропорт находится в 7,3 км от места отдыха, а железнодорожный вокзал в 1,6 км. В километре от здания есть торгово-развлекательные комплексы, кинотеатры и парки, где отдыхающие смогут занимательно провести время.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в стандартных номерах
- Питание по программе (3 завтрака, 4 обеда)
- Все экскурсии по программе
- Входные билеты в музеи
- Услуги гида-сопровождающего
- Ежедневное транспортное обслуживание на маршруте
- Выбор мест в автобусе (при группе до 19 человек предоставляется микроавтобус, предварительная рассадка в салоне может отличаться)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Москвы и обратно, билеты из г. Владимира
- Ужины (бронируется за доп. плату заранее - 2400 руб. /чел.)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Правила бронирования тура
При бронировании тура для одного туриста, действуют следующие правила:
- сажать одиночного туриста на следующий ряд на место у окна недопустимо;
- допускается посадка одиночного туриста у окна на противоположной стороне автобуса при наличии свободной пары кресел;
- если место у окна занято, то сажать одиночного туриста на соседнее свободное кресло;
- при наличии 2 занятых одиночных мест - третий одиночный турист садится на одно из свободных кресел рядом с одиночным туристом.
При бронировании тура для 2 туристов, путешествующих вместе, места в автобусе предоставляются рядом – одно у прохода и одно у окна. Недопустимо предоставление двух мест у окна.
Может ли измениться программа?
Компания оставляет за собой право на изменение порядка экскурсий, не меняя их объема, а также на замену экскурсий и гостиниц на равнозначные.
Есть ли скидки на тур?
Да, скидка предоставляется:
- детям до 10 лет на дополнительном месте (раскладушка) – скидка 1000 руб. /чел.;
- детям до 14 лет на основном месте – скидка 500 руб. /чел.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Недавно мы вернулись из поездки по Волжскому Золотому кольцу. Эмоций привезли столько, как будто мы были в путешествии не 4 дня, а пару недель, как минимум.
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.
Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
Гостиницу Заря во Владимире нужно заменить. Гостиница откровенно плохая, включая