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Хотя чему удивляться. 12 населенных пунктов за 4 дня! Это настоящий марш-бросок! И в обычной жизни такой подвиг точно доступен не каждому!

Очень понравилась программа поездки. Непродолжительные переезды из одного города в другой. Кстати, хочу отметить отдельно и поблагодарить нашего водителя за комфортную езду и сопровождение нас в путешествии.

Была приятно впечатлена работой гидов в разных городах нашего трипа. Видно, что люди любят свое дело и кайфуют от своей работы. Раньше мне казалось, что я не очень люблю экскурсионное сопровождение. Здесь же слушала, раскрыв рот и впитывала каждое слово. И искренне жалею о части пропущенной программы в те моменты, когда я убегала сделать фото и видео-контент.

Бесконечно поразил рассказ в Угличе о событиях убийства царевича Дмитрия и экскурсия по церкви, построенной на этом месте. Я еще долго ходила под впечатлением.

Еще одно яркое и особо запоминающееся место для меня - это затопленная часовня в Калязине. Такое, кажется, что видела только в кино. Как будто, какое-то волшебство, хотя и с весьма трагичный историей. Поэтому особенно важно слушать экскурсоводов, чтобы знать об отдельных эпизодах из истории нашей страны.

Ярославль, Суздаль и Владимир - города, которые запали в самое сердце. И в этом месте хотелось бы отметить, что было бы неплохо давать хотя бы час на самостоятельные прогулки. В Суздале нам дали такую возможность. И было интересно самостоятельно пройтись по улочкам города, по закоулкам Кремля и впитать эту историческую атмосферу. С большим удовольствием хотелось бы пройтись и по стрелке в Ярославле и погулять в окрестностях Успенского собора во Владимире. Но, к сожалению, в этих городах у нас была только обзорная экскурсионная программа по городу. В продолжении этой темы скажу, что в некоторых населенных пунктах вполне достаточно того времени, которое определено программой. Например, в Мартыново или Мышкине. А в некоторых городах хочется погулять хоты бы час самостоятельно.

Город, который абсолютно не впечатлил - это Иваново. В защиту него, конечно, скажу, что привезли нас туда поздно. А на следующий день мы автобусом проехали по городу сразу на выезд в следующий населенный пункт. Поэтому, возможно, мы, просто, не увидели его красоты и достопримечательностей. В общем, можно сказать, что его, как бы и не было в программе. Поэтому не совсем понятно, зачем он включен в нее. И из минусов, которые в том числе оставили негативное впечатление - это то, что у нас там было ужасное размещение в старой гостинице с окнами на мусорку. От самого номера впечатление такое, как будто ты попал в Советский союз, причем в какую-то ссылку) Даже тройку с трудом натянуть можно этой гостинице. К слову, даже завтрак там был холодный, хотя мы пришли завтракать в 7 утра, так как в 8 уже был выезд в следующий город. И еще об Иваново. Хотя, скорее, о том, что если у тебя не приобретены ужины в пакет поездки, то найти кафе или ресторан в городе, в субботу вечером (а привезли нас очень поздно, примерно в 21.20) весьма проблематично. Можно остаться голодным.

Раз уж заговорила о еде, то скажу, что завтраки и обеды, включенные в стоимость тура, хорошие. Голодным не останешься точно. Помимо этого, нас кормили томленой в печи картошкой в поселке Кацкарей в Мартыново. Очень по домашнему, тепло и уютно. А еще подавали к ней соленые огурцы и томление молоко) А в поселке Некрасовское встречали хлебом и солью, как дорогих гостей. Интерактивная программа завлекла людей всех возрастов. Повеселились от души. Атмосферное и приятное место.

Пару слов о размещении. Из 3 гостиниц отличную оценку могу поставить только гостинице в Рыбинске. Мы останавливались в гостинице Виконда. Хорошие номера. Чудесный вид из окна. Нам посчастливилось наблюдать красивейший закат. Шикарный ресторан, где мы утром позавтракали. Самое приятное впечатление о размещении именно из этого места.

Про Турист в Иваново я писала. Это тройка, натянутая с трудом. Ужасные номера, вид из окна. Холодный завтрак.

В Угличе это была гостиница Маяк. Позабавил туалет на шпингалете) Рядом какое-то то ли общежитие, то ли, просто, не самый благоустроенный дом. В общем гулять там поздно вечером страшновато. Не понравилось. Завтрак хороший.

Топ моих городов, которые понравились, и куда хотелось бы вернуться - это Ярославль - погулять по стрелке, посетить церкви

Суздаль - шикарный панорамный вид, исторически пропитанный Кремль

Владимир - просто, прекрасен!

Рыбинск - впечатлили стилизованные под старину вывески в центре города, и еще хотелось бы увидеть водохранилище

Углич - исторически насыщен, хочется еще раз прикоснуться к истории

Калязин - колокольня, есть в ней что-то притягательное.

Благодарю Большую Страну за это путешествие, за его атмосферность, за насыщенность и наполненность программы, за заботу о туристах. До новых встреч в новых путешествиях!