Двухдневные экскурсионные туры Иваново

Найдено 3 тура в категории «2-дневные туры» в Иваново, цены от 15 300 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Деревенская масленица в Ивановской области
На автобусе
3 отзыва
2 дня
Деревенская масленица в Ивановской области
Начало: Ивановская область, Шуя
1 мар в 10:00
18 400 за человека
Масленица блинная, да сырная! Выходные в Ивановской области
На автобусе
3 отзыва
2 дня
Масленица блинная, да сырная! Выходные в Ивановской области
Начало: Ивановская область, Шуя
1 мар в 10:00
19 400 за человека
Праздник Волжского бульвара
На автобусе
3 отзыва
2 дня
Праздник Волжского бульвара
Начало: Ивановская область, Кинешма
5 сен в 10:00
от 15 300 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Елена
    13 января 2025
    Деревенская масленица в Ивановской области
    Организация, как всегда - на высоком уровне. Встретили, разместили, проводили, все без вопросов!
    Организация, как всегда - на высоком уровне. Встретили, разместили, проводили, все без вопросов!Организация, как всегда - на высоком уровне. Встретили, разместили, проводили, все без вопросов!Организация, как всегда - на высоком уровне. Встретили, разместили, проводили, все без вопросов!
  • В
    Вахтанг
    11 января 2025
    Деревенская масленица в Ивановской области
    Хорошо организованный тур. Наш гид, как нянечка - буквально водила за руку. Как староста класса: распределение кто и куда идет. Все без накладок или непредвиденных ситуаций. Ощущение заботы и опеки на протяжение всей поездки. От теплой встречи до дружеского прощания.
    Хорошо организованный тур. Наш гид, как нянечка - буквально водила за руку. Как староста класса: распределениеХорошо организованный тур. Наш гид, как нянечка - буквально водила за руку. Как староста класса: распределениеХорошо организованный тур. Наш гид, как нянечка - буквально водила за руку. Как староста класса: распределениеХорошо организованный тур. Наш гид, как нянечка - буквально водила за руку. Как староста класса: распределениеХорошо организованный тур. Наш гид, как нянечка - буквально водила за руку. Как староста класса: распределениеХорошо организованный тур. Наш гид, как нянечка - буквально водила за руку. Как староста класса: распределениеХорошо организованный тур. Наш гид, как нянечка - буквально водила за руку. Как староста класса: распределениеХорошо организованный тур. Наш гид, как нянечка - буквально водила за руку. Как староста класса: распределениеХорошо организованный тур. Наш гид, как нянечка - буквально водила за руку. Как староста класса: распределение
  • Н
    Наталья
    9 января 2025
    Деревенская масленица в Ивановской области
    Все организовано на высоком уровне, не надо ни о чем заботиться, а только успевать получать положительные эмоции. Гид принимающей стороны
    читать дальше

    Елена - просто восторг! Человек любит свою работу, любит свой край, к туристам относится как к родным, поэтому экскурсии получаются очень насыщенные, но не утомительные и лёгкие. В туре работают высококлассные, очень общительные водители. Они обеспечивали полную безопасность в пути (погода конечно доставляла им напряжение в дороге), всегда делали самую комфортную для группы посадку-высадку и тоже сильно заинтересованы были, чтобы мы увидели самое лучшее. Везде, где были, нас встречали только увлеченные своим делом люди и их хотелось слушать и слушать.

    Все организовано на высоком уровне, не надо ни о чем заботиться, а только успевать получать положительныеВсе организовано на высоком уровне, не надо ни о чем заботиться, а только успевать получать положительныеВсе организовано на высоком уровне, не надо ни о чем заботиться, а только успевать получать положительныеВсе организовано на высоком уровне, не надо ни о чем заботиться, а только успевать получать положительныеВсе организовано на высоком уровне, не надо ни о чем заботиться, а только успевать получать положительныеВсе организовано на высоком уровне, не надо ни о чем заботиться, а только успевать получать положительныеВсе организовано на высоком уровне, не надо ни о чем заботиться, а только успевать получать положительныеВсе организовано на высоком уровне, не надо ни о чем заботиться, а только успевать получать положительныеВсе организовано на высоком уровне, не надо ни о чем заботиться, а только успевать получать положительныеВсе организовано на высоком уровне, не надо ни о чем заботиться, а только успевать получать положительные
  • П
    Полина
    7 ноября 2024
    Праздник Волжского бульвара
    Все отлично!
    Все отлично!Все отлично!Все отлично!Все отлично!Все отлично!
  • А
    Анна
    23 октября 2024
    Праздник Волжского бульвара
    С организационной точки зрения всё было отлично: нас вовремя встретили, везде возили на автобусе, вкусно кормили, отель был на уровне.
    читать дальше

    Но главное – прекрасный гид и подборка мастер-классов! Очень интересно и познавательно! С удовольствием бы поехали с этим гидом (Возилов Владимир Владимирович) в другие города регионов - он просто кладезь историй и знаний по краеведению!

    С организационной точки зрения всё было отлично: нас вовремя встретили, везде возили на автобусе, вкусно кормилиС организационной точки зрения всё было отлично: нас вовремя встретили, везде возили на автобусе, вкусно кормилиС организационной точки зрения всё было отлично: нас вовремя встретили, везде возили на автобусе, вкусно кормилиС организационной точки зрения всё было отлично: нас вовремя встретили, везде возили на автобусе, вкусно кормилиС организационной точки зрения всё было отлично: нас вовремя встретили, везде возили на автобусе, вкусно кормили
  • Е
    Елена
    24 сентября 2024
    Праздник Волжского бульвара
    Прекрасная организация тура. Девушки всегда держали меня в курсе всего, что касалось моего тура

Ответы на вопросы от путешественников по Иваново в категории «2-дневные туры»

Самые популярные туры этой рубрики в Иваново
В январе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Деревенская масленица в Ивановской области
  2. Масленица блинная, да сырная! Выходные в Ивановской области
  3. Праздник Волжского бульвара
Какие места ещё посмотреть в Иваново
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в январе:
  1. Золотые Ворота
  2. Александровский кремль
  3. Свято-Троицкая Сергиева Лавра
Сколько стоит тур в Иваново в январе 2025
Сейчас в Иваново в категории "2-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 15 300 до 19 400. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Забронируйте тур в Иваново на 2025 год по теме «2-дневные туры», 9 ⭐ отзывов, цены от 15300₽. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март