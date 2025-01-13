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Елена - просто восторг! Человек любит свою работу, любит свой край, к туристам относится как к родным, поэтому экскурсии получаются очень насыщенные, но не утомительные и лёгкие. В туре работают высококлассные, очень общительные водители. Они обеспечивали полную безопасность в пути (погода конечно доставляла им напряжение в дороге), всегда делали самую комфортную для группы посадку-высадку и тоже сильно заинтересованы были, чтобы мы увидели самое лучшее. Везде, где были, нас встречали только увлеченные своим делом люди и их хотелось слушать и слушать.