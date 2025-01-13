2 дня
Деревенская масленица в Ивановской области
Начало: Ивановская область, Шуя
1 мар в 10:00
18 400₽ за человека
2 дня
Масленица блинная, да сырная! Выходные в Ивановской области
Начало: Ивановская область, Шуя
1 мар в 10:00
19 400₽ за человека
2 дня
Праздник Волжского бульвара
Начало: Ивановская область, Кинешма
5 сен в 10:00
от 15 300₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена13 января 2025Организация, как всегда - на высоком уровне. Встретили, разместили, проводили, все без вопросов!
- ВВахтанг11 января 2025Хорошо организованный тур. Наш гид, как нянечка - буквально водила за руку. Как староста класса: распределение кто и куда идет. Все без накладок или непредвиденных ситуаций. Ощущение заботы и опеки на протяжение всей поездки. От теплой встречи до дружеского прощания.
- ННаталья9 января 2025Все организовано на высоком уровне, не надо ни о чем заботиться, а только успевать получать положительные эмоции. Гид принимающей стороны
- ППолина7 ноября 2024Все отлично!
- ААнна23 октября 2024С организационной точки зрения всё было отлично: нас вовремя встретили, везде возили на автобусе, вкусно кормили, отель был на уровне.
- ЕЕлена24 сентября 2024Прекрасная организация тура. Девушки всегда держали меня в курсе всего, что касалось моего тура
Ответы на вопросы от путешественников по Иваново в категории «2-дневные туры»
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