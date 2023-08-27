1 день

Переезд в Иваново и обзорная экскурсия

07:45 Сбор группы и встреча с гидом м. Новогиреево на парковке автобусов ТЦ Меркурий (последний вагон из центра, выход №6). Табличка «Рождественская сказка в Сосновом бору».

Посадка в автобус (в автобусе фиксированная рассадка, места определяются по мере бронирования).

Переезд в Иваново.

Иваново – «Город невест», «Ситцевый рай», «Сердце русского текстиля», даже «русский Манчестер» — все это народные имена Иваново.

На обзорной экскурсии вы сможете полюбоваться особняками Иваново-Вознесенских фабрикантов, прекрасно сохранившимися с XVII-XIX веков. Среди них – усадьба Грачева в стиле классицизм, усадьбы Полушина, Буркова, особняк Бурылиных в стиле «модерн», дом фабриканта Зубкова в стиле барокко. А также отлично сохранившаяся городская деревянная усадьба купца Бубнова, построенная в 1860 году.

Здесь есть дома-метафоры, и вы увидите оригинальный Дом-корабль и Дом-птицу! В новогодние праздники город наряжается в праздничный наряд. Вы полюбуетесь новогодними елями, отыщете «хрустальную туфельку» и приручите местную таксу из бронзы!

Церковь в честь Введения Богородицы — памятник архитектуры начала XX века. Построена по проекту архитектора П. Г. Бегена на средства, собранные горожанами. В этом храме в 1918-м году служил Патриарх Тихон.

Долгие годы в храме располагался государственный архив. Чтобы вернуть храм верующим, 16 дней продолжалась голодовка 4 женщин — членов православной общины Введенского храма. Благодаря им в 1990 году храм был передан Русской Православной Церкви. 27 апреля 1991 года Патриарх Московский и всея Руси Алексий II подписал указ об учреждении Свято-Введенского женского монастыря.

Обед в кафе.

Автобусная обзорная экскурсия по городу Иваново. Первое упоминание о селе Иваново относится к 1561 году. В 19 веке Иваново стремительно растет, опережая по темпам промышленного развития не только уездную Шую, но и губернский Владимир. Во второй половине 19 столетия село называют «русским Манчестером», оно становится центром крупной текстильной промышленности.

В культурную и художественную жизнь города огромный вклад внесли ивановские купцы-меценаты Д. Г. Бурылин и Я. П. Гарелин.

Размещение в гостиничном комплексе «Сосновый бор».

Свободное время.

Ужин «В ночь на рождество». Красивые столы, вкусные блюда, и праздничная музыкальная программа ждут вас в эту сказочную ночь.