Рождественская сказка в Сосновом Бору

5
1 отзыв
Программа по дням
Фото
Отзывы
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Независимо от возраста и характера, когда наступает Рождество, все мы желаем верить в чудо и волшебство.

Золотистый свет луны, ажурные мохнатые снежинки, тихо падающие за окном — магия природы ждет Вас в нашей праздничной программе.

Вы перенесетесь в мир искусства художников и иконописцев из Палеха, отправитесь в столицу Русского Рождества и духовный центр — Шую, а праздничный день проведете в настоящей русской деревне и погрузитесь в русские традиции с гаданиями, песнями, танцами под звуки гармони.
Рождественская сказка в Сосновом Бору
Рождественская сказка в Сосновом Бору
Рождественская сказка в Сосновом Бору
Рождественская сказка в Сосновом Бору
Рождественская сказка в Сосновом Бору
Рождественская сказка в Сосновом Бору
Рождественская сказка в Сосновом Бору
Рождественская сказка в Сосновом Бору
Рождественская сказка в Сосновом Бору
Рождественская сказка в Сосновом Бору
Рождественская сказка в Сосновом Бору
Рождественская сказка в Сосновом Бору
Рождественская сказка в Сосновом Бору
Рождественская сказка в Сосновом Бору
Ближайшие даты:
6
янв

Что вас ожидает:

Палехские миниатюры и иконопись
Палехские миниатюры и иконопись
Совершите путешествие в мир искусства Палеха
Текстильный Иваново
Текстильный Иваново
Совершите путешествие по улицам "Города невест" и полюбуетесь усадьбами фабрикантов и оригинальных домов-метафор
Рождественский фестиваль
Рождественский фестиваль
Уникальное световое шоу в городском парке Шуи, которое поразит вас великолепием и красотой
Шуйские вкусы
Шуйские вкусы
Продегустируете местные веселящие настойки и приобретете уникальные сувениры
Деревенский пир
Деревенский пир
Отведайте русские деревенские блюда, приготовленные с душой
Рождественские традиции
Рождественские традиции
Оденетесь в русские ситцевые сарафаны и перенесетесь в праздничную атмосферу русской деревни с песнями, танцами и гаданиями

Программа тура по дням

1 день

Переезд в Иваново и обзорная экскурсия

07:45 Сбор группы и встреча с гидом м. Новогиреево на парковке автобусов ТЦ Меркурий (последний вагон из центра, выход №6). Табличка «Рождественская сказка в Сосновом бору».

Посадка в автобус (в автобусе фиксированная рассадка, места определяются по мере бронирования).

Переезд в Иваново.

Иваново – «Город невест», «Ситцевый рай», «Сердце русского текстиля», даже «русский Манчестер» — все это народные имена Иваново.

На обзорной экскурсии вы сможете полюбоваться особняками Иваново-Вознесенских фабрикантов, прекрасно сохранившимися с XVII-XIX веков. Среди них – усадьба Грачева в стиле классицизм, усадьбы Полушина, Буркова, особняк Бурылиных в стиле «модерн», дом фабриканта Зубкова в стиле барокко. А также отлично сохранившаяся городская деревянная усадьба купца Бубнова, построенная в 1860 году.

Здесь есть дома-метафоры, и вы увидите оригинальный Дом-корабль и Дом-птицу! В новогодние праздники город наряжается в праздничный наряд. Вы полюбуетесь новогодними елями, отыщете «хрустальную туфельку» и приручите местную таксу из бронзы!

Церковь в честь Введения Богородицы — памятник архитектуры начала XX века. Построена по проекту архитектора П. Г. Бегена на средства, собранные горожанами. В этом храме в 1918-м году служил Патриарх Тихон.

Долгие годы в храме располагался государственный архив. Чтобы вернуть храм верующим, 16 дней продолжалась голодовка 4 женщин — членов православной общины Введенского храма. Благодаря им в 1990 году храм был передан Русской Православной Церкви. 27 апреля 1991 года Патриарх Московский и всея Руси Алексий II подписал указ об учреждении Свято-Введенского женского монастыря.

Обед в кафе.

Автобусная обзорная экскурсия по городу Иваново. Первое упоминание о селе Иваново относится к 1561 году. В 19 веке Иваново стремительно растет, опережая по темпам промышленного развития не только уездную Шую, но и губернский Владимир. Во второй половине 19 столетия село называют «русским Манчестером», оно становится центром крупной текстильной промышленности.

В культурную и художественную жизнь города огромный вклад внесли ивановские купцы-меценаты Д. Г. Бурылин и Я. П. Гарелин.

Размещение в гостиничном комплексе «Сосновый бор».

Свободное время.

Ужин «В ночь на рождество». Красивые столы, вкусные блюда, и праздничная музыкальная программа ждут вас в эту сказочную ночь.

Переезд в Иваново и обзорная экскурсияПереезд в Иваново и обзорная экскурсияПереезд в Иваново и обзорная экскурсияПереезд в Иваново и обзорная экскурсияПереезд в Иваново и обзорная экскурсияПереезд в Иваново и обзорная экскурсия
2 день

Палех и Рождественский фестиваль в Шуе

Выезд в Палех.

Палех — это уникальное место, где традиция не прерывалась, но принимала новые формы, место с особой культурной средой, художественным сообществом.

Тысячи туристов со всего света спешат в Палех, чтобы своими глазами увидеть шедевры миниатюрной росписи, возникшей на основе великого искусства иконописи.

Сегодня и у вас появится уникальная возможность восхититься раритетными изделиями и полюбоваться шедеврами русских художников. Вы увидите уникальную коллекцию старинных икон и старообрядческий крест XVII века, побывавший даже в Ватикане, в Музее иконы.

Главный храм Палеха – Крестовоздвиженский. Он отличается своими внутренними росписями. Как отмечают искусствоведы, это последняя в истории искусства роспись, созданная в традициях древнерусской фресковой живописи.

Вы побываете в главной святыне Палеха и увидите резные царские врата, уникальный памятник декоративного храмового искусства XVI века.

Свободное время для самостоятельного посещения сувенирных магазинов.

Переезд в деревню Понькино.

Рождественский пир из экологически чистых деревенских продуктов.

Деревенский обед из печи – неповторимый вкус славянской кухни: русские зелёные щи, картошечка с зеленью, сало домашнее, соления, выпечка и деревенский напиток, приготовленные с душой. Мы готовим наши щи в русской печи по рецепту наших бабушек. А давно вы пили чай из угольного самовара? Мы угостим вас цветочным чаем и домашними бараночками.

Вспоминая народные традиции вы оденете русские ситцевые сарафаны и мужские рубашки и перенесётесь в праздничный колорит праздника. Под звонкую Шуйскую гармонь мы запоем застольные песни, разучим деревенскую кадриль, вспомним народный фольклор — частушки, и конечно, немножко погадаем на любовь, на удачу, на достаток в доме.

Переезд в Шую.

Экскурсия в городской парк, который станет новой локацией фестиваля. Здесь вас ждет уникальное световое шоу, которое никого не оставит равнодушным.

Возвращение в гостиницу.

Палех и Рождественский фестиваль в ШуеПалех и Рождественский фестиваль в ШуеПалех и Рождественский фестиваль в ШуеПалех и Рождественский фестиваль в ШуеПалех и Рождественский фестиваль в ШуеПалех и Рождественский фестиваль в Шуе
3 день

Посещение текстильной ярмарки и обзорная экскурсия по Шуе

Завтрак. Освобождение номеров.

Посещение текстильной ярмарки. Вас порадует качество изделий, а цены приятно удивят.

Переезд в Шую.

Обзорная экскурсия по Шуе – старинному уютному русскому городу над рекой Тезой, известному с начала XVI в.

Шуя знаменита как родина «выборного царя» Василия Шуйского, купеческими династиями, святыми иконами, дивной красоты храмом Воскресения Христова, где хранится список чудотворной иконы Шуйской – Смоленской Божьей Матери, и самой высокой в России «свечной» колокольней.

На нашей экскурсии поговорим о храмах, которые до революции являлись центрами духовной жизни людей.

Храм Воскресения Христова, где хранится список чудотворной иконы Шуйской – Смоленской Божьей Матери. В Покровской церкви была икона, подаренная Иваном Грозным.

Особенная судьба у храма Спаса Нерукотворного, это был один из красивейших храмов. Здесь хранилась еще одна святыня Шуи – Животворящий Крест (точная копия того, что находился в Новом Иерусалиме, из трех пород дерева), он славился исцелениями. В 1930 году Спасский храм был взорван. В праздничные дни на площади зажигаются огни инсталляции «Храм» на месте утраченного храма.

Посещение праздничной ярмарки на центральной улице города. Авторские сувениры и гастрономические находки из всех городов Ивановской области. Подарки, купленные здесь, подарят тепло вам и вашим близким на весь 2024 год.

Обед в кафе с дегустацией 3 видов шуйских ягодных настоек.

Посещение фирменного магазина «Шуйская водка». Продукцию можно будет приобрести по заводским ценам, чтобы, вернувшись домой, поразить друзей уникальными настойками.

Отправление в Москву.

Ориентировочное время прибытия в Москву 22:00 (м. Новогиреево).

Посещение текстильной ярмарки и обзорная экскурсия по ШуеПосещение текстильной ярмарки и обзорная экскурсия по ШуеПосещение текстильной ярмарки и обзорная экскурсия по ШуеПосещение текстильной ярмарки и обзорная экскурсия по ШуеПосещение текстильной ярмарки и обзорная экскурсия по ШуеПосещение текстильной ярмарки и обзорная экскурсия по Шуе

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле «Сосновый бор» в г. Иваново в стандартных двухместных номерах.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от варианта размещения, руб:

ДвухместноеОдноместное
Стандарт23 00025 600

Варианты проживания

Сосновый бор

2 ночи

Гостиничный комплекс «Сосновый бор» расположен в экологически чистом районе Иваново, возле соснового леса.

К услугам гостей сад, терраса и бар. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. В комплексе работает круглосуточная стойка регистрации, ресторан и обустроена детская игровая площадка.

Все номера оборудованы телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В числе удобств собственная ванная комната с ванной или душем. В некоторых номерах есть балкон. В числе удобств номеров шкаф для одежды.

Каждое утро в гостиничном комплексе «Сосновый бор» сервируется завтрак «шведский стол». Гости могут посетить ресторан русской кухни.

В распоряжении гостей помещения для совещаний и банкетный зал. Любители активного отдыха могут заняться лыжным спортом или совершить пешие прогулки.

До железнодорожного вокзала Иваново — 12 км. До центра города 15 минут езды.

Сосновый борСосновый борСосновый борСосновый борСосновый борСосновый бор

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание по программе: автобус туристического класса (при группе менее 24 человек предоставляется микроавтобус туристического класса)
  • Проживание ГК «Сосновый Бор»
  • Питание: 2 завтрака, 2 обеда, обед в деревне праздничный ужин
  • Экскурсионная программа (включая билеты в музеи)
  • Развлекательные программы
  • Работа сопровождающего и гидов
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Москвы и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Москва, метро Новогиреево
Входят ли авиа- и ж/д билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Да, страховка входит в стоимость тура.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
К
27 авг 2023
Все было прекрасно. Очень понравилось.
Все было прекрасно. Очень понравилось.Все было прекрасно. Очень понравилось.Все было прекрасно. Очень понравилось.Все было прекрасно. Очень понравилось.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Иваново

Многодневные туры
3-дневные туры
Зимние
Природа и пейзажи

Похожие туры из Иваново

Классическое Золотое кольцо России. Рождественский тур
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Классическое Золотое кольцо России. Рождественский тур
Москва, Ленинградский вокзал
3 янв
от 31 900 за человека
Рождество на Золотом кольце
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Рождество на Золотом кольце
Москва, Ленинградский вокзал
4 янв
от 28 900 за человека
У нас ещё много экскурсий в Иваново. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Иваново
ХОРОШО
🧭
ТАМ