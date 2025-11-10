В день Ивана Купалы,
Программа тура по дням
Иваново, Кинешма, Решма, праздник Ивана Купалы и деревенское застолье
11:00 Встреча с гидом в Иваново на ж/д вокзале у ткацкого станка.
Табличка «Праздник Ивана Купала на Волге».
Посадка в автобус (в автобусе свободная рассадка).
Проездная автобусная экскурсия по городу.
Иваново – город уникальных домов-метафор, самой революционной истории, родина «главного» модельера России Славы Зайцева и отца русского шансона Аркадия Северного, самый молодой и колоритный город Золотого кольца России! «Город невест», «Ситцевый рай», «Сердце русского текстиля», даже «русский Манчестер» – всё это народные имена Иваново!
А еще это третий по значимости после Питера и Москвы центр революции 1917 года, не зря именно здесь сосредоточено множество смелых и провокационных памятников советского градостроительного зодчества.
Мы увидим Дом-корабль, Дом-птицу и Дом-пулю, двухцветную церковь, обманчиво древний Введенский монастырь, знаменитую Щудровскую палатку XVII века и самый необычный и даже смелый памятник Аркадию Северному (легенде советского шансона).
Архитектурное разнообразие ивановских улиц охватывает практически все стили, от барокко до модерна.
Переезд в г. Кинешму, который расположился на берегу Волги.
Первое упоминание о городе относится к XV веку. Впрочем, в последующие века Кинешма была хоть и большим и богатым, но сельским поселением (слободой).
Городской статус Кинешма получила только в 1777 году в рамках екатерининских городских реформ. Помимо волжской торговли, в городе развивалось и собственное текстильное производство.
Обед в кафе.
Размещение в гостинице «Мирная пристань» г. Кинешма.
Переезд в с. Решма.
Это старинное русское село, где до сих пор сохранился особенный, ни с чем несравнимый дух русских традиций, тишина и покой. Решма раскинулась на крутом правом берегу Волги.
Взору здесь открываются прекраснейшие виды на Волгу и речку Решемку.
Мыс любви – самая высокая видовая точка на правом берегу Волги в Кинешемском районе. Заросший сосновым лесом утес, откуда открывается удивительной красоты вид на излучину Волги, по которой давным-давно плыли купеческие струги из варяг в греки, шли пароходы с красным товаром, тащили баржи угрюмые бурлаки. С этим местом связано множество легенд, жутких и романтичных историй.
Вас ждет экскурсия в старинную монашескую обитель, основанную по преданию Святым Макарием Унженским и Желтоводским. Рассказывают, что раньше здесь настолько торжественно совершали службы, что специально послушать их приезжали из Москвы и Нижнего Новгорода.
Сегодня жизнь монастыря возрождена, работает храм. Монахини разбили вокруг замечательные цветники. Посетив территорию монастыря, вы словно побываете в маленьком ботаническом саду.
В Решме чистейший воздух. Это чувствует каждый приехавший сюда человек. Сегодня здесь произрастает более трех с половиной сотен сибирских кедров. Роща – особо охраняемая природная территория местного значения.
Праздник Ивана Купалы на берегу Волги.
Считается, что в Иванов день, природа в зените своей силы. Этот праздник – феерия света, солнца, воды и всего живого. В этот день трава и роса лечебна, а вода очистительна! И как же без чудес на волшебном празднике?
Вас ждёт встреча с «нечистой силой» и заводные игрища на берегу Волги. Звонкие песни, хороводы, плетение венков, перепрыгивание через костёр. По преданию, тот, кто примет участие в огненном ритуале и прыгнет через костер, обретёт силу, сможет поменять судьбу к лучшему!
Участие в театрализованной интерактивной программе «Праздник воды и огня» на берегу Волги вас ждут увлекательные праздничные события: плетение купальских венков и бросание их в воду, хороводы, песни, перепрыгивание через костёр и многое другое.
Не обойдется и без угощения – добро пожаловать на праздничный ужин.
Мы зайдём в гости в гостевой дом «Решемка». Нас встретит хозяйка щедрая, гостеприимная, добродушная, удивительная женщина. В меню картошечка с солёными огурчиками, салат из капусты, овощное ассорти, чай с пирогами, и чарочка настойки для аппетита! А потом устроим настоящее деревенское застолье.
Проведём весёлый вечер с застольными русскими народными и советскими песнями, звонкими частушками под зажигательную музыку баяниста!
Возвращение в гостиницу.
Кинешемский художественно-исторический музей, прогулка по Плёсу
Завтрак.
Посещение Кинешемского художественно-исторического музея.
Основу музейного собрания составляют предметы живописи, графики, декоративно-прикладного искусства из усадьбы Н. П. Рузского (1865-1927 гг.) – промышленника, коллекционера, владевшего усадьбой «Студеные ключи».
Переезд в Плёс.
Это живописный уголок России уютно расположился на высоком правом берегу Волги. Удивительные просторы неба и воды, высокие холмы и мощеные улочки, архитектура 18-19 века никого не оставляет равнодушным.
Пешеходная прогулка с гидом по городу.
Плес – яркая звезда в созвездии волжских городов. Небольшой, белокаменный, по маковки церквей утопающий в густой зелени.
Туристы по-разному называют этот чудо-город: жемчужина Волги, изумруд севера, северная сказка, город-улыбка, Русская Швейцария.
Небольшая территория города состоит их трех рельефно различимых частей: нагорной, прибрежной, заречной. Название каждой из них говорит само за себя.
На горном ландшафте Плеса сложилась своеобразная природная микрозона, резко выделяющаяся на фоне всего Поволжья. С Соборной горы, с высоты птичьего полета открывается неповторимый вид на красавицу-Волгу, можно часами любоваться этой неизбывной красотой.
Плес – город-музей под открытым небом. На каждом шагу приметы исторического прошлого: узкие живописные улочки с застройками конца18, начала 19 вв., Соборная гора, некогда облюбованная князем Василием, сыном Дмитрия Донского, для постройки крепости.
Здесь же стоит памятник основателю крепости. Гора Левитана, служившая великому мастеру пейзажей любимым местом для работы и прогулок. На краю горы стоит та самая деревянная церковь 16 века, которую художник запечатлел в своей картине « Над вечным покоем».
Живописная набережная придает городу неповторимый образ – каменные купеческие особняки в 2-3 этажа сохранили архитектурный облик набережной времен И. И. Левитана. Незабываемые впечатления оставляет базарная площадь с неизменными торговыми рядами.
Свободное время для обеда. Маленькие уютные кафе и ресторанчики ждут Вас.
Приятное летнее впечатление нашего путешествия – прогулка на теплоходе по Волге (за доп. плату, оплата на месте).
Здесь, на этих волжских просторах Сергей Сергеевич Паратов из «Бесприданницы» катал влюбленную Ларису Огудалову на своей белоснежной «Ласточке».
17:00 Отправление в Иваново.
18:30 Окончание программы на ж/д вокзале г. Иваново.
Проживание
В туре предусмотрено размещение в гостинице «Мирная пристань» в г. Кинешме.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|2-местный номер
|1-местный номер
|18 900
|21 900
Варианты проживания
Отель «Мирная Пристань»
Отель расположен в центре Кинешмы, в здании бывшего причала-дебаркадера, прямо на Волге. Номера очень небольшие, но уютные, с собственным выходом на палубу. Красивый ресторан, хорошие завтраки шведский стол.
Гостиница «Мирная Пристань» занимает плавучий дом на Волжском бульваре, в 5 минутах ходьбы от центра города Кинешмы, и располагает рестораном, в котором подают блюда русской и европейской кухонь. На территории предусмотрена частная парковка.
Все номера гостиницы «Мирная Пристань» включают в себя телевизор, бесплатный Wi-Fi и собственную ванную комнату с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
Каждое утро сервируют завтрак. В баре гостиницы подают закуски и напитки.
Гостиница расположена в 400 метрах от Успенско-Троицкого собора и в 5 минутах ходьбы от художественной галереи Кинешмы. До местного железнодорожного вокзала — 1,2 км, а до автобусного вокзала — 10 минут езды на машине.
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание по программе: автобус туристического класса (при группе менее 24 человек предоставляется микроавтобус туристического класса, в автобусе свободная рассадка)
- Проживание: ГК «Мирная пристань», г. Кинешма
- Питание: 1 завтрак, 1 обед, 1 праздничный ужин
- Экскурсионная программа (включая билеты в музеи)
- Развлекательные программы
- Музыкальная программа
- Работа сопровождающего и гидов
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Иваново и обратно
- Питание, не входящее в стоимость
- Прогулка на теплоходе по Волге - стоимость уточняется, оплачивается на месте
Место начала и завершения?
Авиа- и ж/д билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Возможны ли изменения в программе?
Фирма оставляет за собой право изменять последовательность посещения объектов, а также на замену музеев, не уменьшая общего объёма программы.
Какой транспорт используется в туре?
Автобус туристического класса (при группе менее 24 человек предоставляется микроавтобус туристического класса, свободная рассадка).