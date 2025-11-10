1 день

Иваново, Кинешма, Решма, праздник Ивана Купалы и деревенское застолье

11:00 Встреча с гидом в Иваново на ж/д вокзале у ткацкого станка.

Табличка «Праздник Ивана Купала на Волге».

Посадка в автобус (в автобусе свободная рассадка).

Проездная автобусная экскурсия по городу.

Иваново – город уникальных домов-метафор, самой революционной истории, родина «главного» модельера России Славы Зайцева и отца русского шансона Аркадия Северного, самый молодой и колоритный город Золотого кольца России! «Город невест», «Ситцевый рай», «Сердце русского текстиля», даже «русский Манчестер» – всё это народные имена Иваново!

А еще это третий по значимости после Питера и Москвы центр революции 1917 года, не зря именно здесь сосредоточено множество смелых и провокационных памятников советского градостроительного зодчества.

Мы увидим Дом-корабль, Дом-птицу и Дом-пулю, двухцветную церковь, обманчиво древний Введенский монастырь, знаменитую Щудровскую палатку XVII века и самый необычный и даже смелый памятник Аркадию Северному (легенде советского шансона).

Архитектурное разнообразие ивановских улиц охватывает практически все стили, от барокко до модерна.

Переезд в г. Кинешму, который расположился на берегу Волги.

Первое упоминание о городе относится к XV веку. Впрочем, в последующие века Кинешма была хоть и большим и богатым, но сельским поселением (слободой).

Городской статус Кинешма получила только в 1777 году в рамках екатерининских городских реформ. Помимо волжской торговли, в городе развивалось и собственное текстильное производство.

Обед в кафе.

Размещение в гостинице «Мирная пристань» г. Кинешма.

Переезд в с. Решма.

Это старинное русское село, где до сих пор сохранился особенный, ни с чем несравнимый дух русских традиций, тишина и покой. Решма раскинулась на крутом правом берегу Волги.

Взору здесь открываются прекраснейшие виды на Волгу и речку Решемку.

Мыс любви – самая высокая видовая точка на правом берегу Волги в Кинешемском районе. Заросший сосновым лесом утес, откуда открывается удивительной красоты вид на излучину Волги, по которой давным-давно плыли купеческие струги из варяг в греки, шли пароходы с красным товаром, тащили баржи угрюмые бурлаки. С этим местом связано множество легенд, жутких и романтичных историй.

Вас ждет экскурсия в старинную монашескую обитель, основанную по преданию Святым Макарием Унженским и Желтоводским. Рассказывают, что раньше здесь настолько торжественно совершали службы, что специально послушать их приезжали из Москвы и Нижнего Новгорода.

Сегодня жизнь монастыря возрождена, работает храм. Монахини разбили вокруг замечательные цветники. Посетив территорию монастыря, вы словно побываете в маленьком ботаническом саду.

В Решме чистейший воздух. Это чувствует каждый приехавший сюда человек. Сегодня здесь произрастает более трех с половиной сотен сибирских кедров. Роща – особо охраняемая природная территория местного значения.

Праздник Ивана Купалы на берегу Волги.

Считается, что в Иванов день, природа в зените своей силы. Этот праздник – феерия света, солнца, воды и всего живого. В этот день трава и роса лечебна, а вода очистительна! И как же без чудес на волшебном празднике?

Вас ждёт встреча с «нечистой силой» и заводные игрища на берегу Волги. Звонкие песни, хороводы, плетение венков, перепрыгивание через костёр. По преданию, тот, кто примет участие в огненном ритуале и прыгнет через костер, обретёт силу, сможет поменять судьбу к лучшему!

Участие в театрализованной интерактивной программе «Праздник воды и огня» на берегу Волги вас ждут увлекательные праздничные события: плетение купальских венков и бросание их в воду, хороводы, песни, перепрыгивание через костёр и многое другое.

Не обойдется и без угощения – добро пожаловать на праздничный ужин.

Мы зайдём в гости в гостевой дом «Решемка». Нас встретит хозяйка щедрая, гостеприимная, добродушная, удивительная женщина. В меню картошечка с солёными огурчиками, салат из капусты, овощное ассорти, чай с пирогами, и чарочка настойки для аппетита! А потом устроим настоящее деревенское застолье.

Проведём весёлый вечер с застольными русскими народными и советскими песнями, звонкими частушками под зажигательную музыку баяниста!

Возвращение в гостиницу.

