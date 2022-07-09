Полезная информация об Ивановской области
Что нужно знать об Ивановской области: 🌇 расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 29 экскурсий
Местное время в Ивановской области
13:3701
9 июля 2022
Разница с вами:
|Страна
|🇷🇺 Россия
|Название города
|Ивановская область
|По-английски
|Ivanovo Oblast
|Население города
|1 061 651 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Moscow