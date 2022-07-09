Всё об Ивановской области

Полезная информация об Ивановской области

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Местное время в Ивановской области
13:3701
9 июля 2022
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаИвановская область
По-английскиIvanovo Oblast
Население города1 061 651 чел.
Часовой поясEurope/Moscow

Где находится Ивановская область на карте

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