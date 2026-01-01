-
13%
Сплав по реке Агидель (Белая). Южный Урал
Начало: Удмуртская Республика, Ижевск
7 июл в 10:00
36 350 ₽
42 000 ₽ за человека
-
4%
Путешествие как по нотам на родину П.И. Чайковского. Ижевск - Воткинск - Чайковский
Начало: Удмуртская Республика, Ижевск
«Откройте для себя Ижевск с новой стороны - на водной прогулке «Мелодии на воде»»
3 июл в 10:00
от 35 500 ₽
37 000 ₽ за человека
Недельный сплав по реке Чусовая
Начало: Ижевск/Воткинск/Пермь
16 июн в 10:00
38 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Ижевску в категории «Водные развлечения»
Самые популярные туры этой рубрики в Ижевске
В марте 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Сколько стоит тур в Ижевске в марте 2026
Сейчас в Ижевске в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 тура от 35 500 до 38 000 со скидкой до 13%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Водные туры в Ижевске на водном транспорте. Интересные обзорные туры для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май 2026