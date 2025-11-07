Мои заказы

Путешествие как по нотам: к 185-летию П.И. Чайковского. Ижевск - Воткинск - Чайковский - Пермь

Путешествие как по нотам
Этот туристический маршрут посвящён 185-летию П. И. Чайковского и связал воедино четыре города на карте России — четыре ноты в мелодии о Чайковском: Ижевск — Воткинск — Чайковский — Пермь.

России только два театра оперы и балета носят имя великого композитора Петра Ильича Чайковского — в Перми и в Ижевске.

Между этими точками расположены места, где родился Петр Ильич — город Воткинск и молодой город Чайковский, названный его именем. Приглашаем послушать мелодию этих городов. Вас ждут памятные места, приятные водные прогулки и увлекательные мастер-классы.

Ближайшие даты:
26
июн17
июл28
авг

Программа тура по дням

1 день

Ижевск - 1-я нота: обзорная экскурсия, прогулка на катере, фабрика кофе и чая

Ижевск — это Вдохновение!

Мы начнем наше путешествие в Ижевске. Столица Удмуртии — это мощное крещендо, индустриальный гул, превращенный в симфонию!

Погрузитесь в магию места, где старинное здание Ижевского завода хранит тайны начала карьеры отца Чайковского, а светомузыкальный фонтан на Центральной площади завораживает своим великолепием перед театром, носящим имя великого композитора.

Музыкальный обед в ресторане города.

Обед, вдохновлённый гастрономическими предпочтениями великого композитора в уютном ресторане Ижевска, где атмосферу наполняет волшебство музыки П. И. Чайковского.

Обзорная экскурсия по городу Ижевску «Имя Чайковского на карте города».

Экскурсия по историческому центру города и достопримечательностям, связанным с именем П. И. Чайковского.

Прогулка на катере по Ижевскому пруду, одному из крупнейших рукотворных водоемов в Европе.

Откройте для себя Ижевск с новой стороны — на водной прогулке «Мелодии на воде». Это путешествие станет не только увлекательным, но и познавательным, оставив в вашем сердце мелодии, которые будут звучать долго после возвращения домой.

Экскурсия на фабрику кофе и чая «Арома».

Окунемся в ароматы волшебных напитков на мастер-классе от бариста и составим собственный чайный купаж. А также увидим, как кофейные зёрна очищаются, сортируются, обжариваются и упаковываются.

19:00 Окончание экскурсионного дня. Свободное время.

Размещение в отеле «Космос Ижевск / Cosmos Izhevsk 4*» - отеле международного уровня в самом центре г. Ижевска — столице Удмуртии.

2 день

Воткинск - 2-я нота: Дом-музей П.И. Чайковского, водная экскурсия. Чайковский - 3-я нота: обзорная экскурсия, мастер-класс

07:00-08:30 Завтрак по системе «шведский стол» в ресторане отеля. Освобождение номеров.

Воткинск — это Творчество!

Место рождения великого композитора, где оживает его наследие и вдохновляет на создание собственного.

В Воткинске, колыбели композитора, время замирает. Старинный уклад, провинциальная тишина и величественная природа создают атмосферу, пронизанную вдохновением.

09:00 Трансфер в г. Воткинск (60 км от г. Ижевска).

Экскурсия по Дому-музею П. И. Чайковского «Гений места».

Отправьтесь на эксклюзивную экскурсию «Гений места» и прикоснитесь к истокам великой музыки. Узнайте о тонкостях дворянского воспитания и прочувствуйте атмосферу гостеприимства, царившую в семье Чайковских.

Завтрак в парке под вековыми липами.

Насладитесь ароматом свежего чая, нежными блинчиками и домашним вареньем — вкусами, которые навсегда останутся в вашей памяти как приятное воспоминание о приеме в гостях у Чайковских.

Водная экскурсия по Воткинскому пруду (прообраз Лебединого озера).

Незабываемое водное путешествие по Воткинскому пруду, как говорят, вдохновившему композитора на создание «Лебединого озера». Прокатитесь с ветерком и полюбуйтесь на город детства Петра Ильича с необычного ракурса.

Откройте для себя живописное устье реки Шарканка, понаблюдайте за местными чебаками и чайками, а также оцените величие Воткинской плотины.

Трансфер группы в г. Чайковский (42 км) Пермского края.

Чайковский — это Юность!

Город, неизменно молодой душой, всегда найдёт силы для новых дорог. Свежий ветер юности бродит в наших головах и раздувает паруса мечты. Он напоминает о неиссякаемой энергии, которая вела композитора к новым музыкальным горизонтам.

Обед в кафе города.

Обзорная экскурсия по городу. Мастер-класс по созданию сувенира.

Молодой город Чайковский — это единственный город, получивший название в честь всемирно известного композитора, которого здесь любят и чтят.

Уютный зеленый город расположен на полуострове, и с трёх сторон окружён водой. Вплотную к городу подступает лес. На экскурсии познакомимся с историей города, полюбуемся живописными видами Прикамья. На мастер-классе создадим свой сувенир, в память об этом путешествии.

Трансфер в г. Пермь (265 км, 4 часа дороги).

22:00 Прибытие в г. Пермь.

Размещение в атмосферном Art HOTEL 4*.

3 день

Пермь - 4-я нота: эскурсия по городу, музей сладостей, гастрономический обед и речная прогулка

07:00-08:30 Завтрак в отеле. Освобождение номеров.

Пермь — это Свобода!

Город, где можно творить и быть счастливым. Пермь же становится финальным аккордом, символом свободы и творческой самореализации!

Экскурсия по городу «Пермь. Чайковский. Дягилев».

Побываем в самых интересных местах Перми, увидим театр Оперы и балеты им. П. И. Чайковского, потрем нос балерине и загадаем желание в сквере у Оперного театра.

Узнаем, как связаны судьбы Чайковского и Дягилева, гениального композитора, и великого импрессарио, открывшего русский балет миру, познакомимся с историей семьи и домом Сергея Павловича Дягилева, посетим самую большую городскую площадь России, поговорим почему Пермь такая театральная, узнаем интересные истории из балетной жизни и все о пермском хореографическом училище, как Дягилевский фестиваль каждый год будоражит культурную жизнь города.

Музей сладостей «Конфектория».

Шоколадное путешествие в царство «Щелкунчика» и мастер-класс по изготовлению конфет.

Гастрономический обед «Из Перми в Париж».

На закуску вам подадут салат с ростбифом, который так любил в детстве Сергей Дягилев, второе блюдо перенесется на ваш стол из ресторана Петербурга XIX в, а десерт будет в лучших традициях французской кухни.

Речная прогулка на экоходе по Каме под музыку П. И. Чайковского с фотосессией у арт-объекта «Счастье не за горами».

17:00 Окончание экскурсионной программы.

Трансфер группы в аэропорт Пермь (Большое Савино).

Рекомендованный рейс «Аэрофлот» SU-1769 Пермь — Москва, Шереметьево, 20:20- 20:32.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах 4* Ижевска и Перми.

Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Двухместное размещениеОдноместное размещение
42 00045 000

Подселение недоступно.

Варианты проживания

Гостиница «Cosmos Izhevsk» 4*, Ижевск

1 ночь

Отель «Cosmos Izhevsk» расположен в Октябрьском районе Ижевска.

К размещению предлагаются номера разной комфортности, но в каждом из них есть кровати, телевизор, сейф и сплит-система, а также своя рабочая зона и доступ к интернету, что будет полезно деловым гостям. Ванная комната имеет фен, тапочки и полотенца с предметами личной гигиены.

Предоставляются чайник и чай с кофе, а поесть в течении дня можно в ресторане «The Taste» на территории отеля, где на выбор предлагается огромное количество блюд с авторской ноткой шеф-повара. Помимо него есть и ресторан «Брауплатц» со своей пивоварней.

В отеле имеется аква-зона, фитнес-центр «Пушка» и салон красоты «Элис» для желающих. При знакомстве с окрестностями обязательно посетите постановку в Театре оперы и балета им. П. И. Чайковского и прогуляйтесь в ближайших скверах, а поклонникам сладкого особенно понравится Музей истории шоколада. Расстояние до аэропорта - 14,9 км, расстояние до железнодорожного вокзала - 5,6 км.

Гостиница «Art Hotel» 4*, Пермь

1 ночь

«Art Hotel» - это четырёхзвёздочный отель, расположенный в городе Пермь.

Роскошные номера, оборудованные по самым современным технологиям, позволяют с комфортом провести время в стенах отеля, который находится на третьем этаже многофункционального жилого комплекса.

Для гостей представлен широкий спектр дополнительных услуг: от арт-галереи до офисных кабинетов.

При заселении гостю выдают специальную ключ-карту, которая является электронным ключом от замка номера, позволяет перемещаться по отелю и пользоваться услугами.

Недалеко от отеля находятся продуктовые магазины, кафе и рестораны.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер Ижевск - Воткинск - Чайковский - Пермь
  • Транспортное обслуживание на маршруте
  • Размещение в гостиницах 4
  • Питание по программе (завтраки, обеды)
  • Экскурсионная программа, мастер-классы
  • Прогулки на катерах
  • Сопровождение и работа гидов
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Ижевска и из г. Перми
  • Питание, не указанное в программе (ужины)
  • Страховка
  • Приобретение сувениров
  • Расходы личного характера
Место начала и завершения?
Удмуртская Республика, Ижевск
Входят ли билеты на поезд и самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какой транспорт используется в туре?

Транспортное обслуживание на комфортабельном автобусе с системой кондиционирования и соответствующем всем требованиям безопасности.

Туроператор не делает рассадку туристов в автобусе.

Как организована встреча в первый день?

11:40 (время местное, МСК+1) – прибытие группы на железнодорожный вокзал в г. Ижевск.

Встреча участников тура с гидом на перроне ж/д вокзала.

Рекомендованный рейс РЖД 026Г «Италмас» Москва, Казанский вокзал – Ижевск 17:44-11:43.

Тех, кто прилетает рекомендованным рейсом самолёта «Москва – Ижевск», встречаем в аэропорту и присоединяем к программе.

Рекомендованный рейс «Аэрофлот» SU-6381 Москва, Шереметьево – Ижевск 07:40-10:40.

Рекомендованный рейс «Ижавиа» I8-302 Москва, Домодедово – Ижевск 08:40 – 11:10.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Возможны ли изменения в программе тура?

Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу с сохранением объема обслуживания, заменять гостиницы и экскурсии на равноценные. Даты и время посещения музеев могут быть изменены в зависимости от режимов их работы.

Туроператор не гарантирует посещение объектов, не предусмотренных программой. Однако при возможности будет стремиться реализовать пожелания гостей.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Е
Елена
7 ноя 2025
Путешествие в Удмуртию - третье по счету с компанией "Большая страна". Как и предыдущие, оно было идеально организовано. Программа насыщенная, интересная, разнообразная, продуманная. За 4 дня посмотрели много самого интересного,
читать дальше

побывали в лучших местах, полюбили удмуртскую кухню и самих удмуртов за их гостеприимство, доброжелательность, артистизм. Экскурсоводы сделали всё для этого. Особая благодарность Филимоновой Юлии Юрьевне, профессионалу, энтузиасту и просто хорошему человеку. "Большой стране" респект и огромное спасибо!

О
Ольга
5 ноя 2025
Спасибо большое за интересный тур.
Л
Любовь
7 окт 2025
Организация на высшем уровне: трансфер, гостиница, сопровождение гида.

