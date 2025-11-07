В
Программа тура по дням
Ижевск - 1-я нота: обзорная экскурсия, прогулка на катере, фабрика кофе и чая
Ижевск — это Вдохновение!
Мы начнем наше путешествие в Ижевске. Столица Удмуртии — это мощное крещендо, индустриальный гул, превращенный в симфонию!
Погрузитесь в магию места, где старинное здание Ижевского завода хранит тайны начала карьеры отца Чайковского, а светомузыкальный фонтан на Центральной площади завораживает своим великолепием перед театром, носящим имя великого композитора.
Музыкальный обед в ресторане города.
Обед, вдохновлённый гастрономическими предпочтениями великого композитора в уютном ресторане Ижевска, где атмосферу наполняет волшебство музыки П. И. Чайковского.
Обзорная экскурсия по городу Ижевску «Имя Чайковского на карте города».
Экскурсия по историческому центру города и достопримечательностям, связанным с именем П. И. Чайковского.
Прогулка на катере по Ижевскому пруду, одному из крупнейших рукотворных водоемов в Европе.
Откройте для себя Ижевск с новой стороны — на водной прогулке «Мелодии на воде». Это путешествие станет не только увлекательным, но и познавательным, оставив в вашем сердце мелодии, которые будут звучать долго после возвращения домой.
Экскурсия на фабрику кофе и чая «Арома».
Окунемся в ароматы волшебных напитков на мастер-классе от бариста и составим собственный чайный купаж. А также увидим, как кофейные зёрна очищаются, сортируются, обжариваются и упаковываются.
19:00 Окончание экскурсионного дня. Свободное время.
Размещение в отеле «Космос Ижевск / Cosmos Izhevsk 4*» - отеле международного уровня в самом центре г. Ижевска — столице Удмуртии.
Воткинск - 2-я нота: Дом-музей П.И. Чайковского, водная экскурсия. Чайковский - 3-я нота: обзорная экскурсия, мастер-класс
07:00-08:30 Завтрак по системе «шведский стол» в ресторане отеля. Освобождение номеров.
Воткинск — это Творчество!
Место рождения великого композитора, где оживает его наследие и вдохновляет на создание собственного.
В Воткинске, колыбели композитора, время замирает. Старинный уклад, провинциальная тишина и величественная природа создают атмосферу, пронизанную вдохновением.
09:00 Трансфер в г. Воткинск (60 км от г. Ижевска).
Экскурсия по Дому-музею П. И. Чайковского «Гений места».
Отправьтесь на эксклюзивную экскурсию «Гений места» и прикоснитесь к истокам великой музыки. Узнайте о тонкостях дворянского воспитания и прочувствуйте атмосферу гостеприимства, царившую в семье Чайковских.
Завтрак в парке под вековыми липами.
Насладитесь ароматом свежего чая, нежными блинчиками и домашним вареньем — вкусами, которые навсегда останутся в вашей памяти как приятное воспоминание о приеме в гостях у Чайковских.
Водная экскурсия по Воткинскому пруду (прообраз Лебединого озера).
Незабываемое водное путешествие по Воткинскому пруду, как говорят, вдохновившему композитора на создание «Лебединого озера». Прокатитесь с ветерком и полюбуйтесь на город детства Петра Ильича с необычного ракурса.
Откройте для себя живописное устье реки Шарканка, понаблюдайте за местными чебаками и чайками, а также оцените величие Воткинской плотины.
Трансфер группы в г. Чайковский (42 км) Пермского края.
Чайковский — это Юность!
Город, неизменно молодой душой, всегда найдёт силы для новых дорог. Свежий ветер юности бродит в наших головах и раздувает паруса мечты. Он напоминает о неиссякаемой энергии, которая вела композитора к новым музыкальным горизонтам.
Обед в кафе города.
Обзорная экскурсия по городу. Мастер-класс по созданию сувенира.
Молодой город Чайковский — это единственный город, получивший название в честь всемирно известного композитора, которого здесь любят и чтят.
Уютный зеленый город расположен на полуострове, и с трёх сторон окружён водой. Вплотную к городу подступает лес. На экскурсии познакомимся с историей города, полюбуемся живописными видами Прикамья. На мастер-классе создадим свой сувенир, в память об этом путешествии.
Трансфер в г. Пермь (265 км, 4 часа дороги).
22:00 Прибытие в г. Пермь.
Размещение в атмосферном Art HOTEL 4*.
Пермь - 4-я нота: эскурсия по городу, музей сладостей, гастрономический обед и речная прогулка
07:00-08:30 Завтрак в отеле. Освобождение номеров.
Пермь — это Свобода!
Город, где можно творить и быть счастливым. Пермь же становится финальным аккордом, символом свободы и творческой самореализации!
Экскурсия по городу «Пермь. Чайковский. Дягилев».
Побываем в самых интересных местах Перми, увидим театр Оперы и балеты им. П. И. Чайковского, потрем нос балерине и загадаем желание в сквере у Оперного театра.
Узнаем, как связаны судьбы Чайковского и Дягилева, гениального композитора, и великого импрессарио, открывшего русский балет миру, познакомимся с историей семьи и домом Сергея Павловича Дягилева, посетим самую большую городскую площадь России, поговорим почему Пермь такая театральная, узнаем интересные истории из балетной жизни и все о пермском хореографическом училище, как Дягилевский фестиваль каждый год будоражит культурную жизнь города.
Музей сладостей «Конфектория».
Шоколадное путешествие в царство «Щелкунчика» и мастер-класс по изготовлению конфет.
Гастрономический обед «Из Перми в Париж».
На закуску вам подадут салат с ростбифом, который так любил в детстве Сергей Дягилев, второе блюдо перенесется на ваш стол из ресторана Петербурга XIX в, а десерт будет в лучших традициях французской кухни.
Речная прогулка на экоходе по Каме под музыку П. И. Чайковского с фотосессией у арт-объекта «Счастье не за горами».
17:00 Окончание экскурсионной программы.
Трансфер группы в аэропорт Пермь (Большое Савино).
Рекомендованный рейс «Аэрофлот» SU-1769 Пермь — Москва, Шереметьево, 20:20- 20:32.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах 4* Ижевска и Перми.
Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Двухместное размещение
|Одноместное размещение
|42 000
|45 000
Подселение недоступно.
Варианты проживания
Гостиница «Cosmos Izhevsk» 4*, Ижевск
Отель «Cosmos Izhevsk» расположен в Октябрьском районе Ижевска.
К размещению предлагаются номера разной комфортности, но в каждом из них есть кровати, телевизор, сейф и сплит-система, а также своя рабочая зона и доступ к интернету, что будет полезно деловым гостям. Ванная комната имеет фен, тапочки и полотенца с предметами личной гигиены.
Предоставляются чайник и чай с кофе, а поесть в течении дня можно в ресторане «The Taste» на территории отеля, где на выбор предлагается огромное количество блюд с авторской ноткой шеф-повара. Помимо него есть и ресторан «Брауплатц» со своей пивоварней.
В отеле имеется аква-зона, фитнес-центр «Пушка» и салон красоты «Элис» для желающих. При знакомстве с окрестностями обязательно посетите постановку в Театре оперы и балета им. П. И. Чайковского и прогуляйтесь в ближайших скверах, а поклонникам сладкого особенно понравится Музей истории шоколада. Расстояние до аэропорта - 14,9 км, расстояние до железнодорожного вокзала - 5,6 км.
Гостиница «Art Hotel» 4*, Пермь
«Art Hotel» - это четырёхзвёздочный отель, расположенный в городе Пермь.
Роскошные номера, оборудованные по самым современным технологиям, позволяют с комфортом провести время в стенах отеля, который находится на третьем этаже многофункционального жилого комплекса.
Для гостей представлен широкий спектр дополнительных услуг: от арт-галереи до офисных кабинетов.
При заселении гостю выдают специальную ключ-карту, которая является электронным ключом от замка номера, позволяет перемещаться по отелю и пользоваться услугами.
Недалеко от отеля находятся продуктовые магазины, кафе и рестораны.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер Ижевск - Воткинск - Чайковский - Пермь
- Транспортное обслуживание на маршруте
- Размещение в гостиницах 4
- Питание по программе (завтраки, обеды)
- Экскурсионная программа, мастер-классы
- Прогулки на катерах
- Сопровождение и работа гидов
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Ижевска и из г. Перми
- Питание, не указанное в программе (ужины)
- Страховка
- Приобретение сувениров
- Расходы личного характера
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на поезд и самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какой транспорт используется в туре?
Транспортное обслуживание на комфортабельном автобусе с системой кондиционирования и соответствующем всем требованиям безопасности.
Туроператор не делает рассадку туристов в автобусе.
Как организована встреча в первый день?
11:40 (время местное, МСК+1) – прибытие группы на железнодорожный вокзал в г. Ижевск.
Встреча участников тура с гидом на перроне ж/д вокзала.
Рекомендованный рейс РЖД 026Г «Италмас» Москва, Казанский вокзал – Ижевск 17:44-11:43.
Тех, кто прилетает рекомендованным рейсом самолёта «Москва – Ижевск», встречаем в аэропорту и присоединяем к программе.
Рекомендованный рейс «Аэрофлот» SU-6381 Москва, Шереметьево – Ижевск 07:40-10:40.
Рекомендованный рейс «Ижавиа» I8-302 Москва, Домодедово – Ижевск 08:40 – 11:10.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможны ли изменения в программе тура?
Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу с сохранением объема обслуживания, заменять гостиницы и экскурсии на равноценные. Даты и время посещения музеев могут быть изменены в зависимости от режимов их работы.
Туроператор не гарантирует посещение объектов, не предусмотренных программой. Однако при возможности будет стремиться реализовать пожелания гостей.