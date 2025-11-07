1 день

Ижевск - 1-я нота: обзорная экскурсия, прогулка на катере, фабрика кофе и чая

Ижевск — это Вдохновение!

Мы начнем наше путешествие в Ижевске. Столица Удмуртии — это мощное крещендо, индустриальный гул, превращенный в симфонию!

Погрузитесь в магию места, где старинное здание Ижевского завода хранит тайны начала карьеры отца Чайковского, а светомузыкальный фонтан на Центральной площади завораживает своим великолепием перед театром, носящим имя великого композитора.

Музыкальный обед в ресторане города.

Обед, вдохновлённый гастрономическими предпочтениями великого композитора в уютном ресторане Ижевска, где атмосферу наполняет волшебство музыки П. И. Чайковского.

Обзорная экскурсия по городу Ижевску «Имя Чайковского на карте города».

Экскурсия по историческому центру города и достопримечательностям, связанным с именем П. И. Чайковского.

Прогулка на катере по Ижевскому пруду, одному из крупнейших рукотворных водоемов в Европе.

Откройте для себя Ижевск с новой стороны — на водной прогулке «Мелодии на воде». Это путешествие станет не только увлекательным, но и познавательным, оставив в вашем сердце мелодии, которые будут звучать долго после возвращения домой.

Экскурсия на фабрику кофе и чая «Арома».

Окунемся в ароматы волшебных напитков на мастер-классе от бариста и составим собственный чайный купаж. А также увидим, как кофейные зёрна очищаются, сортируются, обжариваются и упаковываются.

19:00 Окончание экскурсионного дня. Свободное время.

Размещение в отеле «Космос Ижевск / Cosmos Izhevsk 4*» - отеле международного уровня в самом центре г. Ижевска — столице Удмуртии.

