Экскурсия в Новороссийск - это уникальная возможность познакомиться с городом-героем.
Посетители увидят мемориал "Малая Земля", который не имеет аналогов в мире, и музей "Галерея боевой славы". Прогулка по историческому центру с дореволюционной архитектурой позволит ощутить дух времени. Виды Цемесской бухты и крейсер "Михаил Кутузов" оставят незабываемые впечатления. Пеший маршрут добавит активности и позволит насладиться каждым моментом
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальные исторические места
- ⚓ Легендарный крейсер-музей
- 🏛️ Дореволюционная архитектура
- 🌄 Виды на Цемесскую бухту
- 🚶 Большой пеший маршрут
Что можно увидеть
- Мемориал «Малая Земля»
- Крейсер «Михаил Кутузов»
- Исторический центр
- Цемесская бухта
Описание экскурсии
Что вас ожидает: Обзорная экскурсия по городу-герою Новороссийску включает:
- Мемориал «Малая Земля». Не имеет аналогов в мире. 22 метра в высоту. Внутри расположен музей «Галерея боевой славы». Памятник посвящен событиям 1943 года. 225 дней морские пехотинцы оборонялись от немецко-фашистских захватчиков на территории, названной Малой Землей. Это событие положило начало освобождения города от осады.
- Обзор исторического центра. Сохраненная после войны дореволюционная архитектура.
- Цемесская бухта с горами Маркотхского хребта с эпическими индустриальными карьерами.
- Боевой крейсер «Михаил Кутузов». 210 м. в длину, 23 м. в высоту, экипаж на 1200 человек. Корабль-музей, единственный сохранившийся представитель самой массовой серии советских крейсеров.
- Предусмотрен большой пеший маршрут. Важная информация: Необходимо взять с собой: наличные деньги на дополнительные расходы, сувениры и кафе; удобную обувь и головные уборы (по погоде); питьевую воду.
Среда\Пятница\воскресенье с мая по сентябрь
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Цемесская бухта с горами Маркотхского хребта
- Набережная Новороссийска
- Андреевский парк
- Памятники поэтов и писателей и др
Что включено
- Услуги гида
- Страховка
Что не входит в цену
- Дополнительные расходы (по желанию):
- Выставка военной техники - 50/30 руб. (взрослый/детский билет)
- Галерея Боевой Славы - 100/80 руб. (взрослый/детский билет)
- Крейсер «Михаил Кутузов» - 300/100 руб. (взрослый/детский билет)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ближайшая вам остановка по пути следования экскурсионного автобуса
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Среда\Пятница\воскресенье с мая по сентябрь
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Необходимо взять с собой:
- Наличные деньги на дополнительные расходы, сувениры и кафе
- Удобную обувь и головные уборы (по погоде)
- Питьевую воду
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.