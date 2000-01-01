Экскурсии Кабардинки

Все экскурсии в Кабардинке

Доступно 8 экскурсий 🚌 в Кабардинке на 2021 год, цены от 2500₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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На Эндуро по Геленджикским горам
3 500
за 1 чел.
На Эндуро по Геленджикским горам
Выбирая, как разнообразить ваш пляжный отдых на юге, не раздумывая остановитесь на адреналиновом...
Ежедневно в 09:00, 12:00, 15:00
Поездка в горы на Багги
Индивидуальная экскурсия
6 000
за 1-2 чел.
Поездка в горы на Багги
Вас ждет увлекательный маршрут по горной местности откуда открывается панорамный вид на море
Ежедневно по запросу
На винодельню "Мысхако" из Кабардинки
Индивидуальная экскурсия
8 600
за 1-4 чел.
На винодельню "Мысхако" из Кабардинки
Приглашаю любителей гастрономических экскурсий посвятить один день знакомству с одной из лучших...
По запросу
Весь Крым за два дня: тур по главным достопримечательностям
5 500
за 1 чел.
Весь Крым за два дня: тур по главным достопримечательностям
Большая экскурсия по Крыму - отличный способ сделать ваш отдых разнообразней и ярче
Вторник, пятница, в 04:30 утра
Тур на квадроцикле к озеру Церковное и водопаду
Индивидуальный тур
3 500
за 1 чел.
Тур на квадроцикле к озеру Церковное и водопаду
Если Вам хочется разбавить свой отдых экстримом, добро пожаловать к нам! Данный тур проходит по...
Ежедневно с 09:00 до 19:00, каждые два часа
Поездка на квадроциклах в горы
Индивидуальная экскурсия
4 000
за 1-2 чел.
Поездка на квадроциклах в горы
Драйв, веселье, море положительных эмоций - все это путешествие на квадроциклах в Кабардинке
Ежедневно в 09:00 или по запросу
Квадро-тур к озеру
2 500
за 1 чел.
Квадро-тур к озеру
Поездка к озеру "Церковное" на квадроциклах - это занятный и живописный маршрут, пролегающий по...
Ежедневно в 09:00, 12:00, 15:00, 17:00, 19:00
Двухдневный тур на квадроциклах с ночёвкой в горах
Индивидуальный тур
30 000
за 1 чел.
Двухдневный тур на квадроциклах с ночёвкой в горах
Тур на квадроциклах - это настоящее приключение, которое запомнится Вам
Ежедневно старт в 09:00
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