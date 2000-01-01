Все экскурсии в Кабардинке
Доступно 8 экскурсий 🚌 в Кабардинке на 2021 год, цены от 2500₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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2ч
3 500₽
за 1 чел.
На Эндуро по Геленджикским горам
Выбирая, как разнообразить ваш пляжный отдых на юге, не раздумывая остановитесь на адреналиновом...
Ежедневно в 09:00, 12:00, 15:00
Индивидуальная экскурсия
3ч
6 000₽
за 1-2 чел.
Поездка в горы на Багги
Вас ждет увлекательный маршрут по горной местности откуда открывается панорамный вид на море
Ежедневно по запросу
Индивидуальная экскурсия
5ч
8 600₽
за 1-4 чел.
На винодельню "Мысхако" из Кабардинки
Приглашаю любителей гастрономических экскурсий посвятить один день знакомству с одной из лучших...
По запросу
2д
5 500₽
за 1 чел.
Весь Крым за два дня: тур по главным достопримечательностям
Большая экскурсия по Крыму - отличный способ сделать ваш отдых разнообразней и ярче
Вторник, пятница, в 04:30 утра
Индивидуальный тур
2ч
3 500₽
за 1 чел.
Тур на квадроцикле к озеру Церковное и водопаду
Если Вам хочется разбавить свой отдых экстримом, добро пожаловать к нам! Данный тур проходит по...
Ежедневно с 09:00 до 19:00, каждые два часа
Индивидуальная экскурсия
2ч
4 000₽
за 1-2 чел.
Поездка на квадроциклах в горы
Драйв, веселье, море положительных эмоций - все это путешествие на квадроциклах в Кабардинке
Ежедневно в 09:00 или по запросу
1ч
2 500₽
за 1 чел.
Квадро-тур к озеру
Поездка к озеру "Церковное" на квадроциклах - это занятный и живописный маршрут, пролегающий по...
Ежедневно в 09:00, 12:00, 15:00, 17:00, 19:00
Индивидуальный тур
2д
30 000₽
за 1 чел.
Двухдневный тур на квадроциклах с ночёвкой в горах
Тур на квадроциклах - это настоящее приключение, которое запомнится Вам
Ежедневно старт в 09:00