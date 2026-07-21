Индивидуальная
до 4 чел.
К сухогрузу «Рио» из Кабардинки
Прогулка к легендарному сухогрузу «Рио» через живописные места Кабардинки с историческими рассказами и панорамными видами на Черное море
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
от 8200 ₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо - из Кабардинки
Посетить главные достопримечательности Русской Ривьеры и получить на память профессиональные фото
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от 16 700 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 4 чел.
Тайны дольменов и водопадов реки Жане - из Кабардинки
Несложный трекинг к адыгским курганам, дольменам и исполняющим желания купелям - из Геленджика
Начало: От места вашего проживания
Расписание: в четверг и субботу в 09:00
15 авг в 09:00
20 авг в 09:00
3000 ₽ за человека
Фотопрогулка
до 4 чел.
Кабардинка в объективе: экскурсия-фотосессия
Прогулка по Кабардинке с фотосессией: бермудский треугольник, выброшенный корабль, набережная и арт-объекты. Узнайте интересные факты и получите уникальные фото
15 авг в 09:00
17 авг в 09:00
от 17 135 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Кабардинки в Геленджик - город мечты
Прогулка по белоснежной набережной, виды с обрыва Круча, храм Андрея Первозванного и два маяка. За 4 часа вы узнаете Геленджик глазами местных
Начало: Договорённости с гидом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:30
от 12 100 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Поездка на квадроциклах в горы
Погрузитесь в захватывающее приключение на квадроциклах по живописным горам Кабардинки, полным легенд и удивительных открытий
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: Ежедневно в 10:00 и 15:00 или по запросу
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
8000 ₽ за всё до 12 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка по Кабардинке: парк Стекла, сухогруз Рио и морские пейзажи
Начало: Заберем гостей в заранее обговоренном месте
Расписание: Ежедневно с 8:30 до 18:30
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
15 985 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Джипинг в горы из Кабардинки
Начало: Забираем с вашего адреса
Расписание: ежедневно в 10:00 и в 15:00
1 окт в 10:00
2 окт в 10:00
2500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
День на винодельнях Юга: путешествие из Кабардинки
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по винодельням Краснодарского края, наслаждаясь дегустацией и местной кухней. Незабываемый день для ценителей вина
Завтра в 09:00
1 сен в 09:00
от 25 000 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
Экскурсия из Кабардинки к жемчужине виноделия Абрау-Дюрсо
Начало: Ул Революционная 67А (автостанция Кабардинка)
Расписание: Ежедневно
1 сен в 15:00
2 сен в 15:00
2000 ₽ за человека
Групповая
Героический Новороссийск: Цемесская бухта и крейсер «Михаил Кутузов»
Погрузитесь в историю Новороссийска, посетив его главные достопримечательности. Откройте для себя мемориалы и легендарный крейсер
Начало: Ближайшая вам остановка по пути следования экскурс...
Расписание: Среда\Пятница\воскресенье с мая по сентябрь
Завтра в 15:00
10 авг в 15:00
1500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
Наша огромная благодарность Любови за отличную прогулку и фотографии! Парк стекла великолепен, работа его мастеров - это просто фантастика! На наших глазах кусочек стекла превратился в рыбку. Поход к сухогрузу Рио был интересен не только результатом, но и процессом:)
+3
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М
«Отличная экскурсия к водопадам реки Жане и дольменам с гидом Евгением! Маршрут красивый и не слишком сложный, рассказ интересный —
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О
прекрасное путешествие и интересный рассказ Любови 🙂
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Л
Ездили семьёй, остались довольны, гид Любовь - приятная в общении, время пролетело незаметно. Будет возможность - хотелось бы еще раз обратиться к ней за экскурсией. Спасибо
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А
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Всё хорошо, гид Любовь чуткая и внимательная к деталям, очень интересно всё рассказывала и показывала, к тому же на память
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Л
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Е
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И
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А
Было классно, забрали от отеля на джипе, прокатились по туристическим местам по бездорожью и рекам. Останавливались у дерева желаний (возьмите
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Всего 43 отзыва в Кабардинке
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Ответы на вопросы от путешественников по Кабардинке
Самые популярные экскурсии в Кабардинке
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Сколько стоит экскурсия по Кабардинке в августе 2026
Сейчас в Кабардинке можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 1500 до 25 000. Туристы уже оставили гидам 43 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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