8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Многогранный Новороссийск и винодельня «Мысхако»
Насладитесь историей Новороссийска и откройте для себя секреты винодельни Мысхако. Индивидуальная экскурсия с трансфером и дегустацией вин
19 авг в 08:00
20 авг в 08:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
7 часов
Групповая
до 25 чел.
Путешествие в Абрау-Дюрсо: Вино, история и природа
Отправляйтесь на увлекательную экскурсию в Абрау-Дюрсо из Кабардинки. Вас ждут винные подвалы, виноградники и живописное озеро Абрау
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
1 500₽ за человека
7 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Абрау-Дюрсо из Кабардинки: винодельческий завод и озеро
Экскурсия в Абрау-Дюрсо из Кабардинки для ценителей шампанского. Посещение завода, прогулка вдоль озера, исторические факты
Начало: Кабардинка
Расписание: 8.00,13.00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
3 500₽ за человека
20 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Групповая экскурсия: Хаджохская теснина, водопады Руфабго и Лаго-Наки
Насладитесь красотой Лаго-Наки: водопады Руфабго, Хаджохская теснина, пещера Большая Азишская и термальные источники ждут вас
Начало: Кабардинка
Расписание: 7:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
5 500₽ за человека
7 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Экскурсия в Абрау-Дюрсо из Кабардинки
Начало: Кабардинка
Расписание: 8.00,12.00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
4 000₽ за человека
20 часов
Мини-группа
до 7 чел.
К Лаго-Наки в горы к термальным источникам, водопадам и пещерам
Насладитесь величественными водопадами Руфабго, исследуйте Хаджохскую теснину, пещеру Азишская и термальные источники на плато Лаго-Наки
Начало: Кабардинка
Расписание: 7:00
Сегодня в 17:00
6 000₽ за человека
20 часов
Групповая
Лаго-Наки - жемчужина Адыгеи
Отправляйтесь на групповую экскурсию на плато Лаго-Наки. Вас ждут водопады, канатная дорога и термальные источники. Насладитесь природой и отдохните
Начало: Кабардинка
Расписание: 7:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
5 500₽ за человека
7 часов
Групповая
до 20 чел.
В царство игристых вин - экскурсия в Абрау-Дюрсо
Начало: Кабардинка
Расписание: 8.00,12.00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
3 500₽ за человека
7 часов
Групповая
Групповая экскурсия «Красота Пшадских водопадов» в Кабардинке
Экскурсия для любителей природы и приключений. Посетите водопады, родники и парки, наслаждаясь свежим воздухом и живописными видами
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 8:00 и 13:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3 900₽ за человека
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия: Красоты и вина Абрау-Дюрсо
Один день, две винодельни, локальная кухня - отправляемся из Кабардинки навстречу лучшим винам Краснодарского края. Яркие эмоции гарантированы
Завтра в 09:00
14 авг в 09:00
14 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВарвара10 августа 2022Спасибо большое за интересную прогулку
Ответы на вопросы от путешественников по Кабардинке в категории «На весь день»
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Сколько стоит экскурсия по Кабардинке в августе 2024
Сейчас в Кабардинке в категории "На весь день" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 1 500 до 14 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.57 из 5
Отправляйтесь в экскурсионный тур в Кабардинку на 1 день, гиды Кабардинки подготовили свою авторскую программу на целый день, вас ждёт экскурсия, обед, трансфер, интересные места и достопримечательности, где вы обязательно сделаете много фото и запомните Кабардинку так, как видят её местные жители. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь 2024