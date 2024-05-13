1 чел.
По популярности
Мини-группа
4 часа
Джипинг в горы из Кабардинки: захватывающая экскурсия
Отправляйтесь на джип-тур из Кабардинки и откройте для себя Кабардинский перевал, можжевеловую рощу, дерево Желаний и вершину горы Безумная
Начало: Забираем с вашего адреса
Расписание: ежедневно в 10:00 и в 15:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
2 000₽ за человека
Групповая
3 часа
Рыбалка на Черном море в Кабардинке: Улов и отличное настроение
Отправляйтесь на трехчасовую рыбалку в Кабардинке. Насладитесь морем, поймайте барабульку, кефаль или ставриду и получите заряд позитива
Начало: Геленджик, геолокацию отправим Вам на вэтсап
Расписание: 8.00 11.00 12.00 14.00 16.00 17.00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
2 000₽ за человека
Групповая
7 часов
Путешествие в Абрау-Дюрсо: Вино, история и природа
Отправляйтесь на увлекательную экскурсию в Абрау-Дюрсо из Кабардинки. Вас ждут винные подвалы, виноградники и живописное озеро Абрау
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
1 500₽ за человека
Мини-группа
4 часа
Загадочные дольмены, крепость «Грозовые ворота» и водопады реки Жане
Групповая экскурсия по Кабардинке: дольмены, крепость «Грозовые ворота», водопады реки Жане. Погрузитесь в историю и природу Геленджика
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно в 8:00, 13:00, 15:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 900₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Морская рыбалка в Кабардинке на катамаране с эхолотом
Отправляйтесь на увлекательную морскую рыбалку в Кабардинке. Новый катамаран, удобные сидения, снасти и эхолот. Опытный капитан научит вас всем тонкостям
Начало: Пляж Оазис 44.643702,37.929249
Расписание: Ежедневно в 7:30
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
2 200₽ за человека
Групповая
10 часов
Автобусная поездка к вулкану Тиздар в Тамани
Насладитесь уникальными пейзажами Тамани и СПА-процедурами на вулкане Тиздар. В программе также посещение страусиной фермы. Забронируйте свою поездку
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно с мая по сентябрь
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
1 300₽ за человека
Групповая
12 часов
Путешествие по Лаго-Наки: горы, пещеры и водопады
Путешествие в Лаго-Наки из Кабардинки. Откройте для себя горные пейзажи, Азишскую пещеру, Хаджохскую теснину и водопады Руфабго
Начало: По договоренности
Расписание: С мая по сентябрь, отправление в 7:00 в Четверг и воскресенье
5 июля в 09:00
7 июля в 09:00
2 000₽ за человека
Мини-группа
7 часов
Абрау-Дюрсо из Кабардинки: винодельческий завод и озеро
Экскурсия в Абрау-Дюрсо из Кабардинки для ценителей шампанского. Посещение завода, прогулка вдоль озера, исторические факты
Начало: Кабардинка
Расписание: 8.00,13.00
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
3 500₽ за человека
Мини-группа
20 часов
Групповая экскурсия: Хаджохская теснина, водопады Руфабго и Лаго-Наки
Насладитесь красотой Лаго-Наки: водопады Руфабго, Хаджохская теснина, пещера Большая Азишская и термальные источники ждут вас
Начало: Кабардинка
Расписание: 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 500₽ за человека
Мини-группа
7 часов
Экскурсия в Абрау-Дюрсо из Кабардинки
Начало: Кабардинка
Расписание: 8.00,12.00
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
3 500₽ за человека
Мини-группа
20 часов
К Лаго-Наки в горы к термальным источникам, водопадам и пещерам
Насладитесь величественными водопадами Руфабго, исследуйте Хаджохскую теснину, пещеру Азишская и термальные источники на плато Лаго-Наки
Начало: Кабардинка
Расписание: 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 500₽ за человека
Групповая
20 часов
Лаго-Наки - жемчужина Адыгеи
Отправляйтесь на групповую экскурсию на плато Лаго-Наки. Вас ждут водопады, канатная дорога и термальные источники. Насладитесь природой и отдохните
Начало: Кабардинка
Расписание: 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 500₽ за человека
Групповая
7 часов
В царство игристых вин - экскурсия в Абрау-Дюрсо
Начало: Кабардинка
Расписание: 8.00,12.00
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
3 500₽ за человека
Групповая
7 часов
Групповая экскурсия «Красота Пшадских водопадов» в Кабардинке
Экскурсия для любителей природы и приключений. Посетите водопады, родники и парки, наслаждаясь свежим воздухом и живописными видами
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 8:00 и 13:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 900₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана13 мая 2024Всё отлично, с уловом остались все, прогулка супер!
- РРинат8 мая 2024Красивая панорама и вид на Кабардинку и Новороссийск. Тихие природные пейзажи и чистый воздух, предгорья Кавказа. Жаль, что сезон еще не
- ААлена5 августа 2023Огромное спасибо водителю Ивану, это лучший водитель. У нас много впечатлений, всем советую!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Кабардинке в категории «Групповые»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кабардинке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 14
Сколько стоит экскурсия по Кабардинке в июне 2024
Сейчас в Кабардинке в категории "Групповые" можно забронировать 14 экскурсий и билетов от 1 300 до 5 500. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.57 из 5
Забронируйте групповые экскурсии в Кабардинке из нашей подборки от лучших гидов и турагентств Кабардинки по низким ценам в 2024. Большое количество отзывов от туристов посетивших данные мероприятия и фото с экскурсий. Все экскурсоводы говорят по-русски. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август