Многогранный Новороссийск и винодельня «Мысхако»

Раскрыть разные стороны города побывать на старинной винодельне

5
1 отзыв
Портовый город, город-герой, а также гостеприимный черноморский курорт и рай для виноманов — таким предстанет перед вами Новороссийск.

Вы посетите его главные достопримечательности — от крейсера Кутузов до мемориала «Малая земля», познакомитесь с разными периодами в судьбе города. А после разгадаете секреты погребов и отведаете вина на винодельне Мысхако.
Многогранный Новороссийск и винодельня «Мысхако»
Многогранный Новороссийск и винодельня «Мысхако»
Многогранный Новороссийск и винодельня «Мысхако»
Многогранный Новороссийск и винодельня «Мысхако»
Многогранный Новороссийск и винодельня «Мысхако»
Многогранный Новороссийск и винодельня «Мысхако»
Многогранный Новороссийск и винодельня «Мысхако»
Многогранный Новороссийск и винодельня «Мысхако»
Многогранный Новороссийск и винодельня «Мысхако»
Многогранный Новороссийск и винодельня «Мысхако»
Многогранный Новороссийск и винодельня «Мысхако»
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Описание

Что вас ожидает

Главные локации Новороссийска

Это будет насыщенное путешествие по эпохам Новороссийска — от первых греческих поселений до сегодняшних времен. По пути к городу остановимся на смотровых площадках; также в программе вас ждут:

  • Батарея капитана Зубкова — здесь вы узнаете, почему немцы называли капитана регулировщиком движения на улицах Новороссийска и какой вклад внесли бойцы батареи, сдерживая напор врага.
  • Площадь адмирала Серебрякова — визитная карточка Новороссийска. Здесь вы увидите стелу, прославляющую Россию как морскую державу, памятники отцам-основателям города, жене моряка и «Дающей воду».
  • Легендарный крейсер «Кутузов» — с экскурсией вы сможете подняться на его палубу, почувствовать себя матросом и познакомиться с историей Черноморского флота.
  • Мемориал «Малая земля» — я расскажу о военном прошлом города-героя, о том, как освобождался Новороссийск, а после мы можем пройти в зал памяти под аудиосопровождение и вспомнить имена героев и их подвиг.

Винодельня Мысхако

Затем вас ждет экскурсия по самому старинному винному хозяйству нашего края. Вы спуститесь в винные погреба, попадете в зал, где всегда играет классическая музыка, а еще побываете в тайном бункере, хранящем достижения советской эпохи. Поймете специфику производства вина, раскроете секреты исчезновения вина и узнаете, что такое доля ангела. И самая приятное — продегустируете 8 образцов вин. Понравившийся напиток можно приобрести в фирменном магазине, но остановиться на чем-то одном будет трудно!

Если вы уже бывали в Мысхако, то мы можем с экскурсией посетить винодельню «Шато Пино» известную своим гравитационным производством, улиточной фермой и креативным подходом к оформлению вин. В любом случае, предлагаю завершить день ужином здесь в ресторане и попробовать мороженое из улиток.

Организационные детали

В стоимость экскурсии входит трансфер из Кабардинки (Геленджика) в сопровождении гида, я встречу вас у места вашего проживания

Дополнительные расходы

  • Экскурсия на крейсере Кутузов — 400 руб. /чел.
  • Посещение мемориала «Малая земля» — 100 руб. /чел.
  • Экскурсия с дегустацией на винодельне Мысхако — 1500 руб. /чел.
  • Ужин в ресторане Шато-Пино — средний чек 2500 руб. /чел.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
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1
В
10 авг 2022
Спасибо большое за интересную прогулку

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