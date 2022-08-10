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Описание
Что вас ожидает
Главные локации Новороссийска
Это будет насыщенное путешествие по эпохам Новороссийска — от первых греческих поселений до сегодняшних времен. По пути к городу остановимся на смотровых площадках; также в программе вас ждут:
Батарея капитана Зубкова — здесь вы узнаете, почему немцы называли капитана регулировщиком движения на улицах Новороссийска и какой вклад внесли бойцы батареи, сдерживая напор врага.
Площадь адмирала Серебрякова — визитная карточка Новороссийска. Здесь вы увидите стелу, прославляющую Россию как морскую державу, памятники отцам-основателям города, жене моряка и «Дающей воду».
Легендарный крейсер «Кутузов» — с экскурсией вы сможете подняться на его палубу, почувствовать себя матросом и познакомиться с историей Черноморского флота.
Мемориал «Малая земля» — я расскажу о военном прошлом города-героя, о том, как освобождался Новороссийск, а после мы можем пройти в зал памяти под аудиосопровождение и вспомнить имена героев и их подвиг.
Винодельня Мысхако
Затем вас ждет экскурсия по самому старинному винному хозяйству нашего края. Вы спуститесь в винные погреба, попадете в зал, где всегда играет классическая музыка, а еще побываете в тайном бункере, хранящем достижения советской эпохи. Поймете специфику производства вина, раскроете секреты исчезновения вина и узнаете, что такое доля ангела. И самая приятное — продегустируете 8 образцов вин. Понравившийся напиток можно приобрести в фирменном магазине, но остановиться на чем-то одном будет трудно!
Если вы уже бывали в Мысхако, то мы можем с экскурсией посетить винодельню «Шато Пино» известную своим гравитационным производством, улиточной фермой и креативным подходом к оформлению вин. В любом случае, предлагаю завершить день ужином здесь в ресторане и попробовать мороженое из улиток.
Организационные детали
В стоимость экскурсии входит трансфер из Кабардинки (Геленджика) в сопровождении гида, я встречу вас у места вашего проживания
Дополнительные расходы
Экскурсия на крейсере Кутузов — 400 руб. /чел.
Посещение мемориала «Малая земля» — 100 руб. /чел.
Экскурсия с дегустацией на винодельне Мысхако — 1500 руб. /чел.
Ужин в ресторане Шато-Пино — средний чек 2500 руб. /чел.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ульяна — ваш гид в Кабардинке
Провела 22 экскурсии для 25 туристов
Приглашаю вас в путешествие по Краснодарскому краю.
С 2017 года я живу на юге, сопровождаю туристов в путешествиях и открываю для всех новые винные маршруты.
В прошлой жизни я работала директором рекламного агентства. Ценю комфорт, стиль, красоту, атмосферность. С удовольствием делюсь с вами своими открытиями. И со мной, уж точно, вам не будет скучно.
Как же мне приятно видеть удивление и восторг на ваших лицах. Ради этого я и готовлю вам маршруты с посещением самых красивых локаций, виноделен с высокой оценкой экспертов и проверенных гастрономических маршрутов.