1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Многогранный Новороссийск и винодельня «Мысхако»
Насладитесь историей Новороссийска и откройте для себя секреты винодельни Мысхако. Индивидуальная экскурсия с трансфером и дегустацией вин
«Если вы уже бывали в Мысхако, то мы можем с экскурсией посетить винодельню «Шато Пино» известную своим гравитационным производством, улиточной фермой и креативным подходом к оформлению вин»
11 июня в 08:00
18 июня в 08:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
7 часов
Путешествие в Абрау-Дюрсо: Вино, история и природа
Отправляйтесь на увлекательную экскурсию в Абрау-Дюрсо из Кабардинки. Вас ждут винные подвалы, виноградники и живописное озеро Абрау
Начало: По договоренности
«Виноградникам Абрау порядка 150 лет, а общая площадь насчитывает 640 гектар»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
1 500₽ за человека
Мини-группа
7 часов
Абрау-Дюрсо из Кабардинки: винодельческий завод и озеро
Экскурсия в Абрау-Дюрсо из Кабардинки для ценителей шампанского. Посещение завода, прогулка вдоль озера, исторические факты
Начало: Кабардинка
«Успех к винодельне пришел в 1891 году, когда управляющим был назначен князь Голицын»
Расписание: 8.00,13.00
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
3 500₽ за человека
Мини-группа
7 часов
Экскурсия в Абрау-Дюрсо из Кабардинки
Начало: Кабардинка
«Успех к винодельне пришел в 1891 году, когда управляющим был назначен князь Голицын»
Расписание: 8.00,12.00
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
3 500₽ за человека
Групповая
7 часов
В царство игристых вин - экскурсия в Абрау-Дюрсо
Начало: Кабардинка
«Успех к винодельне пришел в 1891 году, когда управляющим был назначен князь Голицын»
Расписание: 8.00,12.00
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
3 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВарвара10 августа 2022Спасибо большое за интересную прогулку
Ответы на вопросы от путешественников по Кабардинке в категории «Винодельни»
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Сколько стоит экскурсия по Кабардинке в июне 2024
Сейчас в Кабардинке в категории "Винодельни" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 1 500 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.57 из 5
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