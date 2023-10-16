Экскурсии по Кабардинке на машине с гидом

Найдено 4 экскурсии в категории «На машине» в Кабардинке, цены от 5 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Кабардинки в Геленджик - город мечты
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
1 отзыв
Из Кабардинки в Геленджик - город мечты
Прогулка по белоснежной набережной, виды с обрыва Круча, храм Андрея Первозванного и два маяка. За 4 часа вы узнаете Геленджик глазами местных
Начало: Проживание заказчика
10 июня в 14:00
11 июня в 09:00
5 500 за всё до 4 чел.
Многогранный Новороссийск и винодельня «Мысхако»
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Многогранный Новороссийск и винодельня «Мысхако»
Насладитесь историей Новороссийска и откройте для себя секреты винодельни Мысхако. Индивидуальная экскурсия с трансфером и дегустацией вин
11 июня в 08:00
18 июня в 08:00
12 000 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо - из Кабардинки
🚗 На машине
Фотопрогулка
5 часов
5 отзывов
Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо - из Кабардинки
Насладитесь уникальной фотопрогулкой по Абрау-Дюрсо из Кабардинки. Озеро, фонтаны, Арт-парк и виноградники ждут вас. Профессиональные фото на память
10 июня в 13:00
11 июня в 10:00
9 000 за всё до 3 чел.
Старый парк, или Путешествие сквозь цивилизации
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Старый парк, или Путешествие сквозь цивилизации
Путешествие вокруг света за 4 часа! Узнайте о Старом парке, созданном талантливым человеком, и погуляйте среди исторических и культурных памятников
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
6 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    16 октября 2023
    Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо - из Кабардинки
    В отпуске,в сентябре отдыхала в Кабардинке. При планировании отпускных дней обратила внимание на экскурсию с Марией. Давно хотела посетить Абрау,но
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    экскурсии с большими группами не люблю Фотопрогулка с Марией оправдала ожидание. Прогулялись по красивым локациям,не туристическим секретным местам. Получила отличные фото,которые меня теперь радуют.

  • Г
    Галина
    6 октября 2023
    Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо - из Кабардинки
    Огромное спасибо Марии за проведенную экскурсию и замечательные фото на память о прогулке. Она знает историю своего родного края и
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    хорошо об этом рассказывает. Мы побывали на Абрау в местах, куда не ездят туристические автобусные туры, очень приватная экскурсия. Никаких утомительно, навязчивых дигустаций и посещений мест, куда турфирмам просто выгодно привозить экскурсии. Весь темп экскурсии подстроен под наши пожелания.

    Огромное спасибо Марии за проведенную экскурсию и замечательные фото на память о прогулке. Она знает историю
  • Е
    Екатерина
    1 сентября 2023
    Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо - из Кабардинки
    Эту экскурсию смело можно позиционировать как фотосессию на отдыхе. Место прекрасное, обязательно вернёмся еще.
  • И
    Ирина
    22 июля 2023
    Из Кабардинки в Геленджик - город мечты
    Отличная интересная комфортная поездка!
  • В
    Варвара
    10 августа 2022
    Многогранный Новороссийск и винодельня «Мысхако»
    Спасибо большое за интересную прогулку

Ответы на вопросы от путешественников по Кабардинке в категории «На машине»

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  1. Из Кабардинки в Геленджик - город мечты
  2. Многогранный Новороссийск и винодельня «Мысхако»
  3. Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо - из Кабардинки
  4. Старый парк, или Путешествие сквозь цивилизации
Сколько стоит экскурсия по Кабардинке в июне 2024
Сейчас в Кабардинке в категории "На машине" можно забронировать 4 экскурсии от 5 500 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.57 из 5
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