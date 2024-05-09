Загадочные дольмены, крепость «Грозовые ворота» и водопады реки Жане

Групповая экскурсия по Кабардинке: дольмены, крепость «Грозовые ворота», водопады реки Жане. Погрузитесь в историю и природу Геленджика
Геленджик - солнечный город, славящийся своими историческими достопримечательностями и яркой природой.

Туристы отправляются в увлекательную экскурсию, где разгадывают загадки дольменов, наслаждаются видами водопадов реки Жане и панорамами смотровых площадок, видят историческую
читать дальше

крепость "Грозовые ворота" и узнают множество захватывающих фактов.

Путешествие начинается с посещения Дольмена здоровья, древнего мегалитического сооружения с особой энергетикой.

Следующая остановка - Чаша любви, водопад на речке Жане, окруженный зелеными деревьями и живописным пейзажем.

Затем туристы поднимаются на первую смотровую площадку Крыльев бабочки, наслаждаясь захватывающим видом на Геленджик и Черное море. Продолжая приключение, они видят гору Шахан и величественные виды вокруг.

Крепость "Грозовые ворота" - историческая крепость на высокой скале с великолепными видами и богатой историей.

Завершается экскурсия посещением Цегельского водопада, природного чуда с потрясающей красотой и звуками бушующей воды. Важно надевать комфортную одежду по погоде и удобную обувь

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🌄 Уникальные дольмены с древней историей
  2. 🌊 Водопады реки Жане - природная красота
  3. 🏰 Историческая крепость «Грозовые ворота»
  4. 🌿 Живописные смотровые площадки
  5. 📸 Идеальные места для фотографий

Что можно увидеть

  • Дольмен здоровья
  • Чаша любви
  • Крылья бабочки
  • Гора Шахан
  • Крепость «Грозовые ворота»
  • Цегельский водопад
Загадочные дольмены, крепость «Грозовые ворота» и водопады реки Жане
Загадочные дольмены, крепость «Грозовые ворота» и водопады реки Жане
Загадочные дольмены, крепость «Грозовые ворота» и водопады реки Жане
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 13:00, 15:00

Что вас ожидает:

  • Дольмен здоровья
  • Чаша любви
  • Крылья бабочки
  • Гора Шахан
  • Крепость «Грозовые ворота»
  • Цегельский водопад

Описание экскурсии

От загадочных дольменов до потрясающих природных сокровищ Наше путешествие начнется с посещения Дольмена здоровья. Это древнее мегалитическое сооружение, обладающее особой энергетикой и загадкой. Вы сможете ощутить дух прошлого, стоя рядом с этими каменными монументами, и почувствовать связь с древней историей. Следующая остановка — Чаша любви, водопад на речке Жане. Здесь вас ждет потрясающая картина водной каскадной красоты. Окруженный зелеными деревьями и живописным пейзажем, этот водопад является идеальным местом для романтических прогулок и релаксации. Вы сможете насладиться свежим воздухом и мелодией падающей воды. После этого мы отправимся к уникальному месту — Крыльям бабочки. Поднимаясь на первую смотровую площадку, вы окунетесь в величественность этого ущелья, находящегося на высоте около 800 метров над уровнем моря. Вас ожидает захватывающий вид на Геленджик и бескрайние просторы Черного моря. Продолжая наше приключение, мы увидим гору Шахан. Вас ждут величественные виды и красота природы вокруг. Следующей остановкой будет Крепость «Грозовые ворота». Эта историческая крепость, расположенная на высокой скале, окружена величественными стенами и предлагает великолепные виды на окружающие пейзажи. Вы погрузитесь в богатую историю этого места и узнаете интересные факты о его прошлом. Завершая наше путешествие, мы направимся к последней остановке — Цегельскому водопаду. Природное чудо этого водопада оставит вас в полном восхищении. Вы сможете насладиться его потрясающей красотой и звуками бушующей воды, создающей удивительную атмосферу. Это идеальное место для фотографий и воспоминаний. Важная информация Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Ежедневно в 8:00, 13:00, 15:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый (18+)3 900 ₽
Детский3 700 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Дольмен здоровья
  • Чаша любви
  • Крылья бабочки
  • Гора Шахан
  • Крепость «Грозовые ворота»
  • Цегельский водопад
Что включено
  • Транспортные услуги
  • Услуги гида.
Что не входит в цену
  • Еда и напитки.
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8:00, 13:00, 15:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

3
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
3
1
2
1
С
9 мая 2024
Дегустация с машины, водопады ни о чем, программа в целом скучная

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кабардинки

ГрупповыеВодопадыПрирода и пейзажиПопулярные места

Похожие экскурсии из Кабардинки

Красота Пшадских водопадов
Групповая
7 часов
Групповая экскурсия «Красота Пшадских водопадов» в Кабардинке
Экскурсия для любителей природы и приключений. Посетите водопады, родники и парки, наслаждаясь свежим воздухом и живописными видами
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 8:00 и 13:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3 900 за человека
К Лаго-Наки в горы к термальным источникам, водопадам и пещерам
Мини-группа
20 часов
К Лаго-Наки в горы к термальным источникам, водопадам и пещерам
Насладитесь величественными водопадами Руфабго, исследуйте Хаджохскую теснину, пещеру Азишская и термальные источники на плато Лаго-Наки
Начало: Кабардинка
Расписание: 7:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
5 500 за человека
Лаго-Наки - жемчужина Адыгеи
Групповая
20 часов
Лаго-Наки - жемчужина Адыгеи
Отправляйтесь на групповую экскурсию на плато Лаго-Наки. Вас ждут водопады, канатная дорога и термальные источники. Насладитесь природой и отдохните
Начало: Кабардинка
Расписание: 7:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
5 500 за человека
У нас ещё много экскурсий в Кабардинке. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Кабардинке
ХорошоТам