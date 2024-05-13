1 чел.
По популярности
Мини-группа
4 часа
Джипинг в горы из Кабардинки: захватывающая экскурсия
Отправляйтесь на джип-тур из Кабардинки и откройте для себя Кабардинский перевал, можжевеловую рощу, дерево Желаний и вершину горы Безумная
Начало: Забираем с вашего адреса
«В экскурсионную программу на джипах из Кабардинки входит множество уникальных природных достопримечательностей, живописных мест и увлекательных историй от водителя-гида»
Расписание: ежедневно в 10:00 и в 15:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
2 000₽ за человека
Групповая
3 часа
Рыбалка на Черном море в Кабардинке: Улов и отличное настроение
Отправляйтесь на трехчасовую рыбалку в Кабардинке. Насладитесь морем, поймайте барабульку, кефаль или ставриду и получите заряд позитива
Начало: Геленджик, геолокацию отправим Вам на вэтсап
«Мы предлагаем вам незабываемо провести время в море на нашей комфортабельной яхте — 3-часовая рыбалка, вы, море и удочка»
Расписание: 8.00 11.00 12.00 14.00 16.00 17.00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
2 000₽ за человека
Мини-группа
4 часа
Загадочные дольмены, крепость «Грозовые ворота» и водопады реки Жане
Групповая экскурсия по Кабардинке: дольмены, крепость «Грозовые ворота», водопады реки Жане. Погрузитесь в историю и природу Геленджика
Начало: По договорённости
«От загадочных дольменов до потрясающих природных сокровищ Наше путешествие начнется с посещения Дольмена здоровья»
Расписание: Ежедневно в 8:00, 13:00, 15:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 900₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Увлекательная поездка на квадроциклах в горы Кабардинки
Погрузитесь в атмосферу драйва и веселья на индивидуальной экскурсии по горам Кабардинки. Впечатляющие виды и адреналин гарантированы
Начало: По согласованию с туристом
«Увлекательная поездка подходит тем, кто хочет увидеть всю красоту природы Кубани, почувствовать всплеск адреналина и получить заряд отличного настроения»
Расписание: Ежедневно в 09:00 или по запросу
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 7 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
4 часа
Старый парк, или Путешествие сквозь цивилизации
Путешествие вокруг света за 4 часа! Узнайте о Старом парке, созданном талантливым человеком, и погуляйте среди исторических и культурных памятников
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
3 часа
Морская рыбалка в Кабардинке на катамаране с эхолотом
Отправляйтесь на увлекательную морскую рыбалку в Кабардинке. Новый катамаран, удобные сидения, снасти и эхолот. Опытный капитан научит вас всем тонкостям
Начало: Пляж Оазис 44.643702,37.929249
«По пути вы будите любоваться красивыми пейзажами на горный гребет и открытым морем»
Расписание: Ежедневно в 7:30
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
2 200₽ за человека
Групповая
10 часов
Автобусная поездка к вулкану Тиздар в Тамани
Насладитесь уникальными пейзажами Тамани и СПА-процедурами на вулкане Тиздар. В программе также посещение страусиной фермы. Забронируйте свою поездку
Начало: По договоренности
«Это натуральный природный СПА-салон»
Расписание: Ежедневно с мая по сентябрь
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
1 300₽ за человека
Групповая
12 часов
Путешествие по Лаго-Наки: горы, пещеры и водопады
Путешествие в Лаго-Наки из Кабардинки. Откройте для себя горные пейзажи, Азишскую пещеру, Хаджохскую теснину и водопады Руфабго
Начало: По договоренности
«Зеленые луга, горные пейзажи и чистый воздух — что может быть еще лучше»
Расписание: С мая по сентябрь, отправление в 7:00 в Четверг и воскресенье
5 июля в 09:00
7 июля в 09:00
2 000₽ за человека
Мини-группа
20 часов
К Лаго-Наки в горы к термальным источникам, водопадам и пещерам
Насладитесь величественными водопадами Руфабго, исследуйте Хаджохскую теснину, пещеру Азишская и термальные источники на плато Лаго-Наки
Начало: Кабардинка
«Плато Лаго-Наки — это уникальный природный объект, который привлекает ученых вот уже несколько десятилетий»
Расписание: 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 500₽ за человека
Групповая
20 часов
Лаго-Наки - жемчужина Адыгеи
Отправляйтесь на групповую экскурсию на плато Лаго-Наки. Вас ждут водопады, канатная дорога и термальные источники. Насладитесь природой и отдохните
Начало: Кабардинка
«Плато Лаго-Наки — это уникальный природный объект, который привлекает ученых вот уже несколько десятилетий»
Расписание: 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 500₽ за человека
Групповая
7 часов
Групповая экскурсия «Красота Пшадских водопадов» в Кабардинке
Экскурсия для любителей природы и приключений. Посетите водопады, родники и парки, наслаждаясь свежим воздухом и живописными видами
Начало: По договоренности
«Это впечатляющее природное чудо поразит вас своей изящной каскадной структурой и кристально чистой водой»
Расписание: Ежедневно в 8:00 и 13:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 900₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана13 мая 2024Всё отлично, с уловом остались все, прогулка супер!
- РРинат8 мая 2024Красивая панорама и вид на Кабардинку и Новороссийск. Тихие природные пейзажи и чистый воздух, предгорья Кавказа. Жаль, что сезон еще не
- ААлена5 августа 2023Огромное спасибо водителю Ивану, это лучший водитель. У нас много впечатлений, всем советую!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Кабардинке в категории «Природа и пейзажи»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кабардинке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
Сколько стоит экскурсия по Кабардинке в июне 2024
Сейчас в Кабардинке в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 1 300 до 7 000. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.57 из 5
Купите самую интересную из 11 экскурсий в Кабардинке на 2024 год по теме «Природа и пейзажи», 6 ⭐ отзывов, цены от 1300₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август