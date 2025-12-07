Помимо роскошной природы, эта местность обладает особой энергетикой. Древние дольмены, курганы, купели, густые лесные чащи и величественные горы хранят немало секретов. И мы попробуем вместе раскрыть их во время путешествия по долине реки Жане.
Описание экскурсии
- Водопад Изумрудный. Первое место, которое мы посетим, находится недалеко от трассы М4. Это большая купель с водопадом на реке Жане
- Крестьянско-фермерское хозяйство. Здесь много различных магазинчиков под открытым небом, где можно приобрести продукты от фермеров, свечи и мыло ручной работы
- Группа дольменов. Их три: «Скрытые возможности», «Гармония» и «Исполнение желаний»
- Группа курганов — более 500 насыпей, датирующихся 13–15 веками
- Дольмен «Дух». Он отличается необычным расположением отверстия на обратной стороне
- Чаши любви и здоровья. Тот, кто искупается в этих двух купелях, найдёт свою любовь и излечиться от любой болезни. Так гласит легенда
- Чаша Афродиты и Геракла и родник чистейший воды
- Кафе местной кухни, где за отдельную плату можно вкусно поесть. Также мы угостим вас китайским чаем со сладостями
По пути поговорим о тайнах дольменов, эзотерических легендах, выводах археологов и научных сотрудников. Обсудим все версии их происхождения — от обычных до самых невероятных. По желанию проведём практику заземления и медитацию.
Организационные детали
- Мы заберём вас от отеля на комфортабельном седане и после экскурсии отвезём обратно
- Программа подойдёт взрослым и детям с 5 лет. Протяжённость пешего маршрута — около 3 км в одну сторону
- Чаепитие входит в стоимость
- Отдельно оплачивается экологический сбор в долине реки Жане — 300 ₽ взрослый, 150 ₽ детский
- С вами пойдёт один из гидов нашей команды
в четверг и субботу в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг и субботу в 09:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — Организатор в Кабардинке
Провёл экскурсии для 516 туристов
Привет! Меня зовут Женя. Моя цель — вывести ваш отдых на новый уровень и погрузить в мир путешествий и развлечений. За 7 лет с командой единомышленников я побывал во всех
